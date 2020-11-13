Глава ОАСК Вовк по договоренности с Дубинским незаконно закрыл выезд 150 чиновникам Порошенко, - записи НАБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию о том, что накануне второго тура президентских выборов, когда стало понятно, что побеждает Зеленский, судьи ОАСК незаконно запретили выезд за границу 150 чиновникам из окружения Петра Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка Анна Бабинец.
Она отметила: "Если судье Павлу Вовку надо почувствовать себя еще более мощным, он зовет на помощь нардепа Александра Дубинского.
Когда стало понятно, что президентские выборы выиграет Зеленский, судьи скандального ОАСК решили запретить выезд за границу должностным лицам времен Порошенко - около 150 лицам.
Такой запрет был незаконным, но это не волновало судей. Им был нужен лишь тот, кто "даст пас", то есть подаст иск о таком запрете в ОАСК. Помощник нашелся быстро - известный всем Александр Дубинский.
Благодаря "пленкам Волка", которые оказались у журналистов Слідство.Інфо, и блога Екатерины Лихогляд этот очередной "судейский договорняк" также стал публичным. Подробности ПО ССЫЛКЕ.
А чтобы мы не останавливались и продолжали разоблачать нечестных судей, поддержите наш проект "Судівські секрети" на Спільнокошті.
Пожалуйста, подождите...
идея Богдана..
документальное исполнение (иск + решение): юристы Богдана(юридические негры)..
исполнители: председатель + судья ОАСК..
исполнитель 2 (номинальный подписант иска): шлюшка Дубинский..
ЗЫ.. и скорее всего, Богдан взял из "избирательного фонда" примерно 150 000 баксов на решение вопроса, а с председателем ОАСК Вовк договорился за будущую лояльность Администрации Президента к его персоне + 00,00 баксов..
такие финты, Богдан прокручивал на фирме "Пукшин и Партнеры", и "Юридичні Радники", когда обворовывал своих клиентов и партнеров.. и подчиненных юристов (рабов)..
Котята Чечетова убиваются о крышку гроба..
Аби не Петя.
цей... дебільский ще дурналістом викликав огиду, а за свого депутанства воно просто розквітло, як та яскрава, але смердюча "трупна квітка" Amorphophallus titanum (Аморфофалюс велетенський) (з латині його назва перекладається як «гігантський аморфний / деформований пеніс») (вікі) - дубінський за описом один в один