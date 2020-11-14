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Выходить из дому кроме как на работу, в магазин и на прогулку запретили в Австрии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выходить из дому кроме как на работу, в магазин и на прогулку запретили в Австрии

Австрия вводит полный локдаун, так как частичный не помог. С 20:00 до 6:00 действует комендантский час, в остальное время выходить из дому можно только по уважительным причинам.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Хотя никто и не хочет второго локдауна, но он - единственное средство, которое, как мы точно знаем, является действенным", - заявил Курц.

В Австрии закроют школы и магазины, в которых не продают товары первой необходимости. Кроме того, в стране круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Разрешено выходить только на работу, учебу, для удовлетворения важных потребностей, ухода за другими людьми и для прогулок или спортивных упражнений на свежем воздухе. Сейчас комендантский час действует в стране с 20:00 до 6:00 утра.

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Частные встречи разрешаются только с партнером или партнершей, отдельными ближайшими родственниками или другими близкими людьми.

Открытыми остаются супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски. Школы переходят на дистанционное обучение. Также, где это возможно, на предприятиях должен состояться переход работников на удаленный режим работы.

Новые ограничения будут действовать в Австрии с 17 ноября и предварительно до 6 декабря включительно.

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Количество заражений коронавируса в Австрии продолжает расти несмотря на "частичный локдаун", который правительство ввело в начале ноября. За последние сутки там подтвердили 9 586 новых случаев инфицирования коронавирусом, 53 человека умерли.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
тут выбор простой : не хочешь учиться - не учись.

желающий выучится и онлайн, а дебилу и учитель не поможет
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14.11.2020 19:41
+9
Стадо должно быть в стойле, скоро нельзя будет окно открыть без причины
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14.11.2020 19:48
+8
система здравоохранения убита не ковидом,
она долго и планомерно уничтожалась намеренно!
скажите, что это не запланированный геноцид всего народа Украины?!
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14.11.2020 19:45
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80% оборота ноября прошлого года.
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14.11.2020 20:50 Ответить
В общем я поняла что у нас нарид тупой....
Знаете когда мой ребенок ходил в садик.... Одна неадекватная привела свою личинку(уж извините) больного ветрянкой(она знала! Чтоб увидел деда мороза!!! То что дети заболели.. Воспитатель нет( она переболела в детстве) а вот ее муж заболел т.. К онкретно! В детстве не болел ветрянкой.. Тяжело перенес..
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14.11.2020 20:08 Ответить
А куда люди ещё ходят кроме как на работу, в магазин и на прогулки ?
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14.11.2020 20:10 Ответить
На бл@дки...
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14.11.2020 20:20 Ответить
Ключевой термин "на работу". В Австрии закроют школы и магазины, в которых не продают товары первой необходимости. Вот и весь локдаун по-австрийски. не так у нас - закрыть все и всех по домам
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14.11.2020 20:12 Ответить
Надо что-то делать, подумал Румата. Только что? Сбить его с лошади? Нет. Всадник начал медленно отводить копье для удара. Ах, да!.. Румата вяло поднял левую руку и оттянул на ней рукав, открывая железный браслет, который ему дали при выходе из дворца. Всадник присмотрелся, поднял копье и проехал мимо. "Во имя господа", - глухо сказал он со странным акцентом. "Именем его", - пробормотал Румата и пошел дальше мимо другого всадника, который старался достать копьем искусно вырезанную деревянную фигурку веселого чертика, торчащую под карнизом крыши.
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14.11.2020 20:13 Ответить
для все остальных, только боль Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 6609
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14.11.2020 20:15 Ответить
Однако маразм крепчает.
Сказочные талбо€бы расплодились и у гансов.
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14.11.2020 20:23 Ответить
Кончіта Вурст показала,що ганси вже не ті...)
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14.11.2020 20:28 Ответить
у гансів давним давно при владі невігласи. Подивіться хто є міністр здоров'я Німеччини. І всі питання відпадуть. Такі самі фрукти працюють міністрами у більшості європейських країн. Без освіти без досвіду реальноїроботи. Лише ті що вміють натрусити на вуха люмпнам про майбутні ніштяки.
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14.11.2020 21:46 Ответить
мечты австрийца гитлера сбылись.всемирный концлагерь.кто бы мог подумать.
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14.11.2020 20:32 Ответить
это временно
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15.11.2020 17:55 Ответить
границ у росии нет.всем душегубку можно и без маски.
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14.11.2020 20:41 Ответить
Да всё там хорошо, я работаю там... Но сейчас завидуют немцам в плане заражений.
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14.11.2020 20:42 Ответить
испанский грипп 100 лет назад был покруче.сейчас смертность 0,7%,тогда было 9 %.степанов догонит.он крутой математик.
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14.11.2020 20:49 Ответить
Кто тут с Корра?
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14.11.2020 20:51 Ответить
А зачем вам ? ))
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14.11.2020 20:55 Ответить
..ПРокацапський *зливний бачок * ! Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 5899
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14.11.2020 21:03 Ответить
Я. 10 лет назад сюда свалил с Корра. С тех пор, как его купил Клименко и Корр стал рыговским.
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14.11.2020 23:15 Ответить
время интровертов )))
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14.11.2020 20:57 Ответить
Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 323 Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 8972
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14.11.2020 21:04 Ответить
///
У министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус.
Глава министерства пошел на самоизоляцию после подтверждения диагноза.
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14.11.2020 21:20 Ответить
Сделают из степашки стешапку, бо самоизоляцией он не отделается.
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14.11.2020 21:53 Ответить
А если и это не поможет? Что дальше?
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14.11.2020 21:40 Ответить
В общем, запретили шляться по публичным домам, а остальное разрешено.
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14.11.2020 21:45 Ответить
а зачем еще выходят с дому?
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15.11.2020 11:32 Ответить
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