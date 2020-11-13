Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко
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Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 млн грн. За неделю выявили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - отметил глава Нацполиции на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.
Клименко полчеркнул, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, и их количество будет увеличено. Так, группы будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.
"Только с начала недели проверено почти 40 тыс. заведений, составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства", - сообщил чиновник.
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Кто то даже говорит, что полиция, кроме как показухой, ничем другим и не умеет заниматься!
Или все патрульные были заняты охотой на одиноких прохожих в парках?
Понимаете ?
Срочно построили больницы и мобилизовали нужное количество врачей , а не вот это вот всё ...
Как там реформа Супрун номер 489 ? Лечение по Скайпу ? А семейные врачи с их направлениями ? Все уже заключили с ними договор ?
Ну , всё . Вам больше не о чём переживать !
Выживут хитрожопые ...
пусть накаков и тот клименко из своего кармана оплачивает эти никому не нужные патрули, а не из бюджета..
сейчас накаков и ко - потребуют из бюджета миллины и разворуют их, как обычно..
либо это не так интересно?