Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19,

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 14 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 494 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 230 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека", - сказано в сообщении.

За последние сутки два человека в ВСУ умерли от коронавируса. Скончались военнослужащий из Житомирской области и работник ВС Украины со Львовщины. Оба, по имеющейся информации, имели хронические сопутствующие заболевания.

"Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

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Из 179 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека:

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - сказано в сообщении.