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Нагорный Карабах (470) Пашинян_Никол (115) капитуляция (17)

Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян

Подписанное с президентами Азербайджана и России трехстороннее заявление по Карабаху не является документом политического урегулирования проблемы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян  в интервью Общественному телевидению Армении.

"Это документ о прекращении военных действий. И это не документ политического урегулирования. Есть термины, предложения (в заявлении), которые должны интерпретироваться и получить политическое содержание", - сказал Пашинян.

По его словам, вокруг подписанного заявления будут начаты обсуждения внутри Армении. "Обсуждения только должны начаться, это будут обсуждения дипломатического характера и продлятся очень долго. Основной формат обсуждения будет внутри правительства", - сказал Пашинян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояли военные, - Пашинян

При этом он отметил, что не слышал каких-либо предложений внутри Армении, в том числе и о от оппозиции, о денонсации заявления. "Да, мы можем просто взять и разорвать эту бумагу, но должны также иметь представления о последствиях. Это значит, что мы возвращаемся к ситуации до подписания", - сказал премьер Армении.

В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
У Києві на ринку азербайджанець на честь перемоги у війні за Нагірний Карабах пригощав киян.

"Гранат, хурма, ********. Акция за счет освобождения Суша. Карабах наши. Крым Украина! Берите бесплатно. Не нада ничего". Відео:
https://m.facebook.com/groups/antivatnik/permalink/1495338540676659/?refid=18&_ft_=qid.6894668832830683229%3Amf_story_key.1495338540676659%3Agroup_id.232746656935860%3Atop_level_post_id.1495338540676659%3Atl_objid.1495338540676659%3Acontent_owner_id_new.100004115467457%3Aoriginal_content_id.3419478351466211%3Aoriginal_content_owner_id.100002122403140%3Apage_id.232746656935860%3Asrc.22%3Aphoto_id.3419473418133371%3Astory_location.6%3Aattached_story_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX_OrIzoX6HFLpoT&__tn__=-R
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13.11.2020 20:44
+13
Кстати , посол Полад Бюл-Бюл Оглы уже получил по зубам , так как в одном из интервью ляпнул про культурную автономию не подумав. Алиев в момент онлайн-подписания сказал , армяне не получат никакого статуса , к черту мы отправили статус , все не будет никакого статуса вообще. Разговор про статус было до войны, если бы земли вернули без крови, тогда да, а так наши солдаты кровью вернули наши земли, поэтому и речи не может быть про статус ни в каком варианте.
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13.11.2020 21:25
+12
Людина говорить з акцентом, мені так почулось. Але коли добре прислухатись, то все ж він сказав правильно, Шуша. Думаю, що не варто шукати скалку в оці. Важливий порив серця і щирість з якою патріот Азербайджану це робив. І це викликає повагу до того чоловіка.
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13.11.2020 21:04
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Шлюха *****, подала голос
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13.11.2020 20:44 Ответить
ну так росийские войска уже в Азербайджане, можно запускать высеры **************
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13.11.2020 20:46 Ответить
Успокойтесь, права у них ограничены. Права этих сил не распространены на весь Азербайджан как в Армении. У нас они будут не более 5 лет. В Армении еще 49 лет. Придет время поверьте они уйдут , так же как они ушли из Азербайджана в 2012 году, после окончания срока их присутствия в Габалинской РЛС.
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13.11.2020 21:13 Ответить
Тристороння заява щодо Карабаху - документ про припинення воєнних дій, а не політичного врегулювання, - Пашинян - Цензор.НЕТ 7289
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13.11.2020 22:03 Ответить
а кацапы говорят, что он шлюха сороса и ***** его за это наказал
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14.11.2020 01:40 Ответить
У Києві на ринку азербайджанець на честь перемоги у війні за Нагірний Карабах пригощав киян.

"Гранат, хурма, ********. Акция за счет освобождения Суша. Карабах наши. Крым Украина! Берите бесплатно. Не нада ничего". Відео:
https://m.facebook.com/groups/antivatnik/permalink/1495338540676659/?refid=18&_ft_=qid.6894668832830683229%3Amf_story_key.1495338540676659%3Agroup_id.232746656935860%3Atop_level_post_id.1495338540676659%3Atl_objid.1495338540676659%3Acontent_owner_id_new.100004115467457%3Aoriginal_content_id.3419478351466211%3Aoriginal_content_owner_id.100002122403140%3Apage_id.232746656935860%3Asrc.22%3Aphoto_id.3419473418133371%3Astory_location.6%3Aattached_story_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX_OrIzoX6HFLpoT&__tn__=-R
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13.11.2020 20:44 Ответить
Суша-Шуша, или на рынке и так сойдет? Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян - Цензор.НЕТ 6845
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13.11.2020 20:52 Ответить
Людина говорить з акцентом, мені так почулось. Але коли добре прислухатись, то все ж він сказав правильно, Шуша. Думаю, що не варто шукати скалку в оці. Важливий порив серця і щирість з якою патріот Азербайджану це робив. І це викликає повагу до того чоловіка.
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13.11.2020 21:04 Ответить
в тюркских наречиях все очень относительно...особенно если используют разные алфавиты,кто кирилицу,кто латиницу,арабский...так что звучание может быть разным
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13.11.2020 21:37 Ответить
Пашинян все это вещает из американского посольства по Радио Свобода. Его никто не может найти.)

Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян - Цензор.НЕТ 2778
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13.11.2020 20:45 Ответить
один раз не питорас рузкий чилавек из иривани.
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13.11.2020 20:45 Ответить
Ачто по этому поводу говорит армянское радио ?
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13.11.2020 21:59 Ответить
"Подписанное с президентами Азербайджана и России трехстороннее заявление по Карабаху не является документом политического урегулирования проблемы."

В самом деле?
Похоже, он хочет насмешить Байрактары....
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13.11.2020 20:48 Ответить
шо то Я плохо не понял , кто кого победил?
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13.11.2020 20:49 Ответить
а не нужно было тырить территории азербайжана, тебе вообще яца отрезать нужно и скормить псам
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13.11.2020 20:49 Ответить
Новое открытие - тырить и не признавать десятки лет эти территории своими... Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян - Цензор.НЕТ 7561
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13.11.2020 20:57 Ответить
Жулики.
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13.11.2020 20:51 Ответить
виляем попом...
в соглашении не было дописки, шо в любое удобное для Азербаджана время он свои территории вернет так или иначе?
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13.11.2020 20:52 Ответить
А они и не могли быть полезными. Кацапы впарили армянам 4 самолета в ударной модификации, а армянам ой как он понадобился бы больше в модификации истребителя. Армяне планировали дальше наступать, что ли, когда их покупали? Тогда у них не всё в порядке с головой.
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13.11.2020 22:08 Ответить
Аналог Минского соглашения? Сомневаюсь я, однако. Пашинянуничего не осталось как храбриться наподобе "они побежали, когда мы оглянулись, они были далеко позади".
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13.11.2020 20:53 Ответить
Та "трошки не так:
"Пагнали наши "гарадских"... Наши впереди, а "гарадские" их догнать не могут...".
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14.11.2020 06:27 Ответить
Тепер згадав, а то чув дзвін......
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14.11.2020 08:05 Ответить
Азербайджан может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную
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13.11.2020 20:54 Ответить
Теперь даже этого они не получат. Их права не могут быть выше прав других национальностей проживающих в Азербайджане. Они не могут быть народом первого высшего сорта, а азербайджанцы, украинцы или талыши 1 и 2-го и 3-х сортов.
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13.11.2020 21:19 Ответить
Кстати , посол Полад Бюл-Бюл Оглы уже получил по зубам , так как в одном из интервью ляпнул про культурную автономию не подумав. Алиев в момент онлайн-подписания сказал , армяне не получат никакого статуса , к черту мы отправили статус , все не будет никакого статуса вообще. Разговор про статус было до войны, если бы земли вернули без крови, тогда да, а так наши солдаты кровью вернули наши земли, поэтому и речи не может быть про статус ни в каком варианте.
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13.11.2020 21:25 Ответить
нікому давати. Коли в 1945 році Черчиль пропонував Сталіну дати німцям кульруну автономілію в Судетах, Сталін сказав просто - нікому давати вони втекли. Так само в Карабасі - нікому давати, бо їх (вірменів) там вже немає. Вірмени попали в мишоловку-Росія не могла допомогти, бо не було спільного кордону і вони не могли отримувати металобрухт імені маршала Устинова із Росії. і так почалося полювання на вірменів з повітря. Так що через два місяці башкирським військам нікого буде охоронювати Карабасі. Як прийшли так і пішли
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13.11.2020 21:48 Ответить
ары не утекли они провели тактическое отступление.
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13.11.2020 23:07 Ответить
и только в пределах одного базара.
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13.11.2020 22:58 Ответить
не стоило пускать козлов(какцапов) в огород
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13.11.2020 20:57 Ответить
Это заложники.
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13.11.2020 22:57 Ответить
Самовтирание?? Почти как самоудовлетворение..?
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13.11.2020 20:57 Ответить
пашинян не фиг храбрится - сдал ты карабах путлеру и за это тебя армяне подвесят. ну и правильно алиев сдлал вернувши свои земли. некоторым нашим деятелям это пример решительности политической воли и смелости. кстати меня учили, что война это продолжение политики.... киздун ты пашинян!
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13.11.2020 20:57 Ответить
Это типа ДАУНбасс кормит Украину,Карабахбах кормит Армению и РАБссию Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян - Цензор.НЕТ 7025 ...
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13.11.2020 20:59 Ответить
Карабах-барабах ты покинул нах
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13.11.2020 20:59 Ответить
Главное похоронил 10 000 армян за мес\ц. Можно и бутылку пивка открыть
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13.11.2020 21:01 Ответить
Эрдоган с понедельника запустит Турецкий поток и подарит Плешивому 500 тонн помидор...та 500 тон винограда...Щирий Турецький Султан цей Эрдоган...Мабуть дивився в очі Путлєра... Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян - Цензор.НЕТ 3961побачив мір
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13.11.2020 21:03 Ответить
Эрдоган выкрутил руки Путину с ценами, как и китайцы. Теперь кацапы поставляют газ на экспорт ниже его себестоимости, с такой политикой рано или поздно у них умрет вся газодобыча.
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13.11.2020 22:12 Ответить
кацапня в Карабахе? - проигрыш Азербайджана.....
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13.11.2020 21:03 Ответить
Не так усе страшно... Просто "вимотування" економіки Росії...Дивись: Азербайджан повернув свої окуповані території, на яких колись проживали азербайджанці. Росіяни зайняли частину Карабаху. Після того, як ці території будуть залишені вірменами, буде відновлений і укріплений кордон з Вірменією. На ці території будуть направлені будматеріали, техніка, потягнуться люди, яких колись звідти вигнали... Це - рівнинні райони, тобто, на весну, частина земель буде розорана і засіяна... Росіяни сидять в Карабаху. Там - гори. Більша частина вірмен звідти втекла. Хто буде сіять, доглядать посіви? А раз їх не буде, значить, продовольство треба завозить з Вірменії... А воно у них є? При купі біженців? Значить, або повезуть з Росії, або будуть закуповувать у того ж Азербайджану... А це - гроші... Те ж саме - з нафтопродуктами... Кому ця ситуація вигідна? Азербайджану...
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14.11.2020 06:42 Ответить
опять армяне всех победили????)
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13.11.2020 21:04 Ответить
Прокремлевский таракан Пашинян блеет как овца
В подписанном тобою соглашении статус Карабаха вообще никак не определен, а значит Армения признает что это территория Азербайджана. Оставшихся армян в Степанакерте будут охранять свинособакские миротворцы вместе с турками. Понимая это, армяшки оттуда будут в срочном порядке уезжать на родину. Эрдоган дал кацапосвиньям работу - обеспечить мирный исход армян из Степанакерта. В то же время Армения бесплатно предоставит через свою территорию транзитный коридор в Нахичевань. Кроме того, в Азербайджане сейчас подсчитывают сумму нанесенного войсками Армении Азербайджану ущерба и Армения будет выплачивать его.
Еу а если Пашинян и ***** решат кинуть Эрдогана, лачинский коридор захлопывается и в небо взлетают байрактары.
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13.11.2020 21:05 Ответить
Собака лает, а караван идет.
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13.11.2020 21:05 Ответить
не просто собака а хитрожопая арособкака.
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13.11.2020 23:00 Ответить
Это значит, что мы возвращаемся к ситуации до подписания", - сказал премьер Армении.

То есть получит ******** по полной программе.
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13.11.2020 21:07 Ответить
советский союз умер в 1991 г. чей тогда был НК?азербайджан
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13.11.2020 21:08 Ответить
І РФ і Вірменія - підлі мерзотники. Трохи підсиляться та й почнуть по новому. Єдина надія на Турцію.
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13.11.2020 21:08 Ответить
я думаю Пашинян просто сказал правду
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13.11.2020 21:12 Ответить
ето освободительная война Азербайджана за свои территоррии.
агрессор тут Армения - и ничего никогда не закончится пока армяне уберут свои свои лапти-пушки с чужой земли.
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13.11.2020 21:12 Ответить
ну или их уберут байрактары
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13.11.2020 21:20 Ответить
Понятно...,что вы п***** мало отхватили...
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13.11.2020 21:14 Ответить
алмаатинская декларация об окончательном распаде ссср была подписана 21 декабря 1991 года в алма-ате.претензий территориальных не высказали ни армения ни азербайджан
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13.11.2020 21:14 Ответить
Пашинян знал куда лез но на Кавказе турки с Байтактарами начали доказывать что ЯО это просто пушка для воробья а вот Дроны дают такие успехи а если их апнуть то например армия из 100 дронов за один заход можит нанести 90 точных ударов по любой силе атакующей или обороняющей ..и я думаю что в окончание сериала побед Байтактаров был заинтересован Кремль
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13.11.2020 21:16 Ответить
Азербайджан сказал конкретно - никакого статуса Карабаха не будет. Возможна автономия в составе Азербайджана. Это все.
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13.11.2020 21:17 Ответить
Даже внутри никакого статуса не будет, так как Азербайджан вернул свои земли кровью.
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13.11.2020 21:31 Ответить
кремль потерял закавказье навсегда.эрдоган стал начальником турецкого потока и от него зависит давать газ или нет.россия осталась зерро
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13.11.2020 21:19 Ответить
Кремль обзавелся на Закавказье еще одной военной базой
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14.11.2020 01:45 Ответить
Очередным "геморроем", сосущим деньги из бюджета России...
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14.11.2020 06:46 Ответить
Как говорят в Одессе- такой же вумный, кака мая Сагрочка потом..
🤗
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13.11.2020 21:25 Ответить


тётя Роза

- Изя, а что такое оксюморон?
- Это, Сёма, когда несовместимые вещи.
Например: звонкая тишина, горячий лёд, российские миротворцы...
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13.11.2020 21:28 Ответить
Несет чушь, как украинские политики про Донбасс. Про там политическое урегулирование и прочую ерундистику.
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13.11.2020 21:29 Ответить
Он мне напоминает Порошенко при подписании Минсков.
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13.11.2020 21:29 Ответить
"глубинное государство" протікає, в днищі утворилась велика діра- затягує болото. Евразійці осоромились на весь світ.
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13.11.2020 22:00 Ответить
А мав би нагадувати Алієва.Адже це азербайджанські делегації 25 років їздили в Мінськ залагодити конфлікт,попутно озброюючись,відвойовуючи території,шукаючи союзників.
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13.11.2020 22:01 Ответить
полайкатесь обнимитесь все то можно было сделать через перегородку на лаxте, а не Цензоре....
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13.11.2020 22:04 Ответить
соглашение о перемирии значит война,
но уже не тока с амянами, а еще и с русней - думаю алиев проиграл, а ердоган недосмотел....
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13.11.2020 22:00 Ответить
Ердоган тут виграв. Кацапи програли. Газопроводи тепер контролює Туреччина. Ердоган тепер уже на Кавказі а ***** - втратив сферу впливу.
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13.11.2020 23:46 Ответить
Пашиян теперь чужой среди чужих и среди своих. Вот что случается с теми кто с ***** дружбу водит...
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13.11.2020 22:06 Ответить
ну так на самолет и в ростов. там его уже легитимный пенькобежец ждет. постель ему греет.
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13.11.2020 23:02 Ответить
Уже скоро, 15 ноября, что-то прояснится. Это дата возвращения Азербайджану Кельбаджарского района (между Карабахом Арменией выше лачинского коридора). Если стороны признают, что все в порядке, следующая дата - 20 ноября - возвращение Агдама и другой оккупированной территории района. Это еще один знаковый город, его азербайджанцы потеряли последним. Чем-то напоминает бой за Шушу. Армяне сделали несколько попыток штурма, и когда заняли город почти, сразу было подписано перемирие. В том районе у армян сильные укрепления, их уход сохранит немало жизней азербайджанских солдат. И 1 декабря Азербайджан получает контроль над Лачинской областью за исключением коридора вдоль дороги из Армении в Степанакерт.

Если все это реализуется, тогда пойдет дальше обсуждаться, что и как. Алиев скажет, так, ребята, азербайджанские беженцы возвращаются домой. Это значит, азербайджанцы заходят в Ходжалы, который сейчас за "линией". То есть это как минимум заходят туда, где они жили до изгнания. Ну мы понимаем, что азербайджанцы заходят в Ходжалы, другие н.п. и они же не будут там жить по каким-то "карабахским" законам. Вот так начнется постепенное восстановление законности. Что-то там армянам дадут наверное, чтобы перед миром быть добрыми, культурную автономию какую-то в пределах н.п. где армян много. Минус - тогда справедливо надо дать культурную автономию другим народам Азербайджана (если нет на сейчас).

Главное, чтобы Азербайджан при поддержке турецкой разведки не допустил военного усиления армян под защитой россиян.
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14.11.2020 01:02 Ответить
Коли дорвались нові вірменські політики до корита, то тут вже не до оборони, на жаль у нас теж саме , такі ж граблі, навіть більші бо у нас агенти в ОПУ відверто працюють на ворогів.
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14.11.2020 08:40 Ответить
 
 