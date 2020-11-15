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Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить

Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. Задача правительства - помочь представителям малого и среднего бизнеса пережить эти ограничительные меры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что введение карантина выходного дня можно поддерживать либо не поддерживать, но надо понимать, почему было принято такое решение.

"У нас каждый день новые "рекорды" - более 12 тысяч заболевших в день. Нужно сбить динамику роста заболевших. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им действительно придется выбирать, кого лечить", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ

Он отметил, что введение полного локдауна на всю неделю с целью уменьшения количества больных COVID-19 нанесет значительно больший ущерб бизнесу и экономике, чем карантин выходного дня.

"Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. И если у нас есть такой шанс, мы должны им воспользоваться", - добавил Зеленский.

В то же время президент согласен с тем, что даже такой ограниченный карантин повлечет за собой значительные потери для отдельных сфер бизнеса. Поэтому правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.

"Это главная задача: правительство должно сделать все, чтобы эти три уик-энда, эти шесть дней, еще раз напоминаю, не стали критическими для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Соблюдали карантин только трусы и лохи, - нардеп ОПЗЖ Кива

Он также отметил, что эффективность карантина выходного дня зависит от взаимодействия бизнеса и власти - центральной и местной.

"Но у некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и порой действительно непопулярные шаги потому, что боремся не за личные рейтинги, а за жизни украинцев. Коронавирус заставляет нас принимать сложные решения", - напомнил Зеленский.

Однако, по его словам, если граждане, бизнес и власть на местах реально будут придерживаться карантина в выходные, будет шанс избежать полного локдауна.

Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.

12 ноября правительство Украины опубликовало на своем сайте принятое накануне постановление №1100, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
В отличие от зели они хоть о чём-то думают.
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15.11.2020 01:16
+21
Інтуїція мені підказує, шо Янелох десь у теплих краях відпочиває після важкої президентської кампанії в Америці. Тільки уявіть, як він хотів, щоб Байден програв. Та скільки раз надзюрив в штанці, коли Байден переміг. Бо бути єдиним президентом у світі, який примусив прокуратуру завести кримінальну справу на президента Америки, це треба бути таким вже сцикуном трампістом, шо капєц.
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15.11.2020 01:44
+20
Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 1306
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15.11.2020 07:59
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В отличие от зели они хоть о чём-то думают.
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15.11.2020 01:16 Ответить
Буба, ты всю страну вдохновил своим примером!
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15.11.2020 01:45 Ответить
ы тут вову похєрили, вова тебе вже всі туди посилають, сходи туди вже.... будь людиною
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15.11.2020 01:20 Ответить
Як красиво звучить - Карантин Вихідного Дня.

Практично як - КожВенДиспансер. Колись про це пісні напишуть...(с) Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 9220
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15.11.2020 01:21 Ответить
А я от думаю про кількість перетнувших з дамбвабве потенційно хворих на пунктах пропуску, які не перекрили а ще й відкривають.
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15.11.2020 01:22 Ответить
Так політик і має думати про голоси виборців- інакше він не політик, а диктатор.
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15.11.2020 01:22 Ответить
Який ще політик? Мер невеликого міста - це господарник перш за все, а не політик. Тому і думає за середній та малий бізнес. Вода не тече - мер винуватий, вода тече, де нетреба - теж він, собака дохла на дорозі більше години лежить - знову він! Навіть мера столиці за господарчі справи ******, а не за політику.
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15.11.2020 05:20 Ответить
Тобто значення терміну "політика" ви не знаєте.
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15.11.2020 05:53 Ответить
Захворів на ковід. Нарешті маю час посидіти вдома. Кличу всіх в гості - ніхто не йде.. Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 6996 - Зеленый
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15.11.2020 01:26 Ответить
Вы о другом задумайтесь: будет пару-тройку дней без Зели! -- и надо успеть -- "с врагами сразиться и песню допеть".
Порох в Презики с лёту не заскочит -- Смута будет -- надо будет кого-то более оперативного найти, если сам не найдётся... -- в рамках Конституции, кстати!
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15.11.2020 01:35 Ответить
...в рамках Конституции... Фантазер ты.
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15.11.2020 08:19 Ответить
"Как написал один чувак, когда они закрыли больницы для плановых операций - никто не отреагировал, а когда они закрыли рестораны на выходные - все. Все, что вы должны знать о наших приоритетах. К сожалению, наши политики разучили страну жевать « твёрдую пищу»- приучили к поверхностному мышлению, к «легким решениям». Государство не занимается регулированием социальных процессов, и в этом беда ".. «Просто если через месяц будет 30.000 в день - многие и сами уже не зайдут в ресторан...»
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15.11.2020 01:43 Ответить
Вова-клоун-дурачьок
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15.11.2020 01:43 Ответить
Паяц больше подходит



Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
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15.11.2020 12:14 Ответить
Інтуїція мені підказує, шо Янелох десь у теплих краях відпочиває після важкої президентської кампанії в Америці. Тільки уявіть, як він хотів, щоб Байден програв. Та скільки раз надзюрив в штанці, коли Байден переміг. Бо бути єдиним президентом у світі, який примусив прокуратуру завести кримінальну справу на президента Америки, це треба бути таким вже сцикуном трампістом, шо капєц.
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15.11.2020 01:44 Ответить
а видосики можно было и заранее записать
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15.11.2020 08:40 Ответить
В Омане?
Кстати, что он делал в Омане до сих пор так и не рассказал
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15.11.2020 12:16 Ответить
Це військова таємниця і він забере її з собою у могилу. Зеленський розкритикував мерів за відмову вводити "карантин вихідного дня": Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі - Цензор.НЕТ 378
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15.11.2020 12:42 Ответить
ти так називаемий президент , сиди молча в больнице и небелькочи на екран ,на рвоти тянет,,,,
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15.11.2020 02:07 Ответить
Ну уж нет.
Пусть катает гундосики и дальше, дабы дурь его видна была
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15.11.2020 12:17 Ответить
Управляемый хаос - это ваше фсьо, да Зе?
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15.11.2020 02:16 Ответить
Сейчас я согласен с Зеленским,тут он прав
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15.11.2020 03:07 Ответить
А, как же быть с опросом "Пять вопросов от президента" в разгар пандемии? Тут играем х..м на рояле, а тут не играем, тут селедку заворачивали?
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15.11.2020 05:18 Ответить
В чем это недомерок 🤢🤡прав ? Ему обидно ,что «слуги» пролетели , как он не пиарился и не задавал свои дурацкие вопросики 😜 На тот момент эпидемия уже свирепствовала
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15.11.2020 04:58 Ответить
Цитируя некоего подонка из Беларуссии, замечу, - чья бы корова мычала, а ЗЕленая свинья лучше бы молчала.
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15.11.2020 05:15 Ответить
" ... а ЗЕленая свинья лучше бы молчала. не рохкала (хрюкала) ... )
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15.11.2020 07:58 Ответить
По себе,тварь зеленая,судишь?)))
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15.11.2020 06:17 Ответить
стоит два финна и вдруг мимо них на большой скорости проскочила машину...
один спрашивает другого - "ктто этто?"
второй, выдержав какое-то время, отвечает - "Микки Хакконнен, позор нации"...
(на время сочинения этой версии анекдота - 2004 год - Финляндии был уплачен штраф за превышение скорости в размере 170 тысяч евро, 27-летний Юсси Салонойа, один из самых богатых людей Финляндии был оштрафован дорожной полицией за банальное превышение скорости. Это рекордный размер штрафа за всю историю северной страны, в которой размер административного наказания за нарушение правил дорожного движения рассчитывается исходя из суммы доходов нарушителя. )
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15.11.2020 06:34 Ответить
Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 1784 Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 5447
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15.11.2020 06:43 Ответить
Сократ говорил, - Заговори, чтоб я тебя увидел. А, если оторопь берет от увиденного? Похоже, что мы в ней продолжаем находится, не приходя в себя. Такой себе гоп-стоп.
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15.11.2020 07:27 Ответить
Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 1306
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15.11.2020 07:59 Ответить
Глибокий та застарілий комплекс відчуження від влади - це дуже дошкульна українська хвороба.
Зеленський допоміг багатьом українцям це відчуження здолати.
Так, ненадовго. Так, ілюзорно.
Але головне, що це було зроблено саме в той традиційний та примітивний спосіб, в який українці століттями локально, кожен собі, час від часу долали своє відчуження від влади.
Саме тому ця технологія так добре "зайшла" на виборах.
А способів таких українці мають два.
Перший: представника влади можна підкупити. Але це дорого.
Другий і кращий спосіб: прилаштувати у владу "свою людину".
Ну тобто реально свою. З найближчого соціального кола. Кума. Свата. Свояка.
Когось із тих, з ким бачишся кожен день. Щоб потім, якщо що, можна було через нього "порішать".
А "Зеленський з телевізора" - він же свій в доску! Щовечора з нами. Практично член родини.
От всім миром його і проштовхнули.
Щоб він нам все швиденько "порішав". Кому війну, кому корупцію, кому зниження податків (ага).
При тому, що сама базова ідея - "порішати через свого" - носить глибоко корупційний характер.
Але цей урок наше суспільство досі не вивчило.
Тож для початку хоча б назвімо речі своїми іменами. - О. Панич
https://gazeta.ua/blog/54180/*********-dosi-ne-vivchili-urok-scho-porishati-cherez-svogo-ce-korupciya
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15.11.2020 10:56 Ответить
У тебе якісь застарілі дані. У Києві, результат тесту треба чекати... 10 днів.
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15.11.2020 09:42 Ответить
Зеленський, ти неадекватна людина. Треба вводити загальний карантин для шкіл, для освіти, а не карантин вихідного дня,який нічого не дасть.
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15.11.2020 08:09 Ответить
Надо бы мэрам посчитать количество пострадавших предпринимателей от выходного дня и выставить счёт янелоху. Пусть оплатит ущерб
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15.11.2020 08:22 Ответить
Ты бы скот деньги с ковидного фонда не в асфальт закатывал...а по назначению использовал...тогда бы и карантин выходного дня вводить не пришлось бы..
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15.11.2020 08:28 Ответить
А як відносно того щоби "взяти під особистий контроль"? Чи це не працює? Простіше критикувати, то КС, то мерів і так далі. Влаштували "гризню" замість згуртованої цілеспрямованої роботи по боротьбі з пандемією.
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15.11.2020 08:31 Ответить
"У нас каждый день новые "рекорды" - более 12 тысяч заболевших в день. Нужно сбить динамику роста заболевших. "корона"сбила рекордсмена ежедневных рекордов -степановА. Некому обявлять о "вирусных" рекордах, которым завидуют В ЕС ,так през лично решил занятся оглашением рекордных вирусных данных
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15.11.2020 08:39 Ответить
Зеленський, а коли ти, на порозі епідемії коронавірусу, дозволив продать захисні засоби зі стратегічного запасу і витрачать гроші на будівництво доріг, замість розвертання клінік та випуск кисневого обладнання для них, ти ПРО ЩО думав? Думаю, не про людей, а про перемогу на місцевих виборах...
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15.11.2020 08:57 Ответить
За кожним голосом жива людина, ось чого зелені ніяк не зрозуміють.
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15.11.2020 09:26 Ответить
Бубочка, ты не с Омана вещаешь? Ржете там по приколу с Ермаком и плядями.
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15.11.2020 09:37 Ответить
Местные выборы показали, что преЗЕрватив и его говнопартия - уже никто в этой стране, поскольку едва ли найдется даже пятерка крупных городов, где зелесрань взяла кресло мэра и получила первое место по депутатам. Поэтому местные чиновники, избранные местными жителями, вправе посылать криворогульное шапито преЗЕка куда подальше. К тому же вазелин со своими чучелами разворовал короновирусный фонд, и финасирование лечения коронобольных сейчас упало на местные бюджеты.
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15.11.2020 09:39 Ответить
Дайте Клоуну хтось заспокійливе, бо поки Воно на самоізоляції, вже вспіло весь інтернет засрати своїми вумними мислями.
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15.11.2020 09:47 Ответить
А от тут Зєля правий. Мери справді піаряться.
Від закликів-заяв Садового розміри штрафів підприємцям не зміняться.Більш того,своїми закликами Садовий підставив власників бізнесу.
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15.11.2020 09:53 Ответить
" ...коронавирус заставляет нас принимать сложные решения ."
Да здорово вы напрягли мозги ,когда допустили наглый ,беспрецедентный
грабёж резервного фонда , приняли решение об урезании фонда по борьбе
с коронавирусом а его остатки даже умудрились не использовать эффективно.
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15.11.2020 10:19 Ответить
Чия б корова мичала, а твоя б мовчала.
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15.11.2020 10:29 Ответить
Айяай, как Зеленский беспокоится о Народе, сидя в ВИП палате в Феовании в окружении медперсонала, медаппаратуры и нянечек с тарелочками бульончика.
А как же реальная забота о украинцах? А она,забота и помощь, закатывается в асфальт 😡😡😡Зеленський розкритикував мерів за відмову вводити "карантин вихідного дня": Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі - Цензор.НЕТ 1059
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15.11.2020 10:43 Ответить
Зеля, а где обещанный госпиталь в Дворце спорта, уже развернули? Или арену бережёшь для выступления своих ЗЕклоунов 95СVартале ?
За деньги, которые закатали в асфальт можно было уже построить не один госпиталь, как в Китае. Зеленський розкритикував мерів за відмову вводити "карантин вихідного дня": Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі - Цензор.НЕТ 6969
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15.11.2020 11:03 Ответить
А ты о чем думаешь? По ком звонит колокол?
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15.11.2020 12:16 Ответить
То не критикувати потрібно а діяти! Двовладдя в країні недопустимо! Не виконуєш в ТЮРАГУ!
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15.11.2020 13:56 Ответить
Можно подумать , что жидяра зеленский думает о народе!! Если бы думал о народе не заасфальтировал бы в дороги 60 млрд грн!!
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15.11.2020 14:11 Ответить
а шо, по дорогам народ не поедет?
ну раскрали половину, а когда не крали?
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15.11.2020 17:35 Ответить
Місцевим царькам застить очі бабло вихідного дня.
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15.11.2020 14:13 Ответить
Если б ты боролся за жизнь людей, то тогда бы не закатывал в асфальт деньги, которые были выделены на борьбу с коронавирусом. Так-что, не надо лишний раз вешать лапшу на уши людям.
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15.11.2020 17:49 Ответить
Из источников, приближённых к Феофании, но не так, шоб очень:
«Во второй половине дня Зеленский почувствовал себя тяжелее обычного. Немедленно созванный консилиум врачей на основании собранных анализов и проведённых аппаратных исследований установил причину утяжеления состояния больного - мэры городов Украины одновременно положили на Зеленского большие и толстые. Следует уточнить, что мэры, не обладавшие большими и толстыми в составе собственных организмов, делигировали вместо себя студентов из африканских стран.»
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15.11.2020 18:00 Ответить
От чья бы корова мычала. А зеленого молчала. Хаха
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15.11.2020 19:14 Ответить
 
 