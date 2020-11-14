Мэр Краматорска Панков передумал и все-таки ввел в городе карантин выходного дня

В субботу и воскресенье в Краматорске Донецкой области все-таки будет действовать карантин выходного дня. Ранее в мэрии заверяли, что городская комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций не будет вводить карантин выходного дня.

"Постановление № 1100 Кабинета Министров говорит о безальтернативном введении карантина выходного дня на всей территории нашего государства", — заявил мэр Андрей Панков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Панков напомнил, что на выходных могут работать только предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, аптеки и ветеринарные учреждения, продуктовые магазины, автозаправочные комплексы и автомастерские.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Краматорске не будут вводить "карантин выходного дня", - мэр Панков. ДОКУМЕНТ

За соблюдением мер будет следить Национальная полиция и Госпотребслужба. И они имеют "всю полноту власти", чтобы применять относительно нарушителей штрафные санкции.

В то же время Панков добавил, что не поддерживает ужесточение карантинных мер на выходных. Он также направил письмо в Кабмин с просьбой об индивидуальном принятии решений по ослаблению карантина, "учитывая особый статус Донецкой области и Краматорска".

"В нашем городе более 48 тысяч переселенцев, большая часть которых работает в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения", — пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать". ФОТОрепортаж

Накануне мэр говорил, что Краматорск отказался вводить карантин выходного дня, а городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать такое решение.