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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 12 человек, выздоровели - 369, выявили 1 053 новых случая, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 12 человек, выздоровели - 369, выявили 1 053 новых случая, - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 1 053 человек подтвердили коронавирус, скончались 12 заболевших, выздоровели – 369.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1 053 больных коронавирусной болезнью.

Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 49 699.

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Заболели:
▫️604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет
▫️376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
▫️36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболели также 39 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18 702 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 170, в Деснянском - 133 и в Днепровском районе - 122 случая", - рассказал Кличко.

 За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 12 человек, выздоровели - 369, выявили 1 053 новых случая, - Кличко 01
За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 12 человек, выздоровели - 369, выявили 1 053 новых случая, - Кличко 02
За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 12 человек, выздоровели - 369, выявили 1 053 новых случая, - Кличко 03
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Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 11:56 Ответить
Якщо вже Кличко взяв на себе обов"язки статиста короновірусу,то нехай заодно повідомляє,скільки померло від раку,сніду,серцевих захворювань і від ДТП...Ця справа йому подобається,це його рівень і взагалі я радий за киян,у яких самий-самий дебілуватий мер...
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14.11.2020 12:35 Ответить
Ох тварі і кошмарять баранів. Хто ж це все так організував, щоб світ перетворити в хаос, а людей в тупе залякане бидло. Ефіоп що керує чомусь ВОЗ ?! Сумніваюся. Це ж маріонетка мавпочка. То хто ж?
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14.11.2020 12:37 Ответить
 
 