Корабли проектов "Лагуна" и "Кентавр" для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания. ФОТО

В настоящее время завершились все этапы швартовых испытаний среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", который построен для ВМС Украины.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Сейчас корабль переходит к отработке этапов заводских и ходовых испытаний. Практически на завершающей стадии согласования программы и методики прохождения всех элементов государственных испытаний в акватории моря. Ожидается, что до конца текущего года корабль проекта "Лагуна" будет готов к проведению запланированных мероприятий государственных испытаний", - сказал Радчук.

Кроме того, продолжаются государственные испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр": "Малин" и "Станислав".

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"Что касается катеров типа "Кентавр", то предварительно установлено, что во время испытаний не достигнута в полной мере характеристика скорости, которая была заявлена ​​в соответствии с оперативно-тактическими требованиями этого проекта, поэтому конструкторы судостроительного предприятия внесли соответствующие изменения в конструкцию. В дальнейшем ожидаем проверку этих конструктивных изменений при эксплуатации катеров", - подчеркнул представитель ВМС.

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