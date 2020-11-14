Степанов - предпринимателям о карантине: Я понимаю, что вы будете терять средства, но в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека
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Министр здравоохранения Максим Степанов призвал представителей бизнеса с пониманием отнестись к необходимости введения такой меры, как карантин выходного дня, ведь это поможет сохранить жизни людей.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что вы будете в эти дни терять средства. Я уверен, что мои коллеги по правительству, по Министерству экономики предложат вам какой-то механизм, каким образом поддержать вас в такой трудный с экономической точки зрения период. Подумайте, что в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека. Этот человек, уже после эпидемии, будет ходить в ваш ресторан, ваше кафе", - обратился глава Минздрава к предпринимателям.
Он также привел пример Израиля, где благодаря внедрению карантина выходного дня не только был остановлен рост заболеваемости COVID-19, но и произошло снижение его уровня.
"Если мы будем уменьшать распространение (коронавируса. - Ред.) хотя бы эти два дня, мы существенно уменьшим нагрузку на медицинскую систему", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
А якщо вже приспічило перейняти досвід євреїв....
"В 17:00 в пятницу, 24 июля, в Израиле начнет действовать карантинный режим, который продлится до 05:00 воскресенья, 26 июля.
В рамках карантина не будут работать магазины, торговые центры, рынки, библиотеки, фитнесс-центры и спортивные студии, косметические салоны и парикмахерские.
В то же время останутся открытыми рестораны, дежурные аптеки, музеи, зоопарки и другие туристические достопримечательности, бассейны. Морские пляжи останутся открытыми."
проср*вшие время и опустошившие закрома давят на жалость????
Трудно поверить в то, карантином на 2 дня из 7 можно остановить рост заболевания. Тем более, что, за исключением Китая, нигде строго не придерживаются карантина. Скорее всего Степанов принял некоторое сезонное снижение заболеваемости во всём мире, в том числе и в Израиле, в конце лета за эффект от 2/7 карантина. А израильские чиновники просто не хотят признавать ошибочность и бесполезность этого метода, и рассказывают об "успехе".
Гораздо легче заметить вред от такого карантина. Если раньше бытовую технику, одежду, стройматериалы и т. п. люди выбирали в магазинах в выходные дни, то теперь вынуждены это делать в рабочие дни. А в рабочие дни загруженность транспорта выше, следовательно, больше контактов для передачи вирусов. Кроме того, при таком карантине люди сбегают в рабочие дни с работы для решения своих бытовых проблем, что сказывается на качестве работы.
віддавай свою зарплату цім підприємцям, то будешь рятувати людей разом з ними.
А ще краще - нехай твоя жінка то ж зробить. Хто там вона? Вангую - успішна бізнесвумен умедичній галузі.