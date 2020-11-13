Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян
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Подписанное с президентами Азербайджана и России трехстороннее заявление по Карабаху не является документом политического урегулирования проблемы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
"Это документ о прекращении военных действий. И это не документ политического урегулирования. Есть термины, предложения (в заявлении), которые должны интерпретироваться и получить политическое содержание", - сказал Пашинян.
По его словам, вокруг подписанного заявления будут начаты обсуждения внутри Армении. "Обсуждения только должны начаться, это будут обсуждения дипломатического характера и продлятся очень долго. Основной формат обсуждения будет внутри правительства", - сказал Пашинян.
При этом он отметил, что не слышал каких-либо предложений внутри Армении, в том числе и о от оппозиции, о денонсации заявления. "Да, мы можем просто взять и разорвать эту бумагу, но должны также иметь представления о последствиях. Это значит, что мы возвращаемся к ситуации до подписания", - сказал премьер Армении.
В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.
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"Гранат, хурма, ********. Акция за счет освобождения Суша. Карабах наши. Крым Украина! Берите бесплатно. Не нада ничего". Відео:
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питорасрузкий чилавек из иривани.
В самом деле?
Похоже, он хочет насмешить Байрактары....
в соглашении не было дописки, шо в любое удобное для Азербаджана время он свои территории вернет так или иначе?
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
"Пагнали наши "гарадских"... Наши впереди, а "гарадские" их догнать не могут...".
В подписанном тобою соглашении статус Карабаха вообще никак не определен, а значит Армения признает что это территория Азербайджана. Оставшихся армян в Степанакерте будут охранять свинособакские миротворцы вместе с турками. Понимая это, армяшки оттуда будут в срочном порядке уезжать на родину. Эрдоган дал кацапосвиньям работу - обеспечить мирный исход армян из Степанакерта. В то же время Армения бесплатно предоставит через свою территорию транзитный коридор в Нахичевань. Кроме того, в Азербайджане сейчас подсчитывают сумму нанесенного войсками Армении Азербайджану ущерба и Армения будет выплачивать его.
Еу а если Пашинян и ***** решат кинуть Эрдогана, лачинский коридор захлопывается и в небо взлетают байрактары.
То есть получит ******** по полной программе.
агрессор тут Армения - и ничего никогда не закончится пока армяне уберут свои свои лапти-пушки с чужой земли.
🤗
тётя Роза
- Изя, а что такое оксюморон?
- Это, Сёма, когда несовместимые вещи.
Например: звонкая тишина, горячий лёд, российские миротворцы...
но уже не тока с амянами, а еще и с русней - думаю алиев проиграл, а ердоган недосмотел....
Если все это реализуется, тогда пойдет дальше обсуждаться, что и как. Алиев скажет, так, ребята, азербайджанские беженцы возвращаются домой. Это значит, азербайджанцы заходят в Ходжалы, который сейчас за "линией". То есть это как минимум заходят туда, где они жили до изгнания. Ну мы понимаем, что азербайджанцы заходят в Ходжалы, другие н.п. и они же не будут там жить по каким-то "карабахским" законам. Вот так начнется постепенное восстановление законности. Что-то там армянам дадут наверное, чтобы перед миром быть добрыми, культурную автономию какую-то в пределах н.п. где армян много. Минус - тогда справедливо надо дать культурную автономию другим народам Азербайджана (если нет на сейчас).
Главное, чтобы Азербайджан при поддержке турецкой разведки не допустил военного усиления армян под защитой россиян.