Городская комиссия ТБЧС Днепра заболела и не смогла принять решение об имплементации карантина выходного дня, - Филатов
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Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал информацию о том, что городская комиссия по ЧС и ТЭБ "внезапно заболела" и не смогла принять решение о введении карантина выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Филатов отметил: "Согласно статистики Днепр и Днепропетровская область занимают второе место снизу по заболеваемости COVID-19 в стране. По данным МОЗ, Днепр и Днепропетровская область вошли в тройку регионов Украины с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19.
Мы просто сделали для этого колоссально много... За 14 дней самые низкие средние показатели заболеваемости в Украине составили:
120 — в Кировоградской области;
153,9 — в Днепропетровской области;
199,3 — в Луганской области.
Средний показатель заболеваемости по Украине составляет 342,5 на 100 тысяч человек, а самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксированы в Черновицкой (643,8 случая на 100 тыс человек), Житомирской (587,5) и Хмельницкой (534,5) областях".
Он продолжил: "Неофициально. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: "Мэры не могут отменять того, что они не вводили". А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать.
Ишачить, как Папа Карло, как и все предыдущие пять лет. Тем более, эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира. Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума.
Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии. Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных.
Надеюсь, мы хорошо поняли друг друга после того, как вы мне звонили в "Зуме"? И, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Сами и для своих клиентов. Вы же ответственные граждане свободной страны".
"А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе. Всех люблю, ваш мэр", - резюмировал Филатов.
Пожалуйста, подождите...
За последние полтора месяца это уже третий раз, когда Юрий Вилкул обращается за помощью к кардиологам. Ранее там же ему была сделана серьезная операция на сердце. Подробностей о текущем состоянии мэра Кривого Рога на текущий момент нет, сообщают Українські новини.
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Держим кулачки, что бы сепар Вилкул (старший) попал в сепарский АД..
На это в обмен ему дают часть пирога до самой смерти, по бюджету кривого рога..
А договорняк по его сливу замутили Ахметов и Лично Зеленский..
Так что просвета не видно.
Страна продана..
Такое ощущение что модераторы цензор это сепары медведчука
Петиція на сайті президента про скасування карантину вихідного дня набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.
Таку кількість голосів петиція набрала всього за чотири дні. Автором петиції виступила Катерина Єгорова.
У тексті петиції Єгорова навела витяги із законодавства, у яких йдеться про права громадян на підприємницьку діяльність, роботу, соцзахист, необхідний життєвий рівень і компенсацію з боку держави за втрати, викликані незаконними рішеннями.
что могилки уже не роешь?есть лекарство для тебя? кислородом запастился? так он нужен на 5 стадии..для поддержания человека чтоб его организм!справился!
а если организм не справляется..ну сам знаешь