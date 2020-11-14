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дороги (2498) коррупция (8390) Укравтодор (661) Уманский (139) Большая стройка (722)

Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из

Деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства".

Об этом заявил экс-министр финансов в Кабмине Шмыгаля, экс-внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.

"Закатать в асфальт". Обещал? Встречайте!

"Нам любые дороги дороги", или сколько украинцам стоит Укравтодор. Некоторые не хотят замечать, в чем проблема и в чем претензии - дороги нам точно нужны, но таким ли средством?!

2020 запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но из-за беспрецедентного уровеня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемое "Большое строительство" - яркое тому подтверждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ

За последние два года бюджет "на дороги" вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны, и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему. Война и пандемия кончились? Даже на оборону такого сногсшибательного роста не было с начала боевых действий. Так где "собака порылась", какая мотивация?

Теперь "Следите за руками":

1. С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний - любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги.

Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн. ИНФОГРАФИКА

2. Если сложить все тендеры этой "гнусной шестерки" и вычислить эти "дисконты" - имеем (кто-то имеет) около 36 000 000 000 грн - именно такую ​​сумму получил дополнительно Автодор из Ковидного Фонда на "Большую стройку". Магия цифр, не так ли?

То есть, без этих "шаловливых ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" Ковидный Фонд, лишая ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт - Ковидный Фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский

3. "Если мед, то ... отовсюду". Ейфория начала захватывать. "Стопы, повороты .." потеряно. Почти каждый месяц Правительство начало искать у кого еще можно отобрать и направить на "благую цель" - "ручки" дрожат от возможностей. То 2 млрд очередных добавят, то госбанки склонили выдать очередные млрд. "Их не остановить" - в жерло аппетита идет все. Снимают со строительства онкоцентра (!) больше 100 млн. - на безделушки для них, но не для онкобольных. Кого беспокоят онкобольные ?!

"Дураков" не так много. МВФ требует аудит как Ковидного Фонда, так и Укравтодора. Правительству его делать страшно.

Страна приближается к экономическому армагеддону. Сознательно?!" - заявил Уманский.

Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из коронавирусного фонда: Страна приближается к экономическому армагеддону 01
Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из коронавирусного фонда: Страна приближается к экономическому армагеддону 02
Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из коронавирусного фонда: Страна приближается к экономическому армагеддону 03
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Топ комментарии
+79
Не может быть! Эта власть первая которая ничего не крадёт! Так сказал сам зеленский, ещё говорил гончарук, гордон и савик шустер! Экс-министр финансов Зеленского Уманский заявил о присвоении средств на строительстве дорог: МВФ требует аудит. Кабмину его делать страшно - Цензор.НЕТ 870
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14.11.2020 11:10
+59
А все началось с "малого"...с украденных и проданных масок...радуцким и ослом..
Потом зеленое стадо вошло во вкус...и понеслось...воруют по черному...
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14.11.2020 11:12
+47
на самом деле это все очень плохо, так как любая воровская власть так просто демократично как это сделал Порох власть не отдаёт. Зеля грабит страну безбожно, и поэтому знает что когда уйдёт с поста президента ему останется только либо бежать в рашку либо его посадят за все эти разворования бюджета, развал экономики, уничтожение ФОПов как мелкого и среднего бизнеса и развал страны в целом
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14.11.2020 11:27
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Тю, а как же экономический прорыв?
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15.11.2020 18:22 Ответить
Америка вперше отримала двопалатну українську підтримку.
З першої палати її підтримує Зеленський, а з другої Єрмак 👍🤣, а все інше , то х... рня !
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15.11.2020 18:24 Ответить
Якщо 73% за, то чому ні?
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15.11.2020 21:23 Ответить
Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із "коронавірусного фонду": Країна наближається до економічного армагеддону - Цензор.НЕТ 3382
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15.11.2020 21:25 Ответить
А вообще тут нет логики. Или Зеленский совсем ничего не видит сам, или думает, что ничего не видят другие. Так безобразно нагло не крали ни при одном попереднике. Это видно без всяких Уманских.
Если Зеленский хочет создавать вид самого честного президента, значит надо как то умнее закатывать народные деньги в асфальт. А то, что происходит, выходит за рамки логики.
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16.11.2020 00:53 Ответить
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