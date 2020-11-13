Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов
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Петиция к президенту Украины Владимира Зеленского об отмене решения о введении карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют: не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить; отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - говорится в электронной петиции авторства Екатерины Егоровой от 10 ноября.
По состоянию на вечер 13 ноября петиция уже набрала более 26 тыс. голосов, при необходимых 25 тыс. для ее официального рассмотрения.
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побачете!
Я не изолировался от работы и продолжаю выполнять свои обязанности,
Гідний митець і без аудіторії знайде собі на хліб.
🤣🤣
Зеленскому ведь нужно откуда-то брать деньги, чтобы еще полгода да день с ночью продержаться. Только вот эти 9 миллионов - это двигатель и перспектива нации, кровь страны. Их особенность в том, что они деятельные и пассионарные. И поэтому они не будут просто сидеть и нищать. А в лучшем для Зеленского случае - поедут за рубеж. На заработки и в эмиграцию. По асфальтированным дорогам, на которых самый честный президент с партнерами заработали миллионы во время чумы. Так что очень дорогой для Украины и неуважаемый Владимир Александрович, знайте, что в истории этой страны мародером и барыгой останетесь именно вы, а не Порошенко. И даже если вы и запустите печатный станок и протянете еще чуток - перспективы у вас уже нет, «Слуга народа» идет на дно, и Украина возвращается к традиционному выбору между Востоком и Западом. Стоящий посредине рояль уже неинтересен."
Дмитрий@dmitriypaut 48 мин
Через час суббота, и у мусоров Сабакова открывается новый бизнес!
Создание видимости карантина выходного дна.
Не дорого. Надёжность, гарантия!
зачем здоровым больные? это проблема больных...а мы здоровые мы бестрашные..
Де більше шанс заразитися: у вихідний в кафешці, де між столиками по 2 м відстань чи в будень, їдучи на роботу в переповненій маршрутці????
Де більше шанс заразитися у вихідний: в магазині одягу чи в Ашані, де всі закупляють жратву на тиждень вперед і черги на касах величезні завжди?