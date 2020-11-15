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Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский

Верховная Рада Украины до конца года должна принять решение относительно Конституционного Суда и закон о государственном бюджете на 2021 год, поэтому никакие вирусы не должны помешать работе парламента.

В своем видеоблоге президент Владимир Зеленский отметил, что многие народные депутаты заболели COVID-19, в частности спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Им желаю здоровья. И всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья", - сказал президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что в этом году у парламента еще много работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук

"Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

Также читайте: Если ответственность за недостоверное декларирование не восстановят к концу года, то она заработает не раньше 2022, - Сытник

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1988
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15.11.2020 00:02
+6
Что там за шум из "Феофании"?
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15.11.2020 00:07
+6
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9467
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15.11.2020 00:33
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Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1988
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15.11.2020 00:02 Ответить
Давай безвиз до побачення ?
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15.11.2020 00:04 Ответить
Что там за шум из "Феофании"?
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15.11.2020 00:07 Ответить
воно відосіки створює, від слова ТВАРЮКА
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15.11.2020 00:10 Ответить
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9467
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15.11.2020 00:33 Ответить
Жизнь гения,гораздо страшнее чем строение Вселенной... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 528 Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 528
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15.11.2020 00:07 Ответить
*****, тут рахунок іде на години!
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15.11.2020 00:09 Ответить
Где то там во Вселенной,Архимед,Пифагор и даже Леонардо да Винчи завидуют Зеле Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6117
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15.11.2020 00:10 Ответить
9 лет расстрела три раза в день. Утром в обед и вечером. Расстреливать обязательно на голодный желудок
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15.11.2020 00:12 Ответить
Слабоумне створіння))
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15.11.2020 00:13 Ответить
Як казала Ольга Скабеева,все кто угодно,только не Порошенко...73 % болванов послушались... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7505
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15.11.2020 00:13 Ответить
Рада тобі нічого нє далжна
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15.11.2020 00:13 Ответить
А он тупой , он не в курсе. Ему ж в сценарии никто не объяснил, что у нас - разделение властей
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15.11.2020 00:36 Ответить
Кловун вже став відеоблохером. Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7887
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15.11.2020 00:14 Ответить
не ну не поц !? сам затеял этот движ с КС , а сейчас условия оно ВР ставит из Феофании видеоблогер хренов !!! .... не ну разве не пдр !? Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 674
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15.11.2020 00:21 Ответить
Как он быстро решил, да, зебилы?
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15.11.2020 00:22 Ответить
это выглядит как - блоха говорит собаке, что она должна делать.
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15.11.2020 00:24 Ответить
Молодой журналист Ві Ві Сі в 1945 году после отставки Уинстона Черчилля спросил,..как же так, Сєр Уинстон,вы же громили Гитлера со 2 сентября 1939 года и по 8 мая 1945 года..., а выборы проиграли...,Сэр Уинстон ответил гениально...,это демократия сынок,в ней много чего юмористического... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4403
Вышло так, что Черчилль прав был по прошествии стольких лет... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5503
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15.11.2020 00:27 Ответить
не спится кловану... за день отоспался за гос счет...
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15.11.2020 00:29 Ответить
У нас парламентско-президентская республика.
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15.11.2020 00:29 Ответить
Ну якщо по Закону, то треба передивитись статки, ввести НС і розстрілять. По закону військового часу. Але всіх статки. І як національні багатства, надра, ресурси опинились в руках купки нуворішів.
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15.11.2020 00:29 Ответить
дивна річ, про це майже не говорять, а серйозно не говорять взагалі.
звідси простий висновок - нувориші повністю контролюють ситуацію і владу в країні а через свої ЗМІ(незалежних ЗМІ в країні практично нема) засипають лохторат локшиною і покласти цьому край абсолютно нікому, що в свою чергу означає - так буде ще довго бо як показали події останніх 15 років, зрештою і події останніх 500 років, українці не здатні дати собі ради у самостійний спосіб, що і не є дивним при такому кончаному сусідові зі сходу.
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15.11.2020 09:40 Ответить
Спочатку створіть нефуфлижну комісію по відбору членів Конституційного Суду. Бо, якщо створите таку ручну, як по відбору директора НАБУ і керівника САП - безвіз таки точно заберуть.

Ну, а інша справа - прийняти реалістичний бюджет, і отримати позику МВФ. Скоріш за все - нереально.
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15.11.2020 00:29 Ответить
Зелень докерувалась до ручки.
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15.11.2020 00:41 Ответить
Ви праві, це всерівно, що побороти корупцію.
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15.11.2020 09:10 Ответить
Надо собрать всех президентов Украины и пусть дерутся по второму кругу, за кресло следующего гаранта....,думаю что победит Леонид Данилыч,батько украінської корупціі та ворупціі Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2438і Олігархату...
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15.11.2020 00:36 Ответить
до конца года, - Зеленский
То есть -- денех нет и неизвестно...
Эй, -- Украинцы -- в следующем году будете жить при Коммунизме -- без денег.
Щас вам Переворотик Беня организует... ...а рамках карантина выходного пособия...
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15.11.2020 00:54 Ответить
маячня повна, бені краще ще не жилося як при зеленій шмарклі.
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15.11.2020 09:43 Ответить
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5257
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15.11.2020 01:12 Ответить
Чітка і коротка характеристика випадкових "царів".
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15.11.2020 09:15 Ответить
Зеля топнул ножкой. Выполнять всем!
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15.11.2020 01:23 Ответить
феофанское обращение - самое неудачное из всех, что я видел: неверное по напыщенно-понтоватой стилистике, по несмешному юморению вокруг очень важных тем, даже по темпоритму - и то не сложилось. И вообще, оттуда полезло что-то такое хамовато-жлобливое и совсем несимпатичное. При этом реальной актуальной информации от первого лица страны - ноль.

Соответственно, несколько неутешительных выводов:

1. Зеленский считает, что он освоил работу президента, и особых сложностей в этой работе он не видит.

2. Главным в президентской деятельности ВАЗ по-прежнему считает видосики во всевозможной форме: красиво сказать, а не хорошо сделать.

3. Зеленскому уже откровенно нравится быть президентом: его греет, что столько много «больших людей» его о чем-то униженно просят, что его окружение раболебствует перед ним, а все его криктики - это исключительно враги или врагами нанятые клеветники (в этом точная копия Петра Порошенко).

Александр Кочетков
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15.11.2020 03:48 Ответить
1000%
дуже точний аналіз.
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15.11.2020 10:36 Ответить
а чем еще будет заниматься верховная зРада у течение целых 45 дней? готовить копию закона про ношение масок и перчаток? стерилизацию депутатов?
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15.11.2020 06:37 Ответить
Повірте, там будуть вирішувати більш важливі питання, - де і як і з ким зустріти і провести новорічні свята.
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15.11.2020 09:20 Ответить
 
 