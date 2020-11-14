Лукашенко о проведении встреч ТКГ в Минске: "Баба с возу - коню легче"

Александр Лукашенко предлагает продолжить проведение в Минске встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Лукашенко считает, что Минск был и остается "удобной во многих смыслах площадкой для проведения переговоров ТКГ".

"А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев - Москва - Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись", - сказал он.

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Кроме того, Лукашенко убежден, что в Минске возможно обсуждение "не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Беларуси, Украины и России".

Вместе с тем он не исключает и вариант отказа от минской площадки.

"Мы вас всем необходимым обеспечиваем - только договаривайтесь. Но если не хотите - не надо. Баба с возу - коню легче. Не хотите - не приезжайте", - подытожил Лукашенко.