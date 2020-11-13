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ВМС (1318) корабль (1926)

Корабли проектов "Лагуна" и "Кентавр" для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

В настоящее время завершились все этапы швартовых испытаний среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", который построен для ВМС Украины.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Корабли проектов Лагуна и Кентавр для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания 01

"Сейчас корабль переходит к отработке этапов заводских и ходовых испытаний. Практически на завершающей стадии согласования программы и методики прохождения всех элементов государственных испытаний в акватории моря. Ожидается, что до конца текущего года корабль проекта "Лагуна" будет готов к проведению запланированных мероприятий государственных испытаний", - сказал Радчук.

Кроме того, продолжаются государственные испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр": "Малин" и "Станислав".

Смотрите: В Николаеве завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". ФОТО

Корабли проектов Лагуна и Кентавр для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания 02

"Что касается катеров типа "Кентавр", то предварительно установлено, что во время испытаний не достигнута в полной мере характеристика скорости, которая была заявлена ​​в соответствии с оперативно-тактическими требованиями этого проекта, поэтому конструкторы судостроительного предприятия внесли соответствующие изменения в конструкцию. В дальнейшем ожидаем проверку этих конструктивных изменений при эксплуатации катеров", - подчеркнул представитель ВМС.

Также читайте: Украина обсуждает с Турцией совместное строительство корветов для ВМСУ, - Уруский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Позорище. Иметь свой корабельный завод и не построить НИ ОДНОГО СТОЯЩЕГО КОРАБЛЯ---ПОЗОР ДЛЯ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКОГО.
За это обоих на нары надо посадить. Побирушники и попрошайки.
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13.11.2020 22:48
+11
Новини ні про що. Розпорошення грошей.
Абсолютно не потрібні застарілі типи.
Де безпілотна авіація (окрім МАКЕТУ Сокіл300), де високоточні ракети ближнього та середнього радіусу дії типу земля-земля (на базі носія типу Нептун), де ракети морського базування? Де ХОЧАБ розробки антимоскітного ППО та РЕБ?
Вкладаємо гроші в ніщо(
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13.11.2020 22:49
+10
Траулер, СРТМ
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13.11.2020 22:44
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Правила форума Совет форумчан
Заждались уже!
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13.11.2020 22:40 Ответить
Ага, я в 80-х на таком рыбу ловил, он тогда уже старым считался ))
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13.11.2020 22:44 Ответить
Позорище. Иметь свой корабельный завод и не построить НИ ОДНОГО СТОЯЩЕГО КОРАБЛЯ---ПОЗОР ДЛЯ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКОГО.
За это обоих на нары надо посадить. Побирушники и попрошайки.
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13.11.2020 22:48 Ответить
Построить конечно можно было. Вот только вопрос "НА х...Я" Половину флота в 2014 году отжали кацапы и плавают на нем. Бубочка и Ко даже заикаться ссутся о возврате этих кораблей. Как показала практика лучше пустить средства на закупку или разработку беспилотников.
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13.11.2020 22:56 Ответить
Побудувати звичайно можна було. Ось тільки питання "НА х ... Я"

"Потішні війська " України.

На жаль ,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.
ЧАс дронів.. не танків.
На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.

Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробування - Цензор.НЕТ 547 Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробування - Цензор.НЕТ 8106
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
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13.11.2020 23:02 Ответить
Авіаносці зараз не потрібні, потрібні дрононосці які будуть запускати ударні БПЛА, надводні та підводні дрони в безпосередній близькості від баз ворога і наносити цими дронами страшний урон силам та засобам ворога! А Лагуна це повний треш, що тепер робити з цим коритом ніхто не знає. Потрібно його продати комусь, але кому це гівно потрібно? Краще передати це судно науковцям для досліджень морської біології. Десантні катери Кентавр теж рідкісне лайно, що з ними робити теж незрозуміло. Авіаційні ракети на катери це пістець, там взривателі на ракетах працюють тільки коли ракети летить згори до низу, а вони ними збираються лупити прямою наводкою - ідіоти!
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14.11.2020 10:46 Ответить
Ха севас дронами из одессы или хесона брать будите.
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14.11.2020 00:00 Ответить
Чому з Одеси, з катерів які будуть запускати ударні БПЛА і забезпечувати з ними стійкий шифрований зв'язок. Думаю Айленди та Марк 6 для цього підійдуть.
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14.11.2020 10:38 Ответить
В данном случае, лучше приобрести противокорабельные ракеты берегового базирования.
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14.11.2020 00:30 Ответить
Все вопросы ракетами не решить.тот же десант например.
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14.11.2020 01:04 Ответить
Десант куда? Давайте реально смотреть на вещи. Украина никогда не выиграет в полноценной войне с Россией (применение авиации, флота, общевойсковых армий и тп). Не надо уподобляться российским ура-патриотам, которые в СМИ и интернет-сообществах весь мир победили.
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14.11.2020 11:33 Ответить
Порошенко за копійки придбав ЛенКузню і довів її до "нуля".
Погугліть які там були потужності і можливості. Які кораблі сходили зі штапелів!
Це яскравий приклад "трудового шляху" таких "державників" як Порошенко!
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14.11.2020 10:00 Ответить
Ну началось. Знову клятий порошенко всю армію розікрав.
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14.11.2020 10:46 Ответить
Напимер стоящий это какой фрегит? Я вам открою секрет мы наданный момент максимум корвет освоим. Заводы были убиты еще при кучме. Какраз имено Порошенко запустил програму перевооружения флота. Как раз правильно, что начали с катеров, нам по новой нужно высстраивать кораблестроительную отрасль. Но это ни при зеленых. Кстате в луже под названием черное море, крупный корабль, это всегрлишь крупная цель для береговых пкр и авиации.
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14.11.2020 00:09 Ответить
A ... Зачем издалека стрелять в москитный флот
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14.11.2020 09:19 Ответить
Это новый. А каким по вашему должен быть разведчик? Как эсминец?
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14.11.2020 00:11 Ответить
Новый на базе старинного корпуса, который десятилетиями валялся на ленкузне?
Да лучше бы его оставили в виде траулера, но с секретной начинкой. И меньше бы трындели о том, что это разведкорабль.
В море, в составе эскадры, он бесполезен ввиду своей тихоходности. А в качестве самостоятельной боевой единицы он принёс бы больше пользы, если бы все думали, что это рыбак, гидрограф, чья то "яхта" для пьянок. Ну или, если так хотелось, чтобы он выглядел как корабль в составе военного, то лучше бы о нем сказали, что это судно снабжения или учебно-тренировочное для курсантов. Вариантов много
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14.11.2020 09:07 Ответить
Сейнер какой-то...
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13.11.2020 22:42 Ответить
Карбас...
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13.11.2020 22:44 Ответить
Баркас?)
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13.11.2020 22:50 Ответить
Эксперды, мля . Это маскировка такая под шаланду, которую Костя когда-то в Одессу водил. Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 4417
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14.11.2020 09:22 Ответить
Траулер, СРТМ
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13.11.2020 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kCqhoi7UbfA
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13.11.2020 22:55 Ответить
еге ж, як СРТМ-К, київської будови - той, що з надмірною остійливістю...

"Люди к качке привыкают по-разному. С одного как с гуся вода, физиономия только краснеет и аппетит прорезается. Другие зеленеют, как фейхоа и на еду смотреть даже не могут. Однако это ещё не повод марать человеку характеристику. Зелёный-зелёный, но если пересиливаешь себя и становишься к работе, тошнота отступает. Матрос Виктор Иванович мог посреди вахты попросить «подержи-ка руль», выбежать на подветренное крыло мостика, смычкануть и вернуться к обязанностям рулевого, словно ничего и не случилось.

А вот если человек ложится пластом в койку и только стонет или причитает «ой горе, ой беда», и жалеет, себя, любимого, а не коллег, которым приходится выполнять ещё и твою работу, делать этому человеку на море нечего, дверьми он ошибся.

У меня в характеристике было написано «морские качества хорошие», но меня тоже мутило, так как качка РСов была мне непривычна. Эти суда имеют избыточную остойчивость. Это значит, что волна может валять судно, но оно как ванька-встанька каждый раз возвращается на ровный киль из немыслимых кренов. На Дальнем Востоке даже цунами не могло положить РСы мачтами на воду и утопить. Их так, на ровном киле, на берег и выбрасывало. Потому и для судна избыточная остойчивость - это хорошо. Плохо для желудков моряков. Но мы не пассажиры на этом свете, как-нибудь приспособимся". - Антон Санченко ("Чорна кішка, білий кіт", пер. з укр.)
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13.11.2020 22:57 Ответить
РСы немного другое ))) СРТМ так не болтает, он кормовик, и с тралом вообще как влитой идёт ))
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13.11.2020 23:09 Ответить
Стандартная практика. Берется наработанный корпус и в него впихивают сколько влезет или на сколько денег хватит. В нашем случае скорее второе
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14.11.2020 08:30 Ответить
Зелений "бог" про це 100% не знає, бо в іншому випадку порізав би все це на брухт та продав китайцям.
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13.11.2020 22:45 Ответить
это старое фото "Лагуны".. щас он выглядит немного по другому..
кстати, "Малахит" это сила, наше МинОбороны заказало 3 станции "Малахит" берегового исполнения (это открытая инфа, если что..)..
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13.11.2020 22:45 Ответить
Девок с ветром летом катать---а потом в трюм на проверку!
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13.11.2020 22:46 Ответить
У русни кстати тоже первый "Ясень" не устроил военных, его доработали до "Ясень-М" попутно уменьшив длину для экономии. Сейчас на испытаниях. У всех свои проблемы.
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13.11.2020 22:49 Ответить
Новини ні про що. Розпорошення грошей.
Абсолютно не потрібні застарілі типи.
Де безпілотна авіація (окрім МАКЕТУ Сокіл300), де високоточні ракети ближнього та середнього радіусу дії типу земля-земля (на базі носія типу Нептун), де ракети морського базування? Де ХОЧАБ розробки антимоскітного ППО та РЕБ?
Вкладаємо гроші в ніщо(
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13.11.2020 22:49 Ответить
Эти беспилотники делаются. Про ПКР "Нептун" слышали?
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13.11.2020 22:53 Ответить
У нас теперь все знают,что нам нужны иключительно безпилотники. Вот только они. В войне с государством по военому уровню выше армении, приведет к тому что беспилотники перебьют в течении недели, а дальше что? Еще раз задача стоит захватить севастополь, что вы безпилотником сделаете?
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14.11.2020 00:18 Ответить
Простейший беспилотник это катапульта. Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 2175

Задавить противника.!! HO, Их нужно много, как москитный флот. Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 2989
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14.11.2020 09:27 Ответить
Разве же это военные корабли ? Ну конечно же НЕТ . Позор имея Николаевские верфи вот такое вот строить - ПОЗОР ,
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13.11.2020 22:53 Ответить
Это разведывательный корабль и десантный катер. Они вполне соответствуют своему назначению. К необходимости НУРСов "Кентавру" есть вопросы, но... пусть будут, чтобы погрознее выглядеть.
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13.11.2020 22:58 Ответить
на "Кентавре" по ТТХ должны стоять управляемые по лазерному лучу НУРсы.. в 2020 году КБ"Луч" наконец-то допилило их.. они сейчас проходят гос испытания.. и если их включат в ГОЗ на 21 год ,то управляемые НУРсы (или точнее "КАР Ар-8л) будут нормальным оружием, на дальность до 4 км.. ссыль
но Зебилы по прежнему тошнят, что установки для НУРСов Порошенко поставил для стрельбы "Рошенками"..
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13.11.2020 23:10 Ответить
Во-первых, НУРС это по определению НеУправляемый Реактивный Снаряд.
Во-вторых, сомневаюсь в необходимости серьёзного вооружения для лёгкого десантного катера, в мире такого не делают. Но в целом это мои личные мелочные придирки. В любом случае делать простенькие катера самим - лучше, чем покупать у французов/американцев.
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13.11.2020 23:17 Ответить
я воспользовался твоей терминологией "НУРСы", а затем я уточнил "КАР АР-8л".. в чем разница между ними, я тоже объяснил..
придирки или дырки в затылке, это все "ниочем".. а управляемая по лазерному лучу ракета с 4 кг БЧ которая прилетает по лазерному лучу точно в рубку корабля, это очень убедительный аргумент в разговоре с кацапами.. Технология у "КБ "Луч" отработанная и работает лучше чем у "Джавелина" с его инфракрасными головками..
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13.11.2020 23:27 Ответить
А что с ними не так? Вы их ттх читали? Еще раз в николаеве на какой верфе строить будите и что? Больше корвета сейчас не потяним. Черноморский убил об стену новинский, 61 комунара только ремонт осилит. Океан при порохе начали вычухивать, но пришли зеленые и его банкротят. Херсон опять же новинский. Вот киевом и обходимся,это их тоннаж.
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14.11.2020 00:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kCqhoi7UbfA
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13.11.2020 22:54 Ответить
Разведчик построен на скандальной "Ленинской кузне" ?
С старогт рыболовного сейнера??
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13.11.2020 22:54 Ответить
Ленкузня скандальная? Ааааа.. Видосики, да?
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14.11.2020 06:24 Ответить
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
Счас забанят..
))
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13.11.2020 23:01 Ответить
Забрать и поделить. Страна в опасности . Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 8654

Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 1500
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14.11.2020 09:32 Ответить
Ти особисто скільки грошей передав на потреби ЗСУ?
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14.11.2020 12:26 Ответить
Це корабель радіорозвідки. Його задача вести розвідку, пеленгуючи роботу РЛС, радіопередавачів і т.п.
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13.11.2020 23:20 Ответить
ПроффесіОнал..видно зразу..
Не знаєте-не лізьте ..))
Це лоханка!!
Відмивання бабла і тільки!!))
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13.11.2020 23:32 Ответить
А что не так? Можете внятно объяснить?
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14.11.2020 00:19 Ответить
Да там профессионал еще тот, он сказал лоханка и все тут!
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14.11.2020 00:27 Ответить
🤣🤣
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14.11.2020 00:28 Ответить
Ну так конкретнее можно? Спец. Ну там дедвейт, мощьност силовой установки и ДГ? А то так треп бабский.
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14.11.2020 00:36 Ответить
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек..©
🤣
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14.11.2020 00:50 Ответить
То есть здулся наш морской волк.
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14.11.2020 01:06 Ответить
Гугліть!!
Термінів не зрозумієте...))
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14.11.2020 00:30 Ответить
Например?
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14.11.2020 00:37 Ответить
В общем слив. Почему то был в этом уверен. Только кукарекать.
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15.11.2020 13:25 Ответить
У Зеленского все получится.
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13.11.2020 23:29 Ответить
На первом фото это рыболовецкий сейнер. Вот какие чудо параходы строила Ленинская кузня, а кто был хозяин этого завода не скажу
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13.11.2020 23:59 Ответить
Это он построен на базе сейнера. Мля это судно радио разведки,там важны радары. А какой корус до жопы,все строиться вокруг радаров.
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14.11.2020 00:30 Ответить
Покажи что построил "Квартал 95" ?
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14.11.2020 06:26 Ответить
Не-a-a-a Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 7303
Это такой секретный, разведывательный корабль. Такой и под мостом (несуществующим) проскочит, как траулер. Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 2320
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14.11.2020 09:36 Ответить
Моє перше судно було - такий от СРТМ. Носового подруля тіки не було. Мореход він добрий. Якщо нормальний двигун поставили та іншу начінку - то й добре... Хоч від наших суднобудівельників особливого чогось чекати не доводиться... Але ж це стосується не лише суднобудівників але й інших галузей... Все воно в нас постсовкове... І таким залишиться, якщо будемо топтатись на місті, обираючи клованів...
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14.11.2020 00:16 Ответить
А что не так с судостроителями. Просто они перестали быть нужны стране в начале 00.наши инженеры работают сейчас на всех крупнейших заводах, начиная от Damen и заканчивая HHI. Поверте как только станет вопрос мозги будут
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14.11.2020 00:33 Ответить
Туда же и тогда же ушли и высококвалифицированные (6 и частично 5 разряды) сварщики из ремонтных подразделений Энергоатома
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14.11.2020 08:35 Ответить
А теж саме, що з автомобілебудівниками, чи дорожниками...
Дамен, кажете...
Я працююю зараз на буксирі даменівькому і працював на виготовленомуу Миколаєві, що збудований з вкраденого проекту,в того ж Дамена... Все обладнання, яке поставлено з західних фірм - ляля, а те, що зроблено нашими суднобудівниками - руки б повідрубував...
А можна ще згадати совкові часи і порівняти юговські, фінські буксири та наші...
Інженери може й прекрасні, і робітники вмілі, але замість ракети завжди виходить трактор, який тре напильником доводити...
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14.11.2020 08:36 Ответить
да сколько можно испытывать рыболовное судно?Достроенный для ВМС Украины средний разведывательный корабль (шифр проекта "Лагуна", название кораблю пока что не присвоено) на корпусе среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ у стенки судоремонтного завода ОСП "Судоверфь "Украина" в Одессе перед выходом на заводские ходовые испытания, 30.01.2020 (с) ВМС Украины
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14.11.2020 00:36 Ответить
Еще спец подтянулся,там от рыбака один корпус. Испытыват начинку. Кроме ходовых, есть еще боевые испытания,а там и госприемка. Это судно головное куча гемора на нем.Ну и сдать военпредам еще то удовольствие все кишки вынут.
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14.11.2020 01:09 Ответить
Начинку?? Это моряков? Тогда понятно, это настоящее испытание военного моряка посадить на сейнер и объявить его боевым кораблём. Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 5812
Специально для Вас моншер:
"Сейчас корабль переходит к отработке этапов заводских и ходовых испытаний" порохоботы любят про начинку писать) Видимо из кондитерских терминов только этот и подходит)
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14.11.2020 11:20 Ответить
Ну а шо такого?) По ходу між війнушками можна ще і рибку половити поморозити)
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14.11.2020 07:38 Ответить
Это же сейнер холодильник) Называем его боевым кораблём и морозимся) Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 2302
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14.11.2020 11:21 Ответить
Судя по оснастке, которая видна на разных фото "Лагуны", оснастка РЭО довольно скромная. Не хватило денег? Понятно, что целеуказание не его функция, но хотя бы РЭБ можно было развить. Использовали задел по имевшемуся корпусу, а еще хотя бы два (1 на службе, 1 в ремонте, 1 в базе) планируются? И, желательно, не так скромненько оснащенных.
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14.11.2020 08:27 Ответить
А про визуальную фиксацию слышал? Это не для слабаков.

Если бы еще мог под воду опускаться, для скрытности.... Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 9290
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14.11.2020 09:41 Ответить
"... не для слабаков" - это о чем?
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14.11.2020 09:45 Ответить
Сгоревший сейнер нашёлся!!!! Ёма ё) В него вбухали 40 млн. долларов. Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування - Цензор.НЕТ 7955
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14.11.2020 11:16 Ответить
 
 