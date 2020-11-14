Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов
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Украина ведет переговоры со всеми производителями перспективных вакцин против COVID-19.
Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19. Также ведутся переговоры с другими производителями. Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.
"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - сказал он.
По его словам, "вопрос вакцины против COVID-19 для Украины - приоритет на сегодня для президента Украины, правительства и Минздрава".
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православие это обычная торговля
зележопые в жизни слова правды не сказали...
Чукчи умнее
Эту болезнь человечество может только пережить на генетическом уровне а не благодаря вакцинам.
А чому наша медицина не веде статистику хто,як і де захворів.Чому в одних регіонах хворіють більше а в других менше?Чому хворіють більше тих хто веде ,,здоровий образ життя,,а не цигане та бомжі,алкаші та проститутки?
Видимо це нікому не цікаво так як на всю цю аналітику не дасть ні копійки.
Сринька Пандори відкрита....
И куда только смотрит модератор цензора который заблокировал Чип-а.
Ну а у нас просто что-то гунявят у полудурка шустрика
А то ты тупоголовсти спешиш обвинить меня, а про свою напрочь забыл
что такого ? ******** гундяев недоволен ?
Грамоте - это тебя учить надо. Он там чуть выше твой собрат по разуму о хранилище в Одессе радостную ссылочку выложил.
Сходи почитай: хранилище на 30тыщ доз в месяц с температурой +2-+8
Включаем мозги: 30 тыщ в месяц - это 1000 доз в день. Температура...
Да они там блин просто холодильник поставили!
Я ты наверное маленький школьник,если считаеш, что хранилище с такой температурой можно устроить где угодно
А че ты сюда гундяйкина припер - для меня ваще загадка. У них есть типа спутник пять - вот пусть его и юзает
Ты произошел не от ветви приматов-обезьян
Ты от коров.
Мычиш и доишся.
ну да, стекломой не замерзает ....
Жаль, во всем мире про это не знают
А то б хранилища не строили, а просто бы накупили термосов и все.
Но там чето деньги считать умеют
Торчяние всяких других органов является побочным эффектом
те чем москальская вам так понравилась ?
а теперь у них другая задача - где бабло пристроить понадёжнее ...
что до меня, то да, я так делаю, и что ?
Согласно отчету, подавляющее большинство из 1,3 млрд доз вакцины, которые Pfizer собирается произвести в 2021 году, продано Великобритании, Японии, США и странам ЕС.Источник: https://censor.net/ru/n3231076". А наш главный знахарь еще в сентябре, а затем в октябре, разрывая на куски мед. халат, рассказывал о сотнях тысяч вакцин от гриппа, видимо, загружаемых где-то в Русланы. Сегодня 14.11, а НИ В ОДНОЙ из киевских аптек вакцин НЕТ ! Грипп наложится на короночку и - туши свет. Лазарет во Дворце спорта можно уже не ладнать. Успели бы оборудовать под морг. "...Маэстро, урежьте марш ! ".
Ждем Pfizer!