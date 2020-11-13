Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко

Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 млн грн. За неделю выявили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - отметил глава Нацполиции на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.

Клименко полчеркнул, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, и их количество будет увеличено. Так, группы будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

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"Только с начала недели проверено почти 40 тыс. заведений, составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства", - сообщил чиновник.