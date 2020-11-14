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Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ

В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня. Это совещание может пройти уже в ближайшие дни.

Об этом со ссылкой на источник в ОП сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, в которых карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.

Ранее в СМИ появились сообщения, что такой разговор пройдет в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября. В то же время собеседники "РБК-Украина" среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
так дело в том, что "Офис президента" - это вообще не государственный орган и работают в нём не государственные служащие ?

С какого хрена выбранные народом главы городов будут общаться с какими-то непонятными частными лицами, попавшими в эту самодеятельную организацию непонятно каким путём ?
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14.11.2020 19:14
+19
Не надо игнорировать.

Надо от мерий городов послать на совещание завхозов.

Шоб завхозы страны общались с завхозами мерий.
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14.11.2020 19:16
+16
Это если меры захотят. А так - просто пошлют Бубочку. будет не красиво. Гамнокомандующего послали.
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14.11.2020 19:08
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Без масок??
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14.11.2020 19:08 Ответить
главенствующий без мозгов
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14.11.2020 19:11 Ответить
Это если меры захотят. А так - просто пошлют Бубочку. будет не красиво. Гамнокомандующего послали.
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14.11.2020 19:08 Ответить
так дело в том, что "Офис президента" - это вообще не государственный орган и работают в нём не государственные служащие ?

С какого хрена выбранные народом главы городов будут общаться с какими-то непонятными частными лицами, попавшими в эту самодеятельную организацию непонятно каким путём ?
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14.11.2020 19:14 Ответить
Цікаво, а працюючі в рай і облдержадміністраціях на керівних посадах особи мають статус держслужбовців, чи ні? Судячи по наявності в назвах слова "державна", повинні мати. Тоді це нонсенс в президентскій вертикалі - держпосадовці підпорядковані особам ОПУ, які не мають статусу державних службовців.
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14.11.2020 19:38 Ответить
У зебилов задача проще. Сместить фокус с разворованого фонда Ковид на нехороших меров не желающих карантинить.
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14.11.2020 19:16 Ответить
Родителей их вызовите
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14.11.2020 19:09 Ответить
и в угол поставьте.
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14.11.2020 19:14 Ответить
и бооооольно накажииииите))
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14.11.2020 19:54 Ответить
вони там, в охвісті абсолютно втратили важелі управління. Не лише державою, а й усіма інституціями.

До речі, цікава стаття Сергія Висоцького "Леонід Федорович Зеленський" на порталі "Букви" - як вже самому ЗЕ доходить, що він - пародія диктатора.
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14.11.2020 19:10 Ответить
Где. ? В Феофании на процедурах?
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14.11.2020 19:10 Ответить
Неудобно будет если проигнорируют.
Правда, можно будет соврать, что совещание отменили.
Но журналисты все равно подробности выяснят...
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14.11.2020 19:12 Ответить
Не надо игнорировать.

Надо от мерий городов послать на совещание завхозов.

Шоб завхозы страны общались с завхозами мерий.
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14.11.2020 19:16 Ответить
Оце був би троллінг!
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14.11.2020 19:40 Ответить
Ну почему же троллинг ?

Это было бы согласно букве закона.

С какого хрена какие-то частные лица вызывают на совещание госслужащих ?

Я тоже хотел бы министров к себе в цех вызвать на совещание.
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14.11.2020 19:44 Ответить
мэры вроде не госслужащие
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14.11.2020 19:55 Ответить
там всё очень запутано.

по каким-то параметрам госслужащие ( в части ограничений и надбавок), а по каким-то параметрам - это вообще отдельная каста "посадових осіб, но входящая в исполнительную власть
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14.11.2020 20:03 Ответить
Але, погодьтесь, була би хохма, правда, зміст розмови складався би тільки з пі..пі...пі і і і іі.
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14.11.2020 20:44 Ответить
ну чому ж ?

сценаристи кварталу 95 розказували б вбиральницям виконкомів міст про те, чим вони можуть шантажувати свої міста
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14.11.2020 21:38 Ответить
или придумают...
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14.11.2020 19:40 Ответить
Хто нибудь, в ОПе, смотрящий за туалетами Ермак, покажите Бубоче Конституцию.
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14.11.2020 19:13 Ответить
он ее скурит
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14.11.2020 19:14 Ответить
Сразу км, какого хрена вы пытаетесь ограничивать. И что это за орган офис президента. Кто это такие?
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14.11.2020 19:14 Ответить
Нихто.
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14.11.2020 19:14 Ответить
И нихто не приедет! -- считаем в сумме: Конституционный, Региональный, Парламентский, Медицинский, Президентский кризисы + полная непонятка в народе = скоро будет в Украине новый Президент! -- или шо-то на него сильно похожее...

(правда, тоже от Бени -- но уже не такой дурак, как избиратели Зеленского)
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14.11.2020 19:15 Ответить
Не исключено, что пошлют обратно к Бениной матери.
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14.11.2020 19:42 Ответить
От печали до радости -- всего лишь дыханье (с) ... ...и в обратную сторону -- рукой подать...*)
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14.11.2020 20:07 Ответить
хотелки свои пусть себе в одно место засунут
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14.11.2020 19:17 Ответить
... и заразить их гадов таких
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14.11.2020 19:17 Ответить
митяй ...... теряешь авторитет.! **** вы смотрите на Европу и подражаете ей....вам еще долго до неё.научитесь по европейски ставить проблемы людей выше своих денежных амбиций
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14.11.2020 19:17 Ответить
По большому счету, мэры городов проигнорировали меры, предпринятые исполнительной властью.
Поэтому, было бы логично пригласить их на заседание к Шмыгалю.
Инициатива администрации президента, не совсем понятна.
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14.11.2020 19:18 Ответить
Кэрнеса не забудьте запросити
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14.11.2020 19:18 Ответить
Та легко!
Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ - Цензор.НЕТ 3757

Последние настройки введут и встречайте:
Робот Вердер Кернес!
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14.11.2020 19:21 Ответить
Щоби на них начхати?
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14.11.2020 19:20 Ответить
БактериоЛогическая война??
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14.11.2020 19:21 Ответить
Сомневаюсь, что из этого может что-то получиться.
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14.11.2020 19:22 Ответить
Дураком будет тот мер кто придет на это совещание потому что по предписанию кабмина об карантине выходного дня они сами же нарушают ими же принятые мероприятия разрешив проводить выборы у выходной,ими же запрещеный,,день.
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14.11.2020 19:22 Ответить
Припиніть обливати брудом Зеленського! Я не встигаю лайкати!
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14.11.2020 19:25 Ответить
Нічим не зарадиш, висловлюю вам глибоке співчуття, міцного вам здоров*я, тримайтеся ногами за землю, а руками за повітря1
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14.11.2020 19:47 Ответить
Яке совєщаніє?!
Ці мери ще вчора повинні були шконку гріти в сізо сбу

Повний розвал країни...
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14.11.2020 19:28 Ответить
Янукович перелогинься.
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14.11.2020 19:32 Ответить
Это просто показывает, что исполнительная власть не работает.
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14.11.2020 19:45 Ответить
Офис Президента - это не исполнительный орган власти, не выборный орган власти, не судебный орган, это вообще ничто, простой офис, где сидят простые клерки и секретарки...

И на каких основаниях, какие то секретарки вызывают к себе выбранных мэров, за которых голосовали жители городов?
Ещё наверное и угрожать будут мэрам.
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14.11.2020 19:31 Ответить
называя ОП, забыли букву "Г" дописать- ОПГ
- организованная преступная группировка...
- офис президентских гандонов...
... и еще много слов на букву "Г" - подставьте сами
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14.11.2020 19:36 Ответить
Офіс президента хоче зібрати на нараду мерів міст, де відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7290
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14.11.2020 19:40 Ответить
Ну хоч нарада . А не так , як при папєрєдниках . Думаю , що всі мають працювати . Медицина , теж мае працювати . Хворі в легкій формі мають сидіти вдома . Тим що хворіють тяжче , - місце в лікарні .
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14.11.2020 19:41 Ответить
а що ця нарада дає? Гроші до бюджету, кісень у лікарнях, чи вплине на стан хворих? Мета наради одна - залякати незгідних із маячнєю зеленого непорозуміння
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14.11.2020 20:02 Ответить
А ще , - підставити плече допомоги країні , що потребує допомоги . Но Петру Олексійовичу країна Україна потрібна лише для свого бізнесу . Петро Олексійович , будь ласка , не зашкодуйте свої кошти для пересічних українців .
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14.11.2020 20:43 Ответить
Тупе? https://interfax.com.ua/news/general/652124.html
Щось подібне про блазня знайдешь то похвалишься
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14.11.2020 21:13 Ответить
Чому мерів? Чому не позвати до офісу президента народ з вилами?
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14.11.2020 19:51 Ответить
Зараз кликати народ не на часі. Ще не всі лохи та бовдури протверезили
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14.11.2020 20:04 Ответить
В Феофании собирать будут? Главное чтобы Баканов на стреме был
Офіс президента хоче зібрати на нараду мерів міст, де відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3404
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14.11.2020 19:58 Ответить
А Гэпа вийде? Ні?! Ну тож, хоча б м'яча з палати Шаріте зкиньте!)
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14.11.2020 20:15 Ответить
А ********** в курсе, что все его херят?
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14.11.2020 20:49 Ответить
Я думаю , что люди , у которых температура не превышает 38. 0 . , - должны сидеть дома и не паниковать . Обычный парацетамолмукалтинсинупрет в помощь . Ацетилка , - если выше ******************* .
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14.11.2020 21:14 Ответить
Нужно провести им "экскурсию" по инфекционным отделениям Киева!
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15.11.2020 03:54 Ответить
Ой, я что-то пропустил? А где гневное постукивание ножкой по медицинскому кафелю? А где приветьі мерам(городским головам) городов от прокуратурьі, СБУ, КРУ, ВРУ, ОГПУ и лично от зеленого недоумка по имени Зеленский?
Что, сдулось чмо?
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15.11.2020 07:49 Ответить
 
 