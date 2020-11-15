РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13447 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
3 166 56
ВР (28734) карантин (16730) Кравчук Евгения (362) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада

Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 ноября, будет работать, несмотря на вспышку COVID-19 среди народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в понедельник на согласительном совете должна быть выбрана модель работы в нынешних условиях.

"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой из тех вариантов будет избран", - отметила Кравчук.

Читайте также: Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук

По ее словам, "однозначно во вторник пленарное заседание Рады состоится".

"Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найдена", - сказала депутат.

Напомним, 11 ноября спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. 12 ноября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7



митрий

@dmitriypaut


Началась спец операция - Спасти рядового Зеленскага. 36 ярдов украли все! Только не Зеленскай. Он ничего не знал!
показать весь комментарий
15.11.2020 09:49
+5
Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5829
показать весь комментарий
15.11.2020 10:06
+4
Ну если по лопате асфальта во внутрь примут...то могут и собираться...
Асфальт как известно лучшее средство от короновируса...доказано ослом лично и его зеленым стадом..
показать весь комментарий
15.11.2020 10:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми також,не дивлячись на карантин,будемо робити,що вважаємо за потрібне.
показать весь комментарий
15.11.2020 09:40 Ответить
Карантину дотримуються боягузи і лохи.(Майстер боротьби з ковідом) Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6769
показать весь комментарий
15.11.2020 09:46 Ответить
Сам придумав "цитату" ? Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9103
показать весь комментарий
15.11.2020 11:09 Ответить
Ні, Ківа...
показать весь комментарий
15.11.2020 12:03 Ответить
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9515
показать весь комментарий
15.11.2020 12:10 Ответить
не будет радуцкой - не будет кворрума...
показать весь комментарий
15.11.2020 09:43 Ответить
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 694
показать весь комментарий
15.11.2020 12:11 Ответить
тетку из маски не выпрягать.
она в ней симпатичнее...
показать весь комментарий
15.11.2020 09:47 Ответить
Як ексклюзів для ОПЗЖ - намордники.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:12 Ответить
у меня к маскам особое отношение по причине очкаристости - как напяливаю, стекла потеют...
но носить нада по любому - тут без вопросов.
в с лучае с мадамой богуцкой ето даже бонус....
показать весь комментарий
15.11.2020 10:19 Ответить
Попробуйте армійський спосіб для противогазів. Натерти скло сухим господарчим милом і насухо витерти, не повинні потіти.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:28 Ответить
знаю другой выход - линзы - в них и шайбу гоняю,
но каждое утро и вечер себе пальцы в глаза тыкать?

замените расстрелом....
показать весь комментарий
15.11.2020 10:42 Ответить
Не варто, якщо у Вас є ще сили гоняти шайбу, навіть із безвихідного становища можна найти вихід.
показать весь комментарий
15.11.2020 11:06 Ответить
не той вже Миргород, и Хорол ричка не та,,,
показать весь комментарий
15.11.2020 11:10 Ответить
тогда маску прищепкой прищемить на носу, шобы ущiльнити в районе очков... Нужно использовать маски на которых есть в верхней части металлическа гибкая пластина. Шобы придать правильную геометрию маске в районе носа, для уплотнения.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:27 Ответить
с клапанами маски хорошо прилегают, но они опасны для вашего оппонента-спiвбесiдника. Хотя , если соблюдать дистанцию в 2 метра, то не проблема.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:30 Ответить
от тока не рассказывайте мне про металлику - скока не жми потеют...
показать весь комментарий
15.11.2020 15:34 Ответить
я в таких случаях перехожу на распиратор.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:35 Ответить
а пан Пистолет говеет от Металлики...
показать весь комментарий
15.11.2020 15:36 Ответить
у пана есть вкус...

https://www.youtube.com/watch?v=P-*********
показать весь комментарий
15.11.2020 15:58 Ответить
пане, одеколоном натрите(прилив крови) возвращает молодость...
показать весь комментарий
15.11.2020 15:32 Ответить
и о да, как натерли(гогошары), присесть на корточках - шобы ускорить приток крови в тазо-бедренную область... В таком случае и конский возбудитель(виагра) - за ненадобностью
показать весь комментарий
15.11.2020 15:34 Ответить
кому другому так уже бы и сгрубил...
показать весь комментарий
15.11.2020 16:03 Ответить
Не дрейф, головне, щоб хотілося і моглося, Інвалідом стає вже той, хто без пальців і язика.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:24 Ответить



митрий

@dmitriypaut


Началась спец операция - Спасти рядового Зеленскага. 36 ярдов украли все! Только не Зеленскай. Он ничего не знал!
показать весь комментарий
15.11.2020 09:49 Ответить
Що!!! Знову - ці руки нічого не крали? Це ж плагіат! Можливий позов про захист авторських прав.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:14 Ответить
отдайте уже маме римме сына, ну не звери же мы.
на скользкую дорогу нога его ступила...
спасем бубу!
показать весь комментарий
15.11.2020 09:55 Ответить
Для лохтората🤢🤡💩🎪🐽👿👹 сойдёт! Для чего нужен такой с Царь глухой , слепой, придурковатый????
показать весь комментарий
15.11.2020 09:56 Ответить
Маски оденьте и без обнимашек ,на Вас люди смотрят !
показать весь комментарий
15.11.2020 09:59 Ответить
Та куди ж ви так поспішаєте...? Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3619
показать весь комментарий
15.11.2020 10:00 Ответить
нехай двозначно збереться
показать весь комментарий
15.11.2020 10:01 Ответить
Ну если по лопате асфальта во внутрь примут...то могут и собираться...
Асфальт как известно лучшее средство от короновируса...доказано ослом лично и его зеленым стадом..
показать весь комментарий
15.11.2020 10:04 Ответить
Самый насущный вопрос - пусть отчитается о своей работе штаб по борьбе
с коронавирусом ,который ВР создала .
Почему не работает прямая линия и на ней автоответчик ?
Почему Степанов и Радуцкий врут на всех рейтинговых телепередачах ,к примеру
у Шустера ,как у нас всё хорошо ,когда у нас плохо ?
показать весь комментарий
15.11.2020 10:06 Ответить
і що ви хочете отримати по "автовідповідачу" ?
Статистику,чи пояснення "ЧОМУ ТАК " !? ((
показать весь комментарий
15.11.2020 11:11 Ответить
То ли Вы меня не правильно поняли ,то ли я непонятно написала.
Тимошенко на заседании ВР презентовала и ВР приняла постановление о создании
штаба по борьбе с коронавирусом ,а также программу по которой этот штаб
должен бы работать.
Цель программы разорвать цепочку между больными и здоровыми ,т.е исключить
контакт между ними.
Одним из первых пунктов программы было создать прямую

телефонную линию для людей с КЛИНИЧЕСКИМИ симптомами коронавируса .
МИНУЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ,человек звонит по этому телефону и к нему тут же
выезжает мобильная бригада скорой помощи с комплектом бесплатных лекарств.
Эта же бригада ,если тяжёлый случай ,отвозит больного в больницу ,если нет ,
то оставляет лекарства и сообщает о больном семейному врачу.
Но эта линия так и не работает. Вызова не принимаются.
Отвечает автоответчик.
ВР постановление приняла ,а ровным счётом ничего по этой программе не делается.
показать весь комментарий
15.11.2020 13:44 Ответить
Боже, какое самопожертвование от "слуг"! Они будут "работать" (или имитировать работу), невзирая на CORONA-virus! А потом будут месяц балдеть в Феофании за наш счет!
показать весь комментарий
15.11.2020 10:06 Ответить
Там ключове слово "однозначно". Це відповідь вам .
показать весь комментарий
15.11.2020 10:18 Ответить
А где ара? На химии?!
показать весь комментарий
15.11.2020 10:06 Ответить
Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5829
показать весь комментарий
15.11.2020 10:06 Ответить
Добре, що не "повторення Будинку профсоюзів". Інстинкт самозбереження спрацював.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:22 Ответить
У нас поряд 2 бігборди кандидатів... З абсолютно популістськими беззмістовними гаслами...
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3396
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1830
показать весь комментарий
15.11.2020 11:15 Ответить
Они собираются отменить подзакнный степашин акт не существующего закона за кторрый штрафуют бизнес и нрушающий Конституцию ст19,42, 43, 64 . Эти статьи конституции прямого действия и не требуют подтверждения, сылок и не могу быть оспорены кроме как КС а КС дал свое решение по карантину. Если что нужно в нарушение прав то только через ЧП и то только в правовых рамках. Или Рада степашины слуги . Вы уж там решайте, а то и без вас слуг обойдутся.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:12 Ответить
Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19/ И депутаты узнают что: "Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь.Здесь замешана "большая семерка", - нардеп Шахов.И как эту болезнь лечить: Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины : Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь знает что говорит: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:14 Ответить
Ну раз депутат Шахов таке сказав..... Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 672
показать весь комментарий
15.11.2020 11:08 Ответить
ложь и фарс, что будут "работать"!
имитировать бурную деятельность возможно и будут, а вот работать- нет.
у них нет ни мозгов, ни опыта, ни четких планов, нет понимания ситуации...
как могут работать дебилы?
имитировать могут, но на выходе будут дебильные решения...
показать весь комментарий
15.11.2020 10:16 Ответить
Теперь можно и заменять ахметовскую банду на нормальных людей.

Шмыгаль, Степанов - на выход, клопы вонючие.
показать весь комментарий
15.11.2020 10:22 Ответить
а шо..шото нада срочно украсть чи предать..а може внеочередная роздача конвертов с баблом....
показать весь комментарий
15.11.2020 10:23 Ответить
Власть меняется
показать весь комментарий
15.11.2020 10:31 Ответить
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8289
показать весь комментарий
15.11.2020 10:52 Ответить
М
Они обязаны пахать без выходрых
В стране катастрофа.. Она пришла уже давно.. Когда Дебилы поХерили образование медицину.. Этот коллапс должен был случиться..
показать весь комментарий
15.11.2020 11:43 Ответить
Наоборот, они должны сидеть дома без зарплаты на карантине и в масках.
показать весь комментарий
15.11.2020 13:29 Ответить
Закрийте цей розсадник коронавірусу. Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8139
показать весь комментарий
15.11.2020 12:32 Ответить
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4787
показать весь комментарий
15.11.2020 12:37 Ответить
А штраф им 17000 грн за то, что вышли на работу , как предпринимателям. И за свой счет простой, как предпринимателям. Но чтобы налоги заплатили по полной как-будто получили и зарплату и премию. Как у предпринимателей. И к тому же налоги заплатить вперед на месяц, авансом. Как у предпринимателей.
показать весь комментарий
15.11.2020 13:27 Ответить
Рада "однозначно" збереться у вівторок попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 743
показать весь комментарий
15.11.2020 23:48 Ответить
 
 