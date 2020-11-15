Полиция из-за карантина прекратила работу столичного спортклуба "5 элемент". Администрация заявляет о "политическом подтексте" (обновлено)
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Полиция составила админпротокол возбудила уголовное дело в отношении киевского спортивного клуба "5 элемент", который продолжал работать несмотря на карантин выходного дня.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Во время рейдов установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
В самом клубе заявили, что полиция выполняет "политический заказ".
"Наш комплекс имеет площадь в 18 000 квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 000 квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - отметила генеральный директор комплекса Наталья Щербий.
"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - сказал юрист комплекса Валерий Ричек в интервью журналистам.
Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.
"5 элемент" планирует обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке.
Пожалуйста, подождите...
И где больше шанс заразиться??
Які обмеження починають діяти в Італії з 4 листопада
Введена нічна комендантська година: жителям країни слід буде перебувати у своїх будинках з 22 години вечора по 5 ранку.
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Поскольку они хотели именно этого.
Хорошо бы их в базу какую-то вносить, чтобы когда орут «подключите меня к аппарату», ткнуть его в подпись и сказать: «Ты выступал против аппарата, кашляй дома».
Цинично?
Безусловно, но вы же получали СМС из своего спортклуба или подобного места, подписать такую петицию? Я уже получал. Так что - две подписи, одна под петицией, а вторая - отказ от больничной койки.
и денег ты "зарабатывателю" отвалишь сколько есть,бо твоя жизнь в его руках,а инфекционисты и терапевты-поувольнялись или в отпусках.
такие дела,стрелок...
Самое смешное, ещё до всей этой истории с ковид, печальной для нас и непечальной для определенной категории предпринимателей, я ее спросила, что она может посоветовать для поднятия иммунитета детям, так она мне сказала, что привозит своим детям heel из Германии)))
Короче, в "5 элементе" надо выделить помещения для продажи "рошенок" и слать всех к черту.
Треба дружити з владою,парєшать умєть !
читай методички "тщатєльнєй"
Ви ж проти Порошенко !!! ))
Это же вам не какой то там фитнес клуб...это товары первой необходимости...
Конкурс організував художник Максим Ходак в галереї Артсвіт. Брати участь могли діти від 6 до 14 років, а проходило це все дійство з 25 вересня по 25 жовтня. Після цього журі обирало переможців.
"Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств! А, як відомо, дитячі очі бачать цей світ більш відкрито, їхні погляди сповнені любові та щирості, тому цікаво поглянути на малюнки дітей, які зображатимуть улюбленого олігарха, якого вони оберуть самостійно», - писав організатор у Facebook.
Переможцями в різних вікових категоріях стали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко та Віктора Пінчука.
Прикол можно потянуть здесь
https://nv.ua/ukr/lifestyle/portreti-ko ... 23811.html
Я думала, все прекрасно понимают, что все это игра на публику. И тема.
Это , как меценат-ахметов , как бойка, который ночи не спит все о пенсионерах думает, как Юля и дешевый газ, как Ляжко в ролексе и с вилами обнимает бабушку из села, как скорик против коррупции, как пчёлы против мёда.
Это своеобразная игра, в которой есть люди, которым можно не жить по правилам, но требовать исполнения этих правил для других. И в этом и есть проблема. Равенство перед законом есть основа основ демократии, которую мы так хотим в Украине.
Закрывают Велюр или 5й элемент- это 'політичне переслідування', а закрывают кафе- это исполнение закона.
Юристи наголосили - у постанові Кабміну не вказано жодного слова про заборону роботи реабілітологів та оздоровчих закладів.
Поліцейські вирішили перевірити, чи порушили працівники центру карантинні норми роботи у вихідний. Керівництво закладу пояснило, що вони не фітнес клуб - а оздоровчий комплекс. Туди проїжджають ті, кому, зокрема, потрібна реабілітація. А зони харчування на території комплексу - не працювали."Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів. І ми маємо право надавати послуги безпосередньо від якихось хвороб чи травм", - пояснив юрист Валерій Ричек.Правоохоронці склали адміністративний протокол. Водночас юристи "5 Елементу" зазначили, що у постанові про карантин вихідного дня не вказано жодного слова про заборону роботи оздоровчих закладів. Тож чи порушили закон працівники комплексу - вирішуватиме суд.Керівництво комплексу пов'язує активність силовиків із політичним тиском. Також наголосили - співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.