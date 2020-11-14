Армения подтвердила, что в Нагорном Карабахе погибли более 2,3 тыс. ее солдат

Министерство здравоохранения Армении сообщило о 2317 погибших в результате военных действий в Нагорном Карабахе. При этом речь идет только о тех, кто уже прошел судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"На данный момент экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - заявила она.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о 1383 погибших. Азербайджан, ссылаясь на цензуру военного времени, пока не сообщал данных о потерях в своих рядах.

В 1991-1994 годах в войне за Нагорный Карабах погибли около 30 тысяч человек.

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