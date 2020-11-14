Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Одесской области загруженность моргов выросла до 55% в том числе из-за смертей инфицированных коронавирусом.
Об этом 13 ноября сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По ее словам, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.
В Одесской области зафиксированы 31 270 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных выросло на 628 человек, сообщила Одарий-Захарьева.
Чиновница отметила, что в области пациентами с COVID-19 заполнены 62% коек в медучреждениях. Всего в области готовы для приема пациентов с коронавирусной болезнью 1970 коек.
Топ комментарии
+3 Ksenia VB
показать весь комментарий14.11.2020 10:14
+3 Бяка Бука
показать весь комментарий14.11.2020 10:20
+3 ALEX SUROVV
показать весь комментарий14.11.2020 11:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А тут такой праздник !