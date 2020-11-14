РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14476 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
9 196 47
карантин (16730) магазин (186) супермаркет (171) Ляшко Виктор (1319) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня. ИНФОГРАФИКА

Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина "выходного дня".

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил главный государственный санитарный врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко

По словам заместителя Министра здравоохранения, в положениях постановления о карантине "выходного дня" четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

"Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более для пищевых продуктов, без ограничения торгового ассортимента заведения", - добавил Виктор Ляшко.

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7781
показать весь комментарий
14.11.2020 12:38
+6
Можете роз'ясняти все що завгодно. Майже ніхто виконувати не збирається. Повний крах ЗЕвлади. Пусте місце.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:37
+6
ну и бестолково...если жуют на улице,пусть даже и сидя-это уже торговля на вынос,к тому же в хорошо проветриваемом месте. Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 6296
показать весь комментарий
14.11.2020 12:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можете роз'ясняти все що завгодно. Майже ніхто виконувати не збирається. Повний крах ЗЕвлади. Пусте місце.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:37 Ответить
Харків, макдональдс у центрі
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7898

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 8297

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 8339
показать весь комментарий
14.11.2020 12:41 Ответить
ну и бестолково...если жуют на улице,пусть даже и сидя-это уже торговля на вынос,к тому же в хорошо проветриваемом месте. Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 6296
показать весь комментарий
14.11.2020 12:44 Ответить
Я вже пожував морозива на лавочці в парку, отримав незабутні враження.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:55 Ответить
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7140
показать весь комментарий
14.11.2020 12:57 Ответить
Тепер хвіст стоїть, як у вовка на морозі
показать весь комментарий
14.11.2020 13:00 Ответить
Это была "виагра" или "йохамбе".
показать весь комментарий
14.11.2020 13:18 Ответить
Зачем же есть продукцию с просроченным сроком хранения.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:17 Ответить
НУТУПЫЕ! То ж америкоси. Вони законопослушні.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:48 Ответить
какие америкосы нах? мак просто франшиза - вывеска и стандарты еды но никак не правила поведения
показать весь комментарий
14.11.2020 12:57 Ответить
Вам видніше. Я по гадюшниках всяких принципово не ходжу.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:01 Ответить
зато задорнова смотришь в записи
показать весь комментарий
14.11.2020 13:02 Ответить
Ні. Просто з 50-років пам'ятаю. Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 1354
показать весь комментарий
14.11.2020 13:06 Ответить
Первое выступление Михаила Задорнова по телевидению состоялось в 1982 году с монологом «Письмо студента домой», но настоящая известность пришла два года спустя благодаря рассказу «Девятый вагон», посвященному неразберихе в железнодорожной отрасли.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:14 Ответить
Ви шуток юмора не розумієте? МОЗ роз'яснило, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 165 Я добре знаю цього поца.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:22 Ответить
В Украине МакДональдс сам ведет бизнес. Это не франшиза.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:03 Ответить
мак нигде не ведет сам свой бизнес. даже в штатах. это давным давно франшиза
показать весь комментарий
14.11.2020 13:12 Ответить
В Украине весь бизнес ведёт сам Мак https://franchising.ua/franshiza/11/mcdonalds/
показать весь комментарий
14.11.2020 13:20 Ответить
например в моем городе владелец местного МАКа - владелец близлежащего ТРЦ.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:13 Ответить
все это потуги Минздрава и власти напоминают анекдот про то как вокруг психушки покрасили забор в зеленый цвет -а психи его в этот раз не грызли... а стали ждать когда забор "созреет"...
показать весь комментарий
14.11.2020 12:53 Ответить
не тут другой анекдот:
- Предлагаю украсть бабло на дорогах и карантин
- А карантин зачем?
- Значит по первому пункту возражений нет.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:00 Ответить
а нормально постановы писать не умеете? ну так чтобы при "буквальном трактовании" не возникало проблем
показать весь комментарий
14.11.2020 12:37 Ответить
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7781
показать весь комментарий
14.11.2020 12:38 Ответить
А наприкінці казочки - вот така муйня, малята.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:21 Ответить
Нихера.
Пусть закрывают.
И спички-бритвы-батарейки с касс - тоже убрать нах.

ЗЕБИЛЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ.
Иначе до зебилов ничего не дойдет.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:38 Ответить
А другие люди ?
В стране ведь не только зебилы живут
показать весь комментарий
14.11.2020 12:41 Ответить
Для других открыть отдельно отдел.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:03 Ответить
если не зебил, то значить, есть голова на плечах.
А если есть голова, то от власти ипанутых макак ничего хорошего не ждкшь.
А если ничего от них не ждешь, то значить, уже принял меры Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 9808
показать весь комментарий
14.11.2020 13:05 Ответить
Вы не ответили на вопрос
Я спрашиваю по поводу вашей реплики что б все закрывали, мол это будет уроком для зелёных .
Я вас спрашиваю, что делать остальным людям, не только зелюбители проживают в стране
А вы мне какую то ахинею пишите
Ответьте на вопрос
показать весь комментарий
14.11.2020 13:13 Ответить
Гыгыгы
Магазины Кышеня и их производные Велмарт - первый этаж продовольствие, второй - не.

Не выходит 60% Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 1832
показать весь комментарий
14.11.2020 12:42 Ответить
Второй там полэтажа бухло так что выходит 75% все Ок
показать весь комментарий
14.11.2020 12:46 Ответить
Не, бухло на первом.

Хотя это, конечно, недочёт маркетолухов - юегали б на второй за вотткой - глядишь и прикупили бы какой ещё чепухи.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:19 Ответить
это смотря кто мерять будет площадя Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 1259.если заставить пустыми шкафами,не на продажу-вполне нормально можно соблюсти пропорцию
показать весь комментарий
14.11.2020 12:46 Ответить
Метро тоже не выходит, и водка это не пищевой продукт! А лекарство!
показать весь комментарий
14.11.2020 12:53 Ответить
так аптекам можно работать 😁
показать весь комментарий
14.11.2020 12:55 Ответить
водка многогранна
это и напиток - ее пьют
и еда - ее кушают
и лекарство - ей лечатся
и яд - от нее умирают
и даже водка-леденец! помните "нализался"?
показать весь комментарий
14.11.2020 12:59 Ответить
кацапка,то с тебя ржут...от размещения больных на лестничных пролетах

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7015
показать весь комментарий
14.11.2020 12:48 Ответить
Під стіною ще два запасних ліжка, на випадок переповнення лікарні Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 3181
показать весь комментарий
14.11.2020 13:04 Ответить
Та гиг з тобою! Боюсь, що така картина може повторитися і у нас.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:25 Ответить
В нас все працює.
показать весь комментарий
14.11.2020 12:52 Ответить
Предлагаю на все магазины повесить табличку -" АХТУНГ! Зебилам вход воспрещен!". А те хто не голосовал за Осла - пусть проходят в супермаркеты.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:05 Ответить
"Забороняється проведення масових заходів (крім заходів, пов'язаних із здійсненням кіно- та відеозйомки"

Тобто за їхньою логікою кіно- та відеозйомка робить масові заходи безпечними Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 3238
показать весь комментарий
14.11.2020 13:10 Ответить
Відосики, - це святе!
показать весь комментарий
14.11.2020 13:22 Ответить
Идея подержать людей дома в выходные дни абсурдна. Потому, что, если раньше бытовую технику, одежду, стройматериалы и т. п. я выбирал в магазинах в выходные дни, то теперь я вынужден это делать в рабочие дни. А в рабочие дни загруженность транспорта выше, следовательно, больше контактов для передачи вирусов. Кроме того, при карантине выходного дня люди сбегают в рабочие дни с работы для решения бытовых проблем, что сказывается на качестве работы.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:59 Ответить
ищите напротив Велюра оператора с какого-нибудь Г+Г )))
показать весь комментарий
14.11.2020 14:52 Ответить
Действительно, хуже дурака может быть только исполнительный дурак.
показать весь комментарий
14.11.2020 14:57 Ответить
 
 