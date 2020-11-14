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В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 14 ноября, зафиксированы 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерл 191 человек, выздоровели 4 962 человека.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03госпитализированы - 1 525 человек;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03летальных случаев - 191;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03выздоровели - 4 962 человека;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В больницах находится 28,5 тысяч пациентов с COVID-19, - Степанов

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08заболели - 525 176 человек;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08выздоровели - 238 811 человек;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08летальных случаев - 9 508;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях", - сообщил Степанов.

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 11
В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 12
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Топ комментарии
+19
а чому за літо Вкраїна не готувалась до карантину, чому запас ліків не зробили ?
не обладнали ліжка доступом до кисню ?
чия це злочинна недбалість ?
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14.11.2020 08:23
+17
все дуже просто
в регіонах, які відмовляються від карантину, ввести лікування хворих за рахунок мерів і особистого майна представників місцевої влади
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14.11.2020 08:19
+15
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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14.11.2020 09:03
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Не парься,подумаешь букву и пропустил между пылью и углекислым газом.....))изба Читальня.... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 281
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14.11.2020 09:24 Ответить
А куда тебе надо вставить букву и шоб пыль перестала выдыхаться?
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14.11.2020 09:36 Ответить
Если завтра утром Степанов скажет что число умерших 542,290,380,191,434.. или любой другой вариант типа 5+5+1..это Фейк в сумме 11...
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14.11.2020 08:47 Ответить
Кстати Путлер играя с Лукашеску в хоккей в Москве носил свитер хоккеиста с номером 11...совпадение? не думаю..В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 9709
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14.11.2020 08:58 Ответить
Так путлер по жизеи адын адын, совсем адын. Жена и дочки сбежали, собака сдохла... Скоро и он сам...
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14.11.2020 10:11 Ответить
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".

Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
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14.11.2020 09:03 Ответить
Три раза за неделю 191 это перебор чуваки...Спалился Степанов
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14.11.2020 09:05 Ответить
В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 8549 В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 5110
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14.11.2020 09:10 Ответить
Переводьте школи та виші на дистанційну освіту бо до грудня буде 15000, а до нг дійде за 25 тисяч. Діти легко заражаються в тісних класах, а потім заражають рідних. Важко хворіють та помирають вчителі, більшість яких уигрупі ризику 50-65 років. Хто потім буде вчити ваших дітей?
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14.11.2020 09:11 Ответить
Локдаун введуть якщо: хворих буде 9 000.., 12 000.., 15 000.., 20 000.., якщо почнеться "сортування", якщо задіють мобільні морги, якщо Бубочка заради експерименту задумає померти, так само як збирався весною заразитись...
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14.11.2020 09:20 Ответить
Їм пофіґ, хто буде вчити їхніх дітей. Нарід більше турбують питання за що вчителям платять зарплатню; чому моя дитина не Енштейн, я ж купила їй класний телефон; вчителі нічого не виробляють, а у них така величезна зарплатня (то нічого, що півтори ставки менше за середню). Я працюю (часто вдома в телевізорі, або Книзі Рил), а ці кляті вчителі щось вимагають і ніхера не роблять. І що вони там роблять. От я б їм, учням і вчителям показав би як...
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14.11.2020 10:37 Ответить
Тим часом ковід-дисиденти втратили останній козир.
12.11.20 13:02 Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете
https://censor.net/ru/news/3230650/shvetsiya_priznala_oshibkoyi_otkaz_ot_karantina_vesnoyi_i_prognoz_o_kollektivnom_immunitete
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14.11.2020 09:11 Ответить
Магия цифр В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 9855 ,Таблица Пифагора...Первая Мировая война 1914,Вторая Мировая 1941 год...
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14.11.2020 09:15 Ответить
Вторая Мировая в 1939
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14.11.2020 09:21 Ответить
На РАБссии не было 2 Мировой..у них уродов Атечистааенная...в 1941 г В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 2041
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14.11.2020 09:26 Ответить
год 2020,2+2=4...число 4 означает Смерть..
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14.11.2020 09:17 Ответить
Я на вашем месте. комментарии 14/11 не писал бы, о-о-очень нехорошее число для стучания по клавиатуре компа, это любая Глоба подтвердит... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 580
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14.11.2020 09:24 Ответить
Глоба и его жена Депилы В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 4812
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14.11.2020 09:28 Ответить
О хорошем на сегодня.Сегодня всемирный День Доброты...14 ноября... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 9041Зі Святом Панове... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 8207
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14.11.2020 09:20 Ответить
Це вже катастрофа! По тисячі за день... Основна причина - це школи та інші навчальні заклади. Діти дуже активні, близько спілкуються один з одним, але легко переносять, а потім несуть ковід домашнім. Зараження у класах де 30-35 учнів відбувається миттєво - тому ми і бачимо спалах вірусу після літніх канікул. Була невелика павза після осінніх канікул, але зараз ковід знову набирає оберти. Всі країни-сусіди перевели школи на дистанційну освіту: Польша, Румунія, Чехія, а в них медицина куди краще нашої. У нас буде колапс та народні бунти, коли люди будуть помирати під дверима лікарень. Мовчу вже про те, що лікування середніх форм обходиться у 20-40 тисяч гривень. А про важкі - страшно й казати...
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14.11.2020 09:25 Ответить
Беда в том, что не только не были подготовлены больницы, лекарства и врачи. Но и школы не подготовили к дистанционке. Я дочку перевела в частную дистанционую школу. Вынуждена платить деньги из-за того что наше государство так наплевательски относится к нам. А я ведь еще плачу налоги и не малые.
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14.11.2020 10:21 Ответить
беда главная в том, что у народа мозги не подготовлены или их вообще нет
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14.11.2020 10:36 Ответить
В Группе риска люди старше 65 лет...,остальные китайско-РАбссиянские сопли вылечат простым способом Лук или Нафтизин... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 7342
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14.11.2020 09:30 Ответить
Кто летает самолетами советую летать только 2 числа и 11... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 2664
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14.11.2020 09:32 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 09:41 Ответить
выборы В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 7027 2 тур будит 20 В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 5959
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14.11.2020 09:44 Ответить
" Ну найшла моя жінка час коли горілку підмінити ! Налив ,махнув стопарь -
ні запаху ,ні смаку . Чуть не посивів ! "
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14.11.2020 10:11 Ответить
дети это разоблачение ковидной мафии они не могу обьсянить почему дети не болеют ковидом. Потому их надо закрыть . Где диспуты эпидемиологов 3 за 3 против. Где консилиум. Только продажных шавок подсовывают. А может все просто есть орви но эпидемии ковида нет. Что там у беларусов и шведов, там нет мафии ковидной и нет истерии.
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14.11.2020 10:14 Ответить
опять ковида нет? Я думал, что этот апрельский тезис уже давно почил в бозе. Ан нет, есть ещё отдельные иксперды.
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14.11.2020 10:55 Ответить
Читаю це все..даа..Тотальна неосвідченість,паніка,ілюзії..Калапс в медицині всерівно буде,вже ні один карантин в нас не зупитить поширення ковіду.Втратили час,дивіться і аналізуйте реально,з того що бачите самі щодня,а не то що вам вішають на вуха.І да я і мої всі домашні перехворіли в вересні,знайомо що таке ковід.Вилікувалися без сторонньої допомоги,після двох місяців є антитіла.
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14.11.2020 10:28 Ответить
Ви виконували вимоги самоізоляції ? Коли так ,то яким чином Вам це вдалося ?
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14.11.2020 10:47 Ответить
Знаю дві сім'ї, де хворіли в легкій формі всі, а аналізи робила тільки одна людина. Можно сміливо помножувати кількість захворівших на три. Думаю, що в кожного є знайомі, що перехворіли в легкій формі і не звертались до лікарів. І не сиділи на жорсткій самоізоляції. Епідемію в Україні вже не спинити нічим.
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14.11.2020 11:20 Ответить
Дааааа! Отличные новости. Мало, надо больше.
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14.11.2020 13:30 Ответить
сепарня заразная прет каждый день без всяких проверок.
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14.11.2020 19:48 Ответить
В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 3801
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14.11.2020 20:41 Ответить
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