Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Действующий президент США Дональд Трамп впервые намекнул на свой скорый уход с должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он сказал во время выступления в Белом доме по поводу возможного локдауна в стране, о котором говорят в команде Джо Байдена.
"Эта администрация не введет локдаун. Надеюсь, что бы ни случилось в будущем - кто знает, какая это будет администрация? Я думаю, время покажет - но я могу сказать, что эта администрация не введет локдаун", - сказал Трамп.
В то же время, как отмечает издание, готовность Трампа допустить, что в следующем году может быть другая администрация, напрямую зависит от признания результатов выборов, которые он в настоящее время оспаривает.
По данным Университета Джона Хопкинса, в США после выхода на 10 миллионов случаев коронавируса в этот понедельник к концу недели добавилось еще более полумиллиона новых случаев. При таких темпах прирост может превысить 11 миллионов в следующие четыре дня, что станет самым быстрым приростом нового миллиона случаев за все время пандемии.
Пожалуйста, подождите...
с облегчением.
- Мелания может остаться в Белом доме))
Ми побачили зіткнення двох моделей розвитку - націонал-консерватизму і ліберального глобалізму. Зіткнення перетворюється в соціальний, расовий, гендерний конфлікт. Америка, розгубившись, зупинилася. Разом з нею застигла і решта світу.
Іронія в тому, що Сполучені Штати Америки були згуртованим суспільством з чіткою траєкторією в період протистояння з СРСР. Після розпаду Радянського Союзу здавалося, що настає епоха американського порядку. Але раптом в зеніті своєї могутності Америка почала втрачати драйв. В останнє десятиліття США почали скидати з себе світову відповідальність, ховатися в раковину. Виявилося, що гегемонізм - важка ноша.
Трамп завершив втечу, проголосивши принцип "Америка понад усе". Що означає: "Ми плюємо на всіх і гори все вогнем!"
Поразка Трампа не означає відхід зі сцени консерватизму в націонал-популістській обгортці. Близько 70 млн американців, які проголосували за Трампа, залишаються базою для курсу "а нам плювати!" Американські спостерігачі застерігають, що новий лідер консерватизму може виявитися більш підготовленим до влади, ніж Трамп.
Америка опинилася перед вибором, який вона не може зробити. Вибір одного напряму означає поглиблення розколу. Перемога однієї сили посилить опір іншої. Тому перед Байденом стоїть завдання побудувати міст між двома ворогуючими Америками. - Л. Шевцова
https://gazeta.ua/blog/54174/amerika-likuye-vnutrishni-travmi-svit-tryastime
Она привыкла к более раскошным апартаментам.
Спитайте в понеділок у своїх кураторів 😉
ну клован **** тут...
я аж подпрыгнул...
от шо с людями делает ляпас тапком по харе....
Да и дохлую белку с его головы так и не сняли
Представляю как будут рваться Мавзолейные СкреПОНОСцы...
Даже Мелани послала своего клоуна вместе с пуйлом, выбросив звезду Героя РФ в унитаз.
Трамп уже не наш и нам полная ЖО...
Хоча, можливо, тобі й подобається. Ви ж, соєві, такі загадкові..
https://www.youtube.com/watch?v=T_NWzxEGbxs
Ітім інтрига ще залишається - Ростов чи Буцегарня.
Этого должно хватить, чтобы отменить голоса как минимум в 4-5 штатах.
"...мені згадалась ота поширювана російською пропагандою формула, що, мовляв, світ втомився від України. Так от у даному випадку, по-моєму, світ втомився від Трампа. І те, що провідні західні лідери і західні інституції - НАТО, Європейський Союз - поспішили привітати Байдена буквально за кілька годин після навіть неофіційного оголошення, що він набрав 270 голосів виборців, свідчить про те, що Трампу делікатно дали зрозуміти: дорогий друже, твій час закінчився, ми чекаємо на іншого президента, з яким ми хочемо співпрацювати за нормальних умов, без істерик, без, вибачте на слові, навіть хамства, якщо згадати, що він говорив стосовно пані Меркель. Тож мені здається, що це такий собі непрямий сигнал Трампу, що хлопче, все відбулося і треба прийняти удар долі гідно і належно".
Володимир Огризко, екс-міністр закордоних справ, з 18 грудня 2007 по 3 березня 2009р.