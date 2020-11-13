Городская комиссия ТБЧС Днепра заболела и не смогла принять решение об имплементации карантина выходного дня, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал информацию о том, что городская комиссия по ЧС и ТЭБ "внезапно заболела" и не смогла принять решение о введении карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: "Согласно статистики Днепр и Днепропетровская область занимают второе место снизу по заболеваемости COVID-19 в стране. По данным МОЗ, Днепр и Днепропетровская область вошли в тройку регионов Украины с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19.

Мы просто сделали для этого колоссально много... За 14 дней самые низкие средние показатели заболеваемости в Украине составили:

120 — в Кировоградской области;

153,9 — в Днепропетровской области;

199,3 — в Луганской области.

Средний показатель заболеваемости по Украине составляет 342,5 на 100 тысяч человек, а самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксированы в Черновицкой (643,8 случая на 100 тыс человек), Житомирской (587,5) и Хмельницкой (534,5) областях".

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Он продолжил: "Неофициально. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: "Мэры не могут отменять того, что они не вводили". А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать.

Ишачить, как Папа Карло, как и все предыдущие пять лет. Тем более, эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира. Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума.

Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии. Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных.

Надеюсь, мы хорошо поняли друг друга после того, как вы мне звонили в "Зуме"? И, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Сами и для своих клиентов. Вы же ответственные граждане свободной страны".

"А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе. Всех люблю, ваш мэр", - резюмировал Филатов.

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