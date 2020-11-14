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Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов

Украина ведет переговоры со всеми производителями перспективных вакцин против COVID-19.

Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19. Также ведутся переговоры с другими производителями. Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

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"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - сказал он.

По его словам, "вопрос вакцины против COVID-19 для Украины - приоритет на сегодня для президента Украины, правительства и Минздрава".
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Топ комментарии
+10
Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4629
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14.11.2020 09:59
+10
Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7517
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14.11.2020 10:07
+4
Если бы я был директором фармацевтической компании, я каждые пять лет придумывал бы вирусы. Эльдорадо.

Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
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14.11.2020 10:58
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Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4629
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14.11.2020 09:59 Ответить
Ми радіємо що нам як неграм в Африці дадуть вакцини, до чого ми докатились!
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14.11.2020 10:07 Ответить
Умные люди не будут вакцинироваться непонятно чем, тем что подсовывает им мировой сатанизм и наш местный масоно-сатанист Степанов из масонского Кабмина. В Южной Корее уже привили против гриппа, и что? Каждый день считают умерших привитых, которые до вакцинации были здоровыми, много молодых умерло. Уже более 100 погибших. Корея в шоке. А наш Степанов рад перенести это в Украину, где никто и не узнает о погибших от вакцины, просто не признают это, я уже не говорю о том, что не заплатят родственникам многомиллионную компенсацию как в нормальных странах делают.
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14.11.2020 11:09 Ответить
Кому как,православные не работают по воскресениях.
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14.11.2020 10:07 Ответить
Він не православний. 😊
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14.11.2020 10:39 Ответить
ну да, а ещё страдают некрофилией,
православие это обычная торговля
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14.11.2020 10:48 Ответить
опять пестит.
зележопые в жизни слова правды не сказали...
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14.11.2020 10:02 Ответить
Ви праві. Зєлєнскій тут всі вуха продзвенів про вакцину українського виробництва. Отже з цих двох зелених один, як мінімум, точно бреше. Хоча маю підозру, що брешуть таки обидва.
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14.11.2020 10:41 Ответить
На такой же финальной как и вакцина которую мы разработали. П..здеть не мешки ворочать.
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14.11.2020 10:03 Ответить
Не понятно - Степанов п..дит, что американцы находятся на завершающей стадии испытаний, или сами американцы? Появление нашей вакцины анонсировалось не ранее, чем через год. Можно разъяснить все вышенаписанное?
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14.11.2020 10:11 Ответить
Не можна. Це просто набір популістських лозунгів для рибок Гуппі. Рибкам пояснення ні до чого.
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14.11.2020 10:43 Ответить
Ты еще американцев пиндосами назови. Тогда все сложится в понятую позицию
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14.11.2020 10:21 Ответить
Чукча не читатель?))) Прочитать статью пробовал?))) Причем тут вообще американцы, я про них хоть слово сказал? Я написал что п..здять эти зеленые терминаторы борьбы с коронавирусом про то что мы с пфайзер на финальном этапе заключения договора, так же как и про нашу вакцину которую мы не сможем произвести банально технически.)))
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14.11.2020 10:31 Ответить
Он - избиратель Зе. Какая чукча?
Чукчи умнее
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14.11.2020 11:27 Ответить
Китайську вакцину я не хочу.
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14.11.2020 10:06 Ответить
О какой вакцине может идти речь если переболевшие болеют повторно.Повторно это значит что организм переболевшего человека не вырабатывает сопротивляемость к болезни.Ведь по сути вакцина является тем же ослабленым вирусом ковида который организм человека должен переболеть в безсимптонной форме и выработать сопротивляемость к этой болени,а фигушки.
Эту болезнь человечество может только пережить на генетическом уровне а не благодаря вакцинам.
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14.11.2020 10:06 Ответить
Брат, ты имеешь ввиду вакцину из рашки? так здесь вроде бы об американских производителях идет речь... Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8874
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14.11.2020 10:13 Ответить
Ну, по-перше, вакцина не завжди послаблений, тобто мертвий збудник хвороби. Є різні механізми дії на збудник. Щодо повторного інфікування, то інформація дуже суперечлива. Американці стверджують, що виявляють антитіла у людей, які захворіли ще 8-9 місяців тому. Випадків повторного інфікування насправді дуже мало. В основному це інфікування скажімо американця, який хворів у Америуюці, азіпюаимьким штамом під час поїздки у Азію. Щодо себе, то я хворів ще на початку червня. У кінці серпня хворіла моя сестра, яка проживає у іншому місті. Саме я, як такий, що вже хворів, доглядав за нею. Повторного інфікування у мене не було.
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14.11.2020 10:49 Ответить
Тільки що саме паскудне що вірус мутує.А це значить що єфективнісь від всіх вакцин повний ноль,нажаль,
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14.11.2020 11:14 Ответить
Складується враження що комусь ця пандемія вигіднна та намірена.В Китаї в самому очагу пандемії опублікували статистку хто захворів так виявилось що із 186 захворівших лише один був курцем.
А чому наша медицина не веде статистику хто,як і де захворів.Чому в одних регіонах хворіють більше а в других менше?Чому хворіють більше тих хто веде ,,здоровий образ життя,,а не цигане та бомжі,алкаші та проститутки?
Видимо це нікому не цікаво так як на всю цю аналітику не дасть ні копійки.
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14.11.2020 11:32 Ответить
Ваші слова та Богу в ухо.
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14.11.2020 11:36 Ответить
Не мертвий а тільки послабленний.Так що надійної вакцини просто не існує...можливо поки її не дасть сам виробник цього вірусу як що його мутацію сам не випустив із під контроля.
Сринька Пандори відкрита....
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14.11.2020 12:00 Ответить
Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7517
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14.11.2020 10:07 Ответить
Просьба прокомментировать. У нас в Запорожье полным ходом идет строительство мостов. Кто сюда не приезжал - и азировы, и гройсманы. Все, мы начинаем их достраивать! И че - а ниче! А с этого года мосты полным ходом строятся. По плотине Днепрогэса (кто в курсе) проехать было нельзя - вся была как после попаданий 82 калибра. В прошлом году после приезда зели покрытие стало идеальным - держится идеально, за исключением нескольких мест, где основание плотины требует ее капитального ремонта. И что, реально никто в этом году в Бердянск, в Мариуполь не ездил, никто дороги не оценил? Я оцениваю по реальным делам. Еще раз, прошу прокомментировать. К комментариям приглашаются адекваты.
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14.11.2020 10:58 Ответить
Кого ви вибрали в себе в місті, так і все робиться, не забувайте, що все робиться за наші з вами податки.
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14.11.2020 11:04 Ответить
Тоді питання. Якщо наш мер афільваний до Ахметова, мені потрібно було нещодавно за нього голосувати? Вибачте, ніколи. А стосовно мостів, цей тендер був на загальнодержавному рівні, а не на місцевому. І кошти з держбюджету виділялися. А стосовно плотини. Скажу на 100% - Зеленський би не приїхав, не пнув би під зад - ямки би так і затикуали. А "затичок" вистачало тижні на 2.
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14.11.2020 11:24 Ответить
В мене мер не Кличко.
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14.11.2020 11:27 Ответить
Если Вы ищите адекватов, то что Вы тут делаете?
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14.11.2020 11:25 Ответить
А разве ли не ВЫ потребители обязаны оценивать товар или услуги?Вам сделали а вот вы и оценивайте а не ищите провокаторов в сети так как сами являетесь провокаторами которые хотят сделать черное дело руками цензорщиков.
И куда только смотрит модератор цензора который заблокировал Чип-а.
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14.11.2020 11:46 Ответить
Господа, убедительая просьба "фильтровать базар", т.к. складывается впечатление, что здесь идут ссылки на фейки или собственные "умозаключения" в расчете на то, что читающие "это" не владеют информацией.
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14.11.2020 10:25 Ответить
Это не собственные умозаключения, это кого надо умозаключения.
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14.11.2020 11:28 Ответить
Страны, которые собираются имень американскую вакцину - строят для нее хранилища. Там есть своя специфика Первые новости об этом появились уже месяца три как. Задолго до того как вааще об этой вакцине квакнули
Ну а у нас просто что-то гунявят у полудурка шустрика
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14.11.2020 10:35 Ответить
А у нас таких хранилищ точно нет? А вот ссылочка на 2013 год об Одессе . Можно и в других городах поискать. Может перед тем, как что-то написать есть смысл сначала погуглить? А то как-то некрасиво выходит...
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14.11.2020 10:42 Ответить
Ребятки, вы б сначала поинтересовались. Я ж специально написал, что там есть своя специфика...

А то ты тупоголовсти спешиш обвинить меня, а про свою напрочь забыл
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14.11.2020 11:10 Ответить
вы для начала грамоте научитесь, умничек, какая в попу специфика ? -70 +/- 15 ?
что такого ? ******** гундяев недоволен ?
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14.11.2020 13:42 Ответить
Ты наверное в что-то головой ударился
Грамоте - это тебя учить надо. Он там чуть выше твой собрат по разуму о хранилище в Одессе радостную ссылочку выложил.
Сходи почитай: хранилище на 30тыщ доз в месяц с температурой +2-+8
Включаем мозги: 30 тыщ в месяц - это 1000 доз в день. Температура...
Да они там блин просто холодильник поставили!
Я ты наверное маленький школьник,если считаеш, что хранилище с такой температурой можно устроить где угодно
А че ты сюда гундяйкина припер - для меня ваще загадка. У них есть типа спутник пять - вот пусть его и юзает
Ты произошел не от ветви приматов-обезьян
Ты от коров.
Мычиш и доишся.
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14.11.2020 14:17 Ответить
каких хранилищ вам не хватает ? зачем их строить то ?
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14.11.2020 10:50 Ответить
А ты узнай,как эта вакцина хранится. Будеш малость удивлен
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14.11.2020 11:14 Ответить
чему удивляться ? я что, термос никогда не видел ?
ну да, стекломой не замерзает ....
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14.11.2020 13:39 Ответить
Какой ты умный!
Жаль, во всем мире про это не знают
А то б хранилища не строили, а просто бы накупили термосов и все.
Но там чето деньги считать умеют
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14.11.2020 14:19 Ответить
Компания Pfizer, разработчик Виагры. Pfizer не в первый раз спасает мир!)))
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14.11.2020 10:42 Ответить
Виагра ващета разрабатывалась как лекарство для сердечников.
Торчяние всяких других органов является побочным эффектом
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14.11.2020 11:14 Ответить
а в чём, простите, разница ?
те чем москальская вам так понравилась ?
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14.11.2020 10:52 Ответить
слушай, но это же американский производитель? Pfizer - это тебе не филькина контора, а одна из крупнейших фирм, которая доказала свой авторитет действующими препаратами. Я могу тебе прислать новой почтой ее бренд "виагра", что бы немного мужиком был перед своей женой и не писал из-за бессилия в интернете всякую чушь.
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14.11.2020 10:54 Ответить
Кацапскую можеш засчунуть себе в задницу. По самые гланды. Именно так лечать животных кацапов
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14.11.2020 11:16 Ответить
Все буде як завжди,як вони весною обіцяли забезпечить всіх масками( потім шили самі,чи купляли по захмарним цінам),потім обіцяли всіх забезпечить безкоштовними тестами(так люди роблять в платних клініках),потім казали що місць в лікарнях і ап. швл вистачить-а зараз лікарі визначають кого рятувать,а кому вмирать.Якщо і закуплять,то доведеться нам її викуплять в аптеках втридорога.Все що кажуть рукожопі клоуни,виходить з точністю до навпаки.
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14.11.2020 10:51 Ответить
весной зеленский с радуцким набивали карманы,
а теперь у них другая задача - где бабло пристроить понадёжнее ...
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14.11.2020 10:54 Ответить
Это реальные факты, можно ссылочку? Или так, крик души человека, который так бы сделал, если бы...?
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14.11.2020 11:03 Ответить
какие факты тебе, что радуцкий заявлял, что ношение масок бесполезно ?
что до меня, то да, я так делаю, и что ?
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14.11.2020 13:37 Ответить
поясните, с какой целью подонок зеленский обвинил в убийстве шеремета Кузьменко и Антоненко ?
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14.11.2020 13:58 Ответить
А ты сам сейчас по улице в маске ходишь? А в кармане антисептик носишь? А каждый раз после транспорта и т.д. руки обрабатываешь? А эти почти 12000 за сегодня маски сейчас носили, а руки каждый раз обрабатывали?
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14.11.2020 11:01 Ответить
Я маску ношу і руки мию/обробляю з весни.А якщо дитина в школі захворіє,або жінка на роботі?Куди тоді звертатись?До клоуна в Фєофанію?
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14.11.2020 16:45 Ответить
Если бы я был директором фармацевтической компании, я каждые пять лет придумывал бы вирусы. Эльдорадо.

Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
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14.11.2020 10:58 Ответить
Фармкомпанії не придумують віруси.
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14.11.2020 11:25 Ответить
Я фигею от нашего народа. В Запорожье есть больница (не буду называть номер). В ней 100 коек для ковидных. Где-то с месяц назад туда добавили еще 20 дополнительных. Мимо больницы ездят маршрутки (есть остановка "... больница"). Еще раз, отделение переполнено. В маршрутки на этой остановке заходят люди без масок. Т.е. те кто выходит с территории больницы с ковидным отделением заходят без масок. Ну правильно, какого хрена думать о других!!!
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14.11.2020 11:15 Ответить
У нас президент без маски пол года бегал, теперь вон койку занимает. Думаете что вы умнее президента? Он судя по всему тоже до конца не верил в существование ковид))
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14.11.2020 11:50 Ответить
Вакцины еще нет и на горизонте а они уже договора составляют. Да и не понятно что то будет за вакцина. Хотя быдло которое не хочет 2 недели посидеть на карантине пускай себе колет ето дерьмо с непонятными последствиями.
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14.11.2020 11:41 Ответить
сорри!!что повторюсь!!коли(те) ,,союз"и будет тебе/вам,,счастье"там всё ,,расписано"и все верят на слово.(равно как и ты/вы пытаетесь убедить что только ваше мнение правильное) Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7862 Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1223
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14.11.2020 12:43 Ответить
Видимо не могут уговорить Pfizer перечислять им откаты
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14.11.2020 11:48 Ответить
Кто-то должен за это заплатить.
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14.11.2020 11:50 Ответить
Кому треба ці його коломийки ? "...Американская фармацевтическая компания Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет британская газета The Independent.
Согласно отчету, подавляющее большинство из 1,3 млрд доз вакцины, которые Pfizer собирается произвести в 2021 году, продано Великобритании, Японии, США и странам ЕС.Источник: https://censor.net/ru/n3231076". А наш главный знахарь еще в сентябре, а затем в октябре, разрывая на куски мед. халат, рассказывал о сотнях тысяч вакцин от гриппа, видимо, загружаемых где-то в Русланы. Сегодня 14.11, а НИ В ОДНОЙ из киевских аптек вакцин НЕТ ! Грипп наложится на короночку и - туши свет. Лазарет во Дворце спорта можно уже не ладнать. Успели бы оборудовать под морг. "...Маэстро, урежьте марш ! ".
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14.11.2020 13:02 Ответить
что то я не пойму - вон в рашке уже есть вакцина и ***** кричит что она (вакцина) очень эффективная и чуть ли не лучшая в мире (дочка проверила и сам оленевод шойгу укололся)- а число заболевших в рашке с каждым днём растет и растет. у нас за рашкину вакцину все время топит мертвечук у которого мне так и хочется спросить - какой толк в рашкиной вакцине если там число заболевших в сутки достигло около 22 тысяч? мертвечук понятно - хочет показать какая рашка великая....... так вот высновок - если вакцина не помогает (хоть американская хоть немецко швейцарская хоть китайско-*****вская) то на фига её покупать??? кому то бабло отмывать хочется???? его (бабла) ведь в Украине очень много!!!!!
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14.11.2020 13:12 Ответить
Ветеренарный Спутник-v для племен третьего мира.
Ждем Pfizer!
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14.11.2020 13:43 Ответить
 
 