Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня. Это совещание может пройти уже в ближайшие дни.
Об этом со ссылкой на источник в ОП сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, в которых карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.
Ранее в СМИ появились сообщения, что такой разговор пройдет в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября. В то же время собеседники "РБК-Украина" среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало.
Также на Цензор.НЕТ: Кадры из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника". ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
С какого хрена выбранные народом главы городов будут общаться с какими-то непонятными частными лицами, попавшими в эту самодеятельную организацию непонятно каким путём ?
До речі, цікава стаття Сергія Висоцького "Леонід Федорович Зеленський" на порталі "Букви" - як вже самому ЗЕ доходить, що він - пародія диктатора.
Правда, можно будет соврать, что совещание отменили.
Но журналисты все равно подробности выяснят...
Надо от мерий городов послать на совещание завхозов.
Шоб завхозы страны общались с завхозами мерий.
Это было бы согласно букве закона.
С какого хрена какие-то частные лица вызывают на совещание госслужащих ?
Я тоже хотел бы министров к себе в цех вызвать на совещание.
по каким-то параметрам госслужащие ( в части ограничений и надбавок), а по каким-то параметрам - это вообще отдельная каста "посадових осіб, но входящая в исполнительную власть
сценаристи кварталу 95 розказували б вбиральницям виконкомів міст про те, чим вони можуть шантажувати свої міста
(правда, тоже от Бени -- но уже не такой дурак, как избиратели Зеленского)
Поэтому, было бы логично пригласить их на заседание к Шмыгалю.
Инициатива администрации президента, не совсем понятна.
Последние настройки введут и встречайте:
Робот
ВердерКернес!
Ці мери ще вчора повинні були шконку гріти в сізо сбу
Повний розвал країни...
И на каких основаниях, какие то секретарки вызывают к себе выбранных мэров, за которых голосовали жители городов?
Ещё наверное и угрожать будут мэрам.
- организованная преступная группировка...
- офис президентских гандонов...
... и еще много слов на букву "Г" - подставьте сами
Щось подібне про блазня знайдешь то похвалишься
Что, сдулось чмо?