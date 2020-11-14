В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 14 ноября, зафиксированы 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерл 191 человек, выздоровели 4 962 человека.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 525 человек;

летальных случаев - 191;

выздоровели - 4 962 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 525 176 человек;

выздоровели - 238 811 человек;

летальных случаев - 9 508;

проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях", - сообщил Степанов.



