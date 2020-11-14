Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ

В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня. Это совещание может пройти уже в ближайшие дни.

Об этом со ссылкой на источник в ОП сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, в которых карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.

Ранее в СМИ появились сообщения, что такой разговор пройдет в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября. В то же время собеседники "РБК-Украина" среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало.

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