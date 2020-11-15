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85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений карантина.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области работало 55 рейдовых групп. При проверке соблюдения карантинных мероприятий работники милиции задокументировали 85 преступлений", - говорится в сообщении.

В частности, больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов - 11 фактов. 10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов. 8 фактов нарушений карантина зафиксировано в сфере пассажирских перевозок, где были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима.

"Не прекратили свою деятельность владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня таких нарушений карантина работники полиции задокументировали 5 случаев", - отметили в полиции области.

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По всем выявленным фактам нарушения карантинных мероприятий правоохранители составили административные протоколы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения", – подчеркнули в пресс-службе.

В полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.

85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 01
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 02
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 03
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 04
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 05
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 06
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 07
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 08

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85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 09

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Топ комментарии
+13
Тілом Вовік у ВІП-палаті в Феофанії, але впевнений- душею з народом, - в коридорах лікарень і без кисню.
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 2825
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15.11.2020 09:29
+13
Простых людей малый средний бизнес решили доконать выставили их преступниками а "народно избранным" можно миллиарды разворовывать из того ж ковинд фонда во время когда не хватает апаратов это настолько циничнои мерзко а они ловят парукарни мелкие видно на фото что это не мегаприбыль по виду, продавцов детской обуви
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15.11.2020 09:35
+11
І не кажи... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 1183
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6906
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15.11.2020 09:58
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На ком? На людях? А если люди не понесут деньги?
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15.11.2020 09:22 Ответить
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А про спортклуб Пети почему не написали?
В Киеве полицейские закрыли спорткомплекс "5 элемент" за нарушения карантина

https://www.unn.com.ua/ru/news/1902742-u-kiyevi-politseyski-zachinili-sportkompleks-5-element-cherez-porushennya-karantinu
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15.11.2020 09:19 Ответить
То є зедебільна перемога? 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7700
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15.11.2020 09:21 Ответить
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По мнению свинофермы
Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие.
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15.11.2020 09:48 Ответить
І не кажи... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 1183
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6906
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15.11.2020 09:58 Ответить
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Кто о чем, а вшивый о бане.
Вот тупо интересно есть ли ХОТЬ ОДИН руководитель ЛЮБОЙ страны в мире, который лечится в районных больницах?
Если владеете такой информацией поделитесь со всеми.
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15.11.2020 10:02 Ответить
Ми мали бути першою країною. Але щось пішло не так. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 373
«У нас не совок»: Зеленський заявив, що жодних VIP-палат не буде, пригрозивши санкціями
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15.11.2020 10:06 Ответить
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А поконкретнее КТО все-таки из руководителей стран мира лечится в районных больницах?
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15.11.2020 10:10 Ответить
Хіба з моєї відповіді не зрозуміло що ніхто? Ми мали бути першою, за твердженням найвеличнішого. Але... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108 Та сам подивись. Прикольно. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2493917430858618/
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6733
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15.11.2020 10:19 Ответить
Ага и за казенный счет! 😁👍
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15.11.2020 10:55 Ответить
а ему надо лечиться в больнице? у него же легкая форма
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15.11.2020 10:58 Ответить
Почти аналогия - "Благочестивая жена, душею Богу предана, а грешной плотию - архимандриту Фотию".
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15.11.2020 10:35 Ответить
Скріни документів на право власності викладеш?
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15.11.2020 09:30 Ответить
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Я тебе что Порошенко, чтобы ТАКИЕ документы выкладывать?
Из доступного в сети http://finance.bigmir.net/business/48721-Chem-vladeet-Poroshenko--polnyj-spisok
На схеме структуры самый нижний правый квадратик.
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15.11.2020 09:54 Ответить
А ще він брата в Молдові вбив. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6361
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15.11.2020 10:01 Ответить
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Мо-ло-дец го за Рошенкой, заработала.
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15.11.2020 10:03 Ответить
Та й ти тримай.
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 707
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15.11.2020 10:08 Ответить
Дупа злипнеться
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15.11.2020 10:09 Ответить
Не злипнеться, це все росіянська пропаганда, щоб такі як ти баярку глушили. 85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція - Цензор.НЕТ 616
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15.11.2020 10:32 Ответить
А якщо і злипнеться, то бояркою можна і клізму зробити.
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15.11.2020 10:37 Ответить
Оце так злочинці...
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15.11.2020 09:20 Ответить
Я також уєю. Вказують. що вчинили злочини, а притягують до адміністративної відповідальності. Мабуть також в тій службі проходили трускавецькі курси по правознавству.
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15.11.2020 10:40 Ответить
Запретить людям жрать, болеть, хозяйство вести, а маршрутки вообще не пускать! Иш, чего вздумали, цивилизованно жить захотели!
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15.11.2020 10:58 Ответить
полиция нарушила 19 ст 42,43,64 статьи конституции защищая степашин подзаконный акт.
Тем самым занимается поваленням конституционного строя и узурпациеей власти. Все кто потворствует этому приступники с правовой точки зрения. Ну а людям свое робить. Или быть людьми или в стойло.
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15.11.2020 09:27 Ответить
Тілом Вовік у ВІП-палаті в Феофанії, але впевнений- душею з народом, - в коридорах лікарень і без кисню.
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 2825
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15.11.2020 09:29 Ответить
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А в том коридоре Петя ТОЖЕ лежал?
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15.11.2020 09:56 Ответить
Ні. Він лежав у палаті в приватній клініці і за власні гроші. Ти б погуглив скільки Порошенко роздав костюмів лікарям і відремонтував апаратів ШВЛ.
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15.11.2020 10:00 Ответить
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Скріни документів будь ласка.
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15.11.2020 10:04 Ответить
Гугли. Чи ти Яндексом користуєшся?
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15.11.2020 10:10 Ответить
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Ні-ні-ні ти сам запропонував такий обмін інформацією.
Чи ти вважаєшь що можеш пи*дити що завгодно, а я повинен це перевіряти?
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15.11.2020 10:13 Ответить
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П'ятий Анал, ну дуже авторітетно (у дужках ні), а де скріни документів?
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15.11.2020 10:43 Ответить
пэпа уже давно не президент. пусть лежит где хочет.
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15.11.2020 10:43 Ответить
А що може показати в відповідь? Хіба що штани спустити, як "останній аргумент". Просто заїзджена платинка " а хдє фаші доказатєльства".
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15.11.2020 10:46 Ответить
О! Порох тут тоже вироват? 😁😁😁😁😁
И не сомневался! Тогда Порох должен снова стать президентом, ну что-бы хоть все совпало. А-то президенствует зеля а во всем виноват опять Порох...😉😉😉
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15.11.2020 12:10 Ответить
Это лежат те приддурки, что орали "нахрен нужен карантин!!!", пусть еще штук 1000 в корридорах поставят (или вообще в подвалах, там морг близко) для тех кто сейчас недоволен закрытием кафешек. ДБ
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15.11.2020 11:55 Ответить
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 13:36 Ответить
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 695 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 9199
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15.11.2020 09:29 Ответить
А я бы забрал деньги у ментов и направил их на больницы. А менты пусть идут работать.
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15.11.2020 09:33 Ответить
отак сразу на святое? - креста на вас нет.
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15.11.2020 09:39 Ответить
Куди?! Вони ж нічого більш не вміють окрім "хватать, дєржать і нє пущать". Ще в банди підуть.
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15.11.2020 10:49 Ответить
В армию по нарядам ходить, это у них точно получиться.
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15.11.2020 12:11 Ответить
Просто злочинці,на каторгу їх!
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15.11.2020 09:33 Ответить
Простых людей малый средний бизнес решили доконать выставили их преступниками а "народно избранным" можно миллиарды разворовывать из того ж ковинд фонда во время когда не хватает апаратов это настолько циничнои мерзко а они ловят парукарни мелкие видно на фото что это не мегаприбыль по виду, продавцов детской обуви
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15.11.2020 09:35 Ответить
А я вообще за полный локдаун 7\24, уроды что при карантине идут обувь покупать или стричься, умственно неполноценны. Хотя я бы их не трогал, пускай подыхают в стоматологиях и магазинчиках. Так сказать зарабатывают Премию Дарвина.
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15.11.2020 11:52 Ответить
чихаем исключително с понеделъника по пятницу - так победим.
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15.11.2020 09:37 Ответить
Якщо конституційний суд звільнив від кримінальної відповідальності корупціонерів і хабарників то треба саджать хоть за порушення карантину і бажано з конфіскацією бо у рестораторів і таксистів є ознаки наживи. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 5506
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15.11.2020 09:51 Ответить
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 4440
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15.11.2020 10:14 Ответить
Можна і самозакопатися поки земля ще не мерзла.
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15.11.2020 10:56 Ответить
Их уже всех расстреляли?
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15.11.2020 10:15 Ответить
Всіх без винятку - патронами із кислого молока.
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15.11.2020 10:51 Ответить
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Спортклуб Порошенко "5 элемент" продолжает работать, несмотря на карантин.
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15.11.2020 10:41 Ответить
Во гад! Коли ж у нього "шоколад" закінчиться гадити іншим в штани!
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15.11.2020 10:52 Ответить
Вас послушаешь, так в нього уже и сфинктеры отказали. Советь имейте - *гетьмана * принижувати! Ганьба!
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15.11.2020 10:55 Ответить
Схоже на реакцію "зелених" можливо і так.
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15.11.2020 10:58 Ответить
Раньше были *белые* и *красные*, теперь - *щикаладные* и *зелёные*. Мир такой смешной у вас!
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15.11.2020 11:12 Ответить
Разработан план борьбы с короновирусом: здоровым предлагают самоизолироваться, больным самоизлечиться, учащимися самообучиться, безработным самообеспечиться, голодным самонасытиться, мертвым самозакопаться ну а недовольным предлагается самозаткнуться!
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15.11.2020 11:06 Ответить
Спочатку перестати сплачувати податки вихідного дня.Це буде справедливо до рішення дебільної влади. Приклад Раїси Горбачової, що гроші та лікаря нічого не рішають мабуть, не до всіх доходить.
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15.11.2020 12:26 Ответить
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 13:33 Ответить
типа кто то будет выполнять требования власти клоунов незаконной выявляйте что хотите всем пох и на ваши протоколы это детский сад никто не будет вам платить штрафы так как вы фейк и корона фейк..у нас нет ковида например..
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15.11.2020 15:54 Ответить
...стало окончательно ясно, кому Зеля Безродная сказала: "Ідіть у сраку"
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15.11.2020 16:09 Ответить
 
 