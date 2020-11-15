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В Украине выявлен 10 681 новый случай COVID-19: умерло 95 человек, 2 633 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Украине выявлен 10 681 новый случай COVID-19: умерло 95 человек, 2 633 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 633 человека, умерло 95 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. Госпитализированы 1 227 человек; летальных случаев - 95; выздоровели - 2 633 человека", – написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, зафиксированы рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 13 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 11 787 человек, 12 ноября зафиксировано 11 057 случаев инфицирования; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября сообщалось о 10 842 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 535 857 человек, 9 603 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 241 444 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Читайте также: Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре

В Украине выявлен 10 681 новый случай COVID-19: умерло 95 человек, 2 633 - выздоровели 01
В Украине выявлен 10 681 новый случай COVID-19: умерло 95 человек, 2 633 - выздоровели 02

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Топ комментарии
+8
И в Грамофоне так бывает.
Заест пластинку без конца,
Одно и тоже повторяет
Пока не стукнешь, подлеца...
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15.11.2020 09:14
+6
Зебіли!
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15.11.2020 08:47
+6
План Степанова на пятилетку придуман,но на этой неделе получился прокол три раза в разные дни умерших была одна и та же цифра 191...,совпадение? Не думаю...
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15.11.2020 09:13
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Правила форума Совет форумчан
Зебіли!
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15.11.2020 08:47 Ответить
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И в Грамофоне так бывает.
Заест пластинку без конца,
Одно и тоже повторяет
Пока не стукнешь, подлеца...
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15.11.2020 09:14 Ответить
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Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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15.11.2020 10:48 Ответить
йому у сраку надима
попутний вітер всі вітрила
шука пригод Дмитро
...і "зедебілів" В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 5995
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15.11.2020 10:51 Ответить
В Италии и Великобритании от ковида по полтысячи смертей за сутки. Наверное, там тоже зебилы?
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15.11.2020 10:02 Ответить
а сколько в Италии и Великобритании умирало людей до "ковида"?Если не зебил,найдешь правильній ответ В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 7934
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15.11.2020 11:31 Ответить
Если ты не зебил, то должен был бы понять, что статья касается именно ковида.
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15.11.2020 13:27 Ответить
Статистика интересная
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15.11.2020 08:50 Ответить
Чем интересная ?
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15.11.2020 09:55 Ответить
Диаграмма графика и показателей (заболевших, умерших и выздоровевших)
Скачки как по мне не естественные , ведь заболеваемость распространяется шахматным порядком .
В Польше сегодняшний показатель 500 трупов а у нас 95 ?
Не верю
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15.11.2020 10:27 Ответить
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у нас біля 200..
чому Європа(не лише Польща ) знову "весняні показники",незрозуміло...

можливо тому,що вірус краще переживає холодну температуру ?
В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 8648
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15.11.2020 10:55 Ответить
Коронавирусы, вирусы гриппа и прочие возбудители ОРЗ переносятся жидкими аэрозолями, чем ниже температура и выше влажность, тем дольше сохраняется аэрозольное загрязнение.
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15.11.2020 11:36 Ответить
Да в Україні ссаніну заливають аж з вух виливається. Ті цифри до одного місця. В реальності ситуація гірше чим в Європі. То тільки валянки в те вірять.
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15.11.2020 11:50 Ответить
Перед тем, как делиться результатами рассуждений неплохо хоть немного рассуждать. Те, кто умирает от ковида, умирают в основном в первые семь после диагноза. Неделю назад в Польше было около 27 тыс случаев в день, а в Украине - порядка 8,5 тыс. То есть разница примерно в 3 раза, значит сейчас число смертей в день в Польше должно быть приблизительно в 3 раза выше, чем в Украине. Смотрим
Польша 546
Украина 202
Вопросы?
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15.11.2020 12:47 Ответить
Вы так уверены в нашей официальной статистике , прямо идеальный раб
Когда Зеленский говорил что будет конец эпохи бедности тоже верили просто так на слова ?
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15.11.2020 12:50 Ответить
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Статистика
В последнее время произошел сдвиг пика недельных показателей, и теперь максимальные значения выпадают не на четверг (данные по среде), как это было раньше, а на субботу когда становятся известны результаты за полные сутки от нуля до нуля часов по Гринвичу.
Итак, при общем количестве зараженных в 54 млн человек, только что были установлены ряд абсолютных рекордов. Никогда за сутки не было прироста инфицированных 643 тыс человек. Такими темпами, через неделю-две мир будет давать плюс миллион просто за сутки. В пятницу же был поставлен и абсолютный рекорд смертности - 10 161 человек. То есть, за 24 часа вымирает небольшой городок. В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 9495
Ну а среди стран безусловным рекордсменом является США, где Трамп несколько раз победил КОВИД и несколько раз, по его утверждениям, КОВИД рассеивался и исчезал. А вообще, Штаты стремительно отрываются от Индии и там уже более 11 миллионов лиц, у которых зафиксирован КОВИД, таким образом, Штаты стремительно приближаются к 5% всего населения, пострадавшего от вируса.
https://defence-line.org/2020/11/subbotnij-chetverg-chast-1/
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15.11.2020 10:52 Ответить
Выявленная заболеваемость указывает только на развитие медицины в стране: официально "наилучшая ситуация" сейчас во всяких жопах мира, например, Эритрее (0,08%), Сомали (0,03%), Зимбабве (0,05%) и т.д.
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15.11.2020 11:52 Ответить
Треба дні з понеділка по п'ятницю назвати суботами та неділями. Цими днями на багато менше людей хворіє і помирає. Тож багато життів можна зберегти.
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15.11.2020 08:50 Ответить
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а ты быдло которое оскорбляет людей на ровном месте
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15.11.2020 08:58 Ответить
Хлопче, просинайся, ти обісрався. Смішно, коли зебіли всіх навкруги називають зебілами.
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15.11.2020 09:06 Ответить
Садовий попробував подібне "провернцти" для свого бізнесу..... але йому МОЗ роз"яснив,що "карантин вихідного дня"-"по годинах",а не "на вихідні"... ))
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15.11.2020 10:56 Ответить
Ти ще поясни і насміши ,разом з мозом всіх людей до ус,,,ачки ,що "коронавірус" використовує "години" або "вихідні" для того,щоб навідуватися до людей і їм робити зараження-Обява від корони " з такого по таке число ,по вихідних,і з 9 ранку до 00 буду проводити вірусне зараження народу України ,"
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15.11.2020 11:42 Ответить
ТОПИК №2 Сопротивление

Вторым моментом, который вынудил сделать довесок к этой недельной теме, стал отказ ряда крупных городов Украины перейти в режим локдауна выходного дня. На самом деле, вопрос этот интересный, хотя многие решили его сразу и категорично, в зависимости от собственного отношения к короне и того, как они себе представляют эту проблему. Но мы предлагаем копнуть ситуацию глубже и раздать в обе стороны.
В общем, читая опусы Садового или Филатова, складывается впечатления о том, что ребята живут даже не на другой планете, а в параллельной реальности, и не в курсе того, что происходит в больницах их городов. Также удивительно читать петиции церковных деятелей, спортклубов и рестораторов о том, что локдаун для них невыносим.
С другой стороны, мы имеем исповеди мелких предпринимателей, рассказывающих о том, почему они будут работать даже подпольно. Дело тут не только в том, что за что-то надо жить и так далее. Локдаун никак не отражается на их обязательствах перед государством. То есть, государство не дает им зарабатывать, но попробуй не заплати налоги, попадешь в такие пени и штрафы, что мир в овчинку свернется.
Но ведь все уже видят, что эпидемия перешла порог проблемы и стала катастрофой, и все чаще вопрос уже становится не работать или не работать, а жить или не жить.----------
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15.11.2020 12:07 Ответить
ТОПИК № 3 Впечатления


Сегодня мы получили порцию информацию от врача, который работает в клинике с ковидными больными. Постараюсь изложить кратко и без эпитетов. Медперсонал, который сейчас в строю, почти полностью состоит из тех, кто уже переболел короной и у которых пока держится иммунитет (2-3 месяца). Остальной персонал - на изоляции с короной. Редкие случаи легкого течения - переносят на ногах и работают здесь же. На минуточку, ковидные врачи и медсестры работают и переносят болезнь на ногах.
Клиника давно перегружена и по протоколам, в больницу принимают только совсем тяжелых, поскольку нет мест. Некоторые больные, которые чувствуют стремительное ухудшение состояния, не дожидаясь госпитализации, приходят в больницу и отказываются уходить. Готовы лежать в коридоре на полу.
По совокупности симптомов и анализов, врачи уже почти точно определяют, кто не жилец. Люди мрут конвейером. Недавно столкнулись с тем, что кончились мешки для трупов. С кислородом - беда. Люди задыхаются, плачут, просят спасти - нечем. Кто-то вычухивается, кто-то нет. У врачей волосы дыбом стоят постоянно. После новостей о том, что собираются Палац Спорта отдать под временный госпиталь удивляются, кто там будет работать.
Медперсонала катастрофически не хватает. Несмотря на такую ситуацию, больницу не докомплектуют кислородом и с наступлением холодов возникает проблема с подачей даже имеющегося кислорода. Кто может, как-то достают себе кислородные аппараты, которые могут стоить до 50 тыс грн. В общем, если ты - тяжелый и у тебя нет денег, ну сами понимаете.
Кстати, врачи не понимают, что делает янелох с корешами на больничных койках, если они легкие. Протокол этого не позволяет. Только тяжелые случаи. Так что комики заняли чьи-то койки. Ну и последнее, врачи ожидают пик в январе. По их мнению, то, что мы видим сейчас - не пик.
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15.11.2020 12:09 Ответить
Но мы предлагаем копнуть ситуацию глубже и раздать в обе стороны. В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 7213
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15.11.2020 14:24 Ответить
шота седне вирис пасет задних В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 3860 видимо тестов меньше делают. но почему тогда умерло в два раза меньши чим вчера ?
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15.11.2020 08:59 Ответить
Если бы у вас была такая возможность, и вы бы циферки писали какие нужно вам )))
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15.11.2020 09:02 Ответить
Выздоровели с новым препаратом?или Антидот применили?
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15.11.2020 09:09 Ответить
Это стата еще за вчера
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15.11.2020 09:09 Ответить
Завтра будет еще меньше а вот во вторник тыся ч 13-14
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15.11.2020 09:10 Ответить
Начиная со вторника, кол-во выявлений будет совпадать с датой выявления... Вчера (14.11) озвучили, что за 13.11 выявлено почти 13 тыс. До этого было округлённо: за 12.11 - 12тыс., за 11.11 - 11 тыс. За 16.11 выявят 16 тыс., за 20.11 - 20тыс., за 30.11 - 30тыс. (озвучат 01.12). Но это (арифм. прогрессия) не самый худший вариант. Худший вариант - ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ, когда каждый день начнут выявлять не на 1 тыс. больше, а, напр., по 110% от предыдущей цифры...
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15.11.2020 16:26 Ответить
Это статистика, за две недели, тесты, сегодня на сегодня не делаются единственные кто реально получает результат сегодня на сейчас это Ермак, Дурак и еще некоторое количество платных поэтому реальных, за вчерашний день, там процентов 25-30.
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15.11.2020 09:21 Ответить
Не знаю другу тест делали 4 дня !!!все это время он ждал и его не лечили а у него уже было воспаление легких потом забрали на стационар там корону вылечили за неделю но!воспаление так и осталось и стало еще хуже щас бедны лежит в реанимации а ему всего лишь 42.и это все из за халатного отношения врачей
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15.11.2020 09:28 Ответить
Тест, "по быстрому" забесплатно, как то, где то делают лиш в критических случаях, остальные делат как сложится. Где то, или на сайте "ЛБ", или на сайте "ЗН" есть статья на эту тему.
У меня родственник переболел, так ему никто теста не делал и делать не собирался, и без теста ушло тысяч 15 000.
В Европе, в день, делают 300 тестов 100 тысяч населения, в Украине в три раза меньше!
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15.11.2020 10:21 Ответить
План Степанова на пятилетку придуман,но на этой неделе получился прокол три раза в разные дни умерших была одна и та же цифра 191...,совпадение? Не думаю...
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15.11.2020 09:13 Ответить
Шо, и сегодня 191? От сволочи, а пишут 95... В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 3274
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15.11.2020 09:16 Ответить
теперь цифру 95 будут с кварталом сравнивать
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15.11.2020 09:34 Ответить
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В Европе полная жопа а у нас гуд ?Есть сомнения так как бумага выдержит все ...Как при Порохе писали что в АТО погибло 2500 солдат а потом военный прокурор Матиос сказал что 12500
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15.11.2020 09:27 Ответить
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існє тлумачення цього ,що у нас (і у бувшому постсовку) краща ситуація тому,що робилося примусове вакцинування від туберкульозу,і це якось вплинуло на опірність організму щодо ковід...
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15.11.2020 10:58 Ответить
Не ну почему в выходные меньше выявляют заболевших понятно, а вот почему меньше смертей не пойму никак.
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15.11.2020 09:33 Ответить
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В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 6107 В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 5075
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15.11.2020 09:33 Ответить
Лубный, ты же голосовал за зедебилов, твоя провына очень видна В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 8913
Лубный, это твой ник - я теперь тебя только так буду величать. Транскрипт, сэрррр... В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 7931
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15.11.2020 10:24 Ответить
я не заморочуюсь.. любителя красивих картинок -у спам... ЗАЇ..АВ. (
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15.11.2020 11:00 Ответить
В Цей тиждень що почнеться не має відбуватися швидкий приріст хворих на короновірус, адже школи були на канікулах. І ще раз наголошую, ми короновірус зупинимо лише відправивши освіту на карантин. Промисловість і торгівля мають працювати, там ризик заразитися мінімальний.
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15.11.2020 09:36 Ответить
Зупинемо лише тоді ,коли розірвемо ланцюг між інфікованими та здоровими.
Коли хворі не будуть стояти в чергах на тестування та КТ ,а до них будуть
виїздити мобільні бригади швидкої допомоги з оксиметрами ,ліками і визначати
хто може пройти лікування дома а кого терміново треба відправити у лікарню.
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15.11.2020 09:44 Ответить
Прекрасно ,что в Кировоградской области держится всю эпидемию самый низкий уровень
заболеваемости ,но хоть бы кто объяснил ,уже в который раз спрашиваю ,
как они этого достигли .
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15.11.2020 09:36 Ответить
Тому ,напевно ,потрібно показувати не тільки кількість хворих ,а також процент
захворівших від всього населення по кожній області.
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15.11.2020 09:49 Ответить
Элементарно Ватсон. Нужно просто перестать тестировать
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15.11.2020 09:44 Ответить
Тогда ,что нам даёт эта информация по количеству инфицированным по областям ?
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15.11.2020 09:53 Ответить
Асфальтирование дорог из короновирусного фонда дает "положительные" результаты. Браво *******
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15.11.2020 09:43 Ответить
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Йому у сраку надима
попутний вітер всі вітрила
шука пригод Дмитро "на власну сраку"
..й "зедебілів" В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 7512
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15.11.2020 11:05 Ответить
Із відкриттям шкіл після осінніх канікул, кількість нових випадків стрімко піле вгору. Діти та студенти є активними переносчиками хвороби, маючі легкі симптоми та переносячи хворобу на ногах, вони заражають своі родини та оточуючих
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15.11.2020 10:01 Ответить
Меньше тестов ---- лучше статистика. 0 тестов и Украина опять самая уникальная страна в мире.
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15.11.2020 10:56 Ответить
Со статистикой, это так, но умерло меньше, то что указано 95 меньше чем раньше, 191, 172.
Правда статистика, это такое делооо...?
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15.11.2020 12:17 Ответить
Здесь проглядывается ещё одна забавная взаимосвязь: стоило только Степашке уйти на больничный, как количество смертей от ковида сразу же снизилось вдвое!!
Совпадение? Не думаю
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15.11.2020 15:29 Ответить
СБУ пришла в фитнес-клуб Порошенко "5 элемент", - бизнесмен Корогодский

20 декабря 2019

Сотрудники СБУ пришли в фитнес-клуб "5 элемент", который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко.
Об этом у себя в Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Григорий В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 2816 Корогодский.
Бизнесмен как раз был в клубе к моменту прихода силовиков. "Сорвали мне тренировку, ну да и ладно с ней", - пишет он.

Цікаво... Спортклуб "патріота" Порошенко користується попклярністю у жлобів і відвертих українофобів,таких як власник ресторану "Старгород" у Львові Корогодский..
Короли стройки: составлен рейтинг самых состоятельных украинцев в сфере недвижимости
16.Гарик Корогодский (ТРЦ Dream Town) - $65 млн.
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15.11.2020 11:58 Ответить
Уже никто не обрабатывает подезды, и температуру на входе не меряют!!!
Похоже отпустили ситуацию, но молчат ,что бы не было паники!!!!
СМОТРИМ!!!!
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15.11.2020 12:21 Ответить
Заговор?
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15.11.2020 12:24 Ответить
Думаю не заговор- думаю это война!!!!
Но я могу просто гадать. А они знают!!!
Наблюдаем !!!
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15.11.2020 12:27 Ответить
В Израиле к концу 2020 года могут появиться две вакцины.

Компания Moderna объявила, что ждет получения первых данных об эффективности вакцины против коронавируса в конце этого месяца.
Об этом сообщило издание Reuters.
По данным издания, Moderna может получить разрешение на использование уже в декабре. Центр знаний и информации при Министерстве здравоохранения Израиля уже сообщил, что, если результаты испытаний этой компании на третьем этапе будут аналогичны тем, что получила Pfizer, может быть Израиль получит две вакцины.
"Это жизненно важная информация для усилий по сдерживанию и сокращению масштабов пандемии", - сказано в заявлении.
Биня Нетаниягу ранее заявил, что Израиль ведет переговоры с Pfizer по поводу приобретения вакцины от COVID
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15.11.2020 12:23 Ответить
А хреновей, чем в Расии, на население:
"В России обновился абсолютный максимум выявленных за сутки случаев коронавируса: прирост составил 22 702 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Умер за сутки 391 человек."

"В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 2 633 человека, умерло 95 пациентов"
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15.11.2020 12:25 Ответить
Населения на 1 января 2020-го:
1. Украина - 37 млн.
2. Россия - 146 млн.

Соотношение по заболевшим не в пользу Украины. В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали - Цензор.НЕТ 7050
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15.11.2020 19:44 Ответить
Вот я именно про это....
Правда может это следствие плотности населения....
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16.11.2020 10:17 Ответить
Начиная со вторника, кол-во выявлений будет совпадать с датой выявления... Вчера (14.11) озвучили, что за 13.11 выявлено почти 13 тыс. До этого было округлённо: за 12.11 - 12тыс., за 11.11 - 11 тыс. За 16.11 выявят 16 тыс., за 20.11 - 20тыс., за 30.11 - 30тыс. (озвучат 01.12). Но это (арифм. прогрессия) не самый худший вариант. Худший вариант - ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ, когда каждый день начнут выявлять не на 1 тыс. больше, а, напр., по 110% от предыдущей цифры... И, ещё, подозрительно ровное вчерашнее кол-во тестов ПЛР - 36000. Явная очередная махинация от МОШЕННИКА СТЕПАНОВА. Он такое творил уже не раз... Добавлял с потолка (как было 9 сентября, когда он к 26552 добавил с потолка 3156 и озвучил, что "уже почти вышли на 30тыс.") или переносил по 3-4 тыс. тестов с одного дня на другой - ради красивой цифры (пример: 25 и 26.09 - пт и сб, сделали, соотв., 33273 и 20049, степанов переписал ровно 4 тыс. с пт на сб, получив 29 и 24 тыс., чтобы 27.09 заявить: "МЫ УЖЕ ДЕЛАЕМ ПО 25-30ТЫС. В ДЕНЬ!") и т.д.....
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15.11.2020 16:34 Ответить
В пересчёте на тысячу тестов новых выявлений намного больше, чем накануне...
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15.11.2020 16:46 Ответить
видео с трупами в больничных туалетах и брошенными пациентами в экскрементах в неапольском госпитале Кардарелли

https://www.dailymail.co.uk/video/italy/video-2291240/Video-inside-look-Naples-Covid-ward-corpse-bathroom-floor.html
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15.11.2020 17:55 Ответить
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 21:35 Ответить
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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16.11.2020 12:39 Ответить
 
 