РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17478 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Местные выборы-2020
1 095 2
местные выборы (2145) Фацевич (105)

Во время второго тура местных выборов порядок будет поддерживать 5 тысяч правоохранителей, - Фацевич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Во время второго тура местных выборов порядок будет поддерживать 5 тысяч правоохранителей, - Фацевич

Полиция обеспечит правопорядок во время второго тура местных выборов 15 ноября, для обеспечения общественной безопасности на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены более 5 тыс. правоохранителей.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе Украины. Так, сформированы 1074 избирательные комиссии, охрана которых будет проводиться полицией.

"Полиция остается вне политики, ведь наша основная задача - обеспечить законность избирательного процесса", - отметил Фацевич.

В целом для обеспечения общественной будут привлечены более 5 200 стражей порядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй тур: 15 ноября будут выбирать мэра в семи городах

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это же сколько короновируса опять будет!
показать весь комментарий
13.11.2020 20:45 Ответить
Які вибори? Карантин вихідного дня.
показать весь комментарий
14.11.2020 05:18 Ответить
 
 