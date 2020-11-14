РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8282 посетителя онлайн
Новости Общество Местные выборы-2020
21 352 143
местные выборы (2145) подкуп (597) Черновцы (653)

Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кандидат в депутаты Владислав Пруський пообещал жильцам одного из многоквартирных домов построить у них во дворе дорожку. Его помощник привез во двор стройматериалы, рабочие начали строительство, но когда Пруський проиграл, работы остановились, а брусчатку и щебень забрали.

Об этом "Суспільному" рассказал один из жильцов дома по ул. Воробкевича по имени Роман, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне выборов кандидат в депутаты Владислав Проський на встрече с избирателям пообещал построить дорожку во дворе.

"В основном его помощник здесь бегал. Они привезли эти поребрики, щебень, брусчатку", - говорит мужчина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула

Впрочем, по его словам, не успели завершить работы, как после выборов кандидат приехал и распорядился забрать материалы. Аргументировал он это тем, что за него "проголосовало лишь несколько человек".

Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ 01

Владислав Пруський баллотировался по Первому избирательному округу в Черновцах, в который входит улица Воробкевича. В телефонном разговоре с журналистами он отрицает, что привозил брусчатку.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ. ФОТОрепортаж

Заместитель председателя областного комитета избирателей Игорь Бабюк в комментарии сказал, что благоустройства двора за деньги кандидата можно расценивать как косвенный подкуп избирателей.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Эт о все нутро зеленого помоечного отребья.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:15
+30
Глупости.
Мужик поступил совершенно правильно!

Дело в том, что лохторат привык к "бесплатным подаркам" перед выборами: гречке, 200 грн. пенсу, дорожке, песку в песочницах, асфальту...
Так вот - лохторат надо от этого отучать.
Лохторату нужно вбивать (желательно коваными сапогами): подарков нет и не бывает.
Даром никто ничего не дает.
Дают "даром" гречку? - та с тебя последние трусы потом сдерут за ту гречку.
Насыпал Котлета песок в песочницы? - да ты жрать потом тот песок будешь.
И т.п.

У лохтората должно отложиться: если перед выборами что-то дают "бесплатно" - будет больно.
Потому мужик сделал великое дело.
Он начал лохторат воспитывать.
Респект.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:34
+28
просто "слуга народа"
показать весь комментарий
14.11.2020 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пардон, всё же не продались, а плюнули в морду кандидату.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:08 Ответить
Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2606 Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8151
показать весь комментарий
14.11.2020 14:15 Ответить
Половина постов о "поребрике". Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5626
Больные на голову дебилы.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:55 Ответить
Что поделаешь,если этот термин навечно будет ассоциироваться с "ихтамнетами".
показать весь комментарий
14.11.2020 13:06 Ответить
Иногда ассоциации являются признаками психологического заболевания.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:08 Ответить
Не спорю. Вам лучше знать.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:30 Ответить
Ключевой вопрос - на чьи деньги покупалась брусчатка.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:07 Ответить
На будущие украденные бюджетные...он просто городу как бы дал в долг..)) но --- увы! Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9963
показать весь комментарий
14.11.2020 14:18 Ответить
Так отож! Мені після виборів бруківку мостили то власник фіми жалівся, що трьом кандидатам в депутати в борг робив передвиборами.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:02 Ответить
А чого робив? Бо гроші очі застили... Чого ж тепер жалітися? Як в приказці "сам дурак" Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5829
показать весь комментарий
15.11.2020 13:48 Ответить
А может в том дворе все за него проголосовали?🙂
показать весь комментарий
14.11.2020 13:07 Ответить
Тогда --- так им и надо!! А не голосуй за гречку! Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2509
показать весь комментарий
14.11.2020 14:20 Ответить
Сказав же, лише кілька чоловік🙂
показать весь комментарий
14.11.2020 14:52 Ответить
Новость не читала, честно.🙂
показать весь комментарий
14.11.2020 15:24 Ответить
Поребрик - мем, який з'явився в українській мові у 2014 році з початком російської військової агресії проти України на Донбасі. Етимологія
Слово «поребрик» використовували російські бойовики, які захоплювали Краматорськ, вказуючи, куди треба відійти мирним жителям міста, що своєю чергою спостерігали за захопленням будівлі відділу МВС[1][2][3].
Слово «поребрик» майже не вживається в Україні за винятком Донецької області[4], хоча і існує в українській мові (позначає архітектурний декоративний орнамент, утворений поставленими під кутом до стіни (ребром) рядами звичайної або лекальної цегли). Натомість в окремих регіонах Росії, насамперед у Санкт-Петербурзі, слово «поребрик» застосовують у значенні «бордюр» (бортовий камінь, що обмежує тротуар). ВикористанняВ Україні мем з часом також отримав нову форму - «Запорєбєрьє» чи «за порєбріком», що застосовується як глузлива назва Росії[5][6].
показать весь комментарий
14.11.2020 13:15 Ответить
Бачила назву поребрик в магазинах, ще до Майдану. Бордюр то груба бровка, край тротуару, а поребрик - тоненька, в дворах бруківку відгороджують.
показать весь комментарий
14.11.2020 14:57 Ответить
Бордюри на дорогах, а поребрики на тротуарах.
показать весь комментарий
15.11.2020 00:13 Ответить
Зеленый чмырь сам признался про взятку перед выборами - можно заводить уголовное дело. а вообще, Зеленые ничтожества в основном все такие...
показать весь комментарий
14.11.2020 13:15 Ответить
Гниды🤢🤡не желают полечиться за свой счёт , д' Ермак , какого черта в Феофанию залёг ?
показать весь комментарий
14.11.2020 13:29 Ответить
"Дед мороз" прошелся по ранее одаренным и забрал подарки.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:34 Ответить
Так ему подменным в ЕС...
показать весь комментарий
14.11.2020 13:58 Ответить
Позорище.
показать весь комментарий
14.11.2020 14:03 Ответить
Да, уж...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:08 Ответить
Який нарід такі і слуги, для зрівняння в америці 47% дебілів тобто меншість, у нас же 73%, влада довб***бів.
показать весь комментарий
14.11.2020 14:09 Ответить
В америці в 2016 була більшість.
показать весь комментарий
14.11.2020 15:00 Ответить
Как это расценивать: щебенка, брусчатка - предвыборная дача взятки электорату? Ну и конечно, зечерт - хозяин своего слова, захотел -дал обещание, захотел - забрал обратно.
показать весь комментарий
14.11.2020 14:31 Ответить
Обидэлса значит пруськин?
показать весь комментарий
14.11.2020 14:32 Ответить
Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6166

Просто он выиграл бусчатку через новый телефон Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5478
показать весь комментарий
14.11.2020 14:34 Ответить
Жах! Уявляю що буде в Україні через три роки з асфальтом ...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:11 Ответить
В деяких місцях асфальт вже "поплив". Краще спитати що буде весною.
показать весь комментарий
14.11.2020 19:31 Ответить
ВжеКандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8853
показать весь комментарий
15.11.2020 00:18 Ответить
молодец, всё правильно, неча батраков кормить, коли не отрабатывают.
показать весь комментарий
14.11.2020 16:35 Ответить
"...но когда Пруський проиграл, работы остановились, а брусчатку и щебень забрали..."

Правильно зробив, що забрав. Потрібно було ще і будинок завалити, щоб суки знали як за "гречку" голосувати.
показать весь комментарий
14.11.2020 16:39 Ответить
Ви на COVID-19 вже перехворіли, чи все ще під дією KLOUN-95?
показать весь комментарий
14.11.2020 18:27 Ответить
Ти з тих, що за "гречку" голосують?
показать весь комментарий
14.11.2020 18:56 Ответить
14.11.2020 20:45
показать весь комментарий
14.11.2020 20:46 Ответить
Сразу видно ,что широкой души человек. Избирателям - лайк, что рассмотрели в кандидате гнильцу ( ну, или унюхали).
показать весь комментарий
14.11.2020 20:32 Ответить
Не смішно. Вашого СН Пґуського люди прокатили, як і всю СН банду пройдисвітів, по всій Україні, не тільки в Чернівцях. І ваші хохми від KLOUN-95, хоч кладіть асфальт, хоч його знімайте, хоч бийтесь об асфальт членом, вже нікого не цікавлять. Лише викликають в людей огиду.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:45 Ответить
Пример любви к народу "Слуг Канабиса" и Зеленского.
показать весь комментарий
14.11.2020 21:46 Ответить
Пример любви к народу "Слуг Канабиса" и Зеленского.
показать весь комментарий
14.11.2020 21:47 Ответить
Еще один пиар для СН.... Вот кого представляет эта партия... Там порядочные и патриотичные люди есть?
показать весь комментарий
15.11.2020 13:39 Ответить
В ОПЗЖ ВСЕ РАВНО ЧЕРТИ ХУЖЕ !)
показать весь комментарий
15.11.2020 15:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 