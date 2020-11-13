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Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем

Новости Цензор.НЕТ Общество

Адвокат и общественный активист Маси Найем обратился к гражданам с просьбой помочь отцу военного медика Катерины Луцик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом онт написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Очень нужна помощь. У меня есть друг. Катя Луцик. Она была медиком, когда мы воевали.

Когда были обстрелы и падал по 500 мин на промзону - она ​​не боялась вместе с Валидолом или моим ротным садиться в таблетку и ехать за ранеными на позицию, которую жестко обстреливали. Потому что их нужно было спасать. Подробнее о Кате здесь. И еще вот: .

Теперь надо спасать ее отца. У него инфоркт и он сейчас в больнице. Ему должны ставить стенты. Это стоит примерно 80 000 грн.
Из них у Кати есть примерно 40000. Если у вас есть возможность - скиньте хоть 200 грн.

Спасибо.

Карточка на имя Екатерины Федоровны Луцик.  № 5168 7427 2834 9436.

На фото - мы на промзоне в 2016 году".

Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Так у брательника попроси. Он сразу с одного аванса своего отвалить сороковник может...
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13.11.2020 21:43
+8
Уверен, Мустафа Наем и Сергей Лещенко с радостью помогут - для них эта сумма очень даже подъёмная....
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13.11.2020 22:02
+6
+. Одужання.
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13.11.2020 21:57
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Так у брательника попроси. Он сразу с одного аванса своего отвалить сороковник может...
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13.11.2020 21:43 Ответить
Брательник и за три сразу заплатить может, после чего ещё и на хлеб с маслом останется...
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14.11.2020 09:46 Ответить
Так я же о чем и говорю. Нужно всего 40ковник, а у брательника только аванс больше того сколько нужно. А заплатить он может не только за три, а и за тридцать три...
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14.11.2020 14:23 Ответить
А это точно карта Екатерины Федоровны Луцик? Может снова аферисты?
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13.11.2020 21:46 Ответить
Багатыя упрашивают бедных...
Патамушо бедных дооооофига а багатых мало...
Какатотакото...
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13.11.2020 21:47 Ответить
Хороший препарат от Инсульта и Инфаркта. Немецкий производитель.Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем - Цензор.НЕТ 1709
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13.11.2020 21:50 Ответить
Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем - Цензор.НЕТ 1801
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13.11.2020 21:50 Ответить
помоему стенты вообще ставят бесплатно если тебя на скорой привезли.
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13.11.2020 21:52 Ответить


Hellis@13Hellis_13 12 ****.

за эти деньги можно было вытащить из реанимаций 250 тяжелых больных ковид или вылечить за счет государства 1250 больных ковид средней тяжести. Или провести бесплатное тестирование 12 тысячам людей. Но... Новые машинки к новому году - это то, что интересует сегодняшнюю власть

Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем - Цензор.НЕТ 5546
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13.11.2020 21:56 Ответить
+. Одужання.
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13.11.2020 21:57 Ответить
Уверен, Мустафа Наем и Сергей Лещенко с радостью помогут - для них эта сумма очень даже подъёмная....
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13.11.2020 22:02 Ответить
зарплата найма 263000 в месяц...
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13.11.2020 23:18 Ответить
пройдись по Верховной Раде .
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13.11.2020 22:04 Ответить
отправил
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13.11.2020 22:27 Ответить
Расшарить надо
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13.11.2020 22:33 Ответить
Установка одного стена два года назад стоила 20 тысяч. значит надо устанавливать 4...
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13.11.2020 22:47 Ответить
 
 