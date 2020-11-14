Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now

Согласно анализу организации Global Justice Now, потенциальную вакцину от COVID-19 закупают богатейшие страны мира.

Американская фармацевтическая компания Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет британская газета The Independent, ссылаясь на анализ базирующейся в Великобритании некоммерческой организации Global Justice Now, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Согласно отчету, подавляющее большинство из 1,3 млрд доз вакцины, которые Pfizer собирается произвести в 2021 году, продано Великобритании, Японии, США и странам ЕС.

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В организации считают, что продажа вакцины самым богатым странам ставит под угрозу справедливый доступ к лекарству.



Исследование, проведенное Фондом Билла и Мелинды Гейтс, свидетельствует, что справедливое распределение вакцин против COVID-19 предотвратит 61% последующих смертей, тогда как распределение лекарства между богатыми странами – только 33%.



Pfizer заявила 9 ноября, что вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Компания еще продолжает исследования.



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".