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Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Остановка транспорта привела бы

Останавливать работу общественного транспорта, в частности метро, ​​сейчас в Украине нельзя, так как это приведет к полному локдауну.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, ​​делать транспортом в будние дни. Но транспорт и метро - это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что ... это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - сказал руководитель Минздрава.

Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине лабораторно подтверждено 525 176 случаев заболевания COVID-19, из них 9 508 летальных, уже выздоровели 238 811 человек. За сутки выявлено 12 524 новых случая коронавирусной болезни.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов - предпринимателям о карантине: Я понимаю, что вы будете терять средства, но в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
в 2018 от Орви умерло в Украине более 13 тысяч,от пневмонии более 6 тысяч из них 5900 от неизвестных причин которые вызвали пневмонию и так каждый год....все в рамках статистики и сейчас и тогда,,,эта болезнь уже давно среди нас....читайте статистику по годам
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14.11.2020 16:34
+4
Наша страна не выдерживает клоунов у власти .
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14.11.2020 16:14
+4
все врачи пишут что в них вредно дышать долго
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14.11.2020 16:37
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Це тупориле колись закоиє пельку?
^Містер очевідность^
Постійне несе куйню, мабуть мозок тяжко уражений вірусом ЗЕбіліму!
Симптому - незрозімілі висловлювання, постіні марення, що переходять у шизофренічний пронос.
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14.11.2020 15:07 Ответить
І ні одна тварюка не проплатила старим за проїзд, отак і живемо.
Про звільнити місце старим людям, усі молоді в смартвонах страждають у тяжкій боротьбі за свободу на форумах!
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14.11.2020 15:13 Ответить
До вас, ні яких претезій. Подібне бачив на свої очі. Коли я, вже пенс, звільнив місце у Львіському трамваї старенькій жінці, то в неї очі були, як в діачаток з японських мультіків. Відвикли львівьскі (і не тільки львівські) пенси від будь якої поваги.
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14.11.2020 16:32 Ответить
І іхали вони купувати піввареника на двох.
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14.11.2020 16:11 Ответить
Усе на вялосипеды!
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14.11.2020 15:08 Ответить
Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов - Цензор.НЕТ 8238
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14.11.2020 15:14 Ответить
Известно даже дауну
О вредности локдауна.
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14.11.2020 15:14 Ответить
Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов - Цензор.НЕТ 2028 Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов - Цензор.НЕТ 829
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14.11.2020 15:16 Ответить
Сам ты "так называемый эксперт" и главный рассадник демагогии.
Через три недели будет по 20 тыс в день если ничего не менять.
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14.11.2020 15:36 Ответить
если не менять что? Степанова?
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14.11.2020 16:46 Ответить
Полный локдаун чаще всего бывает из-за даунов
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14.11.2020 15:39 Ответить
для начала убрать все льготы по проезду в транспорте
как минимум пенсионеров станет поменьше в нем
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14.11.2020 15:46 Ответить
"Для начала убрать всі льготи для пенсіонерів,а для конца убрати і самих пенсіонерів"...Доповнив я трохи вашу цитату,яка по суті трохи мені надує вождів третього рейху...Тільки перед пенсіонерами Гітлер прибирав психічно хворих,євреїв і неповноцінних расово...Не боїтесь попасти в їх число?..
Я в принципі не проти,щоб забрати всі льготи від всіх,тільки от пільги для пенсів державі коштують найдешевше...
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14.11.2020 17:08 Ответить
тут вопрос не в их стоимости, тут вопрос в том что они часто едут просто что бы себя занять чем то.... И если убрать льготы то загруженность транспорта уменшиться, а убрать пенсионеров так ковид это сделает, их же первыми начнут не класть в больницы как...
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14.11.2020 20:35 Ответить
В этой истории присутствует странный момент: в Украине необязательное ношение масок на улице! В Европе с 1-го октября стало обязательным. И все носят.
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14.11.2020 15:59 Ответить
все врачи пишут что в них вредно дышать долго
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14.11.2020 16:37 Ответить
Есл носить, как в Италии врачи в госпидале ковид, две - FFP2 и сверху хирургическую, то трудно часами, да. Поэтому в отделениях ковид запрещено находиться в палатах более часу за раз.
Выйдете на базар на час, или что там делать целый день? В толпе, среди которой процентов 60 - здоровые носители.
То, что *вредно* , называется гиперкапнией. PCO2 в артериальной крови в норме 35 - 45 mmHg. В выдыхаемом воздухе как раз содержится больше СО2. После маски его концентрация в крови увеличивается. Экзамен для определения называется гемогазанализ артериальной крови (существует и венозной,там иные критерии).
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14.11.2020 19:52 Ответить
Ичо, помогает? (посмотрел графики) Чота не
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14.11.2020 16:45 Ответить
После выборов все пошло вверх.
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14.11.2020 17:17 Ответить
Одна хир. маска предохраняет на 30 - 40 %. Если оба встречающихся носят маски, в рез. - 60% минимум. Маска FFP2 предупреждает уже на 90%. Но и слизистая глаз (конъюнтива) легко воспринимает вирус.
Зупинка транспорту призвела б "до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - Степанов - Цензор.НЕТ 8450
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14.11.2020 19:59 Ответить
Наша страна не выдерживает клоунов у власти .
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14.11.2020 16:14 Ответить
Тонны масок продали за копейки за границу. Страна это выдержала.
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14.11.2020 17:16 Ответить
******* у власти как в квартале
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14.11.2020 16:30 Ответить
в 2018 от Орви умерло в Украине более 13 тысяч,от пневмонии более 6 тысяч из них 5900 от неизвестных причин которые вызвали пневмонию и так каждый год....все в рамках статистики и сейчас и тогда,,,эта болезнь уже давно среди нас....читайте статистику по годам
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14.11.2020 16:34 Ответить
Зупинка транспорту призвела б "до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - Степанов - Цензор.НЕТ 9357
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14.11.2020 16:35 Ответить
Значит транспорт жалко, а предпринимателей не жалко! Пусть дохнут. Страна выдержит?
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14.11.2020 17:14 Ответить
Клиническое обследование Зеленского в "Феофании" выявило нарушение обоняния у пациента. Встревоженность врачей можно понять, нарушение обоняния один из симптомов неврологических нарушений регистрируемых при COVID-19. Спешим всех успокоить (или огорчить) нарушение обоняния появлялось у пациента задолго до того как он получил право лежать в персональной палате "Феоaании". Слизистую носа посмотрите.
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14.11.2020 18:08 Ответить
або в транспорті будуть всі на 100% у масках по самі очі,
або транспорт зупиниться, і хто нікуди не їде..

набиті під вженеможу бусики є головним місцем
поширення вірусу
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14.11.2020 22:46 Ответить
А ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ВЫДЕРЖИТ !!!??? ИСПАРИТСЯ !?)
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15.11.2020 12:13 Ответить
УКРАИНЕ ПОРА ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ПОЙТИ И С ВРАГОВ НАРОДА ШКУРЫ ЖИВЬЕМ СДИРАТЬ !!!
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15.11.2020 12:14 Ответить
 
 