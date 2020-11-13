В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ. ФОТО

25 сентября военнослужащие учебного центра ВМС Украины, которым руководит Шаген Шайволодян, приняли участие в театрализованном постановке по случаю Дня рождения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Inforesist

Новость о мероприятии была опубликована на сайте университета 30 сентября. Также там разместили фото с праздника и видео.

На кадрах видно, что военные стоят вдоль красной дорожки и встречают гостей. Гости мероприятия стояли в окружении военных, обнимались и фотографировались без масок. Военнослужащие тоже были без защитных средств.

InfoResist поинтересовался у университета им. адмирала Макарова (НУК) на каких основаниях бойцы ВСУ принимали участие в данном мероприятии.

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Пресс-служба университета отметила, что в сентябре 2020 НУК исполнилось 100 лет, в связи с чем Верховная Рада включила 100-летиt университета в постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году".

"Иными словами, круглая дата Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова является знаковой для всей Украины. Поэтому руководством НУК и было принято согласованное решение о торжественном праздновании юбилея университета в Николаевском украинском театре драмы и музыкальной комедии", - говорится в ответе университета.

Стоит отметить, что в постановлении как памятные даты и юбилеи указано сотни известных событий и дней рождений. Рада рекомендует ряде ведомств, как отмечать эти даты, и среди них нет Министерства обороны и упоминаний о том, что подобные меры должны сопровождаться почетным караулом ВСУ.

В НУК добавили, что празднование проходило с соблюдением мер безопасности по предотвращению распространения COVID-19 во внутренних помещениях театра.

В пресс-службе университета рассказали о том, как их учебное заведение активно участвует в подготовке кадров для ВМС Украины, МВД, Нацгвардии и полиции. Также там добавили, что сейчас в вузе на заочной форме обучается "122 участника боевых действий и несколько десятков военных, не имеющих этого статуса".

Кроме того, в НУК отметили, что ожидалось прибытие важных гостей из руководства страны, Верховной Рады, Николаевской ОГА и дипломатических миссий разных стран, а также военных атташе стран-партнеров НАТО. Были приглашены и командиры воинских частей ВСУ, а также представители командования ВМС Украины, но они не прибыли на праздник.

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По всей видимости этот комментарий на нескольких страницах от университета должен объяснить необходимость присутствия военных на торжества гражданского вуза, который подчиняется Министерству образования и науки.

В НУК также сообщили, из какой части и на каком основании военнослужащие привлекались для участия в театрализованном шоу гражданского вуза.

"16 военнослужащих Учебного центра ВМС ВС Украины (а 3163, - ред.) на основании договора между НУК и УЦ ВМС о сотрудничестве и взаимопомощи в свободное от выполнения основных служебных обязанностей время, с 15-40 до 16-00, в пятницу 25 сентября 2020 были приглашены принять участие в предложенном, согласно театральным сценарию, в приветственном мероприятии для встречи почетных гостей, в том числе перечисленных выше, с соблюдением безопасного расстояния при нахождении на свежем воздухе, в соответствии с требованиями "желтой" зоны карантина, и затем были приглашены, по желанию, посмотреть непосредственно в театре праздничную театральную постановку с обязательным надеванием маски и соблюдением других требований безопасности ", - говорится в сообщении вуза.

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По данным InfoResist, в указанном театрализованном шоу участвовали военнослужащие из школы морской пехоты, которая недавно была создана на базе Учебного центра ВМС Украины.

По нашим сведениям, в соответствии с учебной программой Центра, у военнослужащих по расписанию с 14:00 до 16:00 часов проходят послеобеденные занятия, после 16:00 - самоподготовка. Таким образом военнослужащие могли участвовать в этом шоу в учебное время. Что является безусловным нарушением.

Конечно, в компетенции начальника учебного центра ВМС изменить учебную программу на этот день и отправить военнослужащих на это мероприятие. Но допустимо во время войны, вместо учебы отправлять морпехов участвовать в театрализованном шоу и встречать, как говорят в университете, высокопоставленных гостей?

Можно с уверенностью сказать, что большинство гостей были бы против такого использования военных и поддержали бы их обучения в школе. Стоит отметить, что университет особо отметил участие военных атташе стран-партнеров НАТО в данном мероприятии. Видимо, в гражданском вузе не знают, что в НАТО военные не участвуют в подобных шоу. В вузе возможно не знали об этом, но в учебном центре ВМС уж точно должны были знать.

Как раз показали военным атташе, о том, как Украина готова к вступлению в НАТО.

Как позже стало известно InfoResist, самостоятельная подготовка в морпехов Школы морской пехоты проходит с 14:30 до 16:05, а не после 16:00 как сообщалось ранее.









