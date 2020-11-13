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Новости Политика Украины
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Глава ОАСК Вовк по договоренности с Дубинским незаконно закрыл выезд 150 чиновникам Порошенко, - записи НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию о том, что накануне второго тура президентских выборов, когда стало понятно, что побеждает Зеленский, судьи ОАСК незаконно запретили выезд за границу 150 чиновникам из окружения Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка Анна Бабинец.

Она отметила: "Если судье Павлу Вовку надо почувствовать себя еще более мощным, он зовет на помощь нардепа Александра Дубинского.

Когда стало понятно, что президентские выборы выиграет Зеленский, судьи скандального ОАСК решили запретить выезд за границу должностным лицам времен Порошенко - около 150 лицам.

Такой запрет был незаконным, но это не волновало судей. Им был нужен лишь тот, кто "даст пас", то есть подаст иск о таком запрете в ОАСК. Помощник нашелся быстро - известный всем Александр Дубинский.

Благодаря "пленкам Волка", которые оказались у журналистов Слідство.Інфо, и блога Екатерины Лихогляд этот очередной "судейский договорняк" также стал публичным. Подробности ПО ССЫЛКЕ.

А чтобы мы не останавливались и продолжали разоблачать нечестных судей, поддержите наш проект "Судівські секрети" на Спільнокошті.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+31
00-Igor Lyashenko 37b3b0fe Перед перемогою Зеленського на виборах президента ОАСК незаконно заборонив виїзд за кордон 150 чиновникам Порошенка, - журналістка Бабінець - Цензор.НЕТ 5224
Перед перемогою Зеленського на виборах президента ОАСК незаконно заборонив виїзд за кордон 150 чиновникам Порошенка, - журналістка Бабінець - Цензор.НЕТ 9423
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13.11.2020 18:49
+26
Буть он сбитым, его рейтинг сейчас был бы ниже чем перед президентскими выборами.
А он вырос.
А вот "новому лицу" точно светит забвение или кое что похуже (надеюсь).
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13.11.2020 18:45
+21
Перед победой Зеленского на выборах президента ОАСК незаконно запретил выезд за границу 150 чиновникам Порошенко, - журналистка Бабинец - Цензор.НЕТ 7312
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13.11.2020 18:36
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А ты верил, что Зе по чесноку поделит колбасу, пожираему до этого ненавистными барыгами,?...😁
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13.11.2020 19:39 Ответить
А ты верил, что кто то реально собирался кого то садить, да? Глава ОАСК Вовк за домовленістю з Дубінським незаконно закрив виїзд 150 чиновникам Порошенка, - записи НАБУ - Цензор.НЕТ 6001
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14.11.2020 20:45 Ответить
журналисты - дебилы!.. искажают информацию..
идея Богдана..

документальное исполнение (иск + решение): юристы Богдана(юридические негры)..
исполнители: председатель + судья ОАСК..
исполнитель 2 (номинальный подписант иска): шлюшка Дубинский..
ЗЫ.. и скорее всего, Богдан взял из "избирательного фонда" примерно 150 000 баксов на решение вопроса, а с председателем ОАСК Вовк договорился за будущую лояльность Администрации Президента к его персоне + 00,00 баксов..
такие финты, Богдан прокручивал на фирме "Пукшин и Партнеры", и "Юридичні Радники", когда обворовывал своих клиентов и партнеров.. и подчиненных юристов (рабов)..
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13.11.2020 19:11 Ответить
А чего они так массово валить собрались?
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13.11.2020 19:21 Ответить
А никто и не собирался.Просто это зе-дебилам во главе с ЗЕ во сне привиделось.А продажным судьям похрену,за деньги любую липу напишут.
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13.11.2020 20:16 Ответить
Коррупционеры почувствовали, что страной управляет дурачок. И можно уже и прогнуть. Сидите дома товарищи коррупционеры и молитесь на Зе, за то что он дурак, вас, не посадил. Какая вам заграница?! Народ желает вас повесить. Извиняюсь за неприятную для вас прямоту...
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13.11.2020 19:23 Ответить
Но что то пошло не так...мечты были, но Вова чё то очканул.
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13.11.2020 19:25 Ответить
Вова нассал в глазки, как было написано в сценарии... Кто в это поверил - то его проблемы...
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13.11.2020 19:32 Ответить
Идет борьба против судейской гангстерской системы. И похоже эти воры будут долго паразитировать на народе.
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13.11.2020 19:33 Ответить
Вже на посадах цієї влади...
Котята Чечетова убиваются о крышку гроба..
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13.11.2020 19:40 Ответить
Вовк , матюкло Дубінський....іще кількасот відбірного лайна зебіли привели до влади.
Аби не Петя.
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13.11.2020 19:59 Ответить
И шо, все они в результате сбежали?)))
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13.11.2020 20:45 Ответить
На отдых в заморские края.
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13.11.2020 21:13 Ответить
Незаконность, это синоним зе-власти.
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13.11.2020 21:59 Ответить
блін, яка ж-таки мерзота визначає долю України..
цей... дебільский ще дурналістом викликав огиду, а за свого депутанства воно просто розквітло, як та яскрава, але смердюча "трупна квітка" Amorphophallus titanum (Аморфофалюс велетенський) (з латині його назва перекладається як «гігантський аморфний / деформований пеніс») (вікі) - дубінський за описом один в один
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13.11.2020 22:53 Ответить
Теперь главное вовку с дубиной вовремя свалить
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13.11.2020 23:04 Ответить
Правильно и сделал,хотя это Петин бред. Пока Зеленский не принял присягу,он был никто. Вопросы к судьям.
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14.11.2020 08:45 Ответить
Вовк устроил логово под дубом?
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14.11.2020 10:10 Ответить
Ну теперь то уж бпп точно поддержит законопроект о розпуске кс? Да соя? Или все же нет? 😷
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14.11.2020 11:41 Ответить
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