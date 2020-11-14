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Мэр Краматорска Панков передумал и все-таки ввел в городе карантин выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Краматорска Панков передумал и все-таки ввел в городе карантин выходного дня

В субботу и воскресенье в Краматорске Донецкой области все-таки будет действовать карантин выходного дня. Ранее в мэрии заверяли, что городская комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций не будет вводить карантин выходного дня.

"Постановление № 1100 Кабинета Министров говорит о безальтернативном введении карантина выходного дня на всей территории нашего государства", — заявил мэр Андрей Панков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Панков напомнил, что на выходных могут работать только предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, аптеки и ветеринарные учреждения, продуктовые магазины, автозаправочные комплексы и автомастерские.

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За соблюдением мер будет следить Национальная полиция и Госпотребслужба. И они имеют "всю полноту власти", чтобы применять относительно нарушителей штрафные санкции.

В то же время Панков добавил, что не поддерживает ужесточение карантинных мер на выходных. Он также направил письмо в Кабмин с просьбой об индивидуальном принятии решений по ослаблению карантина, "учитывая особый статус Донецкой области и Краматорска".

"В нашем городе более 48 тысяч переселенцев, большая часть которых работает в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения", — пояснил он.

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Накануне мэр говорил, что Краматорск отказался вводить карантин выходного дня, а городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать такое решение.
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Борьба с ковидом в местных условиях борьба с ковидом приобретает стойкие признаки самоудовлетворения
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14.11.2020 15:50 Ответить
тільки недруги України та замаскований люмпен може бути проти карантину
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14.11.2020 16:31 Ответить
Видать меру панков, эти самые панки посоветовали не сильно петушиться и клюв прикрыть.
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14.11.2020 15:56 Ответить
Мер Краматорська Панков передумав і все-таки ввів у місті карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3669
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14.11.2020 16:33 Ответить
Мер Краматорська був проти карантина, а мер Панків - за.
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14.11.2020 17:50 Ответить
молодец
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14.11.2020 16:06 Ответить
молодець! Не піддався зговору інших "мерів"
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14.11.2020 16:32 Ответить
из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника"
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14.11.2020 16:35 Ответить
 
 