Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив
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Городские власти Ивано-Франковская будут помогать предпринимателям в судах, если на них будут налагать штрафы за нарушение "карантина выходного дня".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
"Будем помогать бизнесу отстаивать свои права в судах, если будут штрафы. Это однозначно ", - отметил Марцинкив.
Он убежден, что при принятии таких решений правительству стоило посоветоваться с органами местного самоуправления, а подобные проекты постановлений обнародовать заранее, потому что к ним "остается много вопросов".
"Как понять решение правительства о работе промышленных рынков? Не могу сказать, не знаю. В постановлении об этом нет ни слова. Юристы читают и не могут дать стопроцентного ответа ", - подчеркнул мэр.
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для размышления особо упоротым ковиддиссидентам.
100 ваших единоверцев которым до жути скучно дома сели на круизный лайнер ЧЕТЫРЕ раза сдав тесты вместе с экипажем - все здоровы и отчалили в круиз.
Через пару дней на борту оказалось ПЯТЬ инфицированных, теперь они всей толпой на карантинном отстое на Багамах весело проводят время..
всего лишь замкнутое пространство и длительное нахождение в нем.
Плотнее набивайтесь в ночные клубы и рестораны! Вируса ведь нет!
Мы вас не забудем!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .
А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
кстати если бы вы почитали..то напервом месте группы риска стоит 2 группа крови
а потом уже идут сопутствующие заболевания кардиология диабет органы дыхания и т.д.
и да у китайцев 2гр крови
вирус искусственный?
АА..АО.. 2гр
АВ 4гр
Больше законов - больше бандитов.
Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе.