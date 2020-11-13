РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13417 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Нормандские переговоры
1 556 24
Донбасс (26945) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1187)

Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ, - ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 13 ноября, принял участие в рабочей встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во время встречи внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ на Луганщине. Политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.

Гекер также отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания людей на временно оккупированных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Ермак акцентировал внимание на необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату. В частности, руководитель ОП рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники лидеров "нормандской четверки" 13 ноября обсудят предложенный Украиной в ТКГ План действий, - ОП

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандской формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата ", - сказал он.

"Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа", - говорится в сообщении. Также Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.

"Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом", - отметил Ермак. 

Также читайте: Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак

Внешнеполитический советник Президента Франции Эмманюэль Бонн отметил, что наработки единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ. Наряду с рассмотрением плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего гуманитарном", - отмечают в ОП.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
твари, подстилки х.йловские...
показать весь комментарий
13.11.2020 23:59
+6
Жабоедам и колбасникам не зашквар обсуждать дела с завхозом?
показать весь комментарий
14.11.2020 00:00
+4
немецко-французские подельники рашиста ,с его агентом в Украине , обсудили подписание документа, по-войне в Украине,которую ведет рашист. руками ордло ,которое он финансирует .и к такому документу возможно присмотрится рашист???
показать весь комментарий
14.11.2020 00:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
твари, подстилки х.йловские...
показать весь комментарий
13.11.2020 23:59 Ответить
Херня все продажная !!! После того как Ярош предложил свою кандидатуру в ТКГ и ему отказали все стало ясно !!! Зборище продажных озабоченных старых коммуняк пытающихся впихнуть всякую херню -- по факту будут чудить получат пи.дюлей !!!
показать весь комментарий
14.11.2020 06:36 Ответить
Зрадники !
показать весь комментарий
14.11.2020 07:21 Ответить
Жабоедам и колбасникам не зашквар обсуждать дела с завхозом?
показать весь комментарий
14.11.2020 00:00 Ответить
Зрозуміло.Домовились активно домовлятись про домовленості про домовленість.
показать весь комментарий
14.11.2020 00:01 Ответить
Яйка паддєржалі і зажалі, нє??
😂
показать весь комментарий
14.11.2020 00:05 Ответить
В США в пятницу, 13 ноября, завершили подсчет голосов в последних штатах, Северной Каролине и Джорджии. По результатам подсчета победителем президентских выборов становится кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набирает 232 голоса.
Об этом свидетельствуют данные CNN, NBC News, Bloomberg, Washington post и других авторитетных СМИ.
Последними штатами, которые завершили подсчет голосов стали Джорджия (16 голосов выборщиков) и Северная Каролина (15 голосов от коллегии выборщиков).
В Джорджии победил Байден, получив 49.5% голосов избирателей против 49,2% у Трампа. Демократ набрал на 14 172 голоса больше. Победа Байдена в Джорджии на самом деле уникальная - последний раз представитель демократической партии побеждал в штате в 1992 году.
В то же время в Северной Каролине победил Трамп с 50%, обогнав своего соперника на 73 698. Байдена в Северной Каролине поддержали 48,6% избирателей.
Такой результат в двух последних штатах свидетельствует о том, что Байден получит еще 16 голосов от коллегии выборщиков, Трампу достанется 15 голосов.
Итак, все 538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом:
Байден - 306
Трамп - 232
Интересно, что эти результаты - зеркальное отражение президентской гонки в США в 2016 году. Тогда наоборот кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил именно 306 голосов выборщиков. А представительнице от демократов Хиллари Клинтон тогда достались 232 голоса.
показать весь комментарий
14.11.2020 00:09 Ответить
немецко-французские подельники рашиста ,с его агентом в Украине , обсудили подписание документа, по-войне в Украине,которую ведет рашист. руками ордло ,которое он финансирует .и к такому документу возможно присмотрится рашист???
показать весь комментарий
14.11.2020 00:15 Ответить
Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП - Цензор.НЕТ 8201
показать весь комментарий
14.11.2020 00:27 Ответить
Територіально? Так.
показать весь комментарий
14.11.2020 00:45 Ответить
Ээх! От слова "Халва-халва-халва" во рту слаще не станет
показать весь комментарий
14.11.2020 03:27 Ответить
Підфуйловики злились в екстазі. А до чого тут Україна?
показать весь комментарий
14.11.2020 00:43 Ответить
" Ермак ... выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок
Минскому переговорному формату..Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа..
Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.Источник: https://censor.net/ru/n3231049
Настораживает бурная деятельность дЫпломата ермака и покладистость запоребрика.Черновики будущего документа писали в хремле ?
показать весь комментарий
14.11.2020 01:59 Ответить
у нас тут неизвестно от кого беременная рыжая истеричка нарисовалась
20го декабря и посмотрим...
показать весь комментарий
14.11.2020 02:38 Ответить
Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП - Цензор.НЕТ 7871
показать весь комментарий
14.11.2020 02:56 Ответить
М-дя! Они сказали "Мы поддерживаем", а вы старайтесь
показать весь комментарий
14.11.2020 03:25 Ответить
Франция и Германия ещё не поняли, что у нас в ТГК предатели.
показать весь комментарий
14.11.2020 07:20 Ответить
Можна морду дЄрмака нє ліцєзрєть ?
Хтось пам'ятає, щоб секретар Порошенка часто світив фейсом в ЗМІ, домовлявся з міжнародними партнерами ?
показать весь комментарий
14.11.2020 08:16 Ответить
Агенти Кремля піонєр Макроша і комсомолка баба Ангела завжди продавалися Москві і підтримували їх в війні проти України. Тому плани Земанди та заяви цих друзів Пу тільки на шкоду державі Україні.
показать весь комментарий
14.11.2020 09:28 Ответить
слава богу через 6 лет выработают дорожную карту
лет десять будут внедрять
за это время в ордло забудут что такое Украина
показать весь комментарий
14.11.2020 09:38 Ответить
Москалю, тобі не страшно по бандерівських сайтах лазити?
показать весь комментарий
14.11.2020 13:54 Ответить
Ху#ло! Как там паготка в мАскве?
показать весь комментарий
14.11.2020 13:57 Ответить
 
 