В пяти областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 14 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в пяти областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 54,6%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех регионах Украины.
Топ комментарии
+7 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий14.11.2020 12:24
+7 Стопор
показать весь комментарий14.11.2020 12:30
+5 юра Лонг
показать весь комментарий14.11.2020 12:32
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количество заболевших растет, а показатель загруженнести коек - уменьшается.
Эдак при 100 000 заболевших ежедневно - получим 0% загрузки коек))
Так почему эти ,,элитнобольные,,указывают народу как предохранятся от пандемии если сами чумные?
Ну и слава богу, эпидемия закончилась....
Яркий пример бесхозяйственности . И это в то время , когда вся страна борется за высокое членство в семье ЕС !
Хоть бы мини-отель какой организовали ...