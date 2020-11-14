В пяти областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в пяти областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 54,6%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех регионах Украины.



