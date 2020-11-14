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Новости Политика Украины Крушение самолета МАУ в Иране
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авиакатастрофа (1662) Иран (1558) Харьковщина (4134) МАУ (327) Мамедов Гюндуз (115) Тегеран (16)

Иран отказывается рассматривать пожизненное заключение как вариант наказания для виновных в катастрофе самолета МАУ под Тегераном, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Иран отказывается рассматривать пожизненное заключение как вариант наказания для виновных в катастрофе самолета МАУ под Тегераном, - Мамедов

Иран затягивает расследование катастрофы украинского авиалайнера Boeing 737, который был сбит недалеко от Тегерана в январе.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в письменном комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Иран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве. Кроме того, он отказывается рассматривать пожизненное заключение как вариант наказания для виновных в катастрофе самолета МАУ под Тегераном

"Наша предварительная юридическая оценка трагедии - особо тяжкое преступление, при котором 176 мирных жителей убиты с использованием военной техники. Максимальное наказание - пожизненное заключение, компенсационные выплаты пострадавшим и авиакомпаниям за разрушенный самолет. Эта наша позиция неприемлема для Ирана, но они ничего не делают, чтобы предоставить нам детали и факты для другой классификации преступления", - сказал Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин о переговорах по сбитому самолету МАУ: Мы так и не дождались от иранской стороны ни одного обещанного документа

Он заявил, что Украина пойдет "параллельным путем", если ее требования не будут выполнены, не уточнив, что именно имеется в виду.

Заместитель генпрокурора также заявил, что Иран не ответил на запросы о совместных следственных действиях или о разрешении непосредственно связаться с иранской военной прокуратурой.

Мамедов отметил, что хочет увидеть результаты на следующем раунде переговоров, 3 декабря.

"У нас до сих пор нет официально подтвержденной позиции Ирана. Они не говорят "нет", но их "да" не ведет к прогрессу", - сказал заместитель генерального прокурора.

Также читайте: Вылету рейса МАУ "Тегеран-Киев" из аэропорта предшествовала отправка еще 10 бортов, - Мамедов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Даже иранцы вытирают ноги об зебилов ...
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14.11.2020 18:41
+4
Да сколько можно тянуть этот вопрос? Конкретно сказать, что мы виноваты и готовы отвечать за содеянное по полной программе! Государство Иран несёт ответственность за эту трагедию и точка! Не понимаю зачем нужны следственные материалы по этому делу? Украина предъявляет иск к Ирану. Иран приносит свои извинения и полностью удовлетворяет этот иск! Всё и на этом точка! Зачем распыляться по конкретному вопросу и размывать всё это? Я не понимаю чего конкретно хочет Мамедов.
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14.11.2020 19:29
+3
Из Раши пишете? Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов - Цензор.НЕТ 6959
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14.11.2020 19:15
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Даже иранцы вытирают ноги об зебилов ...
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14.11.2020 18:41 Ответить
-- по жизни...
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14.11.2020 19:23 Ответить
Тоб то из нас делают баранов.
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14.11.2020 20:51 Ответить
Я имею ввиду,такими сообщениями
наших СМИ.
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14.11.2020 20:53 Ответить
Гюндус-пидлый трус, голова, как арбус
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14.11.2020 18:49 Ответить
С чего Вы вообще взяли, что можете указывать другому государству как ему наказывать своих граждан? Не помню, чтобы Иран указывал США на сколько лет посадить капитана крейсера, по ошибке сбившего иранский пассажирский лайнер в 1988.
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14.11.2020 19:01 Ответить
Из Раши пишете? Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов - Цензор.НЕТ 6959
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14.11.2020 19:15 Ответить
С этой властью , они этот вопрос вообще скоро перестанут даже вспоминать.
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14.11.2020 19:03 Ответить
Украинцы -всего 6 комментарие ((
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14.11.2020 19:23 Ответить
Да сколько можно тянуть этот вопрос? Конкретно сказать, что мы виноваты и готовы отвечать за содеянное по полной программе! Государство Иран несёт ответственность за эту трагедию и точка! Не понимаю зачем нужны следственные материалы по этому делу? Украина предъявляет иск к Ирану. Иран приносит свои извинения и полностью удовлетворяет этот иск! Всё и на этом точка! Зачем распыляться по конкретному вопросу и размывать всё это? Я не понимаю чего конкретно хочет Мамедов.
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14.11.2020 19:29 Ответить
Мені також не зрозуміло навіщо блаЗЄнським довічне ув'язнення військовиків, які ненавмисне збили літака. Україну має цікавити лише грошова компенсація для сімей загиблих. А покарання винних -- це справа Ірану та його карного кодексу.
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14.11.2020 19:39 Ответить
Полностью с вами согласен. Погибших уже не вернуть. Надо добиться максимума для граждан Украины в плане компенсации!!! В этом его долг!!! Нельзя пиариться на такой трагедии!!!
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14.11.2020 20:15 Ответить
Я тоже не понимаю тему з "довичным увязненням".
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14.11.2020 20:56 Ответить
заместитель генерального прокурора Украины
Гюндуз Мамедов Ибн Оглы Рахат Лукум Ялла Чайхана и Три Колодца
сказал что он зарежит!!!
Мама джан клянусь!!
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14.11.2020 20:22 Ответить
ИХ И ИХ СЕМЬИ ПРОСТО НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!! Я БЫ ЗА СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ УБИЛ И НЕ РАЗ !)
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15.11.2020 12:06 Ответить
 
 