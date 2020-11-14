"Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых

Карантинные ограничения - ничто, по сравнению с больницами.

Об этом в Facebook написала депутат "Слуги народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что ей "много пишут и звонят, чтобы рассказать о нашей медицине в действии".

"Маски? Тесты? Медпрепараты? Карантин? Локдаун? Дистанция? Все это - НИЧТО по сравнению с нашими больницами, в которые попадают ковидные больные. Да, собственно, любые. Все. Не скажу что все плохо. Есть и очень даже сносно. Но есть - ниже плинтуса", - сообщила Богуцкая.

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Нардеп отметила, что ей "грустно не от того, что у нас нет средств на хорошие больницы", а "от того, что у нас есть средства на бесполезную, бестолковую, никому не нужную предвыборную политическую рекламу".

"Сегодня на страничке своего читателя, Fedir Krecy, прочитала чьё-то известие о том, что Федор вчера умер. Умер в Одесской больнице. Вероятно от коронавируса, потому что перед этим он описывал свое состояние, просил купить ему сатуратор... Писал о тестах, которые с интервалом в 40 минут показали противоположные результаты... Писал, что срочно продает свою новую машину, потому что деньги нужны на лечение… И в полном отчаянии написал президенту и министру Степанову о том, что медицины в стране нет. Есть геноцид", - сообщила Богуцкая и приложила пост подписчика.

Она также рассказала о видео, снятом в 5-й киевской больнице. "Импровизированное интервью от мужчины, который через час после интервью скончался от легочной недостаточности. Он рассказывал о том, что за несколько дней к нему никто так и не подошел", - пишет нардеп.

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Кроме того, она процитировала пост Андрея Костенко, в котором говорится о смерти матери мужчины во 2-й горбольнице Запорожья, которая "специализируется" на лечении коронавируса.

По его словам, матери диагноз ставили "на глаз, так как экспресс-анализ по крови дал отрицательный результат. Не поверили, взяли мазки и мокроту, и снова в лабораторию".

За все время пребывания в больнице, по словам сына, к женщине больше никто не подошел. "Лекарства, купленные на несколько тысяч гривен, так и остались в нераспечатанном пакете. Анализы, взятые почти за неделю до смерти, так и остались невостребованными в лаборатории. Мама страдала, мучилась, задыхалась, но кроме окриков от санитарок "зачем вы крутитесь, зачем встаете", ничего так и не услышала. Близких, естественно, в отделение не пускали - карантин все-таки. Но даже давление ни разу не измерили, даже в момент смерти медсестры удерживали, чтобы мама сильно не конвульсировала. Так и умерла - без помощи, без процедур, без уколов и капельниц. А зачем тратить время и лекарства на женщину с якобы коронавирусом? Все равно не помочь, да и возраст не перспективный", - уверен Костенко.

Он сообщил, что как причину смерти матери записали инсульт. Результат анализа был негативный.

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