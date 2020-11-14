Байден выиграл большинство ключевых штатов и имеет 306 голосов выборщиков, - СNN

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден, по предварительным подсчетам, одержал окончательную победу еще в двух ключевых штатах - Джорджии и Аризоне и получает в конечном счете 306 голосов выборщиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, ссылаясь на последнюю информацию по обработке бюллетеней.

Так, по данным телеканала, в Джорджии Джо Байден обходит Дональда Трампа более чем 14 тыс. голосов при подсчете 99% бюллетеней. То есть, преимущество демократа - больше голосов, которые осталось обработать в этом штате. Подобная ситуация сложилась в традиционно республиканском штате Аризона, где Байден опережает Трампа почти 11 тыс. голосов.

Ранее американские СМИ сообщили о победе кандидата от демократов это в нескольких ключевых штатах - Филадельфии, Висконсине и Мичигане. Дональд Трамп взял первенство в Северной Каролине и Аляске.

Таким образом, по прогнозу CNN, Джо Байден получает 306 голосов выборщиков, тогда как для победы нужно лишь 270. В арсенале Дональда Трампа - 232 выборщика.

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