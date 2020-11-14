Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук

На следующем пленарном заседании Верховной Рады, которое пройдет 17 ноября, народные депутаты планируют рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в видеоролике, опубликованном президентом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. По-моему, это очень символично, что принятие такого закона происходит именно в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине", - сказал он.

По словам Стефанчука, также парламент планирует рассмотреть законопроекты об инвестиционных нянях, системе общественного здоровья, виртуальных активах, а также проект закона о защите детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность, и ряд других социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина.

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"Всего на следующей неделе мы запланировали к рассмотрению на разных стадиях более сотни законодательных актов. Надеюсь, что парламент, несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме тоже, сможет эффективно выполнить возложенную на него функцию", - сказал первый заместитель председателя парламента.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.