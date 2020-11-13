Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Проект закона о реформировании Службы безопасности Украины, разработанный народными депутатами, предлагает сократить штат спецслужбы с нынешних 27 тысяч сотрудников до 17 тысяч, что навредит обороноспособности страны.
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагается фронтальное сокращение до 17 тысяч человек, то есть 10 тысяч должностей за 3 года. Считаю, что это очень навредит обороноспособности страны. Ведь наши соседи – ФСБ РФ и КГБ Беларуси – имеют суммарно около 220 тысяч сотрудников. Каким штатом мы будем им противостоять и будет ли это эффективно?".
Баканов отметил что при таком варианте реформы, СБУ не сможет говорить даже об аутсорсе, чтобы вывести вспомогательный персонал из состава службы, как это планировалось ранее. Поскольку законопроект предлагает включить в общую численность СБУ все учреждения и организации, которые останутся в управлении службы. Баканов считает, что это еще один механизм скрытого сокращения, который уменьшает количество должностей для оперативных сотрудников.
По мнению главы СБУ, обоснованным является постепенное сокращение численности спецслужбы к 2027 году, чтобы в результате выйти на 20 тыс. личного состава (против нынешних 27 тыс. в обычный и 31 тыс. в особый период).
"Эта цифра основывалась на аналитике, расчетах, рекомендациях Международной консультативной группы и современных реалиях безопасности", - пояснил Баканов.
Пожалуйста, подождите...
Уявіть цього "патріота" , що клацає по клавіатурі сидячи в квартирі найшикарнішого житлового будинку Джек Хаус в Києві..
Цих мразей ще в 1991 році слід було вигнати з вовчим білетом.
Там же більшість старших офіцерів і генералів - колишні сокурсники і сослуживці ...
Helgi Sharp
SOCIS:
У президентському рейтингу найвищі показники мають Зеленський та Порошенко. У другий тур однозначно виходять вони. Після цього за Зеленського готові проголосувати 58% від тих, хто піде на вибори та визначився, за Порошенка - 42%. Порівняно з показниками 2019 року, підтримка Зе знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%. І ці показники продовжують системну та позитивну для нас динаміку.
Є чудовий анекдот - один з моїх улюблених:
Приходить єврей в синагогу.
- Ребе! Дай мені пораду! Живу я з чотирма дітьми, з дружиною, з тещею, все погано... Як далі жити?
Ребе спокійно каже:
- Купи козу.
Порада рабина - закон, єврей пішов і таки купив козу.
Проходить деякий час. Він знову приходить до рабина.
- Ребе, що ти наробив ?! У домі божевільня: діти на голові ходять, теща стара, хвора, та тут ще й коза стоїть - майже всю кімнату займає, бекає... Що робити?
- Продай козу.
- Ребе, я не розумію: то «купи козу», то «продай козу...»
- Слухай мене: негайно продай козу.
Проходить ще деякий час. Цей же єврей знову приходить знов.
- Дорогий ребе! Як я тобі вдячний! А я ж навіть не підозрював, що я така щаслива людина!
Збитий льотчик, кажете? Величезний антирейтинг, кажете? Все сприймається у порівнянні. Особливо у порівнянні з зеленою козою. Шануймося!)
А что тогда пилить?
Может надо не над численностью убиваться, а над эффективностью?
Самая крупный успех сбу - засекретитть декларации сбушников, до того, как дружественный суд отменил ответственность за их неподачу.
Пусть сократят аппарат ВРУ, кабмина и ОП
- кому противостоит филиал фсб?
СБУ занимается обеспечением монополии табачным магнатам и вообще - везде где можно содрать бабло.
как на 7 километре
..а на сэкономленые деньги накупим роялей...
Ну, скоротять вони Контору на 10 000. І хто по вашому піде на вулицю? Запевняю вас- ті, у кого просіли показники по медозбору. Ті, хто не виправдав покладених на нього надій керівництва.
Если за этот вражеский сброд, голосуют престарелые колхозные зомби и рагули, то об этой статистике должны знать украинцы. Об этом должны кричать все новости. Что мол, так и так, в Черниговской, Харьковской, донецкой, николаевской, одесской и т.д. всегда голосуют за пятую колонну Кремля, за этих геп, вилкулов, и рекламу этих путинских холуев гонят по медведчуковских каналах и так далее. Об этом должны говорить, в первую очередь, СБУ (если бы она была у нас), -- а содержать это ватное быдло, где на должностях "шпионов" устроены их любимые домочадцы, через которых, врагом, может вестись двойная игра, --- это нонсенс. Это за пределами понимания. Что же там можно реформировать? Там одна кадровая труха - из совкового прошлого. Такие, с рашенскими шпионами, один организм. Что, эти мрази, могут противопоставить врагу?
Ответов - нет.
В "сухом остатке" имеем 100 тыс. сотрудников ФСБ.