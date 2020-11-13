Корабли проектов "Лагуна" и "Кентавр" для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания. ФОТО
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В настоящее время завершились все этапы швартовых испытаний среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", который построен для ВМС Украины.
Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Сейчас корабль переходит к отработке этапов заводских и ходовых испытаний. Практически на завершающей стадии согласования программы и методики прохождения всех элементов государственных испытаний в акватории моря. Ожидается, что до конца текущего года корабль проекта "Лагуна" будет готов к проведению запланированных мероприятий государственных испытаний", - сказал Радчук.
Кроме того, продолжаются государственные испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр": "Малин" и "Станислав".
"Что касается катеров типа "Кентавр", то предварительно установлено, что во время испытаний не достигнута в полной мере характеристика скорости, которая была заявлена в соответствии с оперативно-тактическими требованиями этого проекта, поэтому конструкторы судостроительного предприятия внесли соответствующие изменения в конструкцию. В дальнейшем ожидаем проверку этих конструктивных изменений при эксплуатации катеров", - подчеркнул представитель ВМС.
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За это обоих на нары надо посадить. Побирушники и попрошайки.
"Потішні війська " України.
На жаль ,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.
ЧАс дронів.. не танків.
На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
Погугліть які там були потужності і можливості. Які кораблі сходили зі штапелів!
Це яскравий приклад "трудового шляху" таких "державників" як Порошенко!
Да лучше бы его оставили в виде траулера, но с секретной начинкой. И меньше бы трындели о том, что это разведкорабль.
В море, в составе эскадры, он бесполезен ввиду своей тихоходности. А в качестве самостоятельной боевой единицы он принёс бы больше пользы, если бы все думали, что это рыбак, гидрограф, чья то "яхта" для пьянок. Ну или, если так хотелось, чтобы он выглядел как корабль в составе военного, то лучше бы о нем сказали, что это судно снабжения или учебно-тренировочное для курсантов. Вариантов много
"Люди к качке привыкают по-разному. С одного как с гуся вода, физиономия только краснеет и аппетит прорезается. Другие зеленеют, как фейхоа и на еду смотреть даже не могут. Однако это ещё не повод марать человеку характеристику. Зелёный-зелёный, но если пересиливаешь себя и становишься к работе, тошнота отступает. Матрос Виктор Иванович мог посреди вахты попросить «подержи-ка руль», выбежать на подветренное крыло мостика, смычкануть и вернуться к обязанностям рулевого, словно ничего и не случилось.
А вот если человек ложится пластом в койку и только стонет или причитает «ой горе, ой беда», и жалеет, себя, любимого, а не коллег, которым приходится выполнять ещё и твою работу, делать этому человеку на море нечего, дверьми он ошибся.
У меня в характеристике было написано «морские качества хорошие», но меня тоже мутило, так как качка РСов была мне непривычна. Эти суда имеют избыточную остойчивость. Это значит, что волна может валять судно, но оно как ванька-встанька каждый раз возвращается на ровный киль из немыслимых кренов. На Дальнем Востоке даже цунами не могло положить РСы мачтами на воду и утопить. Их так, на ровном киле, на берег и выбрасывало. Потому и для судна избыточная остойчивость - это хорошо. Плохо для желудков моряков. Но мы не пассажиры на этом свете, как-нибудь приспособимся". - Антон Санченко ("Чорна кішка, білий кіт", пер. з укр.)
кстати, "Малахит" это сила, наше МинОбороны заказало 3 станции "Малахит" берегового исполнения (это открытая инфа, если что..)..
Абсолютно не потрібні застарілі типи.
Де безпілотна авіація (окрім МАКЕТУ Сокіл300), де високоточні ракети ближнього та середнього радіусу дії типу земля-земля (на базі носія типу Нептун), де ракети морського базування? Де ХОЧАБ розробки антимоскітного ППО та РЕБ?
Вкладаємо гроші в ніщо(
Задавить противника.!! HO, Их нужно много, как москитный флот.
но Зебилы по прежнему тошнят, что установки для НУРСов Порошенко поставил для стрельбы "Рошенками"..
Во-вторых, сомневаюсь в необходимости серьёзного вооружения для лёгкого десантного катера, в мире такого не делают. Но в целом это мои личные мелочные придирки. В любом случае делать простенькие катера самим - лучше, чем покупать у французов/американцев.
придирки или дырки в затылке, это все "ниочем".. а управляемая по лазерному лучу ракета с 4 кг БЧ которая прилетает по лазерному лучу точно в рубку корабля, это очень убедительный аргумент в разговоре с кацапами.. Технология у "КБ "Луч" отработанная и работает лучше чем у "Джавелина" с его инфракрасными головками..
С старогт рыболовного сейнера??
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
Счас забанят..
))
Не знаєте-не лізьте ..))
Це лоханка!!
Відмивання бабла і тільки!!))
🤣
Термінів не зрозумієте...))
Это такой секретный, разведывательный корабль. Такой и под мостом (несуществующим) проскочит, как траулер.
Дамен, кажете...
Я працююю зараз на буксирі даменівькому і працював на виготовленомуу Миколаєві, що збудований з вкраденого проекту,в того ж Дамена... Все обладнання, яке поставлено з західних фірм - ляля, а те, що зроблено нашими суднобудівниками - руки б повідрубував...
А можна ще згадати совкові часи і порівняти юговські, фінські буксири та наші...
Інженери може й прекрасні, і робітники вмілі, але замість ракети завжди виходить трактор, який тре напильником доводити...
Специально для Вас моншер:
"Сейчас корабль переходит к отработке этапов заводских и ходовых испытаний" порохоботы любят про начинку писать) Видимо из кондитерских терминов только этот и подходит)
Если бы еще мог под воду опускаться, для скрытности....