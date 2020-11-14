Выходить из дому кроме как на работу, в магазин и на прогулку запретили в Австрии

Австрия вводит полный локдаун, так как частичный не помог. С 20:00 до 6:00 действует комендантский час, в остальное время выходить из дому можно только по уважительным причинам.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Хотя никто и не хочет второго локдауна, но он - единственное средство, которое, как мы точно знаем, является действенным", - заявил Курц.

В Австрии закроют школы и магазины, в которых не продают товары первой необходимости. Кроме того, в стране круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Разрешено выходить только на работу, учебу, для удовлетворения важных потребностей, ухода за другими людьми и для прогулок или спортивных упражнений на свежем воздухе. Сейчас комендантский час действует в стране с 20:00 до 6:00 утра.

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Частные встречи разрешаются только с партнером или партнершей, отдельными ближайшими родственниками или другими близкими людьми.

Открытыми остаются супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски. Школы переходят на дистанционное обучение. Также, где это возможно, на предприятиях должен состояться переход работников на удаленный режим работы.

Новые ограничения будут действовать в Австрии с 17 ноября и предварительно до 6 декабря включительно.

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Количество заражений коронавируса в Австрии продолжает расти несмотря на "частичный локдаун", который правительство ввело в начале ноября. За последние сутки там подтвердили 9 586 новых случаев инфицирования коронавирусом, 53 человека умерли.