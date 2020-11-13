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Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко

Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 млн грн. За неделю выявили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - отметил глава Нацполиции на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.

Клименко полчеркнул, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, и их количество будет увеличено. Так, группы будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

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"Только с начала недели проверено почти 40 тыс. заведений, составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства", - сообщил чиновник.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Как преступников ловить то некому...а как за маски штрафовать так сразу толпа ментов..
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13.11.2020 19:18
+5
Прям вот так толпами по Эпицентру и будут ходить? Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко - Цензор.НЕТ 6313
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13.11.2020 19:18
+5
Клименко, ценность твоих админпротоколов, сильно померкла после того, как некое заведение дружка нашего президента, успешно проработало весь период карантина без штрафов и санкций с вашей стороны.
Кто то даже говорит, что полиция, кроме как показухой, ничем другим и не умеет заниматься!
Или все патрульные были заняты охотой на одиноких прохожих в парках?
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13.11.2020 19:22
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Прям вот так толпами по Эпицентру и будут ходить? Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко - Цензор.НЕТ 6313
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13.11.2020 19:18 Ответить
Мусора будут побеждать вирус ?
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13.11.2020 19:18 Ответить
Или добивать тех, кто не прошёл сортировку ?
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13.11.2020 19:19 Ответить
Им же ж не зря из коронавирусного фонда бабло стегают...
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13.11.2020 19:30 Ответить
Как преступников ловить то некому...а как за маски штрафовать так сразу толпа ментов..
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13.11.2020 19:18 Ответить
Счас, кстати, всяким там домушникам и прочим спецам по карманной тяге милое дело - в масочках и кепочках на камеры светятся и пофиг. Кто там что разглядит.
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13.11.2020 19:21 Ответить
Да їх і без масочок ніхто не ловить.
ФБ кишить історіями абсолютної бездіяльності ментів у найелементарніших справах, де потерпілі самі майже все розслідували
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13.11.2020 21:07 Ответить
"У нас нет выходных": Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы не вводить локдаун
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13.11.2020 19:20 Ответить
Клименко, ценность твоих админпротоколов, сильно померкла после того, как некое заведение дружка нашего президента, успешно проработало весь период карантина без штрафов и санкций с вашей стороны.
Кто то даже говорит, что полиция, кроме как показухой, ничем другим и не умеет заниматься!
Или все патрульные были заняты охотой на одиноких прохожих в парках?
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13.11.2020 19:22 Ответить
Китайцы построили госпиталя , куда затолкали больных и многих таки вылечили .
Понимаете ?
Срочно построили больницы и мобилизовали нужное количество врачей , а не вот это вот всё ...
Как там реформа Супрун номер 489 ? Лечение по Скайпу ? А семейные врачи с их направлениями ? Все уже заключили с ними договор ?
Ну , всё . Вам больше не о чём переживать !
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13.11.2020 19:29 Ответить
зе-гнидам всё папередники винаваты в закатывании в асфальт ковидных миллиардов...
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13.11.2020 19:32 Ответить
Ты декларацию с врачом в семейных трусах уже заключил ?
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13.11.2020 19:34 Ответить
А ты лечение асфальтом похоже уже начал...стал еще тупее..
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13.11.2020 19:39 Ответить
Все помрут - и острые , и тупые .
Выживут хитрожопые ...
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13.11.2020 19:43 Ответить
Надо жучить всех , а не только субъекты хозяйствования . Это как ПДР ? Виноват всегда водитель ? Правильно , с них можно что-то поиметь . А что можно поиметь с бабушки без маски ?
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13.11.2020 19:30 Ответить
Все доходы граждан ушли в карман ворам и прохиндеям
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13.11.2020 19:37 Ответить
2 лярда с ковид фонда мусорам дали на борьбу вируса лучше апараты ИВЛ закупили или распределили на добавку врачам к зарплате за их труд что действительно не хватает и рискуя жизню за копейки а они мусорам дают и в асфальт выкидают деньги
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13.11.2020 19:49 Ответить
на передовую, на дамбас - пусть мусорня едут, и там патрулируют..
пусть накаков и тот клименко из своего кармана оплачивает эти никому не нужные патрули, а не из бюджета..
сейчас накаков и ко - потребуют из бюджета миллины и разворуют их, как обычно..
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13.11.2020 19:58 Ответить
мусора не люди..
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13.11.2020 19:58 Ответить
Вы хотите показатели по заболеваемости среди своих работников увеличить в разы?
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13.11.2020 20:13 Ответить
Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко - Цензор.НЕТ 3911 Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко - Цензор.НЕТ 346
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13.11.2020 20:16 Ответить
а нарков в парках когда разгоните? одни шрицы и иголки повсюду.
либо это не так интересно?
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13.11.2020 20:37 Ответить
 
 