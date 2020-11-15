Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада Украины до конца года должна принять решение относительно Конституционного Суда и закон о государственном бюджете на 2021 год, поэтому никакие вирусы не должны помешать работе парламента.
В своем видеоблоге президент Владимир Зеленский отметил, что многие народные депутаты заболели COVID-19, в частности спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Им желаю здоровья. И всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья", - сказал президент.
Вместе с тем он подчеркнул, что в этом году у парламента еще много работы.
"Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Вышло так, что Черчилль прав был по прошествии стольких лет...
звідси простий висновок - нувориші повністю контролюють ситуацію і владу в країні а через свої ЗМІ(незалежних ЗМІ в країні практично нема) засипають лохторат локшиною і покласти цьому край абсолютно нікому, що в свою чергу означає - так буде ще довго бо як показали події останніх 15 років, зрештою і події останніх 500 років, українці не здатні дати собі ради у самостійний спосіб, що і не є дивним при такому кончаному сусідові зі сходу.
Ну, а інша справа - прийняти реалістичний бюджет, і отримати позику МВФ. Скоріш за все - нереально.
То есть -- денех нет и неизвестно...
Эй, -- Украинцы -- в следующем году будете жить при Коммунизме -- без денег.
Щас вам Переворотик Беня организует... ...а рамках карантина выходного пособия...
Соответственно, несколько неутешительных выводов:
1. Зеленский считает, что он освоил работу президента, и особых сложностей в этой работе он не видит.
2. Главным в президентской деятельности ВАЗ по-прежнему считает видосики во всевозможной форме: красиво сказать, а не хорошо сделать.
3. Зеленскому уже откровенно нравится быть президентом: его греет, что столько много «больших людей» его о чем-то униженно просят, что его окружение раболебствует перед ним, а все его криктики - это исключительно враги или врагами нанятые клеветники (в этом точная копия Петра Порошенко).
Александр Кочетков
дуже точний аналіз.