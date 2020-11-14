Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now
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Согласно анализу организации Global Justice Now, потенциальную вакцину от COVID-19 закупают богатейшие страны мира.
Американская фармацевтическая компания Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет британская газета The Independent, ссылаясь на анализ базирующейся в Великобритании некоммерческой организации Global Justice Now, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Согласно отчету, подавляющее большинство из 1,3 млрд доз вакцины, которые Pfizer собирается произвести в 2021 году, продано Великобритании, Японии, США и странам ЕС.
В организации считают, что продажа вакцины самым богатым странам ставит под угрозу справедливый доступ к лекарству.
Исследование, проведенное Фондом Билла и Мелинды Гейтс, свидетельствует, что справедливое распределение вакцин против COVID-19 предотвратит 61% последующих смертей, тогда как распределение лекарства между богатыми странами – только 33%.
Pfizer заявила 9 ноября, что вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Компания еще продолжает исследования.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".
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вакцина не лечит-она предупреждает заболевание,вызывает иммунитет к вирусу.
поэтому при 90% просто появляется коллективный иммунитет,и оставшиеся 10% просто не заболеют-им не от кого будет заразиться
Угур Шахін, який народився в Туреччині, є керівником німецької компанії BioNTech.
Її він заснував разом зі своєю дружиною Озлем Тюреджі, а також своїм колишнім викладачем, австрійським експертом з раку Крістофом Губером.
BioNTech разом зі своїм американським партнером Pfizer оголосили, що їхня вакцина може захистити понад 90% людей від зараження Covid-19 - про це свідчать попередні результати третьої фази випробувань.
Так же пандемия прекращается при вакцинировании не менее 65 процентов населения.
С нашими дебилами, которые воюют с антибиотиками и за клпейку удавятся преспективы так себе.
Просто хотел им напомнить, что
в раиссе нету производственных мощностей для выпуска вакцины
Зато регистрируют их множество
Главное - прокукарекать. А солнце потом может и не всходить
Где ее делать будут,в подвале на коленке?
Или ты думаеш его плешейшество зря уговаривает Макрона начать производство на французских мощностях?
Хотя тебе точно об этом не рассказывают
Доложи старшему смены,что ты обосрался
Вообщето,я хотел сказать, что если у тебя есть трехнедельный запас сухарей - то ты не по средствам живешь
У меня это прописано вторым пунктом
а ты о каких то войсках со стрельбой в нарушителей
это же просто неразрешимая задача. Кто эти люди (?) если к концу 2021 Украина будет иметь возможность вакцинировать лишь 20% населения.
Эсли этот мужик думает, что этим займется зеленая власть - этого не произойдет никогда. Если у него цена будет до 200грн - я сам с удовольствием такое куплю.
А в ином случае статья ниочем
1) Проданано 85% вакцины, которая еще не прошла все испытания. Рисуют >90%. Впрочем, как и русская рисует 92%.
2) Покупатели - богатые страны запада. А бедные, где? Гусары молчать!!
3) Украина к концу 2021 -го получит достаточно для 20% населения, но со скидкой. Это по справедливости.
їм вакцину не продавати.
Некоторые пепси-колу покупают, чтом унитазы мыть
Кто бы мог подумать, ужас какой!
Накажи презренных фармацептом своим рублем!