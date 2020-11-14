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Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА

В Одесской области загруженность моргов выросла до 55% в том числе из-за смертей инфицированных коронавирусом.

Об этом 13 ноября сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По ее словам, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

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В Одесской области зафиксированы 31 270 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных выросло на 628 человек, сообщила Одарий-Захарьева.

Чиновница отметила, что в области пациентами с COVID-19 заполнены 62% коек в медучреждениях. Всего в области готовы для приема пациентов с коронавирусной болезнью 1970 коек.
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Топ комментарии
+3
Ще вся зима попереду. Місяць осені, кілька весняних..
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14.11.2020 10:14
+3
Степанов, ты что-ль?
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14.11.2020 10:20
+3
Все делается очень просто. В городе обявляется ЧС и под морги переоборудуются холодильники рыгаловок и рэсторанов хозяева которых сейчас перекрывают дороги против введения карантина
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14.11.2020 11:26
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Ще вся зима попереду. Місяць осені, кілька весняних..
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14.11.2020 10:14 Ответить
Можна буде жмурів на вулицях зберігати.
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14.11.2020 12:26 Ответить
Вже з літа порібно було розпочати будувати нові морги та крематорії, щоб справитись з наслідками епідемії, але влада бездіяльна і потім будуть зберігати трупи на вулиці в рефрижераторах а закопувати в групових похованнях бульдозером без спалення.
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14.11.2020 10:15 Ответить
Степанов, ты что-ль?
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14.11.2020 10:20 Ответить
Степанов, Степанов... Ты видишь сколько быдла вылезло на протесты и перекрывают дороги чтобы не вводили карантин?
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14.11.2020 10:58 Ответить
Я на месте Степанова уехал бы на Сейшелы на пол года и приехал бы только весной
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14.11.2020 11:00 Ответить
Какие крематории?) У нас умерших от ковид выдают родственникам на стандартную процедуру погребения, разве только тело в закрытом гробу.
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14.11.2020 10:21 Ответить
Не всі мають рідних, не всі рідні можуть зайнятись похованням, якщо сидять на карантині та самоізоляції, цвинтарі не розраховані на масові поховання, просто не витримає інфраструктура - не вистачить людей для масових поховань. А прах може зберігатись в крематорії кілька місяців, поки за ним не прийдуть рідні, або може бути утилізований без шкоди для природи без поховання.
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14.11.2020 10:36 Ответить
Это вы мечтаете? Я написал о том что сейчас происходит. Гипотетически тела можно телепортировать на солнце, но реальность такова что их выдают родственникам в гробах.
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14.11.2020 10:42 Ответить
Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 2369
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14.11.2020 10:19 Ответить
Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4126
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14.11.2020 10:19 Ответить
Одеса смеется. Нет не ко врмени ушел из жизни Михаил Михайлович.
А тут такой праздник !
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14.11.2020 10:23 Ответить
А де ж велике будівництво? Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4181
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14.11.2020 10:25 Ответить
если хотят запгать говорят про морги слобоумным но а если проинформировать подают сттистику. одесчина,морги, до 55% все это на шарлатанство смахивает.
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14.11.2020 10:29 Ответить
деньжат заработают морги
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14.11.2020 10:36 Ответить
Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА - Цензор.НЕТ 4111
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14.11.2020 10:57 Ответить
у работников морга, конец эпохи бедности.
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14.11.2020 10:57 Ответить
о чём новость ??
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14.11.2020 11:25 Ответить
Все делается очень просто. В городе обявляется ЧС и под морги переоборудуются холодильники рыгаловок и рэсторанов хозяева которых сейчас перекрывают дороги против введения карантина
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14.11.2020 11:26 Ответить
 
 