На закупку вакцины от коронавируса в бюджет заложено 2,6 млрд грн, - Радуцкий
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет сократить бюрократическую процедуру, чтобы можно было быстрее разрешить вакцину от коронавируса в Украине, как только ее зарегистрируют в мире. Также в бюджете заложено на вакцины 2,6 млрд гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья нации Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, как только вакцина появится в продаже, Украина будет иметь количество доз, рассчитанное на 20% населения. Первая партия будет составлять количество на 3% населения.
Также Радуцкий заявлял, что пока рано говорить об украинской вакцине от коронавируса. Пока есть только украинский кандидат в вакцины.
Пожалуйста, подождите...
А ели лечить будут х... в ж... то прийдется самому в аптеке брать
Подозреваю,она там будет в районе 2-3 штук
Пересчнім-гіперрлуппа..
🤣🤣
Купим, переклеем этикетки и будем продавать как вакцину!
А то дійдете до урінотерапії від ниркових хвороб.
Ви краще поцікавтеся ким ви є з точки зору інших)
Менше гарячих новин, більше наукових і ви прозрієте (тільки не від МОЗ та ВОЗ, особливо від ОБС)!
Ліки від вірусу!
Максимум, чого досягла ******* медицина, це часткове блокування розмноження ДЕКОТРИХ вірусів. Навіть вакцини виготовляються не дляивсіх вірусів, ліки разів у надцять тяжче розробити.
Менше жуй жовтий папір і ти відчуєш полегшення у голові.
Одаренный ты наш)
11 ч. ·
Два світи.
Новомосковськ та Феофанія.
Звичайні люди та Зеленський з Єрмаком.
У лікарні в районному центрі немає електрики, а лікарі ставлять крапельниці присвічуючи ліхтариками.
По всій країні не вистачає ліків, кисню, ШВЛів та ліжкомісць.
В цей час Зеленський хизується віп-палатами, які в березні обіцяв ліквідувати.
Країна вже занурилась в тотальну катастрофу і далі буде лише гірше...
Ось що означає, коли при владі люди, яким байдуже Україна, які не розуміють елементарних речей і які по шию в корупції та зловживаннях.
Нюю, ще й перегонний аппаратус..
😁
Вживати треба з сальцем, часником та борщем з сметанкою.
Огіочоки та маслючочки
І щоб Вас боялися близько підходти...
)))
Толька снятийо с дороги и самовывоз!!
🤣🤣
О планах закупить вакцину Pfizer заявили в Еврокомиссии, Великобритании и Испании.
Зеленский попросил Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19
просьба соблюдать очередь и ждите своей очереди! Договор гарантия.и Украина одна из первых
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"Великий день": Израиль подписал договор о закупке 8 миллионов доз вакцины
в бюджет заложено, но людям бесплатно хрена дадут! все будут покупать!
а эти бюджетные деньги зеленский с ермаком в свои офшоры!