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Лукашенко о проведении встреч ТКГ в Минске: "Баба с возу - коню легче"

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Лукашенко о проведении встреч ТКГ в Минске:

Александр Лукашенко предлагает продолжить проведение в Минске встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Лукашенко считает, что Минск был и остается "удобной во многих смыслах площадкой для проведения переговоров ТКГ".

"А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев - Москва - Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись", - сказал он.

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Кроме того, Лукашенко убежден, что в Минске возможно обсуждение "не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Беларуси, Украины и России".

Вместе с тем он не исключает и вариант отказа от минской площадки.

"Мы вас всем необходимым обеспечиваем - только договаривайтесь. Но если не хотите - не надо. Баба с возу - коню легче. Не хотите - не приезжайте", - подытожил Лукашенко.
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Топ комментарии
+51
Придурок.
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14.11.2020 08:54
+30
Толк был в начале,пока армия ВСУ была не дееспособна...оттянуть время,получить передышку,закрепиться на позициях и усилить армию.Теперь уже пустое.
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14.11.2020 09:12
+26
Давно пора ! Азербайджан 30 лет по пустыне водили !
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14.11.2020 08:56
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судя по одной вчерашней оговорке может оказатся, что отказал в поддержке.
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14.11.2020 22:55 Ответить
Меня насторожило то, что на похоронах Панина не было ни отца ни матери...а это о многом говоррит..дали подписку о неразглашении главной тайны РАБссии...
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14.11.2020 10:59 Ответить
Тарган - ти спочатку за вбивство твоїм злочинним угруповуванням Бондаренко отвєтку понеси. Миротворець бульбашний.
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14.11.2020 11:01 Ответить
Не воспринимать заявления мелкого воришки по фамилии лукашенко .
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14.11.2020 11:03 Ответить
На РАБссии паника,...Порошенко поставил своего друга Байдена Смотрящим за Мавзолейными Хмырями...Байденизация РАБссии начнется с 20 января... Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську: "Баба з воза - коню легше" - Цензор.НЕТ 6049 Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську: "Баба з воза - коню легше" - Цензор.НЕТ 6049
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14.11.2020 11:06 Ответить
Беларусь ватный заповедник совка😂
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14.11.2020 11:44 Ответить
Когда тебя уже сковырнут, убогое?
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14.11.2020 12:03 Ответить
Тогда уж лучше площадка в Турции или Айзербайджане!! На хрена нам эти пророссиские жопализы и придурки назарбаев лии Лукашенко!!
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14.11.2020 12:06 Ответить
Такая площадка уже давно есть -ЖЕНЕВА! Какой придурок решил заседать в Минске ? Или х.йло опять несогласное было ? Только в тайожном саюзе собираться нужно было ? Так они там типа договариваться собирались или принимать капитуляцию ? Если не капитуляцию то тогда ТОЛЬКО! Женева . Есть еще приемлемые варианты : Хельсинки или Стокгольм
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14.11.2020 12:33 Ответить
Засідати можна і в кнайпі Маньки з Клєпарова...Головне - результат...
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14.11.2020 13:03 Ответить
Кобыле легче. Это важно. Сексист какой-то.
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14.11.2020 13:26 Ответить
За чем постить фюрера? Лишний раз убедиться, что его уровень главы колхоза?
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14.11.2020 14:00 Ответить
а кого лукашенко имел в виду - баба? Путина?
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14.11.2020 14:14 Ответить
С катошки шелуху обрезали,пюре лучше.А шелуха всë изображает изсебя ************.
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14.11.2020 14:40 Ответить
Баба з возу - Лаврову легше, сказанув якійсь-то Лукашенко.
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14.11.2020 15:29 Ответить
Та пішов ти на хрін зі своїм Мінськом. І це ще дуже м*яко сказано...
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14.11.2020 15:58 Ответить
Сегодня и Минском и ТКГ можно вытереть зад.
Россия упорно не признает себя агрессором, Запад упорно не видит Россию агрессором, и даже Украина не может открыто и громко признать Россию агрессором. Зачем нам Минск и ТКГ???????
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14.11.2020 16:24 Ответить
Ушлепок усатый на нервах)))
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14.11.2020 18:18 Ответить
кто это?? какой то нелегетимный таракан усатый Лукашенко, кровавый диктатор пошел нах..со своим сходняком в минске. Толку все равно ноль...Рашке плевать на минск
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14.11.2020 18:27 Ответить
Одного не пойму - нах.ра он нам сдался , этот живоглот усатый?
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14.11.2020 20:35 Ответить
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