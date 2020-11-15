Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 ноября, будет работать, несмотря на вспышку COVID-19 среди народных депутатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в понедельник на согласительном совете должна быть выбрана модель работы в нынешних условиях.
"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой из тех вариантов будет избран", - отметила Кравчук.
По ее словам, "однозначно во вторник пленарное заседание Рады состоится".
"Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найдена", - сказала депутат.
Напомним, 11 ноября спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. 12 ноября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.
Пожалуйста, подождите...
она в ней симпатичнее...
но носить нада по любому - тут без вопросов.
в с лучае с мадамой богуцкой ето даже бонус....
но каждое утро и вечер себе пальцы в глаза тыкать?
замените расстрелом....
https://www.youtube.com/watch?v=P-*********
митрий
@dmitriypaut
Началась спец операция - Спасти рядового Зеленскага. 36 ярдов украли все! Только не Зеленскай. Он ничего не знал!
на скользкую дорогу нога его ступила...
спасем бубу!
Асфальт как известно лучшее средство от короновируса...доказано ослом лично и его зеленым стадом..
с коронавирусом ,который ВР создала .
Почему не работает прямая линия и на ней автоответчик ?
Почему Степанов и Радуцкий врут на всех рейтинговых телепередачах ,к примеру
у Шустера ,как у нас всё хорошо ,когда у нас плохо ?
Статистику,чи пояснення "ЧОМУ ТАК " !? ((
Тимошенко на заседании ВР презентовала и ВР приняла постановление о создании
штаба по борьбе с коронавирусом ,а также программу по которой этот штаб
должен бы работать.
Цель программы разорвать цепочку между больными и здоровыми ,т.е исключить
контакт между ними.
Одним из первых пунктов программы было создать прямую
телефонную линию для людей с КЛИНИЧЕСКИМИ симптомами коронавируса .
МИНУЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ,человек звонит по этому телефону и к нему тут же
выезжает мобильная бригада скорой помощи с комплектом бесплатных лекарств.
Эта же бригада ,если тяжёлый случай ,отвозит больного в больницу ,если нет ,
то оставляет лекарства и сообщает о больном семейному врачу.
Но эта линия так и не работает. Вызова не принимаются.
Отвечает автоответчик.
ВР постановление приняла ,а ровным счётом ничего по этой программе не делается.
имитировать бурную деятельность возможно и будут, а вот работать- нет.
у них нет ни мозгов, ни опыта, ни четких планов, нет понимания ситуации...
как могут работать дебилы?
имитировать могут, но на выходе будут дебильные решения...
Шмыгаль, Степанов - на выход, клопы вонючие.
Они обязаны пахать без выходрых
В стране катастрофа.. Она пришла уже давно.. Когда Дебилы поХерили образование медицину.. Этот коллапс должен был случиться..