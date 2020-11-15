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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Посол США в ОБСЕ Гилмор о новых пунктах пропуска на Донбассе: Они, безусловно, улучшили бы жизнь, но без российской агрессии в них не было бы необходимости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол США в ОБСЕ Гилмор о новых пунктах пропуска на Донбассе: Они, безусловно, улучшили бы жизнь, но без российской агрессии в них не было бы необходимости

Миссия США в ОБСЕ выразила обеспокоенность тем, что запланированное на 10 ноября открытие нового пункта пропуска на Донбассе не произошло.

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Эти новые пункты пропуска, безусловно, улучшили бы жизнь мирных граждан. Но если бы не было российской агрессии, не было бы необходимости для создания пунктов пропуска на суверенной украинской территории", - отметил дипломат.

Российские военные действия в Украине он назвал "агрессивными усилиями разделить страну". Он призвал Москву вывести войска и оружие из восточной Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Посол США в ОБСЕ также призвал Россию прекратить "кампанию репрессий в Крыму", запугивания и преследования этнических и религиозных меньшинств на полуострове.

"По данным Крымской правозащитной группы, с начала оккупации против религиозных организаций и их членов было возбуждено 101 дело за "незаконную миссионерскую деятельность". Дело крымского мусульманского имама Аблякима Галиева, которому 27 октября предъявлено обвинение за проведение пятничной молитвы, является лишь последним примером расправы над мусульманскими лидерами, которые отказываются подчиняться религиозному руководству, навязанному оккупационными властями. 14 октября суд также оштрафовал ялтинское отделение Российской греко-католической церкви за "незаконную миссионерскую деятельность", поскольку они отказались подчиниться воле оккупационных властей", - пояснил посол Джеймс Гилмор.

Он отметил, что российская оккупационная власть преследует все религиозные группы на полуострове, кроме Русской православной церкви.

Гилмор также отметил, что пандемия коронавируса осложнила работу Наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине, исчерпала их ресурсы и усилила риск для их жизни.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор куди точніше характеризує проблему, ніж ЗЕ; який практично ніколи не згадує "если бы не было российской агрессии...." А, якщо згадує, то лише як "та сторона".
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15.11.2020 00:51
+6
Верховный главнокомандующий, то пункты пропуска рашистов открывает. то про вольные экономические зоны для врагов Украины излагает, призывает прекратить стрелять " в ту сторону" а вот союзники Украины прямо говорят об агрессии и оккупации.
В период потерь территории и убийств украинцев, закрадываются очень нехорошие подозрения.
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15.11.2020 01:29
+5
А клован говорит,что там хороший ремонт,асфальт и фонари горят. Ватанам с лугандона понравится и они проникнутся любовью к Украине.
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15.11.2020 01:10
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мистер очевидность.
Парашины руки уже видны даже с альфы-центавра, а озабоченные все только просыпаются(
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15.11.2020 00:41 Ответить
Золотые слова ! Зеклован ещё ни разу не назвал Россию агрессором , только « та сторона», »мир» ему мерещится в глазах ***** убившего 13 000 украинцев
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15.11.2020 05:07 Ответить
какая очевидность и для кого очевидность?

даже со стороны посол ткнул зе-гнид носом в гавно, что не закреплять оккупированные территории за паРашей нужно, а предпринимать шаги к их освобождению...
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15.11.2020 08:42 Ответить
Небыло бы масла -- небыло б меня... (с)
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15.11.2020 00:44 Ответить
По быстрому новость прочёл---та со старости подумал что Ричи Гиллмор подался в послы на старости лет подработать стажу. Ну тот что с Глубокого пурпура. Но не он.
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15.11.2020 00:48 Ответить
Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор куди точніше характеризує проблему, ніж ЗЕ; який практично ніколи не згадує "если бы не было российской агрессии...." А, якщо згадує, то лише як "та сторона".
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15.11.2020 00:51 Ответить
God bless America
в зеленых и прочих руцких питарасов
ушатаем - у нас выбора нет - смерть ворогам !
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15.11.2020 01:03 Ответить
А клован говорит,что там хороший ремонт,асфальт и фонари горят. Ватанам с лугандона понравится и они проникнутся любовью к Украине.
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15.11.2020 01:10 Ответить
Верховный главнокомандующий, то пункты пропуска рашистов открывает. то про вольные экономические зоны для врагов Украины излагает, призывает прекратить стрелять " в ту сторону" а вот союзники Украины прямо говорят об агрессии и оккупации.
В период потерь территории и убийств украинцев, закрадываются очень нехорошие подозрения.
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15.11.2020 01:29 Ответить
Вы и сами -все вокруг ,да около 😜 Зеленский 🤢🤡агент ***** , трус-уклонист ,а ещё нарик на подтанцовке каломойши и остальной укр мафии
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15.11.2020 05:16 Ответить
вот слова не мальчика,но мужа...
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15.11.2020 08:51 Ответить
Другими словами они сказали, что зеля занимаетя чепухой и тратит на єто их деньги.
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15.11.2020 11:45 Ответить
 
 