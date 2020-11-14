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"Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Карантинные ограничения - ничто, по сравнению с больницами.

Об этом в Facebook написала депутат "Слуги народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что ей "много пишут и звонят, чтобы рассказать о нашей медицине в действии".

"Маски? Тесты? Медпрепараты? Карантин? Локдаун? Дистанция? Все это - НИЧТО по сравнению с нашими больницами, в которые попадают ковидные больные. Да, собственно, любые. Все. Не скажу что все плохо. Есть и очень даже сносно. Но есть - ниже плинтуса", - сообщила Богуцкая.

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Нардеп отметила, что ей "грустно не от того, что у нас нет средств на хорошие больницы", а "от того, что у нас есть средства на бесполезную, бестолковую, никому не нужную предвыборную политическую рекламу".

"Сегодня на страничке своего читателя, Fedir Krecy, прочитала чьё-то известие о том, что Федор вчера умер. Умер в Одесской больнице. Вероятно от коронавируса, потому что перед этим он описывал свое состояние, просил купить ему сатуратор... Писал о тестах, которые с интервалом в 40 минут показали противоположные результаты... Писал, что срочно продает свою новую машину, потому что деньги нужны на лечение… И в полном отчаянии написал президенту и министру Степанову о том, что медицины в стране нет. Есть геноцид", - сообщила Богуцкая и приложила пост подписчика.

Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!, - слуга народа Богуцкая рассказала об умерших знакомых 01

Она также рассказала о видео, снятом в 5-й киевской больнице. "Импровизированное интервью от мужчины, который через час после интервью скончался от легочной недостаточности. Он рассказывал о том, что за несколько дней к нему никто так и не подошел", - пишет нардеп.

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Кроме того, она процитировала пост Андрея Костенко, в котором говорится о смерти матери мужчины во 2-й горбольнице Запорожья, которая "специализируется" на лечении коронавируса.

По его словам, матери диагноз ставили "на глаз, так как экспресс-анализ по крови дал отрицательный результат. Не поверили, взяли мазки и мокроту, и снова в лабораторию".

За все время пребывания в больнице, по словам сына, к женщине больше никто не подошел. "Лекарства, купленные на несколько тысяч гривен, так и остались в нераспечатанном пакете. Анализы, взятые почти за неделю до смерти, так и остались невостребованными в лаборатории. Мама страдала, мучилась, задыхалась, но кроме окриков от санитарок "зачем вы крутитесь, зачем встаете", ничего так и не услышала. Близких, естественно, в отделение не пускали - карантин все-таки. Но даже давление ни разу не измерили, даже в момент смерти медсестры удерживали, чтобы мама сильно не конвульсировала. Так и умерла - без помощи, без процедур, без уколов и капельниц. А зачем тратить время и лекарства на женщину с якобы коронавирусом? Все равно не помочь, да и возраст не перспективный", - уверен Костенко.

Он сообщил, что как причину смерти матери записали инсульт. Результат анализа был негативный.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+62
"Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых - Цензор.НЕТ 3299
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14.11.2020 23:34
+51
Помню в марте эта кацапская консерва утверждала, что короно-бесие - это одна из величайших афер мира.
"Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых - Цензор.НЕТ 5040
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14.11.2020 23:42
+50
Богуцька, так коли путч?

А якщо серйозно, люди починають сприймати ковід всерйоз лише після смерті тих, кого безпосередньо знали.
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14.11.2020 23:32
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Страница 4 из 4
Андре 2014: ваш рецепт лечения чиновника был бы приемлем неск. десятилетий назад Но увы! - неприемлем в настоящее время. Показной гуманизм всего мира встанет на защиту человеческих жизней независимо от вины осуждённых. Мы можем позволить себе настроить против Украины общественность всего цивилизованного мира? Я лично против смертной казни, но за неотвратимость и суровость наказания, за очень длительные сроки тюремного заключения. Ведь есть же случаи, когда оказывалось, что человек невиновен уже после приведения смертного приговора в исполнение.Думаю, что перспектива получить 15 и более лет тюр. заключения - страшно. Поэтому надо бороться за неотвратимость и строгость приговоров, за справедливый суд. Да, люди должны бояться наказания за преступления, должны страдать из-за своей вины. НО : страдает и раскаивается (если раскаивается) лишь ЖИВОЙ наказанный. Сроки наказания должны бы быть очень длительные, чтобы вышедшие на волю не могли ни приняться за старое, ни воспользоваться наворованным и припрятанным, т. е. в глубокой старости.
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15.11.2020 13:40 Ответить
Андре 2014: ваш рецепт лечения чиновника был бы приемлем неск. десятилетий назад Но увы! - неприемлем в настоящее время. Показной гуманизм всего мира встанет на защиту человеческих жизней независимо от вины осуждённых. Мы можем позволить себе настроить против Украины общественность всего цивилизованного мира? Я лично против смертной казни, но за неотвратимость и суровость наказания, за очень длительные сроки тюремного заключения. Ведь есть же случаи, когда оказывалось, что человек невиновен уже после приведения смертного приговора в исполнение.Думаю, что перспектива получить 15 и более лет тюр. заключения - страшно. Поэтому надо бороться за неотвратимость и строгость приговоров, за справедливый суд. Да, люди должны бояться наказания за преступления, должны страдать из-за своей вины. НО : страдает и раскаивается (если раскаивается) лишь ЖИВОЙ наказанный. Сроки наказания должны бы быть очень длительные, чтобы вышедшие на волю не могли ни приняться за старое, ни воспользоваться наворованным и припрятанным, т. е. в глубокой старости.
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15.11.2020 13:41 Ответить
Совершенно не возражаю. Просто первых отмазавшихся должны находить дохлыми. А потом можно вернуться к гуманизму, конфискациям и длительным срокам за особо тяжкие.
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15.11.2020 13:50 Ответить
Що це за сітка в неї на шнобелі?
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15.11.2020 13:49 Ответить
хоть поубивайте друг друга что Порошенко власть г...и так далее...и что во всех бедах виновата Супрун...но реформа должна проходить по этапно и в той ситуации которая в Украине., то что в конституции медицина прописана бесплатная она находила компромис ...
Но вы привели к власти великих клоунов которын деньги с медицины берут на строительство дорог и армии, не благодарите ни кого только себя
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15.11.2020 14:00 Ответить
Наша медицина - медицина корумпованої держави. Корупція - це лікарі з купленою освітою, що прийшли до розвалених лікарень брати гроші з пацієнтів за безкоштовне лікування у той час, як чиновники від медицини дерибанять бюджетні кошти. Хоч когось покарано? І не покарають в наших корумпованих судах. Ми йдемо в Євросоюз? Казка "нелохів" для лохів.
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15.11.2020 14:01 Ответить
Вы просто не в курсе, что средства, потраченные на платное обучение с интернатурой в медицинском вузе вернутся лет через десять - если жить на одну голую зарплату врача. Хотите попробовать? Так вот нечего трындеть про врачей - у них выхода нет. Или увеличьте ЗП раз в десять-пятнадцать, или заткнитесь.
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15.11.2020 14:27 Ответить
Тогда не надо быть врачом . Для тех у кого есть совесть,выход всегда есть.
Переквалифицируйтесь в пивовара.
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15.11.2020 14:35 Ответить
Вы тогда бы уже не родились. Эта медицина должна была умереть лет восемьдесят назад. Будьте довольны, что вас хотя бы так лечат за эти деньги. Еще раз повторяю - если вы не знаете нашей медицины изнутри - заткнитесь и не произносите идиотских советов.
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15.11.2020 14:44 Ответить
Это не совет. Это требование ,если вы продаёте совесть - то на выход из медицины и оправдания тут нет.
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15.11.2020 14:52 Ответить
Авиценна сказал: " Мысли о хлебе насущном не должны отвлекать врача от забот о здоровье его пациентов". Систему надо лечить по-другому, иначе совсем без медиков останетесь.
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15.11.2020 15:16 Ответить
Совести хватит максимум на месяц. До момента голодной смерти.
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15.11.2020 14:45 Ответить
Зебилье - а где же ваше большинство, президент, прокуроры, министры ))))
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15.11.2020 14:09 Ответить
очнулась! каждые сутки по 200 человек умирает и ничего все привыкли просто статистика. еще и на концертики ходят, да детишек классами в киношку водят.
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15.11.2020 14:10 Ответить
«МЕДИЧНА РЕФОРМА» - реформа смертності
https://youtu.be/t8Jd-nQtVRM
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15.11.2020 14:48 Ответить
Валєра Ананьєв правий.
Супрун не дозволили зробити те, що вона напланувала.
Зараз би в нас не було такого бардаку.
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15.11.2020 15:34 Ответить
Там щє промайнув дурнуватий квартал 95 з пародією на Уляну.
Ржали дибіли...
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15.11.2020 15:35 Ответить
так мало того що їй не дали зробити реформу ватні зебіли на неї ще й хочуть повісити гріхи за два роки управління Зеленського.
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15.11.2020 15:50 Ответить
Иди на протесты беларус - нечего тебе здесь делать. Или ты к сильным не относишься?
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15.11.2020 14:50 Ответить
Не знаю, хто така Богуцька, до СН ставлюсь негативно, але сказано вірно.
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15.11.2020 15:00 Ответить
це крикуха, за вдяки якій народ обрав клована.
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15.11.2020 15:36 Ответить
С Луны свалились?
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15.11.2020 19:25 Ответить
Лізка частина цієї піар влади.
Тобто вона несе пряму відповідальність за весь коронавірусний безлад.
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15.11.2020 15:21 Ответить
аха і фото доречне підібрали,на цензорі тролі ще ті)
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15.11.2020 15:37 Ответить
Лизочка Богуцкая проснулась? А не она ли лизала Зелю во все отверстия и говорила какой он классный и какой у них с Ермаком рабочий тандем? А теперь, что у Лизы глазки открылись?
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15.11.2020 15:43 Ответить
там у пості знову поносять Супрун яка не займалася реформою другого рівня,навіщо Цензор розміщує таке?
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15.11.2020 15:47 Ответить
Я так розумію, що якщо людина бажає жити, то у лікарню не треба їхати, бо шанс вижити у лікарні = 10 %. О - то, купляти ліки і вдома під наглядом близьких = є шанс одужати. Лікарня = смерть майже у 80 %. "Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих - Цензор.НЕТ 7657 "Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих - Цензор.НЕТ 7657
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15.11.2020 15:47 Ответить
Глупость. Откуда люди берут эту бредовую информацию? Таких паникеров в военное время к стенке ставили
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15.11.2020 16:33 Ответить
Та я сама військова. Не треба мене до стінки )))))))))))
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15.11.2020 18:48 Ответить
P.S. По-моему Богуцкая задумала путч. Ждем, попкорн скоро завезут.
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15.11.2020 16:00 Ответить
А не пішла б ти гнида в паРашу!
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15.11.2020 16:40 Ответить
интересная подборка по медицине в разных странах...правда с точки зрания кацапов-но все равно познавательно.

у нас средней паршивости медицина,если сравнивать с приведенными "Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих - Цензор.НЕТ 5324
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15.11.2020 17:39 Ответить
Так, чи не тобі, курці, казали - носи маску і знайомих привчай. Давайте вводьте карантин. Мало того, що медицина фіг знає де. Так і хвороба така, що фіг знаєшь, що з нею робити і чим лікувати. НЕВІДОМО. Особливо, коли ти проктолог, уролог або окуліст.
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15.11.2020 18:38 Ответить
Я худею с этого мурогонарита, виноВата Супрун ,которая 2 года назад даже не была полноценным министром( ИО),а не зеленая банда турборежимных воров и неучей ,начавших с распродажи за рубеж масок,разворовавших при нецелевом использовании ковидный фонд и незакупившие ни одного аппарата ИВЛ, по прежнему выплачивающие врачам ,лечащим ковидных больных ,жалкие копейки.
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15.11.2020 18:59 Ответить
У этих клоунов у власти до сих пор во всех бедах виноват Порошенко, порохоботы, Супрун...и т.д. по списку. Ау...недоноски....и та же Лизка в маске с дырками....вы уже у власти полтора года...где деньги ковидного фонда ? до сих пор не могу поверить в 73% тупых...извините,мозг выносит...и это после стольки погибших на Майдане ребят..радуйтесь теперь...вы же этого хотели....чего сопли распускаем? Даже то положительное, что успела сделать , несмотря на обливание ее дерьмом из всех щелей, Супрун, вы, хреновы " слуги" непонятно кого, сумели испоганить и вернуть в эру яныка. Вы хоть что-то положительное можете сделать для народа? Или вашему цинизму конца так и не будет?
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15.11.2020 23:03 Ответить
ну Супрун допустим медицину недореформировала, а только начала, больнички остались а-ля совок..., в посте целый букет манипуляций, передергиваний и нагнетания эмоций..., скорее всего так оно и есть, только Супрун здесь абсолютно ни при чем...
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15.11.2020 20:35 Ответить
во всех безобразиях запорожской медицины виновата конечно Супрун. Почему раньше медицина Богатыревой не занималась реформами или хотя бы элементарным наведением порядка- чем занимались главврачи, управленцы из Мнистерств. - бесконечные нарады и ЦУ - этого разве не было? только за последние 4 года стало из рук вон плохо? Всё спихивать на Супрун за последние 30 лет! А забыли как по вине Богатыревой и ее сына, закупившего бракованную вакцину от кори умерло несколько детей в Донецкой области?И ничего ей не было - удрала в Россию. Помню, как она в 2010-2013 г. открыла салон красоты в Министерстве МОЗ , где любовалось своей помолодевшей мордой. Я думаю и сейчас она плетет свои сети - вернулась в Киев и не слышно ее, чем она занимается?
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15.11.2020 22:07 Ответить
Зелёный геноцид будет предметом расследования в Гааге.
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15.11.2020 20:38 Ответить
По ходу зебилы поняли , что Ослу Оманскому хана и как порядочные крысы решили драпать с Зеленого Титаника пока не поздно. Но только крысе Лизе тривиальное бегство с тонущего корабля это уже не поможет , ей бы путч в декабре 2019 года помог , но увы он был только в ее больной голове.
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15.11.2020 20:46 Ответить
Більше доріг, широкий і гарних...
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15.11.2020 21:46 Ответить
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