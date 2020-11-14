Степанов - предпринимателям о карантине: Я понимаю, что вы будете терять средства, но в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал представителей бизнеса с пониманием отнестись к необходимости введения такой меры, как карантин выходного дня, ведь это поможет сохранить жизни людей.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что вы будете в эти дни терять средства. Я уверен, что мои коллеги по правительству, по Министерству экономики предложат вам какой-то механизм, каким образом поддержать вас в такой трудный с экономической точки зрения период. Подумайте, что в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека. Этот человек, уже после эпидемии, будет ходить в ваш ресторан, ваше кафе", - обратился глава Минздрава к предпринимателям.

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Он также привел пример Израиля, где благодаря внедрению карантина выходного дня не только был остановлен рост заболеваемости COVID-19, но и произошло снижение его уровня.

"Если мы будем уменьшать распространение (коронавируса. - Ред.) хотя бы эти два дня, мы существенно уменьшим нагрузку на медицинскую систему", - подчеркнул министр.

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