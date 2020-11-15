Второй тур выборов мэра проходит сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, жители городов Сумы, Одесса, Херсон, Луцк, Краматорск, Каменец-Подольский и Украинка (Киевская обл.) должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.
Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.
В Луцке жителям предстоит сделать выбор между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутнє", 18 934 голосов, или 32,47%) и генеральным директором ГП "Волыньстандартметрология", самовыдвиженцем Богданом Шибой (7 662, или 13,14%).
В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко (ВО "Батькивщина", 28 877, или 44,2%) и председатель Сумского районного совета Вадим Акперов ("Европейская солидарность", 9 609, или 14,71%).
За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77 518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 39 351, или 19,06%).
В Херсоне в повторном голосовании примут участие заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!", 22 777 голосов, или 30,75%) и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 12 660, или 17,09%).
Жители Краматорска должны сделать выбор между директором по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь", самовыдвиженцем Александром Гончаренко (19 390, или 48,61%) и действующим мэром, самовыдвиженцем Андреем Панковым (15 056, или 37,75%).
На пост мэра Каменец-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко (10 048, или 40,47%) и глава Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко (8 803, или 35,46%).
Повторное голосование на выборах мэра состоится и в городе Украинка (Киевская обл.) в связи с тем, что два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Так, Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1 233 избирателя (по 17,4%).
По информации ЦИК, в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.
Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советов.
Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
По законодательству повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.
Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.
В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Какой замечательный карантин выходного дня...
И что касаемо лампочек и всего остального что не является продуктами но продается в продуктовых супермаркетах...так это одноразовое гавно...дешевка низкопробная..
Но они закрыты..
И я повторяю свой вопрос...
А почему они закрыты?? В них вируса больше? Вирус более опасный? В них заразится легче??
На ответ типа купи все в пятницу...отвечаю сразу...купи продукты в пятницу...
Кто или что мешает купить продукты в течении недели?
Закрыто должно быть или все кроме аптек...или ничего...
...
Выберут...
Выбор между хлопковой ватой и ватой минеральной!
"За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77 518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - За жизнь", 39 351, или 19,06%)"
тому "вишукує блохи" у процесі
Dubinsky.pro, [15.11.20 16:13]
Українка 320773 ще один підробний бюлетень в урні.
Dubinsky.pro, [15.11.20 16:29]
[ Відео ]
Українка 320773, виборці кажуть, що, можливо, це був зразок, який по місту клали в поштові скриньки.
Суттєві розбіжності в результатах екзит-полу, що його ппроводила студія Савіка Шустера, і даних ТВК фахівці одностайно пояснюють підкупом виборців на користь Богдана Андріїва, який не може бути зафіксований опитуванням на виході з дільниць./
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Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Ужгородського міського голови.
У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій міського голови міста Ужгорода із місцевого бюджету незаконно, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, перераховано більше 6,5 млн грн, виділених на реконструкцію пам'ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох XVII століття» (відома як «Совине гніздо»).
Так, для перерахування підрядній організації грошових коштів міським головою підписано та завірено печаткою Ужгородської міської ради акти виконаних робіт, до яких підрядником внесені неправдиві відомості із завищенням їх вартості. Тобто, фактично ці кошти розтрачено.
Віктор Щадей - чинний депутат міськради від фракції "Батьківщина". У минулому він працював журналістом.
У 2005 р. став наймолодшим депутатом Закарпатської обласної ради (від мажоритарного округу №4). Входив до комісії з питань екології. Під час Помаранчевої революції був регіональним координатором громадянської кампанії "Пора!" на Закарпатті. Під час Революції Гідності став координатором "Закарпатського намету" на Майдані.
Впродовж лютого-листопада 2014 року обіймав посаду виконувача обов'язків міського голови Ужгорода.
На парламентських виборах 2014 р. Віктор Щадей балотувався самовисуванцем від Ужгородського округу. Програв на 4,6 % представнику партії "Блок Петра Порошенка" Роберту Горвату.
На Віктора Щадея декілька разів вчиняли напади, а також пошкоджували майно, зокрема востаннє - облили фарбою автомобіль