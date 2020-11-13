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Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция к президенту Украины Владимира Зеленского об отмене решения о введении карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют: не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить; отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - говорится в электронной петиции авторства Екатерины Егоровой от 10 ноября.

По состоянию на вечер 13 ноября петиция уже набрала более 26 тыс. голосов, при необходимых 25 тыс. для ее официального рассмотрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
кому Вы пишите эти петиции президенту резиденту пустого места он только по видосикам не надоела вся эта сливная операция накала народа в унитаз через петиции то что им надо они пропустят а остальное игры уродов
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13.11.2020 23:31
+7
От же дебіли. Краще ви підпишіть петицію до Зеленського щоб відмінив пандемію коронавірусу.
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13.11.2020 23:31
+5
Він все одно не знає шо робити з цим усім бардаком. Хлопчику лише 42 рочки, йому страшно. Як то кажуть: перші сорок років у житті хлопчиків самі важкі. Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1051
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13.11.2020 23:38
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смаженого вовка не бачили?
побачете!
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13.11.2020 23:27 Ответить
Та по фіг. Наріду може і потрібно щоб вмирали просто на східцях лікарень.
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14.11.2020 00:26 Ответить
ДОЛБОДЯТЛЫ упоротые !!! Не дай БОГ вам заболеть --- вкусите все (ПРЕЛЕСТИ ) этой ЗАРАЗЫ.
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14.11.2020 04:26 Ответить
Кловун скаже шо це шуткують порохоботи і кине цю петицію в смітник.
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13.11.2020 23:30 Ответить
Так и есть.Только что на Свободе слова Шустера порошенковский Гончаренко кричал что карантина не нужно.
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13.11.2020 23:32 Ответить
а гереги кричали что нужно.
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13.11.2020 23:34 Ответить
Правильный карантин.
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13.11.2020 23:31 Ответить
Чому суспільство повинно поступатися своїми інтересами заради людей ^мистецтва^.
Гідний митець і без аудіторії знайде собі на хліб.
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14.11.2020 01:44 Ответить
От же дебіли. Краще ви підпишіть петицію до Зеленського щоб відмінив пандемію коронавірусу.
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13.11.2020 23:31 Ответить
Будет и такая. И про требование признать землю плоской.
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13.11.2020 23:35 Ответить
Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 2023
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13.11.2020 23:39 Ответить
кому Вы пишите эти петиции президенту резиденту пустого места он только по видосикам не надоела вся эта сливная операция накала народа в унитаз через петиции то что им надо они пропустят а остальное игры уродов
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13.11.2020 23:31 Ответить
Класс!!! Но закусывай.
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13.11.2020 23:36 Ответить
Вірус прочитає і..?
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13.11.2020 23:36 Ответить
Веришь в барановирус? Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 7017
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14.11.2020 04:09 Ответить
Він все одно не знає шо робити з цим усім бардаком. Хлопчику лише 42 рочки, йому страшно. Як то кажуть: перші сорок років у житті хлопчиків самі важкі. Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1051
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13.11.2020 23:38 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест....."

Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 5568
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13.11.2020 23:41 Ответить
Помощь бизнесу.

Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 2449
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13.11.2020 23:56 Ответить
Нє, нада більше відосиків і водичку заряджати перед екраном телебрехунця!
🤣🤣
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13.11.2020 23:41 Ответить
"Зачем Зеленский лупит по этим людям? Не может же он относиться к ним, как к этакому коллективному Омеляну. Хотя….... Если знать нашего президента, то это не выглядит так уж абсурдно. Второе объяснение мотивов локдауна - оправдание эмиссии, запуска печатного станка под видом помощи бизнесу. Недаром прибившийся к Офису Милованов носится по эфирам и высказывает «свое личное» мнение о том, что надо печатать деньги и спасать бизнес и экономику. И тема вполне может зайти для Запада. Потому что борьба с ковидом - это священная корова. Критика её по степени ужасности и недопустимости может сравниться разве что с гомофобией и супремасизмом. Так что хорошая задумка - может прокатить. И первая гипотеза (отношение к среднему классу как к Омеляну) другую (локдаун ради эмиссии) не исключает.
Зеленскому ведь нужно откуда-то брать деньги, чтобы еще полгода да день с ночью продержаться. Только вот эти 9 миллионов - это двигатель и перспектива нации, кровь страны. Их особенность в том, что они деятельные и пассионарные. И поэтому они не будут просто сидеть и нищать. А в лучшем для Зеленского случае - поедут за рубеж. На заработки и в эмиграцию. По асфальтированным дорогам, на которых самый честный президент с партнерами заработали миллионы во время чумы. Так что очень дорогой для Украины и неуважаемый Владимир Александрович, знайте, что в истории этой страны мародером и барыгой останетесь именно вы, а не Порошенко. И даже если вы и запустите печатный станок и протянете еще чуток - перспективы у вас уже нет, «Слуга народа» идет на дно, и Украина возвращается к традиционному выбору между Востоком и Западом. Стоящий посредине рояль уже неинтересен."
Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 4037
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13.11.2020 23:45 Ответить
ну и зачем этот дебильный пост здесь?
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14.11.2020 00:14 Ответить
Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет защищать украинцев от коронавируса выходного дня, т.е. то, что можно с понедельника по пятницу, нельзя, например, в субботу. Действия власти по борьбе с коронавирусом - это портрет государства зеЛенина, просто потому, что кто-то был и есть - не очень умный, но очень жадный.
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14.11.2020 00:29 Ответить


Дмитрий@dmitriypaut 48 мин

Через час суббота, и у мусоров Сабакова открывается новый бизнес!
Создание видимости карантина выходного дна.
Не дорого. Надёжность, гарантия!
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13.11.2020 23:46 Ответить
А потом эти же будут писать петиции какая плохая власть, никак на эпидемию не реагирует, не лечит нас бесплатно, почему нет коек и кислорода, где врачи и скорые помощи, нас не лечат бо нет мест в больницах
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13.11.2020 23:54 Ответить
Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 1131
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14.11.2020 00:03 Ответить
ну да!топнем ножкой и вируса нет!и больных нет!
зачем здоровым больные? это проблема больных...а мы здоровые мы бестрашные..
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14.11.2020 00:10 Ответить
Мова не про це, а про ДОЦІЛЬНІСТЬ саме такого типу карантину.

Де більше шанс заразитися: у вихідний в кафешці, де між столиками по 2 м відстань чи в будень, їдучи на роботу в переповненій маршрутці????
Де більше шанс заразитися у вихідний: в магазині одягу чи в Ашані, де всі закупляють жратву на тиждень вперед і черги на касах величезні завжди?
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14.11.2020 01:19 Ответить
Петиция к президенту Украины Владимира Зеленского об отмене решения о введении карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов. Источник: https://censor.net/ru/n3231047(не в обиду)но кто в здравом уме??будет писать петиции больному человеку??тем более этот чел!!публично заявил!!что он никому ничего не должен!!?? Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 1690 Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 1708
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14.11.2020 00:16 Ответить
Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 4640
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14.11.2020 01:32 Ответить
Правильно, а то государство хочет и рыбку съесть, и налоги сполна получить с предпринимателей. Но работать не моги́. А откуда их брать? Прибыль только уменьшается и уж точно не объявленные 5000 грн минималки и есть месяцы даже с убытком. А налог платится по- полной. Был бы полный локдаун - отменили бы и налоги и аренду. Но они уже побыли 3 месяца без налогов и больше не хотят. Говорят : экономика не выдержит. А предприниматели получается выдержат?
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14.11.2020 05:36 Ответить
Обратил внимание на такую интересную вещь: за последние дни в коментах появилось полсотни новых аккаунтов, которые в каждой карантинной новости топят за зеленый дурантин и хвалят преЗЕрвативов за их решение. При этом вы не найдете коментов этих персонажей в других новостях, например о зашкварах зебилов. Совпадение - скажите вы?! Нет! Просто преЗЕрвативы загнали ботов на сайт для имитации народной поддержки их карантинной дурости!
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14.11.2020 06:49 Ответить
 
 