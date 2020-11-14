Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министерство здравоохранения рассчитывает при помощи карантина выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. новых случаев в день.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Степанов заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Мы планируем до конца ноября сохранить 11-12 тыс. заболевших в день. Мы предлагали полный локдаун уже давно, но мы исходим из того, что не можем позволить себе экономически. Поэтому мы хотим сохранить на уровне до 11-12 тыс. в день", - сказал он.
При этом Степанов считает, что карантин выходного дня позволит "разорвать цепь и снизить количество контактов между людьми".
В свою очередь, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий подчеркнул, что "Если локдаун будет не более, чем на два дня, мы увидим результаты".
"Если будет замедление "роста заболеваемости", то правительство тогда за эти две недели разработает механизмы компенсации людям, ФОПам, малому бизнесу. Не эпицентру, который вчера отличился, а нормальному малому и среднему бизнесу", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Народ вже оскаженів від вашого ЗЕбілізму. Народ вам не вірить.
Ви як той ^пастушок^ допи.ділися. У вовків, вже ні хто не вірить, а дарма.
Але винні у зневірі народу ВИ ПЕРСОНАЛЬНО, РАЗОМ З головним ЗЕбілом та мудрими совєтнікамі.
Ukraine
@UkrainNEWS
·11 ч
Приключения Труса, Балбеса и Бывалова. Серия 18. "Симулянты".
ну ну..вы сами всех сделали с клоунадой!
где эпидемиологи?что вымерли как мамонты!
только статистика выявил... вылечился ..умер
у нас население безграмотное..поел покакал...и ..поржал
а вы боитесь..да..вирусу то похер..от него не спрячешься....
вместо того чтобы населению объяснять хоть азы какие то ..вы там сватов крутите или еще хрен знает что.
а вирусы они такие.....им плевать..да и их не видно
Её разорвёт только отделение больных от здоровых.
К инфицированным по клиническим признакам ,не требуя подтверждения тестированием,
должна по вызову ,минуя семейного врача ,выезжать мобильная бригада скорой
помощи ,провести тестирование ,оставить бесплатные лекарства.
Тяжелобольных скорая должна доставить в больницу ,об остальных уведомить
семейного врача и они должны находиться под его контролем и в изоляции.
скорая вам
ничего не должна ! вам никто ничего не должен!
знаете что мне ответили чего скорая не приехала? понимаете у них много работы они не успевают!
не успевают!мне интересна другая статистика..сколько умирают на дому не дождавшись скорой?
а у нас цирк на дроте!