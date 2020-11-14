Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства.
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 14 ноября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы пять нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, объявленный режим прекращения огня враг пренебрег вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен.
Еще на одном участке, в районе Шумов, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был успешно подавлен.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове для немедленного реагирования на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сводке.
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Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
Отже втрати є. Але їх веліли записувати в небойові.
Це абсолютна неправда. Ситуація в зоні бойових дій може контролюватися виключно вогнем. А вогонь відкривати заборонено. Тому навіть не уявляю, чим і як контролюють ситуацію наші військові
Та й стара повія зеленського, кравчук, в постійному пошуку, як втюхти ордло Україні, не звертає увагу на таку хер.ю, як постійні обстри українських військових.
Українці вогню не відкривали і навіть не відповідали на вогонь "повстанців", не засилали квадрокоптери, а це значить , що "сепарське перемир'я вазеленського" продовжується.
Втрати ЗСУ в 2019:
Бойові - 97
Інші - 77
Втрати ЗСУ з березня по жовтень 2020:
Бойові - 21
Небойові - 979
Ну слава Богу!
Слава Зеленскому-миротворцу!
Только благодаря ему у нас стабильный мир! Даже если будет 1000 обстрелов в час!