Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Останавливать работу общественного транспорта, в частности метро, сейчас в Украине нельзя, так как это приведет к полному локдауну.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, делать транспортом в будние дни. Но транспорт и метро - это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что ... это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - сказал руководитель Минздрава.
Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине лабораторно подтверждено 525 176 случаев заболевания COVID-19, из них 9 508 летальных, уже выздоровели 238 811 человек. За сутки выявлено 12 524 новых случая коронавирусной болезни.
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^Містер очевідность^
Постійне несе куйню, мабуть мозок тяжко уражений вірусом ЗЕбіліму!
Симптому - незрозімілі висловлювання, постіні марення, що переходять у шизофренічний пронос.
Про звільнити місце старим людям, усі молоді в смартвонах страждають у тяжкій боротьбі за свободу на форумах!
О вредности локдауна.
Через три недели будет по 20 тыс в день если ничего не менять.
как минимум пенсионеров станет поменьше в нем
Я в принципі не проти,щоб забрати всі льготи від всіх,тільки от пільги для пенсів державі коштують найдешевше...
Выйдете на базар на час, или что там делать целый день? В толпе, среди которой процентов 60 - здоровые носители.
То, что *вредно* , называется гиперкапнией. PCO2 в артериальной крови в норме 35 - 45 mmHg. В выдыхаемом воздухе как раз содержится больше СО2. После маски его концентрация в крови увеличивается. Экзамен для определения называется гемогазанализ артериальной крови (существует и венозной,там иные критерии).
або транспорт зупиниться, і хто нікуди не їде..
набиті під вженеможу бусики є головним місцем
поширення вірусу