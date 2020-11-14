РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7226 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
7 964 13
горсовет (659) местные выборы (2145) суд (24701) ТИК (88) Харьков (6537) Слуга народа (2547) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в горсовет Харькова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в горсовет Харькова

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской ТИК о результатах выборов депутатов в городской совет и обязал продолжить действия по установлению результатов выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сначала кандидат в депутаты городского совета от "Слуги народа" Алексей Вац обратился в Харьковский окружной админсуд с иском к Харьковской городской ТИК. Там он просил признать противоправным и отменить протокол Харьковской городской ТИК "О признании 84 кандидатов избранными депутатами Харьковского городского совета VIII созыва" и обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщения об "инаугурации" Кернеса в немецкой клинике "Шарите" - выдумки, - спикер горсовета

Кандидат обосновывал это тем, что ТИК приняла более 100 протоколов от участковых комиссий, которые были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и прочее. Из-за этого их отправляли на доработку.

Однако окружной суд отказал в удовлетворении иска. После чего Вац подал апелляцию, утверждая что суд принял решение на основании ненадлежащих и недостоверных доказательств, которые предоставили в ТИК.

Предоставляя оценку действиям ТИК, апелляционный суд вспомнил об уже принятым решениям о пересчете голосов на отдельных участках по иску партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В итоге суд постановил удовлетворить апелляционную жалобу частично, отменив предыдущее решение окружного суда.

Таким образом, второй апелляционный суд отменил только протокол, но отказался обязывать территориальную комиссию признавать выборы несостоявшимися и назначать повторные. В то же время суд решил, что ТИК должна "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Обжалованию это постановление не подлежит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета

Таким образом признаны избранными кандидаты в депутаты уже таковыми не являются, а когда соберется новый городской совет зависит от того, как и сколько времени будет "устанавливать результаты" ТВК.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Господи, да когда ж вы уже прозреете, зелень? Опзж и сн - одно и то же кубло , особенно в Харькове.
Что ещё должны сотворить клоун и его партия, чтобы вы очнулись?
показать весь комментарий
14.11.2020 09:32
+2
Для Гепи пора вже мавзолей будувати, а вони граються у вибори трупа. Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в горсовет Харькова - Цензор.НЕТ 663
показать весь комментарий
14.11.2020 08:43
+2
Труну на кальосіках.
показать весь комментарий
14.11.2020 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для Гепи пора вже мавзолей будувати, а вони граються у вибори трупа. Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в горсовет Харькова - Цензор.НЕТ 663
показать весь комментарий
14.11.2020 08:43 Ответить
Труну на кальосіках.
показать весь комментарий
14.11.2020 08:54 Ответить
молодець пози вач
ось так кандидати від "Слуга народу" роблять що можуть у боротьбі проти опзж у ватних регіонах
показать весь комментарий
14.11.2020 09:03 Ответить
Господи, да когда ж вы уже прозреете, зелень? Опзж и сн - одно и то же кубло , особенно в Харькове.
Что ещё должны сотворить клоун и его партия, чтобы вы очнулись?
показать весь комментарий
14.11.2020 09:32 Ответить
Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова - Цензор.НЕТ 4416
показать весь комментарий
14.11.2020 09:32 Ответить
Дави колхоз! Совсем ох..ли со своими подтасовками. Люди фотографировали, кто в коммунальных службах. С этими кабинками никогда честных выборов не будет
показать весь комментарий
14.11.2020 09:06 Ответить
ні, з такою ватою не досягнути чесних виборів. Хоча закон про вибори по відкритих списках дає можливість провести чесні вибори якщо не мера, то депутатів.
показать весь комментарий
14.11.2020 10:26 Ответить
Так що, Гепу вже можна "дубасити"? Просто так, для приколу.
показать весь комментарий
14.11.2020 09:19 Ответить
Зеленская вата дает с помощью ватных судов рыговской вате быдлохарькова время долечиться.
показать весь комментарий
14.11.2020 10:08 Ответить
Який черговий удар для Гепи! Може не дотягнути до коронації.
показать весь комментарий
14.11.2020 10:44 Ответить
Він вже коронован ковід 19, з нього цього вистачить Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова - Цензор.НЕТ 5931
показать весь комментарий
14.11.2020 18:16 Ответить
Щурі дуже живучі.
показать весь комментарий
14.11.2020 19:25 Ответить
Клоун це судьба

Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова - Цензор.НЕТ 6525
показать весь комментарий
14.11.2020 18:15 Ответить
 
 