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Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет

За прошедшие сутки, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным. На этом участке на ряду с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксирована работа вражеского снайпера со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов вследствие вражеских провокаций не было.

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С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.

Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет 01

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Топ комментарии
+12
шо там у вас за сводка, пока главнокакбыкомандуюющий видосиками балуется? )))
какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
(пардон за сарказм.)
короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
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15.11.2020 08:53
+9
Говнокомандуючий збацає гнівний відосик, чи втреться і проковтне?
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15.11.2020 08:25
+9
Шла 1001-я ночь "перемирия" Зежерезады. Обстрелы - неприцельные, снайпера врага - косоглазые, потери ВСУ - не боевые. И каких только сказок не расскажет. эта наша киевская Зехерезада чтобы дотянуть до "рассвета"
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15.11.2020 08:51
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Говнокомандуючий збацає гнівний відосик, чи втреться і проковтне?
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15.11.2020 08:25 Ответить
І втреться і проковтне і збацає.
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15.11.2020 08:33 Ответить
штафанет зеленая кодла хлопцев на копейку за ответный огонь....
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15.11.2020 08:31 Ответить
Певно, не дозвонилися ні до Генштабу, ні до Феофанії, то ризикнули на свій розсуд відповісти.
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15.11.2020 08:34 Ответить
"на свій розсуд" воно завжди краще ніж на чійсь.
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15.11.2020 08:39 Ответить
Снайпер-работал не прицельно,не нагнетайте. Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет - Цензор.НЕТ 4262
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15.11.2020 08:32 Ответить
почему кацапскому снайперу дали работать и он все еще жив?зачем вы тогда в окопах сидите раз уж не наступаете на орков но хоть не давайте работать им
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15.11.2020 08:39 Ответить
Не враги, а повстанці Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 8097
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15.11.2020 08:41 Ответить
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 8919
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15.11.2020 08:45 Ответить
all the above
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15.11.2020 08:52 Ответить
І не раз і не п*ять, а більше.
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15.11.2020 10:06 Ответить
Шла 1001-я ночь "перемирия" Зежерезады. Обстрелы - неприцельные, снайпера врага - косоглазые, потери ВСУ - не боевые. И каких только сказок не расскажет. эта наша киевская Зехерезада чтобы дотянуть до "рассвета"
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15.11.2020 08:51 Ответить
шо там у вас за сводка, пока главнокакбыкомандуюющий видосиками балуется? )))
какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
(пардон за сарказм.)
короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
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15.11.2020 08:53 Ответить
Гнать командование ООС и МО поганой метлой - СОГЛАСНО ЗАКОНА - АРМИЯ ВНЕ ПОЛИТИКИ, А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ АРМИЯ ПОЛИТИКОЙ ТОЛЬКО И ЗАНИМАЕТСЯ.
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15.11.2020 08:54 Ответить
За все эти обстрелы надо благодарить жидозеленское недоразумение, но у него там, в Феофании, обстрелов не слышно- там не стреляют.
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15.11.2020 09:12 Ответить
Ну, якщо переїсти, то можуть бути постріли "ізвнутрі", навіть канонада.
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15.11.2020 10:01 Ответить
Хочеться вірити, що снайпер отримав "заслужену винагороду" за роботу, вске терпіння повинно мати межі.
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15.11.2020 09:59 Ответить
Неприцельная работа снайпера. Это оксюморон или как? Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 8681
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15.11.2020 10:25 Ответить
Не кажіть говнокомандуючому, в його паралельній реальності там " мІр".
"Помните, было очень много "зрады" из-за разведения там войск. А по факту сейчас там мирно и тихо. Кстати, я был там неделю назад. Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди теперь могут получать пенсии, соцвыплаты и в целом 88 административных услуг. И, кстати, в этом же центре есть отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно", - констатировал президент.Источник: https://censor.net/ru/n3231130
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15.11.2020 10:39 Ответить
А мы и так знаем эти места - в казарменном сортире одним шприцом.
А потом еще ротой трахали Таньку.
Танька, а где делась бесплатная медицина ДЫныРЫ о которой вещали из каждого утюга?
Да и мест в больницах стало меньше, ведь из-за карантина украинцы больше не ездят к вам делать "бесплатные операции"

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 4447
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15.11.2020 10:57 Ответить
 
 