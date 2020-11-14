Зеленский обратился к украинцам в ОРДЛО на русском языке: Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы

Строительство новых и современных КПВВ на линии разграничения и восстановление дорог и инфраструктуры Донбасса - безоговорочное свидетельство того, что Украина открыта для всех своих граждан, в том числе тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы движемся дальше - дальше на пути к миру в нашей стране", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что Украина на контролируемой территории открыла все КПВВ в Донецкой и Луганской областях. При этом несколько дней назад на Луганщине появилось два новых контрольных пункта въезда/выезда в Счастье и Золотом.

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"Помните, было очень много "зрады" из-за разведения там войск. А по факту сейчас там мирно и тихо. Кстати, я был там неделю назад. Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди теперь могут получать пенсии, соцвыплаты и в целом 88 административных услуг. И, кстати, в этом же центре есть отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно", - констатировал президент.

Глава государства выразил убеждение, что именно с такими словами, как "удобство", "комфорт" и "безопасность", у граждан, особенно у тех, кто проживает на оккупированных территориях, должна ассоциироваться Украина.

"Я считаю, что такие центры и такой подход должны максимально внедряться. Можно сказать так: на всей территории Донецкой и Луганской областей должен быть такой кусочек Счастья", - добавил Владимир Зеленский.

Отдельно президент обратился на русском языке к гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях: "Вы видите все сами - Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы. Во всех смыслах этого слова".

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Владимир Зеленский отметил: Украина со своей стороны делает все, чтобы война наконец-то закончилась.

"Я точно знаю, что эта война закончится и никакие КПВВ нам будут не нужны", - резюмировал глава государства.