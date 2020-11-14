Байден выиграл большинство ключевых штатов и имеет 306 голосов выборщиков, - СNN
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Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден, по предварительным подсчетам, одержал окончательную победу еще в двух ключевых штатах - Джорджии и Аризоне и получает в конечном счете 306 голосов выборщиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, ссылаясь на последнюю информацию по обработке бюллетеней.
Так, по данным телеканала, в Джорджии Джо Байден обходит Дональда Трампа более чем 14 тыс. голосов при подсчете 99% бюллетеней. То есть, преимущество демократа - больше голосов, которые осталось обработать в этом штате. Подобная ситуация сложилась в традиционно республиканском штате Аризона, где Байден опережает Трампа почти 11 тыс. голосов.
Ранее американские СМИ сообщили о победе кандидата от демократов это в нескольких ключевых штатах - Филадельфии, Висконсине и Мичигане. Дональд Трамп взял первенство в Северной Каролине и Аляске.
Таким образом, по прогнозу CNN, Джо Байден получает 306 голосов выборщиков, тогда как для победы нужно лишь 270. В арсенале Дональда Трампа - 232 выборщика.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=4cIZ_z0NG-8
https://www.youtube.com/watch?v=9DOe8B9Q7bM
1. Поражение в судах - тут все ясно;
2. Победа в судах=>невозможность установить победителя в штате=>избрание президента Палатой представителей, которая сейчас контролируется Демпартией;
https://www.youtube.com/watch?v=9W7hUBjy4H4
А в реальном мире там 26 репов, 23 демов и неопределившаяся Пенсильвания и не стоит забывать о расколе в Республиканской партии - многие могут решить, что в текущей ситуации лучше пропустить демов, чтобы они в условиях пандемии и еще не достигшего пика экономического кризиса растеряли свой рейтинг, а потом опять вытащить, например, Джеба.
https://www.youtube.com/watch?v=22J9U9V0-zw
и, главое, справедливо.
Эти слова Президента Трампа могли бы мотивировать и украинских патриотов, борящихся за свободу Украины, и американских, борящихся за соблюдение Конституции против выборных махинаторов из леваков-глобалистов под эгидой демпартии США.
https://www.youtube.com/watch?v=OSJDhZvLtak
Это - американская версия слов Тараса Шевченко
"Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
Resist Bidenism, America! Be great again again, and again!
о махинациях демпартии США и провозглашении Байдена президентом на демовских СМИ:
https://www.youtube.com/watch?v=zRu429i5xsU
Это полезно для тех, у кого нет возможности следить за происходящим на английском языке.
"...мені згадалась ота поширювана російською пропагандою формула, що, мовляв, світ втомився від України. Так от у даному випадку, по-моєму, світ втомився від Трампа. І те, що провідні західні лідери і західні інституції - НАТО, Європейський Союз - поспішили привітати Байдена буквально за кілька годин після навіть неофіційного оголошення, що він набрав 270 голосів виборців, свідчить про те, що Трампу делікатно дали зрозуміти: дорогий друже, твій час закінчився, ми чекаємо на іншого президента, з яким ми хочемо співпрацювати за нормальних умов, без істерик, без, вибачте на слові, навіть хамства, якщо згадати, що він говорив стосовно пані Меркель. Тож мені здається, що це такий собі непрямий сигнал Трампу, що хлопче, все відбулося і треба прийняти удар долі гідно і належно".
Володимир Огризко, екс-міністр закордоних справ, з 18 грудня 2007 по 3 березня 2009р.
В Америке патриоты вышли на марши в поддержку Трампа и против лево-глобалистских демократов-махинаторов, пытающихся украсть выборы и провозгласить Байдена президентом неконстиционным образом, чтобы их страна превратилась в рашу, китай или венесуэлу. Интенсивность этого протеста не меньше майданов в Украине. Хоть сми вроде ЧХ замалчивают факты от подлогах демократов, информация о них дошла до тех, кто следит за новостями, а не просто поглощает дезу с первого попавшегося канала телевизора. В этом репортаже звучит достаточно мнений самих американцев, говорящих о подлогах на выборах, укравших голоса у Трампа различными способами.
https://pbs.twimg.com/media/Em4pYRjW4AA7Bgi?format=jpg&name=large
Видосики недельной давности размещают в качестве "доказательств". Херои вчерашних дней, блджад
Но марш миллионов проходил во всех городах США. Особенно меня поразила выигранная Байденом Аризона! Это просто иллюстрация к пособию, как нужно правильно наглядно демонстрировать реальность. Ребята 96 миль!!!( 160 км !!!) Дороги местного значения- Стэйт хайвэй не федеральная трасса чтобы никому не мешать, проходит ралли сторонников Трампа. По дороге движется колоона, а вдоль доррги, стоят перпендикулярно припаркованные автомобили с двух сторон на обочинах с флагами США и символикой Тампа. 160 км!!!! Посмотрите ролик!
Бутусов хватит боятся, давай, покажи украинцам реальность!
И видел, как они жгли флаги собственной страны и сносила рамятники тем, кто в общем то и дал им возможность считать себя не мужчиной и не женщиной! Вообще то это называется шизофриния! И как правило шизофреники очень буйные, в 90 процентов случаев! Их отделяют от общества! Раньше просто- убивали, давая возможность там в другом мире, немного разобраться с собой, и воплотится снова,но уже с болле адекватными задачами, и сознанием. Кроме того, наркотики и алкоголь, разрушают клетки головного мозга, такие люди не имеют адекватного мыщления, это в психологии называется- состоянием измененного сознания! Ими легко управлять! Во все времена, такие люди не могли управлять государством, городом или даже семьей! Они собой управлять не умеют, а вы хотите доверить им государственное управление. Мне скажут- что это фашизм! Нет- это здравомыслие! Напомню, что деиократия- это власть Демосов- в древней Греции, свободных граждан мужского пола имеющие рабов, ну или, иммущественный ценз. Поскольку, тогда был рабовладельческий строй.
Были и другие формы правления, нарример- Держава. Отличие от демократии- это то что решение принимается не большинством голосов, а единогласно. Но подход к определению того, а кто же там заседает и решает,примерно тот же. Державное устройство было в то время в среде славян. германов и т.д.- всех тех кого в историческм развитии было принято называть варварами. В основе его- родово- племенные отношения. Там не было рабства, иди оно всегда было временным, как для военнопленных, попросивших пощады на поле битвы.
Есть и клановое устройство обществом- как у евреев. Вот они определили в свое время 12 колен, и сказали - потомки Левитов- только раввины, потомки Давидовы- только цари и т.д. это тоже вариант Родо- племенных отношений. Что то похожие было и Шотландии, и у Викингов.
Поэтому четкое определение Государства нет.
С моей точки зрения Державное усьройство общества- более гармоничное, поскольку решает любую проблему один раз и навсегда! А в демокоатии есть противоречия между меньшеством и большинством, причем, выбрали вариант решения большинства, но проблема для меньшинств остается не решенной , проходит какое то время, и меньшинство становится большинством и проблему решают уже по другому сценарию- как маятник- туда- сюда, туда- сюда- а прооблема так и остается, и еше сильней нарастает.
https://www.youtube.com/watch?v=7V8MgRimjnY
https://www.youtube.com/watch?v=kpjJpqvlXTg
https://www.youtube.com/watch?v=FHuE48_Pdeg