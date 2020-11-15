Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре
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Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. Задача правительства - помочь представителям малого и среднего бизнеса пережить эти ограничительные меры.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства отметил, что введение карантина выходного дня можно поддерживать либо не поддерживать, но надо понимать, почему было принято такое решение.
"У нас каждый день новые "рекорды" - более 12 тысяч заболевших в день. Нужно сбить динамику роста заболевших. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им действительно придется выбирать, кого лечить", - сказал президент.
Он отметил, что введение полного локдауна на всю неделю с целью уменьшения количества больных COVID-19 нанесет значительно больший ущерб бизнесу и экономике, чем карантин выходного дня.
"Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. И если у нас есть такой шанс, мы должны им воспользоваться", - добавил Зеленский.
В то же время президент согласен с тем, что даже такой ограниченный карантин повлечет за собой значительные потери для отдельных сфер бизнеса. Поэтому правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.
"Это главная задача: правительство должно сделать все, чтобы эти три уик-энда, эти шесть дней, еще раз напоминаю, не стали критическими для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что эффективность карантина выходного дня зависит от взаимодействия бизнеса и власти - центральной и местной.
"Но у некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и порой действительно непопулярные шаги потому, что боремся не за личные рейтинги, а за жизни украинцев. Коронавирус заставляет нас принимать сложные решения", - напомнил Зеленский.
Однако, по его словам, если граждане, бизнес и власть на местах реально будут придерживаться карантина в выходные, будет шанс избежать полного локдауна.
Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.
12 ноября правительство Украины опубликовало на своем сайте принятое накануне постановление №1100, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".
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Практично як - КожВенДиспансер. Колись про це пісні напишуть...(с)
Порох в Презики с лёту не заскочит -- Смута будет -- надо будет кого-то более оперативного найти, если сам не найдётся... -- в рамках Конституции, кстати!
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
Кстати, что он делал в Омане до сих пор так и не рассказал
Пусть катает гундосики и дальше, дабы дурь его видна была
молчала.не рохкала (хрюкала) ... )
один спрашивает другого - "ктто этто?"
второй, выдержав какое-то время, отвечает - "Микки Хакконнен, позор нации"...
(на время сочинения этой версии анекдота - 2004 год - Финляндии был уплачен штраф за превышение скорости в размере 170 тысяч евро, 27-летний Юсси Салонойа, один из самых богатых людей Финляндии был оштрафован дорожной полицией за банальное превышение скорости. Это рекордный размер штрафа за всю историю северной страны, в которой размер административного наказания за нарушение правил дорожного движения рассчитывается исходя из суммы доходов нарушителя. )
Зеленський допоміг багатьом українцям це відчуження здолати.
Так, ненадовго. Так, ілюзорно.
Але головне, що це було зроблено саме в той традиційний та примітивний спосіб, в який українці століттями локально, кожен собі, час від часу долали своє відчуження від влади.
Саме тому ця технологія так добре "зайшла" на виборах.
А способів таких українці мають два.
Перший: представника влади можна підкупити. Але це дорого.
Другий і кращий спосіб: прилаштувати у владу "свою людину".
Ну тобто реально свою. З найближчого соціального кола. Кума. Свата. Свояка.
Когось із тих, з ким бачишся кожен день. Щоб потім, якщо що, можна було через нього "порішать".
А "Зеленський з телевізора" - він же свій в доску! Щовечора з нами. Практично член родини.
От всім миром його і проштовхнули.
Щоб він нам все швиденько "порішав". Кому війну, кому корупцію, кому зниження податків (ага).
При тому, що сама базова ідея - "порішати через свого" - носить глибоко корупційний характер.
Але цей урок наше суспільство досі не вивчило.
Тож для початку хоча б назвімо речі своїми іменами. - О. Панич
https://gazeta.ua/blog/54180/*********-dosi-ne-vivchili-urok-scho-porishati-cherez-svogo-ce-korupciya
Від закликів-заяв Садового розміри штрафів підприємцям не зміняться.Більш того,своїми закликами Садовий підставив власників бізнесу.
Да здорово вы напрягли мозги ,когда допустили наглый ,беспрецедентный
грабёж резервного фонда , приняли решение об урезании фонда по борьбе
с коронавирусом а его остатки даже умудрились не использовать эффективно.
А как же реальная забота о украинцах? А она,забота и помощь, закатывается в асфальт 😡😡😡
За деньги, которые закатали в асфальт можно было уже построить не один госпиталь, как в Китае.
ну раскрали половину, а когда не крали?
«Во второй половине дня Зеленский почувствовал себя тяжелее обычного. Немедленно созванный консилиум врачей на основании собранных анализов и проведённых аппаратных исследований установил причину утяжеления состояния больного - мэры городов Украины одновременно положили на Зеленского большие и толстые. Следует уточнить, что мэры, не обладавшие большими и толстыми в составе собственных организмов, делигировали вместо себя студентов из африканских стран.»