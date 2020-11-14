В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Украине по состоянию на утро субботы, 14 ноября, зафиксированы 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерл 191 человек, выздоровели 4 962 человека.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 525 человек;
летальных случаев - 191;
выздоровели - 4 962 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).
За все время пандемии в Украине
заболели - 525 176 человек;
выздоровели - 238 811 человек;
летальных случаев - 9 508;
проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях", - сообщил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
12.11.20 13:02 Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете
https://censor.net/ru/news/3230650/shvetsiya_priznala_oshibkoyi_otkaz_ot_karantina_vesnoyi_i_prognoz_o_kollektivnom_immunitete
ні запаху ,ні смаку . Чуть не посивів ! "