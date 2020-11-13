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Городская комиссия ТБЧС Днепра заболела и не смогла принять решение об имплементации карантина выходного дня, - Филатов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Городская комиссия ТБЧС Днепра заболела и не смогла принять решение об имплементации карантина выходного дня, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал информацию о том, что городская комиссия по ЧС и ТЭБ "внезапно заболела" и не смогла принять решение о введении карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: "Согласно статистики Днепр и Днепропетровская область занимают второе место снизу по заболеваемости COVID-19 в стране. По данным МОЗ, Днепр и Днепропетровская область вошли в тройку регионов Украины с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19.

Мы просто сделали для этого колоссально много... За 14 дней самые низкие средние показатели заболеваемости в Украине составили: 

120 — в Кировоградской области;

153,9 — в Днепропетровской области;

199,3 — в Луганской области.

Средний показатель заболеваемости по Украине составляет 342,5 на 100 тысяч человек, а самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксированы в Черновицкой (643,8 случая на 100 тыс человек), Житомирской (587,5) и Хмельницкой (534,5) областях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове невозможен карантин выходного дня - горсовет объявил рабочими днями субботы и воскресенья до 30 ноября

Он продолжил: "Неофициально. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: "Мэры не могут отменять того, что они не вводили". А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать.

Ишачить, как Папа Карло, как и все предыдущие пять лет. Тем более, эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира. Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума.

Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии. Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных.

Надеюсь, мы хорошо поняли друг друга после того, как вы мне звонили в "Зуме"? И, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Сами и для своих клиентов. Вы же ответственные граждане свободной страны".

"А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе. Всех люблю, ваш мэр", - резюмировал Филатов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+23
Дивне фото до статті. Шановні редактори, будь ласка, поставте якесь інше. Все ж таки Філатов - це не Допкін.
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13.11.2020 22:20
+18
Прямо конкурс чей мэр красивей повертит на х.. зеленое шобло)))
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13.11.2020 22:23
+15
Классссный саботаж!!))))))))
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13.11.2020 22:19
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Классссный саботаж!!))))))))
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13.11.2020 22:19 Ответить
Зєлю ніде ні в що не ставлять. Етаканєц. Влада переходить на місця. Скоро ніякі царські укази ніхто виконувати не буде.
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14.11.2020 11:00 Ответить
Вчера 12 ноября, городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул находится на стационарном лечении в Институте сердца Бориса Тодурова в Киеве. Об этом сообщает "Украина24".

За последние полтора месяца это уже третий раз, когда Юрий Вилкул обращается за помощью к кардиологам. Ранее там же ему была сделана серьезная операция на сердце. Подробностей о текущем состоянии мэра Кривого Рога на текущий момент нет, сообщают Українські новини.

******************************
Держим кулачки, что бы сепар Вилкул (старший) попал в сепарский АД..
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13.11.2020 22:20 Ответить
Просто он позорно покидает второй тур..
На это в обмен ему дают часть пирога до самой смерти, по бюджету кривого рога..
А договорняк по его сливу замутили Ахметов и Лично Зеленский..
Так что просвета не видно.
Страна продана..
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13.11.2020 22:23 Ответить
Дивне фото до статті. Шановні редактори, будь ласка, поставте якесь інше. Все ж таки Філатов - це не Допкін.
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13.11.2020 22:20 Ответить
Полностью согласен.
Такое ощущение что модераторы цензор это сепары медведчука
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13.11.2020 22:24 Ответить
"Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченые митинги, "активистов" и "общественных деятелей". Они в агонии. Единственное, на что они остались способны - бросаться зеленкой. Вы можете меня теперь только убить. Потому что я никогда не позеленею. Как бы вам этого ни хотелось", - мэр Днепра, Филатов.
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13.11.2020 22:31 Ответить
Прямо конкурс чей мэр красивей повертит на х.. зеленое шобло)))
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13.11.2020 22:23 Ответить
Ахахахаха.
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13.11.2020 22:26 Ответить
Дайош каждые 14 дней коронавирус у Вилкала
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13.11.2020 22:28 Ответить
Вирус классная замена клетчатому одеялу...)))
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13.11.2020 22:29 Ответить
Если их будут судить то и одеяла появятся.Куда ж без них родимых
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13.11.2020 22:54 Ответить
Надо было еще сказать что заболели коронавинусом, если тролить так на 80 лвл
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13.11.2020 22:30 Ответить
Борисе , браво!!! Городская комиссия ТБЧС Днепра заболела и не смогла принять решение об имплементации карантина выходного дня, - Филатов - Цензор.НЕТ 4873
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13.11.2020 22:30 Ответить
Вся страна на Зеленского клала то, чем он на рояле играл. "Чистый, бл*дь, лох".
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13.11.2020 22:35 Ответить
Міська комісія ТБНС Дніпра захворіла і не змогла прийняти рішення про імплементацію карантину вихідного дня, - Філатов - Цензор.НЕТ 7749
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13.11.2020 23:25 Ответить
///
Петиція на сайті президента про скасування карантину вихідного дня набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.
Таку кількість голосів петиція набрала всього за чотири дні. Автором петиції виступила Катерина Єгорова.
У тексті петиції Єгорова навела витяги із законодавства, у яких йдеться про права громадян на підприємницьку діяльність, роботу, соцзахист, необхідний життєвий рівень і компенсацію з боку держави за втрати, викликані незаконними рішеннями.
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13.11.2020 22:47 Ответить
овцы должны развлекаться в ТРЦ, парковать машины, короче кормить "общественный совет Днипра")))
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13.11.2020 22:53 Ответить
а вот вирус не болеет!
что могилки уже не роешь?есть лекарство для тебя? кислородом запастился? так он нужен на 5 стадии..для поддержания человека чтоб его организм!справился!
а если организм не справляется..ну сам знаешь
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13.11.2020 23:50 Ответить
У нас свій завод кисневий. Не парся.
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14.11.2020 11:02 Ответить
 
 