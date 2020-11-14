Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону

Деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства".

Об этом заявил экс-министр финансов в Кабмине Шмыгаля, экс-внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.

"Закатать в асфальт". Обещал? Встречайте!

"Нам любые дороги дороги", или сколько украинцам стоит Укравтодор. Некоторые не хотят замечать, в чем проблема и в чем претензии - дороги нам точно нужны, но таким ли средством?!

2020 запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но из-за беспрецедентного уровеня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемое "Большое строительство" - яркое тому подтверждение.

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За последние два года бюджет "на дороги" вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны, и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему. Война и пандемия кончились? Даже на оборону такого сногсшибательного роста не было с начала боевых действий. Так где "собака порылась", какая мотивация?

Теперь "Следите за руками":

1. С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги.

Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%.

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2. Если сложить все тендеры этой "гнусной шестерки" и вычислить эти "дисконты" - имеем (кто-то имеет) около 36 000 000 000 грн - именно такую ​​сумму получил дополнительно Автодор из Ковидного Фонда на "Большую стройку". Магия цифр, не так ли?

То есть, без этих "шаловливых ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" Ковидный Фонд, лишая ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт - Ковидный Фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?

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3. "Если мед, то ... отовсюду". Ейфория начала захватывать. "Стопы, повороты .." потеряно. Почти каждый месяц Правительство начало искать у кого еще можно отобрать и направить на "благую цель" - "ручки" дрожат от возможностей. То 2 млрд очередных добавят, то госбанки склонили выдать очередные млрд. "Их не остановить" - в жерло аппетита идет все. Снимают со строительства онкоцентра (!) больше 100 млн. - на безделушки для них, но не для онкобольных. Кого беспокоят онкобольные ?!

"Дураков" не так много. МВФ требует аудит как Ковидного Фонда, так и Укравтодора. Правительству его делать страшно.

Страна приближается к экономическому армагеддону. Сознательно?!" - заявил Уманский.





