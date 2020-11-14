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Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19,

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 14 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 494 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 230 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека", - сказано в сообщении.

За последние сутки два человека в ВСУ умерли от коронавируса. Скончались военнослужащий из Житомирской области и работник ВС Украины со Львовщины. Оба, по имеющейся информации, имели хронические сопутствующие заболевания.

"Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели

Из 179 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека:

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Это просто позор для нашего президента!
Пока народ умирает в недофинансированных больницах без отопления и кислорода, президент отдыхает на своей VIP даче в Феофвании

Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 3738
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14.11.2020 12:06
+3
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.11.2020 12:09
+2
Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6340
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14.11.2020 12:08
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Скончались в Феофании?
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14.11.2020 12:03 Ответить
Это просто позор для нашего президента!
Пока народ умирает в недофинансированных больницах без отопления и кислорода, президент отдыхает на своей VIP даче в Феофвании

Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 3738
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14.11.2020 12:06 Ответить
Совершенно верно! Немедленно силой перевести Зеленского из Феофании в любую "недофинансированную" больничку! Правда, в эту больничку, как я понимаю, нужно будет срочно провести правительственную связь и обеспечить эту связь средствами, защищающими её от прослушки. Хотя... Если остальные пациенты такой больнички будут громко кричать из-за недостатка кислорода, то лучшей "заглушки" и не придумать.
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14.11.2020 12:42 Ответить
Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6340
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14.11.2020 12:08 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.11.2020 12:09 Ответить
Или у нас в армии служат 90-летние старики или нужно просто п****ть тех кто рассказывает что вирус ето обычный насморк и он опасен только для престарелых людей.
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14.11.2020 12:12 Ответить
второе
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14.11.2020 14:20 Ответить
Бутусов напомнил президенту его слова, сказанные в конце марта текущего года.
Тогда Зеленский заявил, что поставил главе правительства задачу решить вопрос с ВИП-палатами в украинских больницах, и отменить все соответствующие нормативные акты.
Глава государства подчеркивал, что у чиновников и бизнесменов не будет в больницах лучших условий, чему простых украинцев.

 Сейчас Зеленского госпитализировали с температурой 37,5 в «Феофанию».
Наверное, он думает, что и остальные украинцы лечатся в таких же условиях.
В этой связи Бутусов настоятельно рекомендует президенту посмотреть, в каких условиях лечат Владимира Остапенко, разместив соответствующее фото.
Журналист отметил, что это явно не «Феофания», и возникает вопрос - почему украинского военнослужащего лечат не там, а в убитой казарме.
https://replyua.net/politika/232491-prezident-dolzhen-izvinitsya-pered-serzhantom-ostapenko-za-svoe-vrane-butusov-zayavil-chto-zelenskiy-obyazan-obespechit-nashim-*******-dostoynye-usloviya-lecheniya.html
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14.11.2020 12:43 Ответить
Дід Піхто, ти статистику по світу бачиш? А феофанія була при всіх президентах, на жаль, одна. і лікувалося в ній далеко не наше воїнство. Це до того, щоб у твоїй проплаченій голові, не "возникал вопрос" .
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14.11.2020 13:35 Ответить
Почему ИЗ Житомирской области, а не СО Житомирщины?!
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14.11.2020 12:50 Ответить
а ведь в армии служат относительно здоровые люди... Двоє військовослужбовців померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 1754
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14.11.2020 14:21 Ответить
Проверить все 200тыс ВСУ на ковид и обеспечить лечение было бы в разы эффективней но походу просто решили добивать армию всеми способами.
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14.11.2020 21:23 Ответить
 
 