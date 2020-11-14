Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ

Кандидат в депутаты Владислав Пруський пообещал жильцам одного из многоквартирных домов построить у них во дворе дорожку. Его помощник привез во двор стройматериалы, рабочие начали строительство, но когда Пруський проиграл, работы остановились, а брусчатку и щебень забрали.

Об этом "Суспільному" рассказал один из жильцов дома по ул. Воробкевича по имени Роман, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне выборов кандидат в депутаты Владислав Проський на встрече с избирателям пообещал построить дорожку во дворе.

"В основном его помощник здесь бегал. Они привезли эти поребрики, щебень, брусчатку", - говорит мужчина.

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Впрочем, по его словам, не успели завершить работы, как после выборов кандидат приехал и распорядился забрать материалы. Аргументировал он это тем, что за него "проголосовало лишь несколько человек".

Владислав Пруський баллотировался по Первому избирательному округу в Черновцах, в который входит улица Воробкевича. В телефонном разговоре с журналистами он отрицает, что привозил брусчатку.

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Заместитель председателя областного комитета избирателей Игорь Бабюк в комментарии сказал, что благоустройства двора за деньги кандидата можно расценивать как косвенный подкуп избирателей.