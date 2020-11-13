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Во Львове невозможен карантин выходного дня - горсовет объявил рабочими днями субботы и воскресенья до 30 ноября

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Во Львове невозможен карантин выходного дня - горсовет объявил рабочими днями субботы и воскресенья до 30 ноября

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение до 30 ноября объявить субботы и воскресения на территории Львова рабочими днями для ряда заведений и учреждений,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр Андрей Садовый.

"Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, так как у нас нет выходных", - написал он.

Садовый выложил скан данного решения исполкома.

"В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Карантин выходного дня введен с 14 до 30 ноября.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
Красені! Во Львове невозможно объявить карантин выходного дня - горсовет объявил рабочими днями субботы и воскресенья до 30 ноября - Цензор.НЕТ 4621
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13.11.2020 19:26
+22
Понт и дурь
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13.11.2020 19:43
+20
Спасают экономику. Иначе мы уверенно движемся к продуктовым карточкам
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13.11.2020 19:28
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дол лампочки? молодцы, даешь еще больше коронутых...)
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14.11.2020 01:39 Ответить
Вот так и начинается распад государства. Сначала на местах не выполняют распоряжения из центра, а потом....
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13.11.2020 23:07 Ответить
Такими темпами скоро почнеться парад суверенітетів... Україна йде до розпаду...
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13.11.2020 23:19 Ответить
Це тимчасове безвладдя рано чи пізно закінчиться, та ми знову стрункими рядками всі підемо в Європу, а не в опу.
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13.11.2020 23:26 Ответить
Сумніваюсь... Місцеві вибори показали, що світогляд у людей кардинально різний у різних частинах України! Центральна влада слабка і антиукраїнська... Всі ознаки розпаду України на куски...
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13.11.2020 23:33 Ответить
Не перебільшуйте та будьте оптимістом. У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 168
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13.11.2020 23:41 Ответить
Лєнка, не заздрь! Бо твоя Європа лише під проксі. У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 6390
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13.11.2020 23:40 Ответить
У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 3011
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14.11.2020 00:08 Ответить
Лишь бы как с мусором не было. Сначала выеживались, а потом ПАМАГИТЕ
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14.11.2020 00:13 Ответить
Даешь флеш-моб по всей Украине : "Сдохни от ковида назло Зеленскому!"
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14.11.2020 00:14 Ответить
"Кто бюдет хорошо работать-тот бюдет кушать са..са..са..."
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14.11.2020 04:30 Ответить
Как в морге, каждый день - рабочий.
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14.11.2020 02:37 Ответить
Карантин выходного дня это идиотизм. Только полный локдаун на две три недели может спасти ситуацию. Но когда выборы мера на носу процветает популизм. Чтобы они так больницы оборудовали быстро как рабочие дни объявляют.
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14.11.2020 14:37 Ответить
У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 249
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14.11.2020 16:50 Ответить
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