Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 ноября, будет работать, несмотря на вспышку COVID-19 среди народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в понедельник на согласительном совете должна быть выбрана модель работы в нынешних условиях.

"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой из тех вариантов будет избран", - отметила Кравчук.

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По ее словам, "однозначно во вторник пленарное заседание Рады состоится".

"Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найдена", - сказала депутат.

Напомним, 11 ноября спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. 12 ноября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.