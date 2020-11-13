Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем
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Адвокат и общественный активист Маси Найем обратился к гражданам с просьбой помочь отцу военного медика Катерины Луцик.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом онт написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Очень нужна помощь. У меня есть друг. Катя Луцик. Она была медиком, когда мы воевали.
Когда были обстрелы и падал по 500 мин на промзону - она не боялась вместе с Валидолом или моим ротным садиться в таблетку и ехать за ранеными на позицию, которую жестко обстреливали. Потому что их нужно было спасать. Подробнее о Кате здесь. И еще вот: .
Теперь надо спасать ее отца. У него инфоркт и он сейчас в больнице. Ему должны ставить стенты. Это стоит примерно 80 000 грн.
Из них у Кати есть примерно 40000. Если у вас есть возможность - скиньте хоть 200 грн.
Спасибо.
Карточка на имя Екатерины Федоровны Луцик. № 5168 7427 2834 9436.
На фото - мы на промзоне в 2016 году".
Пожалуйста, подождите...
Патамушо бедных дооооофига а багатых мало...
Какатотакото...
Hellis@13Hellis_13 12 ****.
за эти деньги можно было вытащить из реанимаций 250 тяжелых больных ковид или вылечить за счет государства 1250 больных ковид средней тяжести. Или провести бесплатное тестирование 12 тысячам людей. Но... Новые машинки к новому году - это то, что интересует сегодняшнюю власть