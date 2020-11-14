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Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов

Министерство здравоохранения рассчитывает при помощи карантина выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. новых случаев в день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Степанов заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы планируем до конца ноября сохранить 11-12 тыс. заболевших в день. Мы предлагали полный локдаун уже давно, но мы исходим из того, что не можем позволить себе экономически. Поэтому мы хотим сохранить на уровне до 11-12 тыс. в день", - сказал он.

При этом Степанов считает, что карантин выходного дня позволит "разорвать цепь и снизить количество контактов между людьми".

В свою очередь, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий подчеркнул, что "Если локдаун будет не более, чем на два дня, мы увидим результаты".

"Если будет замедление "роста заболеваемости", то правительство тогда за эти две недели разработает механизмы компенсации людям, ФОПам, малому бизнесу. Не эпицентру, который вчера отличился, а нормальному малому и среднему бизнесу", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев, как и остальные города, будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, - КГГА

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4058
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13.11.2020 22:57
+9
Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1066
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13.11.2020 22:54
+5
Зверніть: не зменшити, а зберегти кількість захворівших. Він вже не вперше меле те, що на думці. Ця людина, якщо його можна так назвати, звикла бездумно виконувати інструкції. Чиї інструкції він виконує зараз - питання.
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13.11.2020 23:02
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Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1066
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13.11.2020 22:54 Ответить
Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4058
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13.11.2020 22:57 Ответить
колдун *** Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 937
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13.11.2020 22:55 Ответить
формулировка - агонь! ) значит если заболеваемость будет падать, то её будут поднимать, чтобы она сохранялась на заданном уровне ))
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13.11.2020 22:58 Ответить
он про то что такая заболеваемость как сейчас за счастье будет, но ты наверное и сам понял
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13.11.2020 22:59 Ответить
сохранить заболеваемость и не допустить превышения определённого предела, это совершенно разные весчи )) а не про шо он там ))
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13.11.2020 23:07 Ответить
Зверніть: не зменшити, а зберегти кількість захворівших. Він вже не вперше меле те, що на думці. Ця людина, якщо його можна так назвати, звикла бездумно виконувати інструкції. Чиї інструкції він виконує зараз - питання.
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13.11.2020 23:02 Ответить
Ідіоте, використовувати крайні заходи, треба було не навесні! А ПОТИХЕНЬКУ починати зпраз.
Народ вже оскаженів від вашого ЗЕбілізму. Народ вам не вірить.
Ви як той ^пастушок^ допи.ділися. У вовків, вже ні хто не вірить, а дарма.
Але винні у зневірі народу ВИ ПЕРСОНАЛЬНО, РАЗОМ З головним ЗЕбілом та мудрими совєтнікамі.
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13.11.2020 23:02 Ответить
Это еще не крайние методы.
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13.11.2020 23:32 Ответить
А если нет, застрелишься?
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13.11.2020 23:03 Ответить
усы сбреет Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2339
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13.11.2020 23:14 Ответить
В кого?
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13.11.2020 23:17 Ответить
у сени Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7795
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13.11.2020 23:26 Ответить



Ukraine

@UkrainNEWS

·11 ч

Приключения Труса, Балбеса и Бывалова. Серия 18. "Симулянты".

Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7875
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13.11.2020 23:03 Ответить
Дегенерат. Все понимают, что суточных больных надо множить на два. Надеюсь, много зебилов оценят вашу "работу". Через полгода за вас будут топить только шизофреники и ваши родственники.
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13.11.2020 23:05 Ответить
Какие там два.В основном в статистику попадают тяжёлые и среднетяжелые больные,которые прошли тестирование при обращении к врачу.Причем результаты тестирования приходят в среднем через неделю.Поскольку процентов восемьдесят людей переносят легко или безсимптомно коронавирус,они не тестируются и в статистику обычно не попадают.Так что по факту заражённых в три-четыре раза больше,чем в отчетах.
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14.11.2020 08:49 Ответить
Не один крупный город не собирается выполнять судорожных и непродуманных требований центральной власти и ничего они сделать не смогут, поскольку сами больны организационным бессилием и бледной немочью.
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13.11.2020 23:08 Ответить
Илон Маск сделал четыре теста - два положительных, два отрицательных. Задыхается... от возмущения.
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13.11.2020 23:11 Ответить
Від сміху.
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13.11.2020 23:12 Ответить
Вполне может быть. Он не понимает как так может быть. Говорит одинаковые тесты, одна клиника, даже одна медсестра, а результат какой пожелаешь )))
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13.11.2020 23:21 Ответить
Думала, це анекдот.
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13.11.2020 23:25 Ответить
там всё просто. в психологии и квантовой механике, присутствие наблюдателя влияет на результат )) за парами тестов наблюдатели были разные )))
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13.11.2020 23:29 Ответить
В Украине це називаеця пороблено, без усякой механики.
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13.11.2020 23:39 Ответить
Хм.. предложение - Чтобы снизить количество суточных заражений Ковидом - нужно простА перестать тестировать на вирусняк !!! Как говорил ваш главпоц - "НунА простА перестать тестировать"!!! Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 8976
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13.11.2020 23:12 Ответить
Це можна було зрозуміти ще навесні чи влітку.
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13.11.2020 23:14 Ответить
В тему, что же Нам делать !? - "Есть лишь один рецепт борьбы с фашизмом в России и Беларуси и т.д.. Нужно - Травить, резать, жечь, стрелять, взрывать и вешать. Ничего экстремистского и ничего нового. Все это уже делали в ХХ веке и не один раз.." - А. Сотник
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13.11.2020 23:23 Ответить
Главное - отчитаться об успехах и содрать побольше штрафов..))
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13.11.2020 23:17 Ответить
отчитаться об успехах мона будет только теоретически. в реале всё будет только расти. от тутачки, после 2 недель ограничений, при довольно послушных и исполнительных бюргерах, заболеваемость не уменьшилась, а даже выросла на 2 тыщи. собираются завтра, вроде бы, по этому поводу обьявить новые меры,- ужесточить карантин и прикрыть непродовольственные магазины до 8 декабря. при том шо грядёт рождество с его рождественнскими базарами, судьба которых даже не понятна. а в Украине, при такой послушности народа и второтуровом пиаре действующих мэрсов, о улучшении ситуации, мона говорить или как о чуде, или как о подтасовке статистики ((
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13.11.2020 23:27 Ответить
Если будет замедление "роста заболеваемости", то правительство тогда за эти две недели разработает механизмы компенсации людям, ФОПам, малому бизнесу. - То есть, если замедления не будет, то никаких компенсаций тоже не будет?) Офигенная логика власти... И ведь полно зебилов которые еще проголосовали за них на местных выборах.
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13.11.2020 23:19 Ответить
Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7284
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13.11.2020 23:25 Ответить
медицина с самообслуживанием сегодня уже тоже становиться реальностью )))
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13.11.2020 23:33 Ответить
Вообще, не очень понимаю истерики и митингов по поводу этого карантина выходного дня, при всей нелюбви к зебилам. Неужели кто то серьезно рассчитывает что люди в твердой памяти, массово побегут в рестораны, кафешки и ТРЦ на выходных?
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13.11.2020 23:30 Ответить
с беспечным населением которым плевать на окружающих?
ну ну..вы сами всех сделали с клоунадой!
где эпидемиологи?что вымерли как мамонты!
только статистика выявил... вылечился ..умер
у нас население безграмотное..поел покакал...и ..поржал
а вы боитесь..да..вирусу то похер..от него не спрячешься....
вместо того чтобы населению объяснять хоть азы какие то ..вы там сватов крутите или еще хрен знает что.
а вирусы они такие.....им плевать..да и их не видно
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13.11.2020 23:37 Ответить
Карантин на выходные не разорвёт цепочку инфицирования.
Её разорвёт только отделение больных от здоровых.
К инфицированным по клиническим признакам ,не требуя подтверждения тестированием,
должна по вызову ,минуя семейного врача ,выезжать мобильная бригада скорой
помощи ,провести тестирование ,оставить бесплатные лекарства.
Тяжелобольных скорая должна доставить в больницу ,об остальных уведомить
семейного врача и они должны находиться под его контролем и в изоляции.
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13.11.2020 23:59 Ответить
где вы живете?такое ощущение что вы инопланетянин!
скорая вам
ничего не должна ! вам никто ничего не должен!
знаете что мне ответили чего скорая не приехала? понимаете у них много работы они не успевают!
не успевают!мне интересна другая статистика..сколько умирают на дому не дождавшись скорой?
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14.11.2020 00:05 Ответить
кстати в германии так и организовано!и лекарства и изоляция и все остальное!
а у нас цирк на дроте!
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14.11.2020 00:07 Ответить
Не знаю кто такие "мы" - фамилии в студию. Но если это те же "мы", которые в марте заявили, что коронавирус не сможет попасть в Украину из-за супермер на границе и те же,у которых все чемпионские пояса по борьбе с коронавирусом и завидующая Европа в ногах - то идите на йух
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14.11.2020 01:07 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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14.11.2020 08:15 Ответить
А что потом ??? сейчас немедленно надо вводить жесточайший карантин на три недели . ЖЕСТОЧАЙШИЙ !!!!!!!! бизнесу платить компенсацию.Вы спросите откуда ? Вам назвать зарплаты разжиревших опухших бездельников ! 14 000 и более долларов на рыло в месяц они получают Урежте в десять раз - вот вам и миллиард.Не обеднеют за месяц когда государство в опастности.И у каждого по пол лимона баксов и золота не на одну пандемию.Но ...............
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14.11.2020 10:45 Ответить
А если не поможет (а оно и не поможет)? То шта? Ктото деньжишками не желает ответить?
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14.11.2020 11:10 Ответить
 
 