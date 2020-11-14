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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 14 ноября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы пять нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, объявленный режим прекращения огня враг пренебрег вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен.

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Еще на одном участке, в районе Шумов, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был успешно подавлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

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Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове для немедленного реагирования на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сводке.

Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим тишины на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим тишины на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+9
Хоть пять раз, но все равно режим тишины. Зеленые , когда вы уже маструбировать с ОРДЛО закончите?
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14.11.2020 08:14
+7
Так пишуть цікаво - бойвих втрат немає.
Отже втрати є. Але їх веліли записувати в небойові.
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14.11.2020 08:10
+6
"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками."
Це абсолютна неправда. Ситуація в зоні бойових дій може контролюватися виключно вогнем. А вогонь відкривати заборонено. Тому навіть не уявляю, чим і як контролюють ситуацію наші військові
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14.11.2020 09:12
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Вы так еще сто лет операцию по возращению земель проводить будете. Учитесь у азеров.
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14.11.2020 07:55 Ответить
Азера с кацапней воевали? Вот это новость.
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14.11.2020 07:58 Ответить
Азера воевали с арами,нехилыми союзниками россияк.А что мешает ВСУ поагрессивнее относится к сепарам и хотя бы отвоевывать нашу территорию "по-порошенковски"-просачиванием,малыми долями с установлением контроля над "серыми"зонами..
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14.11.2020 14:25 Ответить
Да увидели уже как эти "нехилые" союзники слили армян. А ВСУ мешают сцыкло и уклонист клован и кацапский шпион д'ерьмак.
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14.11.2020 14:38 Ответить
Приезжай, мы дадим тебе парабеллум.
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14.11.2020 08:27 Ответить
Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1458 Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7192
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14.11.2020 08:01 Ответить
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
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14.11.2020 08:09 Ответить
Так пишуть цікаво - бойвих втрат немає.
Отже втрати є. Але їх веліли записувати в небойові.
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14.11.2020 08:10 Ответить
Хоть пять раз, но все равно режим тишины. Зеленые , когда вы уже маструбировать с ОРДЛО закончите?
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14.11.2020 08:14 Ответить
Все нормально. Это несистемные минометы и применялись они несистемно. Так что перемирие продолжается.
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14.11.2020 08:15 Ответить
Якщо перемир'я продовжується, то навіщо відступати ще на чотирьох ділянках фронту?
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14.11.2020 08:58 Ответить
"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками."
Це абсолютна неправда. Ситуація в зоні бойових дій може контролюватися виключно вогнем. А вогонь відкривати заборонено. Тому навіть не уявляю, чим і як контролюють ситуацію наші військові
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14.11.2020 09:12 Ответить
На сколько сантиметров продвинулись сепары и войска раши к украинским позициям?
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14.11.2020 09:32 Ответить
Сантиметрів? Вони знімають позиції наших військових і викладають в інтернет. То може ви підкажете, на скільки?
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14.11.2020 09:46 Ответить
Це ви жартуєте? Чи живете у вакуумі? Раджу вам прокинутися і відірвати очі від телевізора, який наповнений пропагандою.
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14.11.2020 10:52 Ответить
Кацапи за один день порушили всі умови перемир'я .
Та й стара повія зеленського, кравчук, в постійному пошуку, як втюхти ордло Україні, не звертає увагу на таку хер.ю, як постійні обстри українських військових.
Українці вогню не відкривали і навіть не відповідали на вогонь "повстанців", не засилали квадрокоптери, а це значить , що "сепарське перемир'я вазеленського" продовжується.
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14.11.2020 09:55 Ответить
Для порівняння
Втрати ЗСУ в 2019:
Бойові - 97
Інші - 77

Втрати ЗСУ з березня по жовтень 2020:
Бойові - 21
Небойові - 979
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14.11.2020 10:21 Ответить
Навіть якщо втрату не визнавати бойовою, вона е перестанеш бути втратою. От лише компенсація буде іншою.
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14.11.2020 10:53 Ответить
Виходить загальні втрати в 2019 році = 174. А в 2020 р. за 7 місяців = 1000 !!! За 7 місяців цього року втрати майже в 7 разів більше, ніж за 2019 рік. То може з метою уникнення втрат це дуже хитре, гниле перемир'я варто зупинити і перейти до активних бойових дій.
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14.11.2020 11:05 Ответить
зато у некоторых ублюдков генералов жЫлплощадь шаволится ....
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14.11.2020 10:57 Ответить
Ну слава Богу!
Слава Зеленскому-миротворцу!
Только благодаря ему у нас стабильный мир! Даже если будет 1000 обстрелов в час!
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14.11.2020 12:50 Ответить
Получается у Домбабве есть беспилотники. А где же дивизионы беспилотников Украины? Видать все деньги спустили на погоны и значки. Как всегда полный бардак и хаос.
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14.11.2020 15:26 Ответить
 
 