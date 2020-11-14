Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону
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Деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства".
Об этом заявил экс-министр финансов в Кабмине Шмыгаля, экс-внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.
"Закатать в асфальт". Обещал? Встречайте!
"Нам любые дороги дороги", или сколько украинцам стоит Укравтодор. Некоторые не хотят замечать, в чем проблема и в чем претензии - дороги нам точно нужны, но таким ли средством?!
2020 запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но из-за беспрецедентного уровеня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемое "Большое строительство" - яркое тому подтверждение.
За последние два года бюджет "на дороги" вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны, и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему. Война и пандемия кончились? Даже на оборону такого сногсшибательного роста не было с начала боевых действий. Так где "собака порылась", какая мотивация?
Теперь "Следите за руками":
1. С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги.
Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%.
2. Если сложить все тендеры этой "гнусной шестерки" и вычислить эти "дисконты" - имеем (кто-то имеет) около 36 000 000 000 грн - именно такую сумму получил дополнительно Автодор из Ковидного Фонда на "Большую стройку". Магия цифр, не так ли?
То есть, без этих "шаловливых ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" Ковидный Фонд, лишая ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт - Ковидный Фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?
3. "Если мед, то ... отовсюду". Ейфория начала захватывать. "Стопы, повороты .." потеряно. Почти каждый месяц Правительство начало искать у кого еще можно отобрать и направить на "благую цель" - "ручки" дрожат от возможностей. То 2 млрд очередных добавят, то госбанки склонили выдать очередные млрд. "Их не остановить" - в жерло аппетита идет все. Снимают со строительства онкоцентра (!) больше 100 млн. - на безделушки для них, но не для онкобольных. Кого беспокоят онкобольные ?!
"Дураков" не так много. МВФ требует аудит как Ковидного Фонда, так и Укравтодора. Правительству его делать страшно.
Страна приближается к экономическому армагеддону. Сознательно?!" - заявил Уманский.
Пожалуйста, подождите...
З першої палати її підтримує Зеленський, а з другої Єрмак 👍🤣, а все інше , то х... рня !
Если Зеленский хочет создавать вид самого честного президента, значит надо как то умнее закатывать народные деньги в асфальт. А то, что происходит, выходит за рамки логики.