Иран отказывается рассматривать пожизненное заключение как вариант наказания для виновных в катастрофе самолета МАУ под Тегераном, - Мамедов

Иран затягивает расследование катастрофы украинского авиалайнера Boeing 737, который был сбит недалеко от Тегерана в январе.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в письменном комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Иран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве. Кроме того, он отказывается рассматривать пожизненное заключение как вариант наказания для виновных в катастрофе самолета МАУ под Тегераном

"Наша предварительная юридическая оценка трагедии - особо тяжкое преступление, при котором 176 мирных жителей убиты с использованием военной техники. Максимальное наказание - пожизненное заключение, компенсационные выплаты пострадавшим и авиакомпаниям за разрушенный самолет. Эта наша позиция неприемлема для Ирана, но они ничего не делают, чтобы предоставить нам детали и факты для другой классификации преступления", - сказал Мамедов.

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Он заявил, что Украина пойдет "параллельным путем", если ее требования не будут выполнены, не уточнив, что именно имеется в виду.

Заместитель генпрокурора также заявил, что Иран не ответил на запросы о совместных следственных действиях или о разрешении непосредственно связаться с иранской военной прокуратурой.

Мамедов отметил, что хочет увидеть результаты на следующем раунде переговоров, 3 декабря.

"У нас до сих пор нет официально подтвержденной позиции Ирана. Они не говорят "нет", но их "да" не ведет к прогрессу", - сказал заместитель генерального прокурора.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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