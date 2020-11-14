РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5001 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1 894 49
ВР (28732) Стефанчук Руслан (578)

Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук

На следующем пленарном заседании Верховной Рады, которое пройдет 17 ноября, народные депутаты планируют рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в видеоролике, опубликованном президентом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. По-моему, это очень символично, что принятие такого закона происходит именно в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине", - сказал он.

По словам Стефанчука, также парламент планирует рассмотреть законопроекты об инвестиционных нянях, системе общественного здоровья, виртуальных активах, а также проект закона о защите детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность, и ряд других социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский опубликовал второе видео из Феофании. ВИДЕО

"Всего на следующей неделе мы запланировали к рассмотрению на разных стадиях более сотни законодательных актов. Надеюсь, что парламент, несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме тоже, сможет эффективно выполнить возложенную на него функцию", - сказал первый заместитель председателя парламента.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Куди квапитесь, "слуги"? Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2811
показать весь комментарий
14.11.2020 21:32
+6
Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4302
показать весь комментарий
14.11.2020 21:34
+4
он уже избраный президент - president elect.
показать весь комментарий
14.11.2020 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди квапитесь, "слуги"? Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2811
показать весь комментарий
14.11.2020 21:32 Ответить
Байден буде президентом . ))
показать весь комментарий
14.11.2020 21:37 Ответить
он уже избраный президент - president elect.
показать весь комментарий
14.11.2020 21:41 Ответить
И рассмотрит 8 миллиардов законов,

докажет в шестой раз теорему Ферма

и восемь раз за год досчитает до бесконечности !!!
показать весь комментарий
14.11.2020 21:52 Ответить
8 миллиардов не 8, но думаю по одному в неделю уже будет совсем неплохо - тот случай когда спешка не нужна...
показать весь комментарий
14.11.2020 22:03 Ответить
та я не про Байдена - он и 8, дай Боже, за 5 лет рассмотрит.

Я про заголовок статьи и про наших рассмотрителей
показать весь комментарий
14.11.2020 22:08 Ответить
та я понял и смеюсь вместе с вами....
показать весь комментарий
14.11.2020 22:10 Ответить
Как тебя , номерного , без имени и фамилии , суку вообще на сайт допускают . Росии - пис.да . Теперь - дело только времени .
показать весь комментарий
14.11.2020 22:11 Ответить
Квапляться всю кремлівську програму до 16.12. Саме до 16 грудня ЄС чекає від нас відновлення роботи антикорупційного законодавства, в іншому випадку - офіційно припиняється дія безвізового режиму та фінансової допомоги.
Що відбудеться після того - не важко здогадатись
показать весь комментарий
15.11.2020 09:12 Ответить
и кива тоже будет рассматривать, а не чесать?
и еременко, анала нет?
уточняю просто....
показать весь комментарий
14.11.2020 21:33 Ответить
Путину-***** Гааги не избежать . Токмо по болезни паркинсона . И то - **** , закосит .
показать весь комментарий
14.11.2020 21:46 Ответить
"закосит" - ето именно то слово - ето модно ето в тренде - спасибо!
показать весь комментарий
14.11.2020 21:52 Ответить
в Феофаніі набір новачків в 95-ий?
показать весь комментарий
14.11.2020 21:34 Ответить
Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4302
показать весь комментарий
14.11.2020 21:34 Ответить
Шо знову ........
показать весь комментарий
14.11.2020 21:40 Ответить
Ковидные сказочники возбудились сегодня...
показать весь комментарий
14.11.2020 21:37 Ответить
у тебя пока нет трупов от пневмонии среди родственников ?
показать весь комментарий
14.11.2020 21:54 Ответить
Да пошёл ты, кретин
показать весь комментарий
14.11.2020 21:57 Ответить
то есть, пока нет ?
показать весь комментарий
14.11.2020 21:59 Ответить
Іди нах, урод проплачений
показать весь комментарий
14.11.2020 22:20 Ответить
грубо и не гуд совсем, на ровном месте...
показать весь комментарий
14.11.2020 22:27 Ответить
What can I say- alway speak my mind.
показать весь комментарий
14.11.2020 22:49 Ответить
just come down that's all
показать весь комментарий
14.11.2020 22:52 Ответить
Why!? What are you my father?)
показать весь комментарий
14.11.2020 23:36 Ответить
Why!
had no intension to make you feel bad
показать весь комментарий
14.11.2020 23:43 Ответить
My apologies. I'm in the relaxing mood. Good night.
показать весь комментарий
14.11.2020 23:44 Ответить
it's ok
показать весь комментарий
14.11.2020 23:46 Ответить
У них вождь, говорят, слег.
показать весь комментарий
14.11.2020 22:12 Ответить
И сколько из них на благо страны и людей?
показать весь комментарий
14.11.2020 21:39 Ответить
Желая громко пёрднуть мона и обосратца..
показать весь комментарий
14.11.2020 21:41 Ответить
И мы должены поверить, что наши депутаты способны работать с такой эффективностью? Я скорее поверю в честного судью... 🤔
показать весь комментарий
14.11.2020 21:41 Ответить
не нужно спешить, когда про судей....
показать весь комментарий
14.11.2020 21:44 Ответить
Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/14/7273580/
показать весь комментарий
14.11.2020 21:43 Ответить
он будет продолжать бороться с микробой во шо бы оно все не встало....
пока шо 1:0 в пользу хворобы...
мониторим ситуацию....
показать весь комментарий
14.11.2020 21:50 Ответить
. Желаю скорейшего выздоровления !! Если не секрет , опишите , пожалуйста течение болезни . Это очень важно для всей страны .
показать весь комментарий
14.11.2020 21:57 Ответить
Основним для українців було питання ОБІГУ землі (НЕ ПРОДАЖУ). Ви його на референдум не винесли. А про дурь і всяку фігню може і гідрант опитування проводить, хочь щотижня по відосиках, спустивши на це гроші досі невідомого походження.
показать весь комментарий
14.11.2020 21:46 Ответить
Что. Выздоровел? От короны? И без ивл?
И сразу к работе своими ручками? Не перетрудитесь.. А то от работы кони дохнут дохнут
показать весь комментарий
14.11.2020 21:48 Ответить
там степашка видосики пилит о том, что заразился страшной-престрашной смертельной и практически неизлечимой короной (с его каждодневных слов). )
показать весь комментарий
14.11.2020 21:50 Ответить
рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук


Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт. Ты агрегат! Дуся, ты! Дуся-агрегат! Ты агрегат! Дуся, на! сто киловатт! Давай-давай! Дуся, эх ...
https://youtu.be/vnmiTOhV03I
показать весь комментарий
14.11.2020 21:52 Ответить
они пилят видосики...хай бошки свои отпилят.. толку будет большое
показать весь комментарий
14.11.2020 21:56 Ответить
Очередной развод Лохов и неЛохов..
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.11.2020 21:56 Ответить
верх зраду спалити за такі побори на авто : ауді 2019 року митні геноцидні ставки пів ляма , вантажівка Ман бортова чи мерс 2010 - 2015 рік від 700 000 до півтора лямеки, це не депутати це концлагерні пітушари
показать весь комментарий
14.11.2020 22:00 Ответить
Всі терміново «захворіли» короною, а антиконституційні закони будуть приймати звичайні шістки! Ця хитрожопа маланота відверто почала напружувати своїми махєрами!
показать весь комментарий
14.11.2020 22:19 Ответить
Планується, що Верховна Рада наступного тижня розгляне понад сотню законопроєктів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7256
показать весь комментарий
14.11.2020 22:21 Ответить
Вот как такое можно говорить попав ВНЕЗАПНО? на карантин? Т е за ВР ты уверен ?их ковид не возьмет? Или вы все с Вовкой понарошку там в бункерпалатах сидите ?
показать весь комментарий
14.11.2020 22:47 Ответить
эти зРадовские дебилы не смогли принять закон об отмене зимнего времени... и сейчас эта небритая толстозадая неприятная морда говорит о более ста законах... это уже не театр абсурда...это ыдыйотызм... а чтобы в дальнейшем такого больше не было, чтобы не было арахуймий, стефанчуков и других позорников, пришла пора сказать - тюрьма твой дом...
показать весь комментарий
15.11.2020 00:46 Ответить
Может не надо?
показать весь комментарий
15.11.2020 07:50 Ответить
 
 