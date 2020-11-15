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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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второй тур (166) местные выборы (2145) Одесса (7384) Сумы (826) Херсон (2108)

Второй тур выборов мэра проходит сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур выборов мэра проходит сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, жители городов Сумы, Одесса, Херсон, Луцк, Краматорск, Каменец-Подольский и Украинка (Киевская обл.) должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

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В Луцке жителям предстоит сделать выбор между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутнє", 18 934 голосов, или 32,47%) и генеральным директором ГП "Волыньстандартметрология", самовыдвиженцем Богданом Шибой (7 662, или 13,14%).

В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко (ВО "Батькивщина", 28 877, или 44,2%) и председатель Сумского районного совета Вадим Акперов ("Европейская солидарность", 9 609, или 14,71%).

За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77 518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 39 351, или 19,06%).

В Херсоне в повторном голосовании примут участие заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!", 22 777 голосов, или 30,75%) и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 12 660, или 17,09%).

Жители Краматорска должны сделать выбор между директором по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь", самовыдвиженцем Александром Гончаренко (19 390, или 48,61%) и действующим мэром, самовыдвиженцем Андреем Панковым (15 056, или 37,75%).

На пост мэра Каменец-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко (10 048, или 40,47%) и глава Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко (8 803, или 35,46%).

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Повторное голосование на выборах мэра состоится и в городе Украинка (Киевская обл.) в связи с тем, что два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Так, Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1 233 избирателя (по 17,4%).

По информации ЦИК, в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.

Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советов.

Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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По законодательству повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.
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Топ комментарии
+5
То бишь лампочку купить в воскресенье нельзя...а голосовать можно??
Какой замечательный карантин выходного дня...
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15.11.2020 08:44
+4
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 7981
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15.11.2020 10:11
+4
А там два варианта или труха бандитская или падло прокацаплене...
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15.11.2020 10:31
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В Кам"янці мера поставила юзівська влада ще при Зекові в 2010 році. Невже знов оберуть його?
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15.11.2020 08:39 Ответить
карэно вирис? не, не слышал Второй тур выборов мэра пройдет сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах - Цензор.НЕТ 2641 зато гэнделыки позакрывали)
Второй тур выборов мэра пройдет сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах - Цензор.НЕТ 4726
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15.11.2020 08:42 Ответить
То бишь лампочку купить в воскресенье нельзя...а голосовать можно??
Какой замечательный карантин выходного дня...
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15.11.2020 08:44 Ответить
Да не голосуй, кто тебя заставляет, а лампочки в продуктовых супермаркетах продают.
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15.11.2020 09:16 Ответить
А что в продуктовом супермаркете вируса нет?? Или там шанс заразится ниже чем хозяйственном магазине??
И что касаемо лампочек и всего остального что не является продуктами но продается в продуктовых супермаркетах...так это одноразовое гавно...дешевка низкопробная..
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15.11.2020 09:22 Ответить
Почему нельзя? В супермаркетах отделы где ты можешь купить лампочку работают.
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15.11.2020 10:30 Ответить
Лампочка это образно...а суть в том что купить в выходной день иной раз нужно много чего..для ремонта к примеру...а это много чего в продуктовых супермаркетах не продается...а продается только в специализированных магазинах..
Но они закрыты..
И я повторяю свой вопрос...
А почему они закрыты?? В них вируса больше? Вирус более опасный? В них заразится легче??

На ответ типа купи все в пятницу...отвечаю сразу...купи продукты в пятницу...
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15.11.2020 10:46 Ответить
АтвЄчаю, закриті того шо без рЄмонта прожити можна, а без їжі ні. Те що можна закрити закривають. Працюють тільки заклади першої необхідності.
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15.11.2020 10:55 Ответить
Какие продукты первой необходимости ты не мог купить ранее??
Кто или что мешает купить продукты в течении недели?
Закрыто должно быть или все кроме аптек...или ничего...
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15.11.2020 11:47 Ответить
А кто тебе мешает купить обои или мешок сатенгипса среди недели?
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15.11.2020 13:15 Ответить
постійний запой з понеділка до п"ятниці декому не дозволяє до суботи згадати,що з понеділка варто взяти шпалери та мішок штукатурки... Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4102
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15.11.2020 18:49 Ответить
Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 8488 Ну нік же ж в нього бачите який, Привет Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 2786
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15.11.2020 18:59 Ответить
В неї
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15.11.2020 19:59 Ответить
А по чому це видно?
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15.11.2020 20:55 Ответить
Здається колись вона себе назвала в жіночому роді(щось зробиЛА).
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16.11.2020 19:13 Ответить
Не знаю, взагалі не слідкую за персонами. Немає на це часу та і не цікаво.
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16.11.2020 20:07 Ответить
В совєцкі часи продуктові магазини в неділю не робили, в Чехії і зараз не роблять.
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15.11.2020 19:57 Ответить
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 9665

... Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 3001
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15.11.2020 09:09 Ответить
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 2149
Выберут...
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15.11.2020 09:52 Ответить
А там два варианта или труха бандитская или падло прокацаплене...
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15.11.2020 10:31 Ответить
То ли от романтики врождённой, или что молодость и работа проходила в том великолепном городе---но казалось тогда в 90гг что Одесса станет Гонконгом нашей страны! А оказалось что Симбирском или хрен с ним Ульяновском! Ну значит где то треснуло окончательно там.
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15.11.2020 13:48 Ответить
А шо таке гасло не є порушенням законодавства? , На мій погляд ,це теж саме , як йти на вибори з гаслом , приєднуємося до страшного братика Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4468 Бо з таким виборчим законом Україні світить місце лише у мордорі.
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15.11.2020 13:54 Ответить
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 7981
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15.11.2020 10:11 Ответить
Нда...

Выбор между хлопковой ватой и ватой минеральной!

"За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77 518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - За жизнь", 39 351, или 19,06%)"
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15.11.2020 11:16 Ответить
У нас в Одессе все печально... скорик - это не просто ватное животное. Все на много хуже.
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15.11.2020 11:44 Ответить
Не сознательные у нас надо сказать. В семи городах и повторно. Ну есть же пример Харькова---столицы семи морей! Выбрали мумию недозасохшую---а бабло что на выборы поделили. Правда не на всех. Ото и всё.
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15.11.2020 13:42 Ответить
Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 3035
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15.11.2020 18:44 Ответить
Оксану Кирилюк (від партії "Слуга народу") активно "промує" Дубинський... Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4156
тому "вишукує блохи" у процесі Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4156

Dubinsky.pro, [15.11.20 16:13]

Українка 320773 ще один підробний бюлетень в урні.
Dubinsky.pro, [15.11.20 16:29]
[ Відео ]
Українка 320773, виборці кажуть, що, можливо, це був зразок, який по місту клали в поштові скриньки.
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15.11.2020 18:53 Ответить
У другий тур виборів мера Ужгорода вийшли Андріїв та ЩадейДругий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 1334
Суттєві розбіжності в результатах екзит-полу, що його ппроводила студія Савіка Шустера, і даних ТВК фахівці одностайно пояснюють підкупом виборців на користь Богдана Андріїва, який не може бути зафіксований опитуванням на виході з дільниць./

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Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Ужгородського міського голови.

Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 2338

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій міського голови міста Ужгорода із місцевого бюджету незаконно, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, перераховано більше 6,5 млн грн, виділених на реконструкцію пам'ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох XVII століття» (відома як «Совине гніздо»).
Так, для перерахування підрядній організації грошових коштів міським головою підписано та завірено печаткою Ужгородської міської ради акти виконаних робіт, до яких підрядником внесені неправдиві відомості із завищенням їх вартості. Тобто, фактично ці кошти розтрачено.
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15.11.2020 19:12 Ответить
Кандидат на посаду міського голови Ужгорода Віктор Щадей балотуватиметься від партії "Слуга народу". Його представили у Києві на партійному з'їзді, де затвердили усіх кандидатів у мери обласних центрів України на місцевих виборах.
Віктор Щадей - чинний депутат міськради від фракції "Батьківщина". Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 8532 У минулому він працював журналістом.
У 2005 р. став наймолодшим депутатом Закарпатської обласної ради (від мажоритарного округу №4). Входив до комісії з питань екології. Під час Помаранчевої революції був регіональним координатором громадянської кампанії "Пора!" на Закарпатті. Під час Революції Гідності став координатором "Закарпатського намету" на Майдані.
Впродовж лютого-листопада 2014 року обіймав посаду виконувача обов'язків міського голови Ужгорода.
На парламентських виборах 2014 р. Віктор Щадей балотувався самовисуванцем від Ужгородського округу. Програв на 4,6 % представнику партії "Блок Петра Порошенка" Роберту Горвату.
На Віктора Щадея декілька разів вчиняли напади, а також пошкоджували майно, зокрема востаннє - облили фарбою автомобіль
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15.11.2020 19:15 Ответить
 
 