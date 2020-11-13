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Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко

Верховная Рада в условиях кризиса должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы искренне желаем скорейшего выздоровления руководству Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Руслану Стефанчуку, но категорически против изменений в календарный план сессии. Мы против "карантина выходного дня" для Верховной Рады и подчеркиваем, что согласно регламенту, заместитель председателя Верховной Рады должен вести сессии при отсутствии председателя и первого заместителя. И Елена Кондратюк готова выполнить свою работу, а мы все готовы работать, когда страна реально летит в пропасть", - написала Геращенко.

Она назвала требования "Европейской Солидарности" в повестку дня сессии Верховной Рады.

"Ключевая проблема для украинцев сейчас - это пандемия и экономический кризис. Мы требуем уже во вторник пригласить премьер-министра, правительство и заслушать, что это за инициатива "карантин выходного дня", какой блокирующий для ковида эффект она будет иметь, что будет с экономикой. Также мы требуем предоставить информацию о хищении 65 млрд грн, которые были выделены для антиковидного фонда. Потому что в больницах нет кислорода, потому что врачам нет доплат и страховок", - написала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-спикер Кондратюк готова вести заседания Рады, пока Разумков и Стефанчук болеют COVID-19

Она напомнила, что на этой неделе во многих городах прошли массовые протесты ФЛП, слуги "прокатили" закон об их поддержке. "Европейская Солидарность" требует во вторник проголосовать законы об отсрочке кассовых аппаратов на год и поддержку бизнеса, который просто умрет. Мы должны ежедневно благодарить тех, кто создают рабочие места и платят налоги, а не издеваться над ФЛП ", - отметила сопредседатель фракции "ЕС".

Также "Европейская Солидарность" требует поставить в повестку дня создание ВСК по "вагнеровцам".

Геращенко считает, что парламент должен решить конституционный кризис и поэтому во вторник в повестке дня должны стоять законы по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование и полномочия НАПК. "Наша фракция зарегистрировала три законопроекта, касающиеся решения этих вопросов, а также о прозрачном конкурсе по избранию судей КС. Мы готовы к компромиссу в этих вопросах, поэтому подписали и проект Разумкова, и готовы немедленно за него голосовать.

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Мы за то, чтобы парламент работал. Мы категорически против переноса сессии и считаем, что в парламентско - президентской республике Верховная Рада в условиях кризиса должна работать, пока есть здоровые депутаты, а не превращаться в сплошную Феофанию", - отметила Геращенко.

"Примечательно, что большинство лидеров фракций поддерживают позицию относительно того, что Верховная Рада должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана. Верховная Рада, как всегда в кризисные моменты, должна занять государственную и консолидирующую позицию по поиску путей выхода из конституционного кризиса, борьбы с пандемией, защиты малого бизнеса. Также все поддержали нашу инициативу о заслушивании премьера и министра здравоохранения ", - добавила нардеп.

Читайте также: Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9261
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13.11.2020 18:10
+11
Зелегниды решили пропетлять , вместо того , чтобы срочно решить вопрос с КС
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13.11.2020 18:06
+7
Это новый тренд...Когда-то, на паРашке все высокопоставленные чиновники играли в большой теннис, так как Борис Николаевич решил им увлечься...А эти играют в короновирусных мучеников... Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5191
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13.11.2020 18:18
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Правила форума Совет форумчан
Правильно.. грабли в руки и вперёд гребсти, может тут у вас лучше получится..
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13.11.2020 18:03 Ответить
Во время НЕ кризиса тоже хорошо бы не байды бить... Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9209
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13.11.2020 18:04 Ответить
Профессор лопух
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13.11.2020 18:04 Ответить
Зелегниды решили пропетлять , вместо того , чтобы срочно решить вопрос с КС
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13.11.2020 18:06 Ответить
Клетчатое одеяло, как мы видели, - практически броня...
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13.11.2020 18:11 Ответить
24/7 поки всі не передохнуть!
😇
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13.11.2020 18:07 Ответить
Думаю , что в "Феофании" кислород никогда не закончится . Ну разве , что стефанчук - один за пятерых .
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13.11.2020 18:08 Ответить
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9261
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13.11.2020 18:10 Ответить
а чем тебе зеля не подходит? От януковича не отличить, даже лучьше
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13.11.2020 18:16 Ответить
Януковощ - сбитый летчик, Медведчуков надо опасаться...
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13.11.2020 18:17 Ответить
Осталось пару недель чтоб законодательно утрясти е-декларации.

продалжаем "робить всех разом")
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13.11.2020 18:12 Ответить
Работа!
Одно это слово, меня утомляет!
Неизвестный Депутат
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3975
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13.11.2020 18:16 Ответить
Пора уже в Украине поставить памятник Неизвестному депутату! Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5029
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13.11.2020 20:36 Ответить
Это новый тренд...Когда-то, на паРашке все высокопоставленные чиновники играли в большой теннис, так как Борис Николаевич решил им увлечься...А эти играют в короновирусных мучеников... Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5191
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13.11.2020 18:18 Ответить
Ещё не понятно , что лучше , когда они "работают" , или молчат . Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3166
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13.11.2020 18:22 Ответить
Может целесообразней вместо кресел установить койки с капельницами и кислородными балонами, а штатную единицу "помощник депутата", заменить на "медсестру"! Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1316
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13.11.2020 18:23 Ответить
Ага! которая "за 100 баксов --- анал табу!" Вся ЗекоМанда сразу -- в лежку Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7077
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13.11.2020 20:39 Ответить
отпуск у их - устали оне, хочут полежать все сразу одним кублом...
и от ленки и от юльки отмазка замечательная....
а страна? ну шо страна, как всегда сама по себе все ето вытянет.
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13.11.2020 18:29 Ответить
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3508 Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2329 прадед Шарикова работал и была корова...работал 25 часов в сутки..
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13.11.2020 18:33 Ответить
А неоціненний досвід роботи з президентами таки надасть хочь кому і впевненості, і винахідливості. Ну, якщо це дійсно влада, і вона, наприклад, законодавча, то вона незалежно від стану здоров"я законодавців, має функціонувати виключно на законодавчому полі, тобто у залі ВРУ. Виконавча влада, вона також має не ошиватися десь там по різним Феофаніям, а сидіти, як миши, на Банковій. Ну а судова, має судити, судити та засуджувати усих тих, хто не на встановленому місті перебуває. А хто не на місті, визначемо ми, ті хто хто визначили і контролюємо стратегічний курс розвитку держави.
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13.11.2020 18:34 Ответить
Самоустранение от власти проходит по разному..один в Бункере сидит 2 месяца...,эти чуваки типа Зеля,дЕрмак,Розумков и мнистр обороны Таран на койках видосы сочигняют.. Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5039
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13.11.2020 18:39 Ответить
И хряк Стефанчук уже в Феофании.
Слуги народа, гребанные.
Лохи, а ваши близкие, из заболевших, то же, как простой президент проходят лечение?
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13.11.2020 18:51 Ответить
Та зе не заболел, а спрятался от решения по КС.
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13.11.2020 18:51 Ответить
Ключевая проблема для украинцев сейчас - это пандемия и экономический кризис

А...Ну да....Война с РФ уже не Ключевая проблема....КрымНаш....ДонбасНаш....А вот пандемия и экономический кризис вот вообще не наши но жить мешают чисто конкретно!
Источник: https://censor.net/ru/n3231006
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13.11.2020 18:54 Ответить
Шо зараза заразу не берет? Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6943
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13.11.2020 18:57 Ответить
пришла страна лимония сплошная феофания
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13.11.2020 19:08 Ответить
Рада должна или работать - или отправляться на Байковое кладбише
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13.11.2020 21:10 Ответить
 
 