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Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Городские власти Ивано-Франковская будут помогать предпринимателям в судах, если на них будут налагать штрафы за нарушение "карантина выходного дня".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Будем помогать бизнесу отстаивать свои права в судах, если будут штрафы. Это однозначно ", - отметил Марцинкив.

Он убежден, что при принятии таких решений правительству стоило посоветоваться с органами местного самоуправления, а подобные проекты постановлений обнародовать заранее, потому что к ним "остается много вопросов".

"Как понять решение правительства о работе промышленных рынков? Не могу сказать, не знаю. В постановлении об этом нет ни слова. Юристы читают и не могут дать стопроцентного ответа ", - подчеркнул мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове невозможен карантин выходного дня - горсовет объявил рабочими днями субботы и воскресенья до 30 ноября

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Сейчас начнется самое интересное. Хочу посмотреть на чьей стороне будет полиция. С жителями своих городов или выполнять команды из покоев в Феофании.
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13.11.2020 21:57
+3
Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 9138
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13.11.2020 21:58
+3
Ковид это отсеивание слабых.Никакие примитивные меры защиты не спасут.На уровне государства под шумиху воруют деньги,все как обычно
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13.11.2020 22:19
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Сейчас начнется самое интересное. Хочу посмотреть на чьей стороне будет полиция. С жителями своих городов или выполнять команды из покоев в Феофании.
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13.11.2020 21:57 Ответить
Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 9138
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13.11.2020 21:58 Ответить
Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 2066Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
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13.11.2020 22:00 Ответить
Его придумывать не надо, китайцы его УЖЕ нашли Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 5574
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13.11.2020 22:12 Ответить
КОВИД19 отшрафуйте!а то он падлюка офонарел!
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13.11.2020 22:03 Ответить
Цветочками на могилку?
для размышления особо упоротым ковиддиссидентам.
100 ваших единоверцев которым до жути скучно дома сели на круизный лайнер ЧЕТЫРЕ раза сдав тесты вместе с экипажем - все здоровы и отчалили в круиз.
Через пару дней на борту оказалось ПЯТЬ инфицированных, теперь они всей толпой на карантинном отстое на Багамах весело проводят время..
всего лишь замкнутое пространство и длительное нахождение в нем.
Плотнее набивайтесь в ночные клубы и рестораны! Вируса ведь нет!
Мы вас не забудем!
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13.11.2020 22:09 Ответить
Слава чёрному рынку и подпольной экономике !
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13.11.2020 22:13 Ответить
Ковид это отсеивание слабых.Никакие примитивные меры защиты не спасут.На уровне государства под шумиху воруют деньги,все как обычно
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13.11.2020 22:19 Ответить
На днях умер 33-летний фитнес-тренер - от сердечного приступа как бы ... 10 дней ходил с положительным тестом и отказался от госпитализации , а точнее потребовал выписки из ликарни . Бо там тараканы и народ в корридоре , а дома покой и уют . Дали кислородный баллон и выписали . В Австралии или в Израиле его бы прявазали бы ремнями к койке , бо сам себя можешь и не спасать , но где гарантии , шо и за собой ещё десяток не возьмёшь ?!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .
А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
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13.11.2020 22:24 Ответить
И этот ДОЛБЕНЬ туда же
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13.11.2020 22:28 Ответить
ковиду плевать на ваш иммунитет!
кстати если бы вы почитали..то напервом месте группы риска стоит 2 группа крови
а потом уже идут сопутствующие заболевания кардиология диабет органы дыхания и т.д.
и да у китайцев 2гр крови
вирус искусственный?
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13.11.2020 22:29 Ответить
да и четвертая тоже в риске
АА..АО.. 2гр
АВ 4гр
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13.11.2020 22:32 Ответить
Закон Кахи Бендукидзе:
Больше законов - больше бандитов.

Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе. Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 4650
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13.11.2020 23:37 Ответить
Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 7721
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14.11.2020 00:12 Ответить
 
 