Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил
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В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19,
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 14 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 494 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 230 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека", - сказано в сообщении.
За последние сутки два человека в ВСУ умерли от коронавируса. Скончались военнослужащий из Житомирской области и работник ВС Украины со Львовщины. Оба, по имеющейся информации, имели хронические сопутствующие заболевания.
"Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.
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Из 179 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека:
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - сказано в сообщении.
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Пока народ умирает в недофинансированных больницах без отопления и кислорода, президент отдыхает на своей VIP даче в Феофвании
Тогда Зеленский заявил, что поставил главе правительства задачу решить вопрос с ВИП-палатами в украинских больницах, и отменить все соответствующие нормативные акты.
Глава государства подчеркивал, что у чиновников и бизнесменов не будет в больницах лучших условий, чему простых украинцев.
Сейчас Зеленского госпитализировали с температурой 37,5 в «Феофанию».
Наверное, он думает, что и остальные украинцы лечатся в таких же условиях.
В этой связи Бутусов настоятельно рекомендует президенту посмотреть, в каких условиях лечат Владимира Остапенко, разместив соответствующее фото.
Журналист отметил, что это явно не «Феофания», и возникает вопрос - почему украинского военнослужащего лечат не там, а в убитой казарме.
https://replyua.net/politika/232491-prezident-dolzhen-izvinitsya-pered-serzhantom-ostapenko-za-svoe-vrane-butusov-zayavil-chto-zelenskiy-obyazan-obespechit-nashim-*******-dostoynye-usloviya-lecheniya.html