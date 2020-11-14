РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4550 посетителей онлайн
Новости За рубежом
41 508 538
Байден (2385) выборы (24320) США (23203)

Байден выиграл большинство ключевых штатов и имеет 306 голосов выборщиков, - СNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден выиграл большинство ключевых штатов и имеет 306 голосов выборщиков, - СNN

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден, по предварительным подсчетам, одержал окончательную победу еще в двух ключевых штатах - Джорджии и Аризоне и получает в конечном счете 306 голосов выборщиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, ссылаясь на последнюю информацию по обработке бюллетеней.

Так, по данным телеканала, в Джорджии Джо Байден обходит Дональда Трампа более чем 14 тыс. голосов при подсчете 99% бюллетеней. То есть, преимущество демократа - больше голосов, которые осталось обработать в этом штате. Подобная ситуация сложилась в традиционно республиканском штате Аризона, где Байден опережает Трампа почти 11 тыс. голосов.

Ранее американские СМИ сообщили о победе кандидата от демократов это в нескольких ключевых штатах - Филадельфии, Висконсине и Мичигане. Дональд Трамп взял первенство в Северной Каролине и Аляске.

Таким образом, по прогнозу CNN, Джо Байден получает 306 голосов выборщиков, тогда как для победы нужно лишь 270. В арсенале Дональда Трампа - 232 выборщика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о международной политике США: "Америка вернется в игру"

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+59
Только бей рашку очень больно.
Бей, как когда-то Рейган бил совок.
показать весь комментарий
14.11.2020 02:03
+39
почитал визги на сру сайтах, звучат примерно так:
- я сама местная, я коренная аризончанка, я сама видела как зомби вставали на кладбищах и шли голосовать за Байдена,а потом распяли мальчика в трусиках.
показать весь комментарий
14.11.2020 02:09
+34
А шо думаєте, так і є. Якось включила відео одного відомого кацапського повара, де він готував борщ. Він так і казав: «Настоящий русский борщ». Мене аж знудило блдь.
показать весь комментарий
14.11.2020 02:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Суд Пенсильвании вынес решение в пользу Трампа:

https://www.youtube.com/watch?v=4cIZ_z0NG-8
показать весь комментарий
14.11.2020 21:37 Ответить
"Pretender-Elect" Joe Biden | LOL

https://www.youtube.com/watch?v=9DOe8B9Q7bM
показать весь комментарий
14.11.2020 22:53 Ответить
Если развить мысль эксперта, то сейчас при любом сценарии побеждает Байден:
1. Поражение в судах - тут все ясно;
2. Победа в судах=>невозможность установить победителя в штате=>избрание президента Палатой представителей, которая сейчас контролируется Демпартией;
показать весь комментарий
14.11.2020 22:57 Ответить
Обьясняю, еще раз для неразумных людей- поражение в " штатовских судах" открывает путь ,чтобы все эти факты стеклись на решение без проволочек в Верховный Суд США! Это же прекрасно, не надо тратить силы и енергию на мелких клерков и судей, которые двже не способны принять решение по собственному внутриштатовскому Закону! Понимаете вы это или нет. Там в Верховный суд ляжет обьем информации со всех штатов! И будет эта картинка с 700 тысячной демонстрацией и Белого Дома и Верховного Суда! Очень злых людей! А ну да ,вам же никто не сообщает о сегодняшном марше миллионов,Да? И Бутусов ничего не говорит, поо несуществующих 306 голосов Байдена он вещает, а о реальном событии- нет. Подсказываю- Махх Ньюс и НТД запечатлело это движение- выдожи в отдельном полике, сегодня прошел митинг сторонников Трампа и покажи фото? Что страшно да?
показать весь комментарий
14.11.2020 23:15 Ответить
Вкинутые бюллетени уже не отделить от остальных, суды в данной ситуации могут только установить, могли ли нарушение повлиять на волеизлияние или нет. Если в "колеблющихся штатах" установят, что нарушения были значительными, то эти штаты будут вынуждены отозвать своих избирателей и все решится в Палате представителей.
показать весь комментарий
14.11.2020 23:24 Ответить
В живую, репортажи с маршей за Трампа
https://www.youtube.com/watch?v=9W7hUBjy4H4
показать весь комментарий
14.11.2020 23:45 Ответить
Умница, только есть еще один вопрос, в Палате представителей решается не общим голосованием- а один штат - один голос,У трампа 32 республиканских штатов, у Демосов- 20+ пилоси. Им нельзя доводить до голосования в Конгрессе!
показать весь комментарий
15.11.2020 00:27 Ответить
53 штата?! Неплохо расширились.
А в реальном мире там 26 репов, 23 демов и неопределившаяся Пенсильвания и не стоит забывать о расколе в Республиканской партии - многие могут решить, что в текущей ситуации лучше пропустить демов, чтобы они в условиях пандемии и еще не достигшего пика экономического кризиса растеряли свой рейтинг, а потом опять вытащить, например, Джеба.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:49 Ответить
Всё так, только не будет никакого поражения в судах, поскольку оно существует исключительно в воспалённом мозгу ватных и реднековских конспиролухов, как и вброшенные бюююллетени.. У судов просто не будет законных оснований не признать совершенно законные бюллетеней будь эти суды хоть трижды республиканские.
показать весь комментарий
15.11.2020 22:01 Ответить
Джон Войт хорошо прошелся по сатанистам-байденистам

https://www.youtube.com/watch?v=22J9U9V0-zw

и, главое, справедливо.
показать весь комментарий
14.11.2020 23:42 Ответить
Пох,все равно Трампу уже не быть президентом
показать весь комментарий
15.11.2020 07:38 Ответить
"Лови лжецов" трамписты кричат по тому же принципу что и кричат "держи вора".
показать весь комментарий
15.11.2020 22:02 Ответить
Трамп, чтоб сохранить лицо, "машет кулаками после драки". А руские защитники Трампа, что называется, "ищут вчерашний день" в тщетной надежде, что их писания на украинском форум смогут повернуть назад колесо истории. Абсолютно бесполезное занятие. Суды же не просто так не принимают к рассмотрению иски. Нечего трампистам предоставить в виде доказательств. Ну нет доказательств, и все тут. И какая разница, какой суд - штата или верховный - без доказательств любой суд скажет "давай досвидания"
показать весь комментарий
14.11.2020 23:55 Ответить
Никогда не сдавайся, делай то, что считаешь правильным, и иди вперёд.
Эти слова Президента Трампа могли бы мотивировать и украинских патриотов, борящихся за свободу Украины, и американских, борящихся за соблюдение Конституции против выборных махинаторов из леваков-глобалистов под эгидой демпартии США.
https://www.youtube.com/watch?v=OSJDhZvLtak

Это - американская версия слов Тараса Шевченко

"Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"



Resist Bidenism, America! Be great again again, and again!
показать весь комментарий
14.11.2020 23:57 Ответить
Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN - Цензор.НЕТ 1300
показать весь комментарий
15.11.2020 16:32 Ответить
Кто победил на выборах в США. Павел Дальнобой, Леон Вайстайн и Елена Никитская

о махинациях демпартии США и провозглашении Байдена президентом на демовских СМИ:

https://www.youtube.com/watch?v=zRu429i5xsU

Это полезно для тех, у кого нет возможности следить за происходящим на английском языке.
показать весь комментарий
15.11.2020 00:15 Ответить
Світ втомився від істерик та хамства Трампа
"...мені згадалась ота поширювана російською пропагандою формула, що, мовляв, світ втомився від України. Так от у даному випадку, по-моєму, світ втомився від Трампа. І те, що провідні західні лідери і західні інституції - НАТО, Європейський Союз - поспішили привітати Байдена буквально за кілька годин після навіть неофіційного оголошення, що він набрав 270 голосів виборців, свідчить про те, що Трампу делікатно дали зрозуміти: дорогий друже, твій час закінчився, ми чекаємо на іншого президента, з яким ми хочемо співпрацювати за нормальних умов, без істерик, без, вибачте на слові, навіть хамства, якщо згадати, що він говорив стосовно пані Меркель. Тож мені здається, що це такий собі непрямий сигнал Трампу, що хлопче, все відбулося і треба прийняти удар долі гідно і належно".
Володимир Огризко, екс-міністр закордоних справ, з 18 грудня 2007 по 3 березня 2009р.
показать весь комментарий
15.11.2020 01:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6dw50U5SFqg

В Америке патриоты вышли на марши в поддержку Трампа и против лево-глобалистских демократов-махинаторов, пытающихся украсть выборы и провозгласить Байдена президентом неконстиционным образом, чтобы их страна превратилась в рашу, китай или венесуэлу. Интенсивность этого протеста не меньше майданов в Украине. Хоть сми вроде ЧХ замалчивают факты от подлогах демократов, информация о них дошла до тех, кто следит за новостями, а не просто поглощает дезу с первого попавшегося канала телевизора. В этом репортаже звучит достаточно мнений самих американцев, говорящих о подлогах на выборах, укравших голоса у Трампа различными способами.
показать весь комментарий
15.11.2020 02:11 Ответить
А вот как фейковые мейнстримовые СМИ комментируют марши в поддержку Трампа и честности выборов, при этом скрывая толпы подготовленных к уличным боям агрессивных групп хунвэйбинов Байдена и голословно обьявляя все свидетельства махинаций демократов на выборах "недоказанными": https://www.youtube.com/watch?v=pEesug2iGZI
показать весь комментарий
15.11.2020 02:28 Ответить
Слушайте,против Трампа даже Мадонна выходила вместе с тыщ людей)))))
показать весь комментарий
15.11.2020 07:40 Ответить
Які ще махінації, що Байден гречку роздавав пенсам?
показать весь комментарий
15.11.2020 10:44 Ответить
За Трампа только ватники и реднеки. А ещё неонацисты (что почти одно и то же):
Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN - Цензор.НЕТ 3502

Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN - Цензор.НЕТ 1322 https://pbs.twimg.com/media/Em4pYRjW4AA7Bgi?format=jpg&name=large
показать весь комментарий
15.11.2020 22:05 Ответить
Все ищут и ищут вчерашний день руские мечтатели об уплывшей в небытие "победе Трампа".
Видосики недельной давности размещают в качестве "доказательств". Херои вчерашних дней, блджад
показать весь комментарий
15.11.2020 00:56 Ответить
А я вижу "У лукоморья" - картина Репина, мол, дiд Трамп та баба Малашка - у разбитого корыта.
показать весь комментарий
15.11.2020 01:30 Ответить
Просто впечатляет, огромное количество людей на улицах Вашингтона, и кортедж Трампа ,который проезжает с небольшой скоростью а по обеим сторонам улицы, море светлых свободных людей, с американскими флагами и лозунгами Тоамп Пенс! Которые скандируют " USA! USA!". Не жгут флаги собственной страны! Серьезные светлые лица американцев, независимо от цвета кожи , национальности и т.д. Десятки тысяч, а было это примерно в 7 или 8 утра когда Трамп ехал в Белый дом. А потом , был митинг, но по оценкам спецов количество людей принявших участие в этой акции- от 700 тысяч до 2 миллмонов.
Но марш миллионов проходил во всех городах США. Особенно меня поразила выигранная Байденом Аризона! Это просто иллюстрация к пособию, как нужно правильно наглядно демонстрировать реальность. Ребята 96 миль!!!( 160 км !!!) Дороги местного значения- Стэйт хайвэй не федеральная трасса чтобы никому не мешать, проходит ралли сторонников Трампа. По дороге движется колоона, а вдоль доррги, стоят перпендикулярно припаркованные автомобили с двух сторон на обочинах с флагами США и символикой Тампа. 160 км!!!! Посмотрите ролик!
Бутусов хватит боятся, давай, покажи украинцам реальность!
показать весь комментарий
15.11.2020 02:37 Ответить
Дайте ссылку на ролик про Аризону, плз. Мне не попалось на глаза.
показать весь комментарий
15.11.2020 03:23 Ответить
Может хватит раздувать расизм?В США уже даже президент афроамериканец был -ничего с Америкой не случилось
показать весь комментарий
15.11.2020 07:43 Ответить
Четыре года назад были такие же митинги в поддержку Клинтон много где и что?
показать весь комментарий
15.11.2020 22:11 Ответить
Да я видел " мирных демонстрантов" в Орегоне, Аашингтоне, Чикаго, Нью Йорке, Лос Анжелесе и т.д. в поддержку 5 раз судимого , обколотого наркотой, рецедивиста! Видел и его похороны, в Золотом гробу, видел выступление больных на голову людей, считающих себя разными полами, видел выступление феменисток, студентов и т.д.
И видел, как они жгли флаги собственной страны и сносила рамятники тем, кто в общем то и дал им возможность считать себя не мужчиной и не женщиной! Вообще то это называется шизофриния! И как правило шизофреники очень буйные, в 90 процентов случаев! Их отделяют от общества! Раньше просто- убивали, давая возможность там в другом мире, немного разобраться с собой, и воплотится снова,но уже с болле адекватными задачами, и сознанием. Кроме того, наркотики и алкоголь, разрушают клетки головного мозга, такие люди не имеют адекватного мыщления, это в психологии называется- состоянием измененного сознания! Ими легко управлять! Во все времена, такие люди не могли управлять государством, городом или даже семьей! Они собой управлять не умеют, а вы хотите доверить им государственное управление. Мне скажут- что это фашизм! Нет- это здравомыслие! Напомню, что деиократия- это власть Демосов- в древней Греции, свободных граждан мужского пола имеющие рабов, ну или, иммущественный ценз. Поскольку, тогда был рабовладельческий строй.
Были и другие формы правления, нарример- Держава. Отличие от демократии- это то что решение принимается не большинством голосов, а единогласно. Но подход к определению того, а кто же там заседает и решает,примерно тот же. Державное устройство было в то время в среде славян. германов и т.д.- всех тех кого в историческм развитии было принято называть варварами. В основе его- родово- племенные отношения. Там не было рабства, иди оно всегда было временным, как для военнопленных, попросивших пощады на поле битвы.
Есть и клановое устройство обществом- как у евреев. Вот они определили в свое время 12 колен, и сказали - потомки Левитов- только раввины, потомки Давидовы- только цари и т.д. это тоже вариант Родо- племенных отношений. Что то похожие было и Шотландии, и у Викингов.
Поэтому четкое определение Государства нет.
С моей точки зрения Державное усьройство общества- более гармоничное, поскольку решает любую проблему один раз и навсегда! А в демокоатии есть противоречия между меньшеством и большинством, причем, выбрали вариант решения большинства, но проблема для меньшинств остается не решенной , проходит какое то время, и меньшинство становится большинством и проблему решают уже по другому сценарию- как маятник- туда- сюда, туда- сюда- а прооблема так и остается, и еше сильней нарастает.
показать весь комментарий
15.11.2020 22:53 Ответить
Та пох, Трамп проиграл и должен свалить.
показать весь комментарий
15.11.2020 02:43 Ответить
Трамп. уходи , подлый трус, ты продул вчистую, или хочешь, чтобы тебя спустили с лестницы Белого Дома.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:46 Ответить
Сотни тысяч путинских агентов агитируют за Трампа!

https://www.youtube.com/watch?v=7V8MgRimjnY

https://www.youtube.com/watch?v=kpjJpqvlXTg

https://www.youtube.com/watch?v=FHuE48_Pdeg
показать весь комментарий
15.11.2020 03:03 Ответить
Да да, вот они фанаты трампа https://twitter.com/AlTheBoss03/status/1328044441358262278/photo/1
показать весь комментарий
15.11.2020 22:13 Ответить
Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN - Цензор.НЕТ 7019
показать весь комментарий
16.11.2020 16:01 Ответить
Прелюбопытнейше было бы лицезреть на харю Трампа, когда он будет вытаскивать из Белого Дома пожитки в картонной коробке, и на Трампычиху с завязанными в узел труселями и прочими лахами.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:26 Ответить
Марш Граждан USA в поддержку Дональда ТРАМПА .

Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN - Цензор.НЕТ 5804
показать весь комментарий
15.11.2020 16:39 Ответить
Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN - Цензор.НЕТ 9737
показать весь комментарий
16.11.2020 15:59 Ответить
Страница 6 из 6
 
 