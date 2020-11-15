85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция. ФОТОрепортаж
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Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений карантина.
Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"На территории области работало 55 рейдовых групп. При проверке соблюдения карантинных мероприятий работники милиции задокументировали 85 преступлений", - говорится в сообщении.
В частности, больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов - 11 фактов. 10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов. 8 фактов нарушений карантина зафиксировано в сфере пассажирских перевозок, где были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима.
"Не прекратили свою деятельность владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня таких нарушений карантина работники полиции задокументировали 5 случаев", - отметили в полиции области.
По всем выявленным фактам нарушения карантинных мероприятий правоохранители составили административные протоколы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения", – подчеркнули в пресс-службе.
В полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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