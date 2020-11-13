Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 13 ноября, принял участие в рабочей встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" в формате видеоконференции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Во время встречи внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ на Луганщине. Политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.
Гекер также отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания людей на временно оккупированных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц.
Ермак акцентировал внимание на необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату. В частности, руководитель ОП рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона.
"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандской формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата ", - сказал он.
"Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа", - говорится в сообщении. Также Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.
"Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом", - отметил Ермак.
Внешнеполитический советник Президента Франции Эмманюэль Бонн отметил, что наработки единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.
"Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ. Наряду с рассмотрением плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего гуманитарном", - отмечают в ОП.
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Об этом свидетельствуют данные CNN, NBC News, Bloomberg, Washington post и других авторитетных СМИ.
Последними штатами, которые завершили подсчет голосов стали Джорджия (16 голосов выборщиков) и Северная Каролина (15 голосов от коллегии выборщиков).
В Джорджии победил Байден, получив 49.5% голосов избирателей против 49,2% у Трампа. Демократ набрал на 14 172 голоса больше. Победа Байдена в Джорджии на самом деле уникальная - последний раз представитель демократической партии побеждал в штате в 1992 году.
В то же время в Северной Каролине победил Трамп с 50%, обогнав своего соперника на 73 698. Байдена в Северной Каролине поддержали 48,6% избирателей.
Такой результат в двух последних штатах свидетельствует о том, что Байден получит еще 16 голосов от коллегии выборщиков, Трампу достанется 15 голосов.
Итак, все 538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом:
Байден - 306
Трамп - 232
Интересно, что эти результаты - зеркальное отражение президентской гонки в США в 2016 году. Тогда наоборот кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил именно 306 голосов выборщиков. А представительнице от демократов Хиллари Клинтон тогда достались 232 голоса.
Минскому переговорному формату..Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа..
Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.Источник: https://censor.net/ru/n3231049
Настораживает бурная деятельность дЫпломата ермака и покладистость запоребрика.Черновики будущего документа писали в хремле ?
20го декабря и посмотрим...
Хтось пам'ятає, щоб секретар Порошенка часто світив фейсом в ЗМІ, домовлявся з міжнародними партнерами ?
лет десять будут внедрять
за это время в ордло забудут что такое Украина