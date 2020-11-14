За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 12 человек, выздоровели - 369, выявили 1 053 новых случая, - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 1 053 человек подтвердили коронавирус, скончались 12 заболевших, выздоровели – 369.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1 053 больных коронавирусной болезнью.



Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян.



Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 49 699.

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Заболели:

▫️604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет

▫️376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

▫️36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.



Заболели также 39 медиков.



В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.



Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18 702 жителя Киева.



Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 170, в Деснянском - 133 и в Днепровском районе - 122 случая", - рассказал Кличко.





