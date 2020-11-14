Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 14 ноября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы пять нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, объявленный режим прекращения огня враг пренебрег вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен.

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Еще на одном участке, в районе Шумов, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был успешно подавлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

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Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове для немедленного реагирования на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сводке.



