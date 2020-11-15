Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет
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За прошедшие сутки, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным. На этом участке на ряду с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксирована работа вражеского снайпера со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов вследствие вражеских провокаций не было.
С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.
Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.
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какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
(пардон за сарказм.)
короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
"Помните, было очень много "зрады" из-за разведения там войск. А по факту сейчас там мирно и тихо. Кстати, я был там неделю назад. Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди теперь могут получать пенсии, соцвыплаты и в целом 88 административных услуг. И, кстати, в этом же центре есть отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно", - констатировал президент.Источник: https://censor.net/ru/n3231130
А потом еще ротой трахали Таньку.
Танька, а где делась бесплатная медицина ДЫныРЫ о которой вещали из каждого утюга?
Да и мест в больницах стало меньше, ведь из-за карантина украинцы больше не ездят к вам делать "бесплатные операции"