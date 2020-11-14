Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня. ИНФОГРАФИКА
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Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина "выходного дня".
Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил главный государственный санитарный врач.
По словам заместителя Министра здравоохранения, в положениях постановления о карантине "выходного дня" четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.
"Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более для пищевых продуктов, без ограничения торгового ассортимента заведения", - добавил Виктор Ляшко.
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- Предлагаю украсть бабло на дорогах и карантин
- А карантин зачем?
- Значит по первому пункту возражений нет.
Пусть закрывают.
И спички-бритвы-батарейки с касс - тоже убрать нах.
ЗЕБИЛЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ.
Иначе до зебилов ничего не дойдет.
В стране ведь не только зебилы живут
А если есть голова, то от власти ипанутых макак ничего хорошего не ждкшь.
А если ничего от них не ждешь, то значить, уже принял меры
Я спрашиваю по поводу вашей реплики что б все закрывали, мол это будет уроком для зелёных .
Я вас спрашиваю, что делать остальным людям, не только зелюбители проживают в стране
А вы мне какую то ахинею пишите
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Магазины Кышеня и их производные Велмарт - первый этаж продовольствие, второй - не.
Не выходит 60%
Хотя это, конечно, недочёт маркетолухов - юегали б на второй за вотткой - глядишь и прикупили бы какой ещё чепухи.
это и напиток - ее пьют
и еда - ее кушают
и лекарство - ей лечатся
и яд - от нее умирают
и даже водка-леденец! помните "нализался"?
Тобто за їхньою логікою кіно- та відеозйомка робить масові заходи безпечними