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Полиция из-за карантина прекратила работу столичного спортклуба "5 элемент". Администрация заявляет о "политическом подтексте" (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция из-за карантина прекратила работу столичного спортклуба

Полиция составила админпротокол возбудила уголовное дело в отношении киевского спортивного клуба "5 элемент", который продолжал работать несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время рейдов установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Читайте также: 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция. ФОТОрепортаж

В самом клубе заявили, что полиция выполняет "политический заказ".

"Наш комплекс имеет площадь в 18 000 квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 000 квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - отметила генеральный директор комплекса Наталья Щербий.

"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - сказал юрист комплекса Валерий Ричек в интервью журналистам.

Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

"5 элемент" планирует обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке.
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Топ комментарии
+28
Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3246

тут тебя родичи искали Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4528 Валерочка Валерочка Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 5168
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15.11.2020 12:02
+20
Конечно правильно,особенно если учесть,что порохоботам этот момент не приятен, так как клуб Петин.
Выходит только на словах Петр Алексеевич за здорвье нации беспокоится?
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15.11.2020 11:49
+18
И это правильно.
А вот к слову Велюр то же закрылся?
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15.11.2020 11:11
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по толчкам ты у нас спец.
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15.11.2020 14:06 Ответить
ну конечно завидуют. такая фартовая работа что прямо обзавидовались
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15.11.2020 14:05 Ответить
Зависит от персоны - кто завидует, а кто уважает.
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15.11.2020 14:23 Ответить
ты сама себя уговариваешь?
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15.11.2020 14:26 Ответить
Нет такой нужды. Тем более, нас здесь уже немало, и украинцев, и молдован. Все подтвердили дипломы и прошли специализацию. Бравые ребята.
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15.11.2020 14:28 Ответить
ну и чем вы гордитесь, тем что стали апатридами...
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15.11.2020 14:52 Ответить
Нет, гражданами.
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15.11.2020 14:55 Ответить
"гражданами" чего ?
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15.11.2020 15:53 Ответить
Благодарю за заботу, когда охрипну, сразу тебе сообщу.
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15.11.2020 13:56 Ответить
Договориись. Передохни на обед.
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15.11.2020 13:57 Ответить
Жену бывшего министра здравоохранения Украины Квиташвили,Анастасию Островскую которая перенесла операцию в клинике "Борис" не спасли...,причин 2,служебная недбалисть або врач неправильная пчела...,сообщило агентство UNN
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15.11.2020 11:57 Ответить
Сколько человек за сегодня посетило этот клуб...и сколько Ашан или АТБ???
И где больше шанс заразиться??
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15.11.2020 11:59 Ответить
у спортклубі і ТРЦ -кажуть,однакові шанси...

Які обмеження починають діяти в Італії з 4 листопада
Введена нічна комендантська година: жителям країни слід буде перебувати у своїх будинках з 22 години вечора по 5 ранку.
Закриті заклади культури, зокрема, - музеї та виставки
.Учнів старших класів шкіл перевели на дистанційне навчання.
Торгові центри не будуть працювати щовихідного.

https://news.24tv.ua/italiya-posilyuye-karantin-4-listopada-cherez-covid-novini-svitu_n1451273
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15.11.2020 12:03 Ответить
У меня бизнес в ТРЦ. Я тебе скажу, что если взять кол-во людей конкретно с моем магазине и просто в аптеке, то заразиться в последней шанс куда выше. Соевые так желчью исходили по поводу Епицентра. Вот и скажи мне, почему я второй день несу убытки, а Пеце работать можно?
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15.11.2020 12:06 Ответить
Вот те деятели, которые пописывают петиции об отказе от всех карантинных ограничений, должны бы давать согласие на то, что в случае заражения, они будут выкарабкиваться самостоятельно и на дому.
Поскольку они хотели именно этого.
Хорошо бы их в базу какую-то вносить, чтобы когда орут «подключите меня к аппарату», ткнуть его в подпись и сказать: «Ты выступал против аппарата, кашляй дома».
Цинично?
Безусловно, но вы же получали СМС из своего спортклуба или подобного места, подписать такую петицию? Я уже получал. Так что - две подписи, одна под петицией, а вторая - отказ от больничной койки.
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15.11.2020 12:11 Ответить
А тех кто выступает за то что если закрывать то закрывать все кроме аптек...лечить за двоих??
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15.11.2020 12:13 Ответить
Супер. Список фамилий, которые получают мед. помощь в стране БЕСПЛАТНО в студию пожалуйста. Депутатов не писать. Я, как медик, готов почитать и поржать с коллегами. Наверно весь народ Украины эти подписи поставил где-то
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15.11.2020 12:16 Ответить
ты медик и у тебя магазин в ТРЦ? кому ты чешешь вафел
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15.11.2020 12:17 Ответить
Ты не поверишь. Но Гигиенический кабинет, как второй филиал стоматологии я открыл в ТРЦ. И всем было плевать, что на мед учреждения постановление не распространяется. Закрывать так закрывать. Персонал остался без работы (надеюсь ты понимаешь, что эта новая фишка не до конца ноября), запись пациентов (в выходные людям удобнее всего) по бороде. Оборудование в простое, аренда капает, налоги плати. Весной вообще так 3 месяца все паутиной покрывалось. Угадай, изменится моя цена для тебя после всех этих убытков?
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15.11.2020 12:27 Ответить
а какое ты отношение стоматолог имеешь вообще к ковиду? ты не инфекционист, не терапевт. ты тупой зарабатыватель бабла. "медик" мля...
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15.11.2020 13:29 Ответить
а вот когда твои легкие расплавятся на 50% ты будешь на коленях умолять медика-стоматолога шоб "вколол чего-то" шоб вылечится.он-жеж клятву Г давал)))
и денег ты "зарабатывателю" отвалишь сколько есть,бо твоя жизнь в его руках,а инфекционисты и терапевты-поувольнялись или в отпусках.
такие дела,стрелок...
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15.11.2020 14:48 Ответить
порада.. оргаізуйте інтернет магазин... це 50 баксів на сайт...плюс ще якась сума на "розкрутку" і на роботу адміна...
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15.11.2020 12:15 Ответить
Ок. Я стоматолог. Бери плоскогубцы, сейчас запилю тебе видосик, как удалить восьмерку в домашних условиях.
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15.11.2020 12:17 Ответить
Сайт за 50 баксов и принесет 50 баксов ...за год..😃
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15.11.2020 12:18 Ответить
Человек не знает что такое «раскрутка». Сколько она занимает времени и денег, дабы попасть одним из избранных на первую страницу поисковика. И что на вторую страницу никто никогда не смотрит
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15.11.2020 12:29 Ответить
тебе чьо завидно, что ктото может заработать, а ты подыхаешь с голоду? Да зебильный друг?
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15.11.2020 12:34 Ответить
Мне интересно, как соевые делят население на 2 категории- если не соевый, значит зелень. Мой юный друг, я с голоду не пухну, т.к. пока ты с кентами по подьездам клей нюхал, грыз гранит науки. И научился ещё с первых дней универа обеспечивать себя, а в последствии свою семью, не паразитируя на окружающих, а создавая рабочие места
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15.11.2020 12:47 Ответить
У меня есть знакомая, хозяйка сети аптек вместе с мужем. Они денег подняли , видимо, немеряно. Так что она даже так зазналась, что уже полгода, как не звонит и не пишет. Там и до ковид было все очень неплохо.

Самое смешное, ещё до всей этой истории с ковид, печальной для нас и непечальной для определенной категории предпринимателей, я ее спросила, что она может посоветовать для поднятия иммунитета детям, так она мне сказала, что привозит своим детям heel из Германии)))
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15.11.2020 13:12 Ответить
судя по твоей єротической фантазии о клее, то нюхал его как раз Ты... По себе других судишь )))
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16.11.2020 18:13 Ответить
Дрыщ обосранный, так это Порох тебе насрал в штаны и ты, ущербный, до сих пор ходишь обосранный? Не огорчайся, ЗЕбанутый, ты не один такой обосранный, среди вас и бубочка оманский. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 1239 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 1239 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 1239
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15.11.2020 14:00 Ответить
Я очень рад тем, что вас таких 4%. Ещё учитель физики в школе мне говорила, что это в пределах погрешности, которой можно пренебречь.
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15.11.2020 23:05 Ответить
Все торговые центры...в том числе и продуктовые...типа ашана и атб...
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15.11.2020 12:07 Ответить
Если 60% площади предназначено для торговли "разрешенными" товарами, то они могут работать.
Короче, в "5 элементе" надо выделить помещения для продажи "рошенок" и слать всех к черту.
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15.11.2020 12:25 Ответить
так весь прикол в тому, що спортклуб, якщо його адміністрація і працює, то відвідувачів клуб не приймає!
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15.11.2020 12:27 Ответить
Это произвол. Где теперь Пэтро будет тренироваться? А ведь только, только себя в форму привел. Похудел, постройнел, похорошел-помолодел. Кастю себе модный справил, такой как у Притулы. А тут така палитичеська правакация. Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 6905
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15.11.2020 12:00 Ответить
Ну так жиреют только на гос. тендерах. А на пальмовом масле приходится теперь худеть.
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15.11.2020 12:03 Ответить
Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 6132 Епс.А я только, только кашаладку рашен заточил. А масло то там не настояще, пальмовэ. Писец печени и холестерину. Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 8488
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15.11.2020 12:07 Ответить
Та да.Невезучий заклад.То Труба припреться,пожежну сигналізацію повириває,то Авак своїх рекетирів пришле...
Треба дружити з владою,парєшать умєть !
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15.11.2020 12:11 Ответить
Порошенко давно треба було взяти приклад у Садового,котрий вміє, з взаємною вигодою, співіснувати з будь-якою владою !? Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 1200
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15.11.2020 12:13 Ответить
Ні. Настільки опускатись не варто.
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15.11.2020 12:29 Ответить
А разве Порося так не делает? Порося по моему при любой власти был в шоколаде и дружил и с Ахметовым и с Фирташем.
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15.11.2020 12:41 Ответить
Дрыщ обосранный, Порох-миллионер, и он найдет где тренироваться, да и тебе в твоем петушинном углу никто не мешает дрочить на бубочку. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 3462 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 3462 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 3462
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15.11.2020 14:02 Ответить
Даа Alex Ziland, а словесный запас у тебя не очень. Как в том обществе пивного гандэлыка в задрипаном мухосранске. Вот такие как ты особи бухают цельными днями без отдыха, шуму от них,гаму с нецензурными оборотами. А потом валяются под забором в обоссано-обосранных штанишках. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 4673 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 4673 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 4673
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15.11.2020 15:47 Ответить
Дрыщ обосранный, Пороху по карману тренироваться в любом спортзале мыра. А как там у тебя, быдло ЗЕбанутое, закончилась эпоха бедности? Бубочка вам, дебилам, поводил ЗЕленым членом по вашим губам и вытер свою жопу вашими рылами, идиоты ЗЕбанутые.
Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 8256 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 8256 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 8256
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16.11.2020 08:16 Ответить
А как там у тебя в наливайке-забегаловке? Или Паяркафф сейчас под домашним арестом, ему не наливают? Но текст, текст то какой, ни с кем не перепутаешь Паяркафф. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 4124 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 4124 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 4124
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16.11.2020 08:49 Ответить
Дрыщ обосранный, тебе бубочка повозил по твоему рылу своей ЗЕленой писей и послал в жопу. Тебя, ЗЕбанутого идиота бубочка использовал, как презерватив, а ты, дебил, до сих пор стоишь перед ним раком. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 9219 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 9219 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 9219
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18.11.2020 18:02 Ответить
А ты все ни как не угомонишся полоумный Паяркафф. Хотя два дня даром не пропали. Грусть-тоску свою паленой водярой два дня вымывал. Теперь после отходняка из твоего отверстия в голове, через которое ты бухал, одни гадости выливаются. Ты хоть такое маме своей не показывай, а то ей стыдно за такое убожество как ты будет. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 2528 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 2528 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 2528 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 2528
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19.11.2020 11:50 Ответить
Ой, шоколадную бубочку обидели. Что скажите соевые? «Пеця ни вчом не виноватая». Он ведь в масочке и перчаточках всегда ходит. Такой весь законопослушный. О здоровье нации беспокоится
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15.11.2020 12:01 Ответить
Вас зебилов только в новостях связанных с Порошенко только и можно найти. В остальных, например про воровство УКРавтодора или Госрезерва и микроскоп не поможет.
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15.11.2020 13:24 Ответить
Так ЗЕбанутые не могут кукарекать на эту тему, у них во рту бубочкина пися, а это зебаньков отвлекает. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 5959 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 5959 Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 5959
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15.11.2020 14:05 Ответить
Паярков ты? Такой же больной на всю голову. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 3051
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15.11.2020 15:49 Ответить
Наконец то Быдло Мавзолейное Порошенко вспомнило.... Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4794
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15.11.2020 12:03 Ответить
Молитесь на Байдена Крысы...,скоро будет не до Пороха... Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 8526
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15.11.2020 12:04 Ответить
Лахті....
читай методички "тщатєльнєй"
Ви ж проти Порошенко !!! ))
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15.11.2020 12:14 Ответить
Табачные ларьки и ликероводочные отделы работают...
Это же вам не какой то там фитнес клуб...это товары первой необходимости...
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15.11.2020 12:05 Ответить
для когось -першої ))))
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15.11.2020 12:16 Ответить
Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 5418
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15.11.2020 12:15 Ответить
Вічний борець із Порошенко Ключник малює карикатури про Зелю, який вже півтора року при владі?
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15.11.2020 14:43 Ответить
Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 6203 Браво!
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15.11.2020 20:48 Ответить
Если постановления кабинета министров анти конституционные, против шмыгаля и ко нужны уголовные дела. За подрыв экономики во время войны. У них когда тесты положительные, симптомы хоть есть?
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15.11.2020 12:15 Ответить
А где ты войну увидел, Петя не объявлял.
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15.11.2020 12:31 Ответить
Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 2552
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15.11.2020 13:47 Ответить
Зеля теж не об'являв. Війни немає?
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15.11.2020 14:47 Ответить
Нікчемні зубоскали, такі ж, як і Зєля, який іржав над Голодомором, майданівцями, оккупацією України.
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15.11.2020 14:55 Ответить
Главный в Украине -санитарный врач Ляшко.Против его ЦУ ни одна собака не пикнет.И свою работу он знает добре.А то что у 5го алименета хозяин - бывшая шишка -ни о чём не говорит.Закон суров но ,справедлив.Даже в Грузии Саакашвили по крышам не гоняли.А в Украине -запросто! Видно ,с ковидом боролись.Как вспомнишь,так и содрогнёшься.А старики мрут.Сегодня умерла от ковида в пресловутой 25 больнице Харькова Моя старинная знакомая.Медсестра от бога .С начала 60х годов.Врачи были бессильны.Все дети -врачи..Муж ещё жив.
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15.11.2020 12:55 Ответить
главное ковидловое *****-этот ляшко.а не санврач.
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15.11.2020 14:52 Ответить
я так понимаю горнолыжным комплексам в этом году писец..
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15.11.2020 12:40 Ответить
За больное зацепили!
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15.11.2020 13:23 Ответить
Наврятли, там же Коломойский с Шевченко.
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15.11.2020 13:59 Ответить
олигархам у нас везде дорога - средние и мелкие в металлолом...
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15.11.2020 14:31 Ответить
У Дніпрі проходив конкурс малюнка серед дітей під назвою Мій улюблений олігарх. Нещодавно було оголошено переможців.
Конкурс організував художник Максим Ходак в галереї Артсвіт. Брати участь могли діти від 6 до 14 років, а проходило це все дійство з 25 вересня по 25 жовтня. Після цього журі обирало переможців.
"Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств! А, як відомо, дитячі очі бачать цей світ більш відкрито, їхні погляди сповнені любові та щирості, тому цікаво поглянути на малюнки дітей, які зображатимуть улюбленого олігарха, якого вони оберуть самостійно», - писав організатор у Facebook.
Переможцями в різних вікових категоріях стали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко та Віктора Пінчука.

Прикол можно потянуть здесь
https://nv.ua/ukr/lifestyle/portreti-ko ... 23811.html
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15.11.2020 15:24 Ответить
Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3436
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15.11.2020 12:46 Ответить
Странно , вы все, зная способности наших власть имущих, серьезно думали, что порошенко -основной патриот Украины и борец против ковид в одном лице?

Я думала, все прекрасно понимают, что все это игра на публику. И тема.
Это , как меценат-ахметов , как бойка, который ночи не спит все о пенсионерах думает, как Юля и дешевый газ, как Ляжко в ролексе и с вилами обнимает бабушку из села, как скорик против коррупции, как пчёлы против мёда.

Это своеобразная игра, в которой есть люди, которым можно не жить по правилам, но требовать исполнения этих правил для других. И в этом и есть проблема. Равенство перед законом есть основа основ демократии, которую мы так хотим в Украине.

Закрывают Велюр или 5й элемент- это 'політичне переслідування', а закрывают кафе- это исполнение закона.
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15.11.2020 13:01 Ответить
А як на рахунок---оздоровчий комплекс, який не є в списку заборонених? Чи це вам "какая разніца"--особливо якщо є прізвище Порошенко. я так розумію ,що ваш гонорар залежить від того, скільки лайна ви навішаєте на Порошенко.
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15.11.2020 13:34 Ответить
Сабакова марионетку дЕрьмака на нары !
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15.11.2020 13:07 Ответить
В Италии ещё в сентябре закрыли все спрт.комплексы. А этим законы не писаны, переходят на полит. репрессии. Смешно!
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15.11.2020 13:46 Ответить
Так-с... Италия... 5-ое место в Европе по смертности. Похоже, что закрытие спортивных комплексов не помогло.
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15.11.2020 15:16 Ответить
Ну и сидите в Италии без спорткомплексов, кто вам запрещает.
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15.11.2020 13:56 Ответить
У Пети самая лучшая тренажерка Киева.
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15.11.2020 13:58 Ответить
А как там поживает Буковель???
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15.11.2020 14:00 Ответить
Буковель без снега пока - Харьков "заметает".. Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" - Цензор.НЕТ 840
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15.11.2020 14:39 Ответить
Интересно его закрывать будут на выходные, когда начнется горнолыжный сезон.
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15.11.2020 18:57 Ответить
1% прибутку платять Гереги, щоб їм не заважали працювати. А оскільки ті жлоби показують прибуток, як і Коломойша, то це мізер
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15.11.2020 15:58 Ответить
Ну подумаешь какой-то 5-й элемент, это ж не "Эпицентр" или "Велюр", все зависит от принадлежности..
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15.11.2020 17:09 Ответить
"ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "5 ЕЛЕМЕНТ" НЕ ПОРУШУВАВ КАРАНТИНУ" - КЕРІВНИЦТВО ЗАЯВИЛО ПРО ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК .
Юристи наголосили - у постанові Кабміну не вказано жодного слова про заборону роботи реабілітологів та оздоровчих закладів.
Поліцейські вирішили перевірити, чи порушили працівники центру карантинні норми роботи у вихідний. Керівництво закладу пояснило, що вони не фітнес клуб - а оздоровчий комплекс. Туди проїжджають ті, кому, зокрема, потрібна реабілітація. А зони харчування на території комплексу - не працювали."Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів. І ми маємо право надавати послуги безпосередньо від якихось хвороб чи травм", - пояснив юрист Валерій Ричек.Правоохоронці склали адміністративний протокол. Водночас юристи "5 Елементу" зазначили, що у постанові про карантин вихідного дня не вказано жодного слова про заборону роботи оздоровчих закладів. Тож чи порушили закон працівники комплексу - вирішуватиме суд.Керівництво комплексу пов'язує активність силовиків із політичним тиском. Також наголосили - співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.
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15.11.2020 18:44 Ответить
та да, прям гулаг и 37-й год.
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15.11.2020 18:44 Ответить
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