РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17422 посетителя онлайн
Новости Общество
21 271 45
Николаев (2009) праздник (1683)

В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

25 сентября военнослужащие учебного центра ВМС Украины, которым руководит Шаген Шайволодян, приняли участие в театрализованном постановке по случаю Дня рождения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Inforesist

Новость о мероприятии была опубликована на сайте университета 30 сентября. Также там разместили фото с праздника и видео.

На кадрах видно, что военные стоят вдоль красной дорожки и встречают гостей. Гости мероприятия стояли в окружении военных, обнимались и фотографировались без масок. Военнослужащие тоже были без защитных средств.

InfoResist поинтересовался у университета им. адмирала Макарова (НУК) на каких основаниях бойцы ВСУ принимали участие в данном мероприятии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Николаеве завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". ФОТО

Пресс-служба университета отметила, что в сентябре 2020 НУК исполнилось 100 лет, в связи с чем Верховная Рада включила 100-летиt университета в постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году".

"Иными словами, круглая дата Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова является знаковой для всей Украины. Поэтому руководством НУК и было принято согласованное решение о торжественном праздновании юбилея университета в Николаевском украинском театре драмы и музыкальной комедии", - говорится в ответе университета.

Стоит отметить, что в постановлении как памятные даты и юбилеи указано сотни известных событий и дней рождений. Рада рекомендует ряде ведомств, как отмечать эти даты, и среди них нет Министерства обороны и упоминаний о том, что подобные меры должны сопровождаться почетным караулом ВСУ.

В НУК добавили, что празднование проходило с соблюдением мер безопасности по предотвращению распространения COVID-19 во внутренних помещениях театра.

В пресс-службе университета рассказали о том, как их учебное заведение активно участвует в подготовке кадров для ВМС Украины, МВД, Нацгвардии и полиции. Также там добавили, что сейчас в вузе на заочной форме обучается "122 участника боевых действий и несколько десятков военных, не имеющих этого статуса".

Кроме того, в НУК отметили, что ожидалось прибытие важных гостей из руководства страны, Верховной Рады, Николаевской ОГА и дипломатических миссий разных стран, а также военных атташе стран-партнеров НАТО. Были приглашены и командиры воинских частей ВСУ, а также представители командования ВМС Украины, но они не прибыли на праздник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны. ФОТОрепортаж

По всей видимости этот комментарий на нескольких страницах от университета должен объяснить необходимость присутствия военных на торжества гражданского вуза, который подчиняется Министерству образования и науки.

В НУК также сообщили, из какой части и на каком основании военнослужащие привлекались для участия в театрализованном шоу гражданского вуза.

"16 военнослужащих Учебного центра ВМС ВС Украины (а 3163, - ред.) на основании договора между НУК и УЦ ВМС о сотрудничестве и взаимопомощи в свободное от выполнения основных служебных обязанностей время, с 15-40 до 16-00, в  пятницу 25 сентября 2020 были приглашены принять участие в предложенном, согласно театральным сценарию, в приветственном мероприятии для встречи почетных гостей, в том числе перечисленных выше, с соблюдением безопасного расстояния при нахождении на свежем воздухе, в соответствии с требованиями "желтой" зоны карантина, и затем были приглашены, по желанию, посмотреть непосредственно в театре праздничную театральную постановку с обязательным надеванием маски и соблюдением других требований безопасности ", - говорится в сообщении вуза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от "СН" Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" и возившего помощь оккупантам. ДОКУМЕНТ

По данным InfoResist, в указанном театрализованном шоу участвовали военнослужащие из школы морской пехоты, которая недавно была создана на базе Учебного центра ВМС Украины.

По нашим сведениям, в соответствии с учебной программой Центра, у военнослужащих по расписанию с 14:00 до 16:00 часов проходят послеобеденные занятия, после 16:00 - самоподготовка. Таким образом военнослужащие могли участвовать в этом шоу в учебное время. Что является безусловным нарушением.

Конечно, в компетенции начальника учебного центра ВМС изменить учебную программу на этот день и отправить военнослужащих на это мероприятие. Но допустимо во время войны, вместо учебы отправлять морпехов участвовать в театрализованном шоу и встречать, как говорят в университете, высокопоставленных гостей?

Можно с уверенностью сказать, что большинство гостей были бы против такого использования военных и поддержали бы их обучения в школе. Стоит отметить, что университет особо отметил участие военных атташе стран-партнеров НАТО в данном мероприятии. Видимо, в гражданском вузе не знают, что в НАТО военные не участвуют в подобных шоу. В вузе возможно не знали об этом, но в учебном центре ВМС уж точно должны были знать.

Как раз показали военным атташе, о том, как Украина готова к вступлению в НАТО.

Как позже стало известно InfoResist, самостоятельная подготовка в морпехов Школы морской пехоты проходит с 14:30 до 16:05, а не после 16:00 как сообщалось ранее.

В Николаеве морпехов без масок отправили встречать высокопоставленных гостей на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ 01
В Николаеве морпехов без масок отправили встречать высокопоставленных гостей на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ 02
В Николаеве морпехов без масок отправили встречать высокопоставленных гостей на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ 03

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Старые пердуны и прососаные насквозь шмары!
показать весь комментарий
13.11.2020 20:01
+13
Позорище.
показать весь комментарий
13.11.2020 20:00
+11
Совкодрочерные традиции в армии особо то никуда и не уходили. Сей час осень. Судя по фото солдатам повезло, что не заставили листья в желтый цвет красить.
показать весь комментарий
13.11.2020 20:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Позорище.
показать весь комментарий
13.11.2020 20:00 Ответить
Звільнити ідіота Шайволодяна за приниження честі та гідності військовослужбовців України і позбавити військового звання та військової пенсії
показать весь комментарий
14.11.2020 10:49 Ответить
я бы на их месте сильно кашлял В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 6880
показать весь комментарий
13.11.2020 20:00 Ответить
мусчина в пиджаке Бендера масочку держит!
показать весь комментарий
13.11.2020 20:00 Ответить
якась аташа мабуть В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 7439
показать весь комментарий
13.11.2020 20:05 Ответить
Ибо негоже позировать перед фотографом в маске со столь высокопоставленными шльондрами.
показать весь комментарий
14.11.2020 09:49 Ответить
Старые пердуны и прососаные насквозь шмары!
показать весь комментарий
13.11.2020 20:01 Ответить
Совкодрочерные традиции в армии особо то никуда и не уходили. Сей час осень. Судя по фото солдатам повезло, что не заставили листья в желтый цвет красить.
показать весь комментарий
13.11.2020 20:02 Ответить
Упали . Два дня древесину трясли перед встречей , чтобы не красить . В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 7027
показать весь комментарий
13.11.2020 20:06 Ответить
А гости почему без масок?
показать весь комментарий
13.11.2020 20:03 Ответить
Соромно і гидко дивитись на совок нєістрєбімий з солдатиками-болванчиками
Хто ці на останньому фото ?
Вони військові аташа, викладачі, інженери, штурмани-мореплавці ?

Клята вата !!!! В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 3715
показать весь комментарий
13.11.2020 20:04 Ответить
"...а остальные три рубли пропили и про...
так как же строить корабли?"
показать весь комментарий
13.11.2020 20:31 Ответить
ах да, совсем забыл!
Николаев это город "корабельных сосен"
и ихних "рабочих" аташе в полосатых пиджачках У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5953
показать весь комментарий
13.11.2020 20:36 Ответить
Країною керує мАльчік, 42 рочки. Чому ж з приходом до влади такої "юної" особи, так неймовірно сильно засмерділо кацапізмом і совком?
показать весь комментарий
13.11.2020 20:05 Ответить
Я не увидел на фото "в университете". Это точно не главный и не центральный корпус. старый? тоже не похоже.
показать весь комментарий
13.11.2020 20:06 Ответить
Украинский муздрам, там и праздновали --- наверное, буфет там хороший..) У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9684
показать весь комментарий
13.11.2020 20:22 Ответить
ага. я тоже так подумал но т.к. давненько был в родном городе в центре решил не позориться - а вдруг ошибусь
показать весь комментарий
13.11.2020 20:48 Ответить
Шаген Шайволодян это коррумпированный черт!
https://mil.in.ua/uk/news/nemaye-groshej-haj-berut-kredyt-komandyr-navchalnogo-tsentru-vms-shajvolodyan-zaprovadyv-groshovi-pobory/
показать весь комментарий
13.11.2020 20:08 Ответить
Шо то морпехи щупловатые нонче... В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 659
показать весь комментарий
13.11.2020 20:09 Ответить
Ну они еще просто курсанты и никакие не герои. Я о другом. Во первых курсант какой то мелковат пошел. А вовторых совка уже 30 лет как нету, а традиции совковые остались. Пихать солдат и курсантов во все дыры. Зачем выставлять военнослужащего на посмешище?
показать весь комментарий
13.11.2020 20:30 Ответить
"Мєрзость...(с) а ще на нас чекає співіснування з деокупованой трьохцвєтной ватой(((
показать весь комментарий
13.11.2020 20:11 Ответить
Якщо прибрати у бік слиняві емоції,то у наявні маємо яскравий приклад КОРУПЦІЇ. Тобто використання службового становища в особистих цілях.
Спробуйте мені довести,що я неправий!
Але цікаво, чи буде реакція депутатів, прокурватури, МОУ, СБУ?
З ймовірністю 98% все буде спущено"на гальмах", *****.
показать весь комментарий
13.11.2020 20:17 Ответить
блдь.. мы идем в НАТО ..тфу... в совок гребанный мы идем... У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6737
показать весь комментарий
13.11.2020 20:18 Ответить
совок еще долго выдавливать будем...
тем более из такой консервативной структуры,как армия
показать весь комментарий
13.11.2020 20:29 Ответить
надо Шагена отправить Карабах оборонять...
показать весь комментарий
13.11.2020 20:29 Ответить
ну и скотизм...
показать весь комментарий
13.11.2020 20:29 Ответить
Мля..Я там служил офицером в 70-80 года..
Николаев был мощной кораблестроительной базой совка..
На цей час, майже все розграбували...
Понти залишился..
показать весь комментарий
13.11.2020 20:30 Ответить
кста .. во времена эпидемии испанского гриппа в 1918 году , люди массово умирали от массовой вакцинации, а не от "обычного испанского" гриппа....(с)
показать весь комментарий
13.11.2020 20:32 Ответить
приятель киевский все спрашивал, чего ты не любишь Николаев, ответ на фото: миниХарьков по совковости. Дааже без морпехов, пипец же..мужчина в костюме Бендера, провинциальные блондинки в "нарядном " такие чужие и ватно-знакомые одновременно, заюзанные ректоры проректоры и **** ...красная ( скорей псевдокрасная) дорожка. Еще портрета Генсека в кадре не хватает)))
показать весь комментарий
13.11.2020 20:42 Ответить
А вот как они без портрета Зеленского обошлись?))
показать весь комментарий
13.11.2020 20:48 Ответить
Це вуз де ******* кацапів ,и торгують дипломами ..
показать весь комментарий
13.11.2020 20:42 Ответить
фотки сентября показуха не по росту срочники встречают ботоксный биомуссор
показать весь комментарий
13.11.2020 23:11 Ответить
Шо вы сразу на телок ботоксных набросились? Это цвет университета- професоршы, деканшы, учоныи дамы, академички!
показать весь комментарий
13.11.2020 23:44 Ответить
Это- лдшые люди города! Это- народ!
показать весь комментарий
13.11.2020 23:47 Ответить
гнать в шею того совкодрочера,который дал приказ морпехам принимать участие в етом позорище!
показать весь комментарий
14.11.2020 05:27 Ответить
А что это вообще за шмары с пузатыми коммуняками по красной дорожке шляются и заразу разносят? Кто это такие, эти "высокопоставленные гости"?
показать весь комментарий
14.11.2020 09:46 Ответить
когда правит шут, то цирк должен быть во всем.
показать весь комментарий
14.11.2020 10:36 Ответить
Така сволота як Шаген Шайволодян просто так, за красиві очі нічого не робить??? А пам'ятаєте як і хто призначав його на цю посаду?
показать весь комментарий
14.11.2020 13:00 Ответить
Вірменські збройні сили (перепрошую - доблесні...) саме потребують досвічених кадрових офіцерів ... родіна в апасності.
показать весь комментарий
14.11.2020 15:14 Ответить
Путиноїдні курви намагаються і з ЗСУ зробити клоунів.
показать весь комментарий
14.11.2020 18:44 Ответить
 
 